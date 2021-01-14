РУС
Уроженец Киева Левчин пополнил мировой список долларовых миллиардеров

Макс Левчин - американский предприниматель украинского происхождения, один из основателей сервиса PayPal. После того, как его стартап Affirm вышел на биржу, Левчин стал миллиардером.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Forbes.

Affirm - сервис, который позволяет покупать у розничных продавцов товары в рассрочку. Компания разместила свои акции на бирже 13 января. Ее акции подорожали на 98% - с 12 до 23,6 млрд долларов.

Левчин родился в Киеве в 1974 году. В 1991-м, когда юноше исполнилось 16 лет, его семья получила политическое убежище в США. Левчин - один из основателей системы электронных платежей PayPal. Вместе с Питером Тилем он основал компанию Confinity, благодаря которой можно было переводить деньги через электронную почту. Вскоре Confinity стала успешной и слилась с финансовой компанией X.com, которая тогда принадлежала еще никому неизвестному Илону Маску. Объединенная фирма получила название PayPal.

Также на Цензор.НЕТ: Маск намерен распродать все свое имущество ради колонизации Марса и предоставить займы тем, у кого нет денег для полета на "красную планету"

+50
ну чувак заработал своей головой. можно только поздравить
14.01.2021 20:33 Ответить
14.01.2021 20:33 Ответить
+24
ну американець не кацап,можна порадіти
14.01.2021 20:42 Ответить
14.01.2021 20:42 Ответить
+23
а ты чо не миллиардер?
ведь знал же секрет,еще с вавилона
14.01.2021 20:36 Ответить
14.01.2021 20:36 Ответить
Молодец! Я всегда при оплате счетов пользуюсь его системой электронных платежей.
14.01.2021 20:33 Ответить
14.01.2021 20:33 Ответить
Вот только без танцев с бубнами, ввывести деньги из пейпала в Украине - невозможно
14.01.2021 23:10 Ответить
14.01.2021 23:10 Ответить
ну чувак заработал своей головой. можно только поздравить
14.01.2021 20:33 Ответить
14.01.2021 20:33 Ответить
Уроженец Киева Левчин пополнил мировой список долларовых миллиардеров - Цензор.НЕТ 9657
14.01.2021 20:53 Ответить
14.01.2021 20:53 Ответить
Звичайно своєю головою.
Але в США він отримав можливість для реалізації своїх талантів. А в Україні все забудовано Порошенковими "будками"(збіг обставин, звичайно) і навіть на фротні ступити ніде, кругом б'ються сини сивочолого отамана.
14.01.2021 22:13 Ответить
14.01.2021 22:13 Ответить
процентное дело - промысел существовавший еще в Вавилоне
14.01.2021 20:33 Ответить
14.01.2021 20:33 Ответить
а ты чо не миллиардер?
ведь знал же секрет,еще с вавилона
14.01.2021 20:36 Ответить
14.01.2021 20:36 Ответить
- Как вы заработали свой первый миллион?
- Шел по улице вижу яблоки продаются по 5, а за углом по 7. Купил продал. Ещё купил. и так пошло. А потом умерла тётя и оставила мне наследство.
14.01.2021 20:44 Ответить
14.01.2021 20:44 Ответить
Там было две ветки Лазарей: одна воскрешала мертвых, а вторая - Медведевы (кацапский вариант)
14.01.2021 22:09 Ответить
14.01.2021 22:09 Ответить
токо это промысел унаследовала одна национальность))))
14.01.2021 20:47 Ответить
14.01.2021 20:47 Ответить
Остальные, наверное, тупые...
14.01.2021 22:10 Ответить
14.01.2021 22:10 Ответить
ну порадуемся за американца, тут это святое дело
14.01.2021 20:34 Ответить
14.01.2021 20:34 Ответить
ну американець не кацап,можна порадіти
14.01.2021 20:42 Ответить
14.01.2021 20:42 Ответить
можно за евреев порадоваться, за татар и башкиров.
мне все одно, лишь бы человек был хороший
14.01.2021 20:45 Ответить
14.01.2021 20:45 Ответить
- Просто так. Здесь вообще всё просто так, кроме денег. (c) "БРАТ-2".
14.01.2021 20:47 Ответить
14.01.2021 20:47 Ответить
Лисичка))))Это золотая фраза - основное правило жизни в сша... И им абсолютно пофиг как у тебя дела ....это Его капитализация в фондах в бумажках и виртуальная стоимость на бирже... фсе....
14.01.2021 21:28 Ответить
14.01.2021 21:28 Ответить
Ну да. Им пофиг. Зато у нас тут всем есть дело до моих дел)) Даже тарифы повышают регулярно, чтоб жизнь малиной не казалась.
14.01.2021 22:23 Ответить
14.01.2021 22:23 Ответить
