Стартував проєкт підтримки ветеранського бізнесу V-Corp
В Україні почав роботу проект V-Corp, у рамках якого ветерани можуть отримати допомогу в створенні бізнесу.
Про це пише у фейсбуці координатор Медійної ініціативи за права людини Ольга Решетилова, інформує Цензор.НЕТ.
В рамках проєкту V-Corp працює консультаційний центр для ветеранів, які хочуть побудувати свій бізнес.
"За номером 0800-213-190 можна безкоштовно отримати консультації та практичну допомогу з юридичних, податкових питань, з пошуку фінансування для бізнесу, просування товарів у соціальних мережах і на міжнародні ринки", - сказано в повідомленні.
Крім консультантів, ветеранам можуть допомогти ментори - наставники, завдання яких - ділитися ідеями та контактами, допомагати встановлювати цілі і мотивувати до їх досягнення, уберегти від ризиків і проблем.
"Якщо у Вас є ідея проєкту, і Вам потрібна практична допомога в реалізації, напишіть на адресу [email protected]", - йдеться в повідомленні.
Також формується асоціація, яка буде захищати інтереси підприємців-ветеранів. Охочі стати її учасниками можуть заповнити анкету за цим посиланням.
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Цікавих ідей та плідних проектів !