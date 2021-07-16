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Новини Судова реформа
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У вівторок Рада проведе позачергове засідання, - "слуга народу" Арахамія

У вівторок Рада проведе позачергове засідання, -

У вівторок відбудеться позачергове засідання Верховної Ради

Про це, як інформує кореспондент Цензор.НЕТ, розповів журналістам після засідання Верховної Ради голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

За його словами, будуть розглядатися питання, що стосуються реформи правосуддя.

"Всі люди бачили, що Юлія Володимирівна (Тимошенко. - Ред.) блокує реформу правосуддя. Фактично, вона подає сигнал суспільству, що її влаштовує судова система в Україні, в той час як кожен другий громадянин України говорить про те, що не довіряє судовій системі. ... За допомогою постанов вона заблокувала процес через що ці закони (про перезапуск ВККС і ВРП) не можна підписати зараз. Тому ми зберемося у вівторок. ... Потрібно фактично провалити ці постанови", - пояснив глава фракції "Слуга народу".

Він також розповів, що до серпня більше не плануються проведення позачергових засідань Верховної Ради, а депутати зберуться вже 23 і 24 серпня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада заблокувала підписання закону про реформу Вищої ради правосуддя

За словами нардепа, на урочистому засіданні буде розглянуто законопроєкт про великий герб України.

Автор: 

ВР (15022) судова реформа (1459) Тимошенко Юлія (4697) позачергове засідання (223) Арахамія Давид (1105) Вища рада правосуддя (583) ВККСУ (453)


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Топ коментарі
+1
труженики вы наши. умаялись.
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16.07.2021 13:27
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Владимир Зеленский и Собака-вгубыдавака
Автор: https://censor.net/ru/resonance/all/page/1/category/0/interval/5/author/296489/sortby/date
- ...И жизнь Тупицкого - вечная игра! - с сардонической улыбкой закончил Зеленский, вышел из-за трибуны, поклонился, встал за игровой автомат и азартно дернул рычаг. Заиграла музыка из проекта нового Большого Гимна Украины "Каждый вечер вечер наступает вдруг", и на табло выпали три велосипеда. Зеленский вскрикнул от радости.
- Джек-пот! - воскликнул Ермак и вручил президенту чемоданчик с выигрышем, который до этого прятал за спиной. - Прямо как в Германии на днях...
- О да! - с удовольствием сказал Зеленский, вспомнив, как в ходе последнего визита порвал Меркель еще на брифинге. - Увидев мой честный взгляд, мадемуазель Ангела так и сказала: в ближайшее время шесть балканских стран станут членами ЕС. Даже интересно, кто остальные пять.
- Ну, кроме нас, еще Китай по-любому возьмут, - заметил Корниенко. - Там и горизонтальное фланирование хорошее, и мерито... мерито...
- Меритопорь, - важно подсказал ему Арахамия, закидывая в рот горсть цветных медицинских таблеток. - Я книжку читал.Источник: https://censor.net/ru/r3277339
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16.07.2021 13:13 Відповісти
Не "слуга народа", а "слуга клоуна" !
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16.07.2021 13:14 Відповісти
А хто з попередніх 5 презів був без вавки в голові? Та шановного Петра Олексійовича за зменшення в двічі надходжень у ПФУ 10 мільйонів жебраків пенсіонерів будуть любити до останнього для свого дієтичного життя.
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16.07.2021 13:28 Відповісти
Вы что, всем своим стадом баранов-наркоманов с Тимошенко не можете справиться? Или стадо уже начало разбегаться по отдельным кошарам, осознавая, что шухер не за горами?
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16.07.2021 13:15 Відповісти
Цій шпані до Тимохи як до Місяця рачки.
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16.07.2021 13:19 Відповісти
Порада Агрохімії - у вас є ручне РНБО, насипте Йулі санкцій, а чьо?))
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16.07.2021 13:16 Відповісти
снбо просто сотрясание воздуха. его родил ющ и оно всегда было эфемерным органом
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16.07.2021 13:17 Відповісти
РНБО започатковано ще Кучмою в перший його термін влади.
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16.07.2021 13:19 Відповісти
Це дорадчий орган, це при Чінаріку він отримав незаконні повноваження. У будь-якому випадку нас чекають масиви кримінальних справ відносно цього і мільони штрафів від Європейських судів.
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16.07.2021 13:21 Відповісти
Британське видання https://www.theguardian.com/world/2021/jul/15/kremlin-papers-appear-to-show-putins-plot-to-put-trump-in-white-house?fbclid=IwAR3kZFOtjed_s8tO9DeBDhlz1dHXn5-mK9n3C3fLMLLzU66riL0-e05lY1o The Guardian оприлюднило опис секретних російських документів, які підтверджують не тільки факти втручання російських спецслужб у вибори президента США в 2016 році, але і плани по руйнації державного устрою США за допомогою спецоперацій.
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3636669.html Здесь
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16.07.2021 13:21 Відповісти
"....Владимир Путин лично санкционировал операцию секретного шпионского агентства по поддержке «психически неуравновешенного» Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2016 году во время закрытого заседания Совета национальной безопасности России, согласно утверждениям Кремля.
Ключевая встреча состоялась 22 января 2016 года, как предполагают газеты, в присутствии президента России, его шпионских руководителей и высокопоставленных министров.
Они согласились, что Белый дом Трампа поможет обеспечить стратегические цели Москвы, в том числе «социальные беспорядки» в США и ослабление позиции американского президента на переговорах.
Трем российским шпионским агентствам было приказано найти практические способы поддержать Трампа в указе, который, похоже, был подписан Путиным.
К этому моменту Трамп был лидером в гонке за выдвижение кандидатур от Республиканской партии. В отчете, подготовленном экспертным отделом Путина, Москве рекомендовалось использовать «всю возможную силу», чтобы обеспечить победу Трампа.
Предполагается, что западные спецслужбы были осведомлены об этих документах в течение нескольких месяцев и тщательно их изучили. Газеты, увиденные Guardian, похоже, представляют собой серьезную и весьма необычную утечку из Кремля...."
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16.07.2021 13:22 Відповісти
труженики вы наши. умаялись.
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16.07.2021 13:27 Відповісти
 
 