Із 28 загальнонаціональних каналів повністю україномовні лише 12, - Нацрада ТРМ

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення на засіданні 8 квітня опублікувала результати моніторингу загальнонаціональних телеканалів щодо використання в ефірах української мови в січні-лютому 2021 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба медіарегулятора.

Як зазначила членкиня Національної ради Олена Ніцко, було проаналізовано мовлення 28 загальнонаціональних телеканалів, під час моніторингу звучання української мови в ефірах телеканалів Національна рада перевіряє дотримання телерадіоорганізаціями вимог частини десятої Закону України "Про телебачення і радіомовлення" та статті 32 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

"Моніторинг засвідчив, що ліцензіати дотримуються вимог щодо трансляції реклами державною мовою. Ознак порушення норм частин першої і третьої статті 32 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" не виявлено. "Реклама і телемагазини в ефірі телеканалів ідуть лише українською мовою", – зауважила Ніцко.

Також читайте: Громадянка РФ виявилася співвласницею ще трьох медіаактивів Пінчука, - Нацрада з телерадіомовлення

Вона повідомила, що тільки державною мовою звучать передачі новин на загальнонаціональних телеканалах.

Щодо мови ефірів, зазначила вона, то всі телеканали перевищили обов'язковий законодавчий поріг 75%.

"12 телеканалів 100-відсотково ведуть мовлення українською мовою. Це – "UA:ПЕРШИЙ", "К2", 5 канал", "Еспресо", "Індіго", "М1", "Рада", "UA:КУЛЬТУРА", "XSPORT", "ПІКСЕЛЬ ТV", "ПлюсПлюс", "ZOOM". Також високі показники, які перевищують 90%, – у телеканалів "Прямий", "Z ZIK", "Мега", "Україна 24", "2+2", "Новий", "НЛО", "ТЕТ". Найнижчий показник у телеканалу "Україна" – 75%", - уточнила Ніцко.

Однак, за її словами, під час моніторингу попередньо було зафіксовано ознаки порушень абзацу 2 частини п’ятої статті 10 Закону України "Про телебачення і радіомовлення". Ця норма передбачає, що телерадіоорганізації здійснюють трансляцію фільмів та/або передач, які не є їхнім власним продуктом, виключно державною мовою, за винятком фільмів і передач (крім дитячих та анімаційних), створених до 1 серпня 1991 року. Зараз ця інформація ще опрацьовується відповідними підрозділами регулятора. Якщо виявиться, що такі порушення справді були, Національна рада призначить цим мовникам перевірки.

Також читайте: Нацрада з ТРМ призначила дві перевірки телеканалу "НАШ" за розпалювання ворожнечі і поширення російської пропаганди

Ніцко нагадала, що чинний Закон "Про телебачення і радіомовлення" передбачає, що моніторинг телеканалів проводиться в проміжках часу з 7 до 18 і з 18 до 22 годин.

У загальному тижневому обсязі мовлення загальнонаціональних телеканалів передачі та/або фільми, виконані державною мовою, мають становити не менше ніж 75 відсотків загальної тривалості передач у кожному із визначених проміжків.

Ці телеканали повинні забезпечити частку передач новин державною мовою в обсязі не менше ніж 75 відсотків загальної тривалості всіх новинних передач у кожному із визначених проміжків часу.