У них Левчин, а у нас Зеленский, Дерьмак, Тупица и прочие неприятные представители рода человеческого. Так и живем.
14.01.2021 20:39 Ответить
14.01.2021 20:39 Ответить
Да как же это он так дешево прокололся со своими достатками?
14.01.2021 20:40 Ответить
14.01.2021 20:40 Ответить
у нас тоже можно ничего не делая зарабатывать миллиарды , Нафтогаз например который аолучил в наследчтво трубу ни пашет ни сеет а достаточьно на 1 копейку на куб газа поднять и заработают сколько если мы 25-30 миллиардов кубов у них покупаем
14.01.2021 20:43 Ответить
14.01.2021 20:43 Ответить
невер мозок, тобі натяк на кожну кухарку чи ефект Дааннінга-Крю́ґера у голову влучив?
14.01.2021 22:17 Ответить
14.01.2021 22:17 Ответить
Укртрансгаз це не Нафтогаз
14.01.2021 23:14 Ответить
14.01.2021 23:14 Ответить
а у нас на манеже все те же "гении" бизнеса- Ахметов, Порошенко, Пинчук, Коломойский, пусть позавидуют американцы - столько лет и такая стабильность
14.01.2021 20:43 Ответить
14.01.2021 20:43 Ответить
Єврей українського походження - ну і сенсація, бл@дь
14.01.2021 20:45 Ответить
14.01.2021 20:45 Ответить
через нашу територію багато зайд проходило... і монголи, й німці, й большевики, й євреї, й поляки...
14.01.2021 21:30 Ответить
14.01.2021 21:30 Ответить
Він з України,але ж він етнічно єврей.Сергій Брін також вже давно мільярдер,а лише на рік старший.Правда народився в москві.Тут українцям немає чим пишатися.Мізки в нього є,але він до України ніякого відношення немає.
14.01.2021 20:46 Ответить
14.01.2021 20:46 Ответить
Ага на фото типичный евгей. И пейсы у него за ушами спрятаны и кипу на фото не видно. И кстати, если он в очках то это стопиццот процентный еврей
14.01.2021 23:09 Ответить
14.01.2021 23:09 Ответить
https://censor.net/ru/user/468637 Сергій Брін також без пейсів.
14.01.2021 23:19 Ответить
14.01.2021 23:19 Ответить
учись, ринат линидыч...это не депутатов покупать, тупо повышать тарифы и резать на металл построенные кем то предприятия....
14.01.2021 20:48 Ответить
14.01.2021 20:48 Ответить
Є ще один мільярден з Одеси,який має сервіс Onlyfans,цей сервіс став вже конкурентом Pornhub.
14.01.2021 20:49 Ответить
14.01.2021 20:49 Ответить
Я Е ще один .Ян Кум - український емігрант ,народився в Фастові ,переїхав в США у 16 років , заснував WhatsApp, один із найуспішніших месенджерів у світі.
14.01.2021 21:20 Ответить
14.01.2021 21:20 Ответить
Умница, заработал головой. Не так как Ахметов, Пинчук, Фирташ, Коломойский - воры, украли наше будущее - процветание Украины.
14.01.2021 20:52 Ответить
14.01.2021 20:52 Ответить
Українці самі винуваті. В переважній більшості вибирали всяке г.вно, а не тих хто хотів створити Україну як нормальну державу. Так що "їжте" Коломойських і не обляпайтесь.
14.01.2021 23:50 Ответить
14.01.2021 23:50 Ответить
Беня:
- А шо так можно было? Без откатов, без уплаты налогов, с захватом собственности, без ручного преЗедента... ???
14.01.2021 20:58 Ответить
14.01.2021 20:58 Ответить
Співаймо...."бо тільки в нашій Украіні лани широкі й небо синє.." Може на душі легше стане ? А якщо серйозно, то Украіна тому не може стати державою, де Закон понад усе, що в ній всяких приходьків і приблуд за столітя набралось більше, ніж самих украінців, і для приходьків Украіна -то не рідна Батьківщина, а затишне місце для проживання, приходьки за цю землю вмирати не готові і не будуть , за ціну на газ вони готові хоч під поізд лягти, а от грабунок украінськоі землі - ім пофіг, як казав мені один такий приходько - "мені пофіг, я болгарин".
15.01.2021 10:18 Ответить
15.01.2021 10:18 Ответить
Агга..в Україні не зміг...
God Bless America!!
14.01.2021 21:04 Ответить
14.01.2021 21:04 Ответить
Человек доказал, что можно добиться успеха не украв ни копейки. Но нашим из зекоМанды пох
14.01.2021 21:10 Ответить
14.01.2021 21:10 Ответить
А міг би істи біляші біля метро і за пару шоколадок працювати на ботофермі.
14.01.2021 21:14 Ответить
14.01.2021 21:14 Ответить
Допомогає Україні?
14.01.2021 21:15 Ответить
14.01.2021 21:15 Ответить
тим що не голосує за зебілів/********** і інших пєтушаріїв...
14.01.2021 21:26 Ответить
