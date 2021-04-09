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Із 28 загальнонаціональних каналів повністю україномовні лише 12, - Нацрада ТРМ

Із 28 загальнонаціональних каналів повністю україномовні лише 12, - Нацрада ТРМ

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення на засіданні 8 квітня опублікувала результати моніторингу загальнонаціональних телеканалів щодо використання в ефірах української мови в січні-лютому 2021 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба медіарегулятора.

Як зазначила членкиня Національної ради Олена Ніцко, було проаналізовано мовлення 28 загальнонаціональних телеканалів, під час моніторингу звучання української мови в ефірах телеканалів Національна рада перевіряє дотримання телерадіоорганізаціями вимог частини десятої Закону України "Про телебачення і радіомовлення" та статті 32 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

"Моніторинг засвідчив, що ліцензіати дотримуються вимог щодо трансляції реклами державною мовою. Ознак порушення норм частин першої і третьої статті 32 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" не виявлено. "Реклама і телемагазини в ефірі телеканалів ідуть лише українською мовою", зауважила Ніцко.

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Вона повідомила, що тільки державною мовою звучать передачі новин на загальнонаціональних телеканалах.

Щодо мови ефірів, зазначила вона, то всі телеканали перевищили обов'язковий законодавчий поріг 75%.

"12 телеканалів 100-відсотково ведуть мовлення українською мовою. Це – "UA:ПЕРШИЙ", "К2", 5 канал", "Еспресо", "Індіго", "М1", "Рада", "UA:КУЛЬТУРА", "XSPORT", "ПІКСЕЛЬ ТV", "ПлюсПлюс", "ZOOM". Також високі показники, які перевищують 90%, у телеканалів "Прямий", "Z ZIK", "Мега", "Україна 24", "2+2", "Новий", "НЛО", "ТЕТ". Найнижчий показник у телеканалу "Україна" 75%", - уточнила Ніцко.

Однак, за її словами, під час моніторингу попередньо було зафіксовано ознаки порушень абзацу 2 частини п’ятої статті 10 Закону України "Про телебачення і радіомовлення". Ця норма передбачає, що телерадіоорганізації здійснюють трансляцію фільмів та/або передач, які не є їхнім власним продуктом, виключно державною мовою, за винятком фільмів і передач (крім дитячих та анімаційних), створених до 1 серпня 1991 року. Зараз ця інформація ще опрацьовується відповідними підрозділами регулятора. Якщо виявиться, що такі порушення справді були, Національна рада призначить цим мовникам перевірки.

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Ніцко нагадала, що чинний Закон "Про телебачення і радіомовлення" передбачає, що моніторинг телеканалів проводиться в проміжках часу з 7 до 18 і з 18 до 22 годин.

У загальному тижневому обсязі мовлення загальнонаціональних телеканалів передачі та/або фільми, виконані державною мовою, мають становити не менше ніж 75 відсотків загальної тривалості передач у кожному із визначених проміжків.

Ці телеканали повинні забезпечити частку передач новин державною мовою в обсязі не менше ніж 75 відсотків загальної тривалості всіх новинних передач у кожному із визначених проміжків часу.

Автор: 

Нацрада ТРМ (458) українська мова (836) телебачення (1174)


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Топ коментарі
+6
Дуже влучно сформульовано.. А простіше: В УКРАЇНІ У ВЛАДИ - ЗеАФЕРИСТИ і "Слуги" !!!Початок цієї афери - промивання мізків українським виборцям серіалом "Слуга Народу". Шахрайство. Ст.190 ККУ. (с)
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09.04.2021 01:11
+5
Андрій Єрмак, як генератор інституційної кризи в Україні

Те, що Єрмак витіснив президента України Зеленського зі сфери його повноважень - це очевидний факт. У цьому я остаточно переконався під час офіційного візиту президента до Катару. У мене запитання: Чому у складi делегації не були запрошені: Міністр МЗС України, наші посли в країнах Близького Сходу? Чому? Чому перекладачі й асистенти під час офіційних зустрічей президента України у Катарі були дипломати Російської Федерації?

