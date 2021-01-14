Уроженец Киева Левчин пополнил мировой список долларовых миллиардеров
Макс Левчин - американский предприниматель украинского происхождения, один из основателей сервиса PayPal. После того, как его стартап Affirm вышел на биржу, Левчин стал миллиардером.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Forbes.
Affirm - сервис, который позволяет покупать у розничных продавцов товары в рассрочку. Компания разместила свои акции на бирже 13 января. Ее акции подорожали на 98% - с 12 до 23,6 млрд долларов.
Левчин родился в Киеве в 1974 году. В 1991-м, когда юноше исполнилось 16 лет, его семья получила политическое убежище в США. Левчин - один из основателей системы электронных платежей PayPal. Вместе с Питером Тилем он основал компанию Confinity, благодаря которой можно было переводить деньги через электронную почту. Вскоре Confinity стала успешной и слилась с финансовой компанией X.com, которая тогда принадлежала еще никому неизвестному Илону Маску. Объединенная фирма получила название PayPal.
Але в США він отримав можливість для реалізації своїх талантів. А в Україні все забудовано Порошенковими "будками"(збіг обставин, звичайно) і навіть на фротні ступити ніде, кругом б'ються сини сивочолого отамана.
ведь знал же секрет,еще с вавилона
- Шел по улице вижу яблоки продаются по 5, а за углом по 7. Купил продал. Ещё купил. и так пошло. А потом умерла тётя и оставила мне наследство.
мне все одно, лишь бы человек был хороший
- А шо так можно было? Без откатов, без уплаты налогов, с захватом собственности, без ручного преЗедента... ???
God Bless America!!
если ЗЕ-государство предложит Левчину няню, он автоматически станет нашей инвестняней
https://www.reuters.com/article/us-china-paypal-stake/paypal-becomes-first-foreign-firm-in-china-with-full-ownership-of-payments-business-idUSKBN29J0IC
иудей наверно.