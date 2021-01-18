Стартував проєкт підтримки ветеранського бізнесу V-Corp

В Україні почав роботу проект V-Corp, у рамках якого ветерани можуть отримати допомогу в створенні бізнесу.

Про це пише у фейсбуці координатор Медійної ініціативи за права людини Ольга Решетилова, інформує Цензор.НЕТ.

В рамках проєкту V-Corp працює консультаційний центр для ветеранів, які хочуть побудувати свій бізнес.

"За номером 0800-213-190 можна безкоштовно отримати консультації та практичну допомогу з юридичних, податкових питань, з пошуку фінансування для бізнесу, просування товарів у соціальних мережах і на міжнародні ринки", - сказано в повідомленні.

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Крім консультантів, ветеранам можуть допомогти ментори - наставники, завдання яких - ділитися ідеями та контактами, допомагати встановлювати цілі і мотивувати до їх досягнення, уберегти від ризиків і проблем.

"Якщо у Вас є ідея проєкту, і Вам потрібна практична допомога в реалізації, напишіть на адресу [email protected]", - йдеться в повідомленні.

Також формується асоціація, яка буде захищати інтереси підприємців-ветеранів. Охочі стати її учасниками можуть заповнити анкету за цим посиланням.