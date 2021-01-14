Уродженець Києва Левчин поповнив світовий список доларових мільярдерів

Макс Левчин - американський підприємець українського походження, один із засновників сервісу PayPal. Після того, як його стартап Affirm вийшов на біржу, Левчин став мільярдером.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Forbes.

Affirm - сервіс, який дозволяє купувати у роздрібних продавців товари в розстрочку. Компанія розмістила свої акції на біржі 13 січня. Її акції подорожчали на 98% - з 12 до 23,6 млрд доларів.

Левчин народився в Києві в 1974 році. У 1991-му, коли юнакові виповнилося 16 років, його сім'я отримала політичний притулок у США. Левчин - один із засновників системи електронних платежів PayPal. Разом із Пітером Тилем він заснував компанію Confinity, завдяки якій можна було переказувати гроші електронною поштою. Незабаром Confinity стала успішною і злилася з фінансовою компанією X.com, яка тоді належала ще нікому невідомому Ілону Маску. Об'єднана фірма отримала назву PayPal.

