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Зеленський підписав закон, що забезпечує незалежність Нацради ТРМ

Зеленський підписав закон, що забезпечує незалежність Нацради ТРМ

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення незалежності Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення" №1556-IX, який Верховна Рада ухвалила 17 червня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті глави держави.

Документ запроваджує дієвий механізм призначення і звільнення членів Нацради, оскільки попередня процедура не забезпечувала принцип незалежності діяльності державного регулятора.

Для більш прозорого призначення членів Нацради президент може створити конкурсну комісію для проведення відбору кандидатів за своєю квотою та призначити їх своїм указом. Також змінюється порядок і збільшується з двох до шести місяців термін, упродовж якого Верховна Рада призначає членів Нацради за своєю квотою.

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Крім того, документ уточнює вимоги про статус членів Нацради з питань телебачення і радіомовлення, зокрема щодо терміну проживання в Україні, кваліфікації, володіння державною мовою. Також розширюється перелік обставин, які унеможливлюють призначення особи членом Нацради. У законі також визначаються питання забезпечення та організації роботи Нацради, оплати праці її членів та дострокового припинення їх повноважень.

Закон вступає в силу з наступного дня після опублікування.

Автор: 

закон (2837) законопроєкт (3613) Зеленський Володимир (24222) Нацрада ТРМ (458)


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Зеленский подписал закон, обеспечивающий независимость Нацсовета ТРВ - Цензор.НЕТ 5003
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16.07.2021 21:36 Відповісти
Вистава кремлівського ляькового балагана триває !!!)))
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16.07.2021 21:41 Відповісти
посадят туда зебобиков и хрен их оттуда сковырнешь
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16.07.2021 21:50 Відповісти
Чергова годівниця для квартальних клованів !!!)))
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16.07.2021 21:57 Відповісти
Як би ж то просто годівниця. Черговий де*єрмаківський антиукраїнський кагальчик ЗЕлуп.
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17.07.2021 11:56 Відповісти
 
 