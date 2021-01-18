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Стартував проєкт підтримки ветеранського бізнесу V-Corp

Стартував проєкт підтримки ветеранського бізнесу V-Corp

В Україні почав роботу проект V-Corp, у рамках якого ветерани можуть отримати допомогу в створенні бізнесу.

Про це пише у фейсбуці координатор Медійної ініціативи за права людини Ольга Решетилова, інформує Цензор.НЕТ.

В рамках проєкту V-Corp працює консультаційний центр для ветеранів, які хочуть побудувати свій бізнес.

"За номером 0800-213-190 можна безкоштовно отримати консультації та практичну допомогу з юридичних, податкових питань, з пошуку фінансування для бізнесу, просування товарів у соціальних мережах і на міжнародні ринки", - сказано в повідомленні.

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Крім консультантів, ветеранам можуть допомогти ментори - наставники, завдання яких - ділитися ідеями та контактами, допомагати встановлювати цілі і мотивувати до їх досягнення, уберегти від ризиків і проблем.

"Якщо у Вас є ідея проєкту, і Вам потрібна практична допомога в реалізації, напишіть на адресу [email protected]", - йдеться в повідомленні.

Також формується асоціація, яка буде захищати інтереси підприємців-ветеранів. Охочі стати її учасниками можуть заповнити анкету за цим посиланням.

Стартував проєкт підтримки ветеранського бізнесу V-Corp 01

бізнес (1970) ветерани (1068) Решетилова Ольга (50)


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18.01.2021 21:27 Відповісти
Голова ФЕД: В Україні виготовили перший у світі український іонно-плазмовий двигун (відео)

https://defence-ua.com/news/prezident_asotsiatsiji_ukraviaprom_v_ukrajini_vigotovili_pershij_u_sviti_ukrajinskij_ionno_plazmovij_dvigun_video-2625.html
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18.01.2021 21:32 Відповісти
Дякую, цікаво!
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18.01.2021 23:53 Відповісти
Щасти !!!
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18.01.2021 21:58 Відповісти
Щасти вам, ветерани !
Цікавих ідей та плідних проектів !
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18.01.2021 23:09 Відповісти
 
 