Так виглядає найбільша криза України - не епідемічна, не економічна, не безпекова, не конституційна. Найбільша криза України - інституційна криза, яка робить неможливим розв'язання всіх інших криз. Занепад державних інституцій в ситуації, коли вони і так слабкі й крихкі, а навколо купа викликів.(с)
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09.04.2021 01:04
+5
Я підтримую вас, щодо важливості освіти.
Це фундамент. Саме її треба реформувати насамперед, а не суди чи поліцію.

Але сама по собі отримання освіти українською нічого не міняє, як не змінило нічого в Ірландії.
Потрібна кардинальна, системна і агресивна українізація.

Якщо коло вашої родини, друзів, колег - російськомовні.
Якщо основну інформацію про світ ви черпаєте російською (бо англійської не знаєте).
Якщо довкола вас на 50% російськомовний публічний простір (музика, книги, фільми).
То ніяка лагідна українізація не діятиме.
Україна лишитиметься частиною Московського культурного округу.

Українська повинна бути вікном не лише на роботу, але й у світ.
Мовою, якою творять і зчитують сенси.
Телебачення повинно бути на 100% україномовним. А не 12 з 28...
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09.04.2021 06:58
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Касаемо фильмов, в Европе давно уже на ТВ показывают на языке оригинала, с титрами на государственном.
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09.04.2021 01:01 Відповісти
это в каких нибудь маленьких странах где нет смысла делать дубляж. Чехия например.
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09.04.2021 01:24 Відповісти
Швеция тоже маленькая страна? Или Бельгия.
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09.04.2021 01:29 Відповісти
На язьіке оригинала они может бьіть показьівают фильмьі на английском, на других язьіках или переводят или не показьівают вообще? Сомневаюсь, что шведьі поголовно знают английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, даже несмотря на то, что фильмов на последних 4-х язьіках мало. В Германии 99,9% фильмов показьівают на немецком, во Франции то же самое, думаю что в Испании, Италии тоже озвучивают.
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09.04.2021 07:52 Відповісти
Біля Європи немає ворога і загарбника Московії, яка мову використовує як зброю. Чи Вас влаштує, щоб фільми показували на мові оригіналу англійською, німецькою, польською, а дубляж був державною? Де в нас є старі фільми українською, чи іншими мовами, крім ромійської, яка постійно забороняла мови поневолених країн і робила тільки російською?
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09.04.2021 08:14 Відповісти
Такі ж кoлабoранти як і цей сайтик
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09.04.2021 01:02 Відповісти
Андрій Єрмак, як генератор інституційної кризи в Україні

Те, що Єрмак витіснив президента України Зеленського зі сфери його повноважень - це очевидний факт. У цьому я остаточно переконався під час офіційного візиту президента до Катару. У мене запитання: Чому у складi делегації не були запрошені: Міністр МЗС України, наші посли в країнах Близького Сходу? Чому? Чому перекладачі й асистенти під час офіційних зустрічей президента України у Катарі були дипломати Російської Федерації?

Так виглядає найбільша криза України - не епідемічна, не економічна, не безпекова, не конституційна. Найбільша криза України - інституційна криза, яка робить неможливим розв'язання всіх інших криз. Занепад державних інституцій в ситуації, коли вони і так слабкі й крихкі, а навколо купа викликів.(с)
показати весь коментар
09.04.2021 01:04 Відповісти
Дуже влучно сформульовано.. А простіше: В УКРАЇНІ У ВЛАДИ - ЗеАФЕРИСТИ і "Слуги" !!!Початок цієї афери - промивання мізків українським виборцям серіалом "Слуга Народу". Шахрайство. Ст.190 ККУ. (с)
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09.04.2021 01:11 Відповісти
Зеленський взагалі ніщо, виконує чужу волю та виступає за чужими текстами.
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09.04.2021 02:12 Відповісти
На данный момент мне кажется не столько важно на каком языке вещают а что.
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09.04.2021 01:33 Відповісти
А так же мне кажется что пост про количество русскоязычных каналов запущена намерено для дестабилизации общества в Украине.
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09.04.2021 01:36 Відповісти
P.S.Как всегда при сложностях нас пытаются вовлечь в языковые проблемы.
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09.04.2021 01:38 Відповісти
как бєлоруссов?
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09.04.2021 07:57 Відповісти
Симуляція українізації телебачення і ЗМІ, в цілому, відбиває симуляцію українізації суспільства. Вдаємо, що українці, але говоримо, читаємо, слухаємо, дивимося московською мовою. Московська досі є для багатьох ключиком до пізнання світу, а не українська чи англійська. Відсоток реальних, а не декларативних україномовних громадян в Україні ще досі низький.
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09.04.2021 02:41 Відповісти
Не важливо на якій мові ми розмовляємо вдома головне щоб все діловодство та освіта були виключно на українській мові та і представники України розмовляли виключно українсько.А все їнше прийде з часом.Не треба вимагати від тих які поколіннями розмовляли російською відразу перейти на українську.
Це особисто моя думка.
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09.04.2021 03:22 Відповісти
Якщо ви хочете, щоб Україна згасла як Ірландія, можна думати і так.
Там теж вдавалися до симуляції ірландизації (в лагідний спосіб).

