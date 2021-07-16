Во вторник Рада проведет внеочередное заседание, - "слуга народа" Арахамия
Во вторник состоится внеочередное заседание Верховной Рады
Об этом, как информирует корреспондент Цензор.НЕТ, рассказал журналистам после заседания Верховной Рады глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
По его словам, будут рассматриваться вопросы, касающиеся реформы правосудия.
"Все люди видели, что Юлия Владимировна (Тимошенко. – Ред.) блокирует реформу правосудия. Фактически, она подает сигнал обществу, что ее устраивает судебная система в Украине, в то время как каждый второй гражданин Украины говорит о том, что не доверяет судебной системе. … С помощью постановлений она заблокировала процесс из-за чего эти законы (о перезапуске ВККС и ВСП) нельзя подписать сейчас. Поэтому мы соберемся во вторник. … Нужно фактически провалить эти постановления", - объяснил глава фракции "Слуга народа".
Он также рассказал, что до августа больше не планируются проведение внеочередных заседаний Верховной Рады, а депутаты соберутся уже 23 и 24 августа.
По словам нардепа, на торжественном заседании будет рассмотрен законопроект о большом гербе Украины.
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Автор: https://censor.net/ru/resonance/all/page/1/category/0/interval/5/author/296489/sortby/date
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- Ну, кроме нас, еще Китай по-любому возьмут, - заметил Корниенко. - Там и горизонтальное фланирование хорошее, и мерито... мерито...
- Меритопорь, - важно подсказал ему Арахамия, закидывая в рот горсть цветных медицинских таблеток. - Я книжку читал.Источник: https://censor.net/ru/r3277339
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3636669.html Здесь
Ключевая встреча состоялась 22 января 2016 года, как предполагают газеты, в присутствии президента России, его шпионских руководителей и высокопоставленных министров.
Они согласились, что Белый дом Трампа поможет обеспечить стратегические цели Москвы, в том числе «социальные беспорядки» в США и ослабление позиции американского президента на переговорах.
Трем российским шпионским агентствам было приказано найти практические способы поддержать Трампа в указе, который, похоже, был подписан Путиным.
К этому моменту Трамп был лидером в гонке за выдвижение кандидатур от Республиканской партии. В отчете, подготовленном экспертным отделом Путина, Москве рекомендовалось использовать «всю возможную силу», чтобы обеспечить победу Трампа.
Предполагается, что западные спецслужбы были осведомлены об этих документах в течение нескольких месяцев и тщательно их изучили. Газеты, увиденные Guardian, похоже, представляют собой серьезную и весьма необычную утечку из Кремля...."