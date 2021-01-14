Уродженець Києва Левчин поповнив світовий список доларових мільярдерів
Макс Левчин - американський підприємець українського походження, один із засновників сервісу PayPal. Після того, як його стартап Affirm вийшов на біржу, Левчин став мільярдером.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Forbes.
Affirm - сервіс, який дозволяє купувати у роздрібних продавців товари в розстрочку. Компанія розмістила свої акції на біржі 13 січня. Її акції подорожчали на 98% - з 12 до 23,6 млрд доларів.
Левчин народився в Києві в 1974 році. У 1991-му, коли юнакові виповнилося 16 років, його сім'я отримала політичний притулок у США. Левчин - один із засновників системи електронних платежів PayPal. Разом із Пітером Тилем він заснував компанію Confinity, завдяки якій можна було переказувати гроші електронною поштою. Незабаром Confinity стала успішною і злилася з фінансовою компанією X.com, яка тоді належала ще нікому невідомому Ілону Маску. Об'єднана фірма отримала назву PayPal.
Але в США він отримав можливість для реалізації своїх талантів. А в Україні все забудовано Порошенковими "будками"(збіг обставин, звичайно) і навіть на фротні ступити ніде, кругом б'ються сини сивочолого отамана.
ведь знал же секрет,еще с вавилона
- Шел по улице вижу яблоки продаются по 5, а за углом по 7. Купил продал. Ещё купил. и так пошло. А потом умерла тётя и оставила мне наследство.
мне все одно, лишь бы человек был хороший
- А шо так можно было? Без откатов, без уплаты налогов, с захватом собственности, без ручного преЗедента... ???
God Bless America!!
если ЗЕ-государство предложит Левчину няню, он автоматически станет нашей инвестняней
https://www.reuters.com/article/us-china-paypal-stake/paypal-becomes-first-foreign-firm-in-china-with-full-ownership-of-payments-business-idUSKBN29J0IC
иудей наверно.