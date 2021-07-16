У вівторок Рада проведе позачергове засідання, - "слуга народу" Арахамія
У вівторок відбудеться позачергове засідання Верховної Ради
Про це, як інформує кореспондент Цензор.НЕТ, розповів журналістам після засідання Верховної Ради голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
За його словами, будуть розглядатися питання, що стосуються реформи правосуддя.
"Всі люди бачили, що Юлія Володимирівна (Тимошенко. - Ред.) блокує реформу правосуддя. Фактично, вона подає сигнал суспільству, що її влаштовує судова система в Україні, в той час як кожен другий громадянин України говорить про те, що не довіряє судовій системі. ... За допомогою постанов вона заблокувала процес через що ці закони (про перезапуск ВККС і ВРП) не можна підписати зараз. Тому ми зберемося у вівторок. ... Потрібно фактично провалити ці постанови", - пояснив глава фракції "Слуга народу".
Він також розповів, що до серпня більше не плануються проведення позачергових засідань Верховної Ради, а депутати зберуться вже 23 і 24 серпня.
За словами нардепа, на урочистому засіданні буде розглянуто законопроєкт про великий герб України.
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Автор: https://censor.net/ru/resonance/all/page/1/category/0/interval/5/author/296489/sortby/date
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- Ну, кроме нас, еще Китай по-любому возьмут, - заметил Корниенко. - Там и горизонтальное фланирование хорошее, и мерито... мерито...
- Меритопорь, - важно подсказал ему Арахамия, закидывая в рот горсть цветных медицинских таблеток. - Я книжку читал.Источник: https://censor.net/ru/r3277339
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3636669.html Здесь
Ключевая встреча состоялась 22 января 2016 года, как предполагают газеты, в присутствии президента России, его шпионских руководителей и высокопоставленных министров.
Они согласились, что Белый дом Трампа поможет обеспечить стратегические цели Москвы, в том числе «социальные беспорядки» в США и ослабление позиции американского президента на переговорах.
Трем российским шпионским агентствам было приказано найти практические способы поддержать Трампа в указе, который, похоже, был подписан Путиным.
К этому моменту Трамп был лидером в гонке за выдвижение кандидатур от Республиканской партии. В отчете, подготовленном экспертным отделом Путина, Москве рекомендовалось использовать «всю возможную силу», чтобы обеспечить победу Трампа.
Предполагается, что западные спецслужбы были осведомлены об этих документах в течение нескольких месяцев и тщательно их изучили. Газеты, увиденные Guardian, похоже, представляют собой серьезную и весьма необычную утечку из Кремля...."