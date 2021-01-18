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Стартовал проект поддержки ветеранского бизнеса V-Corp

Стартовал проект поддержки ветеранского бизнеса V-Corp

В Украине начала работу проект V-Corp, в рамках которого ветераны могут получить помощь в создании бизнеса.

Об этом пишет в Фейсбуке координатор Медийной инициативы за права человека Ольга Решетилова, информирует Цензор.НЕТ.

В рамках проекта V-Corp работает консультационный центр для ветеранов, которые хотят построить свой бизнес.

"По номеру 0800-213-190 можно бесплатно получить консультации и практическую помощь по юридическим, налоговым вопросам, по поиску финансирования для бизнеса, продвижение товаров в социальных сетях и на международные рынки", - сказано в сообщении.

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Кроме консультантов, ветеранам могут помочь менторы - наставники, задача которых - делиться идеями и контактами, помогать устанавливать цели и мотивировать к их достижению, уберечь от рисков и проблем.

"Если у Вас есть идея проекта, и Вам нужна практическая помощь в реализации, напишите на адрес [email protected]", - говорится в сообщении.

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Также формируется ассоциация, которая будет защищать интересы предпринимателей-ветеранов. Желающие стать ее участниками могут заполнить анкету по этой ссылке.

Стартовал проект поддержки ветеранского бизнеса V-Corp 01

Автор: 

бизнес (1620) ветераны (1106) Решетилова Ольга (47)


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18.01.2021 21:27 Ответить
Голова ФЕД: В Україні виготовили перший у світі український іонно-плазмовий двигун (відео)

https://defence-ua.com/news/prezident_asotsiatsiji_ukraviaprom_v_ukrajini_vigotovili_pershij_u_sviti_ukrajinskij_ionno_plazmovij_dvigun_video-2625.html
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18.01.2021 21:32 Ответить
Дякую, цікаво!
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18.01.2021 23:53 Ответить
Щасти !!!
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18.01.2021 21:58 Ответить
Щасти вам, ветерани !
Цікавих ідей та плідних проектів !
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18.01.2021 23:09 Ответить
 
 