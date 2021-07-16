Во вторник Рада проведет внеочередное заседание, - "слуга народа" Арахамия

Во вторник состоится внеочередное заседание Верховной Рады

Об этом, как информирует корреспондент Цензор.НЕТ, рассказал журналистам после заседания Верховной Рады глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

По его словам, будут рассматриваться вопросы, касающиеся реформы правосудия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МВФ приветствует перезапуск ВККС, но требуется дальнейший прогресс и в других областях, - представитель Фонда Райс

"Все люди видели, что Юлия Владимировна (Тимошенко. – Ред.) блокирует реформу правосудия. Фактически, она подает сигнал обществу, что ее устраивает судебная система в Украине, в то время как каждый второй гражданин Украины говорит о том, что не доверяет судебной системе. … С помощью постановлений она заблокировала процесс из-за чего эти законы (о перезапуске ВККС и ВСП) нельзя подписать сейчас. Поэтому мы соберемся во вторник. … Нужно фактически провалить эти постановления", - объяснил глава фракции "Слуга народа".

Он также рассказал, что до августа больше не планируются проведение внеочередных заседаний Верховной Рады, а депутаты соберутся уже 23 и 24 августа.

По словам нардепа, на торжественном заседании будет рассмотрен законопроект о большом гербе Украины.