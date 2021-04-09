Із 28 загальнонаціональних каналів повністю україномовні лише 12, - Нацрада ТРМ
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення на засіданні 8 квітня опублікувала результати моніторингу загальнонаціональних телеканалів щодо використання в ефірах української мови в січні-лютому 2021 року.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба медіарегулятора.
Як зазначила членкиня Національної ради Олена Ніцко, було проаналізовано мовлення 28 загальнонаціональних телеканалів, під час моніторингу звучання української мови в ефірах телеканалів Національна рада перевіряє дотримання телерадіоорганізаціями вимог частини десятої Закону України "Про телебачення і радіомовлення" та статті 32 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
"Моніторинг засвідчив, що ліцензіати дотримуються вимог щодо трансляції реклами державною мовою. Ознак порушення норм частин першої і третьої статті 32 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" не виявлено. "Реклама і телемагазини в ефірі телеканалів ідуть лише українською мовою", – зауважила Ніцко.
Вона повідомила, що тільки державною мовою звучать передачі новин на загальнонаціональних телеканалах.
Щодо мови ефірів, зазначила вона, то всі телеканали перевищили обов'язковий законодавчий поріг 75%.
"12 телеканалів 100-відсотково ведуть мовлення українською мовою. Це – "UA:ПЕРШИЙ", "К2", 5 канал", "Еспресо", "Індіго", "М1", "Рада", "UA:КУЛЬТУРА", "XSPORT", "ПІКСЕЛЬ ТV", "ПлюсПлюс", "ZOOM". Також високі показники, які перевищують 90%, – у телеканалів "Прямий", "Z ZIK", "Мега", "Україна 24", "2+2", "Новий", "НЛО", "ТЕТ". Найнижчий показник у телеканалу "Україна" – 75%", - уточнила Ніцко.
Однак, за її словами, під час моніторингу попередньо було зафіксовано ознаки порушень абзацу 2 частини п’ятої статті 10 Закону України "Про телебачення і радіомовлення". Ця норма передбачає, що телерадіоорганізації здійснюють трансляцію фільмів та/або передач, які не є їхнім власним продуктом, виключно державною мовою, за винятком фільмів і передач (крім дитячих та анімаційних), створених до 1 серпня 1991 року. Зараз ця інформація ще опрацьовується відповідними підрозділами регулятора. Якщо виявиться, що такі порушення справді були, Національна рада призначить цим мовникам перевірки.
Ніцко нагадала, що чинний Закон "Про телебачення і радіомовлення" передбачає, що моніторинг телеканалів проводиться в проміжках часу з 7 до 18 і з 18 до 22 годин.
У загальному тижневому обсязі мовлення загальнонаціональних телеканалів передачі та/або фільми, виконані державною мовою, мають становити не менше ніж 75 відсотків загальної тривалості передач у кожному із визначених проміжків.
Ці телеканали повинні забезпечити частку передач новин державною мовою в обсязі не менше ніж 75 відсотків загальної тривалості всіх новинних передач у кожному із визначених проміжків часу.
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Те, що Єрмак витіснив президента України Зеленського зі сфери його повноважень - це очевидний факт. У цьому я остаточно переконався під час офіційного візиту президента до Катару. У мене запитання: Чому у складi делегації не були запрошені: Міністр МЗС України, наші посли в країнах Близького Сходу? Чому? Чому перекладачі й асистенти під час офіційних зустрічей президента України у Катарі були дипломати Російської Федерації?
Так виглядає найбільша криза України - не епідемічна, не економічна, не безпекова, не конституційна. Найбільша криза України - інституційна криза, яка робить неможливим розв'язання всіх інших криз. Занепад державних інституцій в ситуації, коли вони і так слабкі й крихкі, а навколо купа викликів.(с)
Це особисто моя думка.
Там теж вдавалися до симуляції ірландизації (в лагідний спосіб).
Уроки - ірландською, а на перервах - англійською...
В результаті, Ірландія програла Англії,
бо вікна можливостей, які надає англійська ширші ніж ірландські.
Світ бізнесу, мистецтва, світової політики - англомовний.
З українською десь так само.
Світ, створений російською мовою, ширший і більший ніж український.
Англійської наші не знають.
Тому йтимуть до Росії: за музикою, книгами, грошами, ідеями...
Як варвари колись йшли "до Риму" і романізувалися.
Якщо не вживати протекціоністських, нав'язливих і систематичних заходів,
українська просто не витримає конкуренції.
Це буде мова "красного уголка", музеїв і африканських студентів-стажерів.
Це фундамент. Саме її треба реформувати насамперед, а не суди чи поліцію.
Але сама по собі отримання освіти українською нічого не міняє, як не змінило нічого в Ірландії.
Потрібна кардинальна, системна і агресивна українізація.
Якщо коло вашої родини, друзів, колег - російськомовні.
Якщо основну інформацію про світ ви черпаєте російською (бо англійської не знаєте).
Якщо довкола вас на 50% російськомовний публічний простір (музика, книги, фільми).
То ніяка лагідна українізація не діятиме.
Україна лишитиметься частиною Московського культурного округу.
Українська повинна бути вікном не лише на роботу, але й у світ.
Мовою, якою творять і зчитують сенси.
Телебачення повинно бути на 100% україномовним. А не 12 з 28...
у меня два вопроса
1. какого хера?
2. как они туда попали вообще?