14.01.2021 21:26 Ответить
Чудовий приклад "американської мрії".
14.01.2021 21:18 Ответить
14.01.2021 21:18 Ответить
мозги утекают из Украины столетиями. может будет лучше если они буду вытекать из голов наих руководителей?
14.01.2021 21:23 Ответить
14.01.2021 21:23 Ответить
Уроженец Украины... моя коза тоже уроженец Украины, с нее толка больше чем с тех "уроженцев Украины..." она молоко дает.
14.01.2021 21:25 Ответить
14.01.2021 21:25 Ответить
Так попроси Левчина, может он тоже тебе молока даст..., любитель халявы...
14.01.2021 21:52 Ответить
14.01.2021 21:52 Ответить
вообще-то "халав" - это и есть молоко
14.01.2021 22:08 Ответить
14.01.2021 22:08 Ответить
сармат сарматыч, ты по своей тупости и убогости не понял моего посыла... посыл не для ущербных...
14.01.2021 22:20 Ответить
14.01.2021 22:20 Ответить
Скорее всего уроженец УССР.
14.01.2021 21:54 Ответить
14.01.2021 21:54 Ответить
А какое политическое убежище получили его родители в 1991-ом году?
14.01.2021 21:26 Ответить
14.01.2021 21:26 Ответить
Как при еврейских погромах- есть анекдот про кусочек масла и сына банкира
14.01.2021 21:30 Ответить
14.01.2021 21:30 Ответить
понял,
если ЗЕ-государство предложит Левчину няню, он автоматически станет нашей инвестняней
14.01.2021 21:37 Ответить
14.01.2021 21:37 Ответить
Левчин родился в Киеве . В 1991-м..... его семья получила политическое убежище в США./ Левчину в самый раз потребовать от президента Украины компенсацию за перенесенные страдания во время политических преследований в Киеве в 1991 году.
14.01.2021 21:56 Ответить
14.01.2021 21:56 Ответить
Он вообще-то еврейский парень родившийся в Киеве, на этом вся Украина у него заканчивается
14.01.2021 22:06 Ответить
14.01.2021 22:06 Ответить
Дай посилання про його єврейство.
14.01.2021 22:14 Ответить
14.01.2021 22:14 Ответить
https://censor.net/ru/user/394174, вот читай: Родился 15 июля 1975 года в Киеве в еврейской семье. Именем Максимилиан был назван в честь Максимилиана Волошина, большим поклонником которого был отец Макса - известный в литературных кругах поэт и прозаик Рафаэль Залманович Левчин. Мать - Эльвина Пинхасовна Зельцман (род. 1949), мультимедийный художник, фотограф, переводчик; работала программистом[1][2], погугли, та же википедия тебе в помощь)
15.01.2021 09:40 Ответить
15.01.2021 09:40 Ответить
Он богатый человек, но все таки учитывайте, что его миллиард сегодня не в деньгах, а в стоимости принадлежащих ему акций. Нужно все таки разделять понятия реальный доход и стоимость активов (имущества). Вот есть у двух человек одинаковые квартиры, каждая стоит $100 000. Значит каждый из них имеет состояние (не считая другого возможного) - $100 000. Но у одного квартира пустует, а другой сдает свою за $500 в месяц. Итого: один владелец актива в $100 000 имеет годовой доход - $0 от этого актива (а если совсем точно, то в минус ушел - квартплата и т.д.), другой - $6 000.
14.01.2021 22:18 Ответить
14.01.2021 22:18 Ответить
Ви до речі знаєте що Стів Форбс продав Форбс китайцям?
14.01.2021 23:01 Ответить
14.01.2021 23:01 Ответить
Что и следовало доказать, что в совково-банановых республиках, где население дрочит на совок и гусский мир, миллиардерами становятся только те кто дорвался до власти, либо те кто ограбил народ в 90-е.
14.01.2021 23:04 Ответить
14.01.2021 23:04 Ответить
Якби він зробив свій винахід в Україні, той PayPal і досі працював би тільки "навинос"...
14.01.2021 23:45 Ответить
14.01.2021 23:45 Ответить
PayPal Holding Inc has become the first foreign operator with 100% control of a payment platform in China, according to Chinese government data, as the U.S. fintech giant eyes a bigger foothold in a booming market for online payments.
https://www.reuters.com/article/us-china-paypal-stake/paypal-becomes-first-foreign-firm-in-china-with-full-ownership-of-payments-business-idUSKBN29J0IC
15.01.2021 23:42 Ответить
15.01.2021 23:42 Ответить
Все миллардеры крали, а этот заработал своей головой-прямо белая ворона.
15.01.2021 12:12 Ответить
15.01.2021 12:12 Ответить
какой умный мальчик!
иудей наверно.
15.01.2021 13:01 Ответить
15.01.2021 13:01 Ответить
 
 