У вівторок Рада проведе позачергове засідання, - "слуга народу" Арахамія

У вівторок відбудеться позачергове засідання Верховної Ради

Про це, як інформує кореспондент Цензор.НЕТ, розповів журналістам після засідання Верховної Ради голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

За його словами, будуть розглядатися питання, що стосуються реформи правосуддя.

"Всі люди бачили, що Юлія Володимирівна (Тимошенко. - Ред.) блокує реформу правосуддя. Фактично, вона подає сигнал суспільству, що її влаштовує судова система в Україні, в той час як кожен другий громадянин України говорить про те, що не довіряє судовій системі. ... За допомогою постанов вона заблокувала процес через що ці закони (про перезапуск ВККС і ВРП) не можна підписати зараз. Тому ми зберемося у вівторок. ... Потрібно фактично провалити ці постанови", - пояснив глава фракції "Слуга народу".

Він також розповів, що до серпня більше не плануються проведення позачергових засідань Верховної Ради, а депутати зберуться вже 23 і 24 серпня.

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За словами нардепа, на урочистому засіданні буде розглянуто законопроєкт про великий герб України.