Уроки - ірландською, а на перервах - англійською...
В результаті, Ірландія програла Англії,
бо вікна можливостей, які надає англійська ширші ніж ірландські.
Світ бізнесу, мистецтва, світової політики - англомовний.

З українською десь так само.
Світ, створений російською мовою, ширший і більший ніж український.
Англійської наші не знають.
Тому йтимуть до Росії: за музикою, книгами, грошами, ідеями...
Як варвари колись йшли "до Риму" і романізувалися.
Якщо не вживати протекціоністських, нав'язливих і систематичних заходів,
українська просто не витримає конкуренції.
Це буде мова "красного уголка", музеїв і африканських студентів-стажерів.
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09.04.2021 04:07 Відповісти
В моєму коментарі Ви пропустили одне важливе слово ,,освіта,,.Якщо людина навчається на українській в середній школі,навчається у вищій а на роботі веде діловодство на українській то і повсякденній мові з часом почне розмовляти українською.Я із Закарпаття і дома як і в повсякденному житті розмовляю на місцевому,спеціфічному,діалекті але це не означає що я не знаю української,російської,словацької та частково венгерської мов але я українець і моя Батьківщина Україна ане кацапія Словакія або Венгрія.
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09.04.2021 06:26 Відповісти
Я підтримую вас, щодо важливості освіти.
Це фундамент. Саме її треба реформувати насамперед, а не суди чи поліцію.

Але сама по собі отримання освіти українською нічого не міняє, як не змінило нічого в Ірландії.
Потрібна кардинальна, системна і агресивна українізація.

Якщо коло вашої родини, друзів, колег - російськомовні.
Якщо основну інформацію про світ ви черпаєте російською (бо англійської не знаєте).
Якщо довкола вас на 50% російськомовний публічний простір (музика, книги, фільми).
То ніяка лагідна українізація не діятиме.
Україна лишитиметься частиною Московського культурного округу.

Українська повинна бути вікном не лише на роботу, але й у світ.
Мовою, якою творять і зчитують сенси.
Телебачення повинно бути на 100% україномовним. А не 12 з 28...
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09.04.2021 06:58 Відповісти
"Потрібна кардинальна, системна і агресивна українізація", яка неможлива без кардинальної, системної та агресивної дерусифікації.
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09.04.2021 07:15 Відповісти
Російськомовні є тими самими гнидами, про яких говорив Петлюра.
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09.04.2021 06:52 Відповісти
по ictv каждое утро вот как раз в это время "донбас-реалии" рассказывает как все не так уж и плохо в донецке
у меня два вопроса
1. какого хера?
2. как они туда попали вообще?
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09.04.2021 06:55 Відповісти
А ви послухайте польське музичне радіо для прикладу. У них 2-4 поліські пісні, далі 1 іноземна і так по колу. Жодної маскальською ви не почуєте
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09.04.2021 08:17 Відповісти
Людина, яка вживає термін "елєктрічєская цепь" замість "електричне коло" є дегенератом. Таким самим дегенератом є той, хто не бачить різниці у цих термінах.
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09.04.2021 08:23 Відповісти
Здрісті побєдобєсіє! Єжєднєвна на нтн!
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09.04.2021 09:03 Відповісти
На жаль, насправді в нас дуже слабенький закон про мову.
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09.04.2021 12:48 Відповісти
телеканал Зеленського "ДОМ" 100% на мові ворога.
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18.04.2021 21:54 Відповісти
 
 