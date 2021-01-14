Уроженец Киева Левчин пополнил мировой список долларовых миллиардеров

Макс Левчин - американский предприниматель украинского происхождения, один из основателей сервиса PayPal. После того, как его стартап Affirm вышел на биржу, Левчин стал миллиардером.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Forbes.

Affirm - сервис, который позволяет покупать у розничных продавцов товары в рассрочку. Компания разместила свои акции на бирже 13 января. Ее акции подорожали на 98% - с 12 до 23,6 млрд долларов.

Левчин родился в Киеве в 1974 году. В 1991-м, когда юноше исполнилось 16 лет, его семья получила политическое убежище в США. Левчин - один из основателей системы электронных платежей PayPal. Вместе с Питером Тилем он основал компанию Confinity, благодаря которой можно было переводить деньги через электронную почту. Вскоре Confinity стала успешной и слилась с финансовой компанией X.com, которая тогда принадлежала еще никому неизвестному Илону Маску. Объединенная фирма получила название PayPal.

