Из 28 общенациональных каналов полностью украиноязычных только 12, - Нацсовет ТРВ

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании 8 апреля опубликовал результаты мониторинга общенациональных телеканалов по использованию в эфирах украинского языка в январе-феврале 2021 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба медиарегулятора.

Как отметила член Национального совета Елена Ницко, было проанализировано вещание 28 общенациональных телеканалов, во время мониторинга звучание украинского языка в эфирах телеканалов Национальный совет проверяет соблюдение телерадиоорганизациями требований части десятой Закона Украины "О телевидении и радиовещании" и статьи 32 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

"Мониторинг показал, что лицензиаты соблюдают требования по трансляции рекламы на государственном языке. Признаков нарушения норм частей первой и третьей статьи 32 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" не обнаружено. "Реклама и телемагазины в эфире телеканалов идут только на украинском языке", - отметила Ницко.

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Она сообщила, что только на государственном языке звучат передачи новостей на общенациональных телеканалах.

По языку эфиров, отметила она, то все телеканалы превысили обязательный законодательный порог 75%.



"12 телеканалов 100-процентно ведут вещание на украинском языке. Это - "UA: ПЕРВЫЙ", "К2", "5 канал", "Эспрессо", "Индиго", "М1", "Рада", "UA КУЛЬТУРА", "XSPORT", "ПИКСЕЛЬ ТВ", "Плюсплюс "," ZOOM ". Также высокие показатели, превышающие 90% - у телеканалов "Прямой", "Z ZIK", "Мега", "Украина 24", "2 + 2", "Новый", "НЛО", "ТЕТ". Самый низкий показатель у телеканала "Украина" - 75% ", - уточнила Ницко.

Однако, по ее словам, во время мониторинга предварительно были зафиксированы признаки нарушений абзаца 2 части пятой статьи 10 Закона Украины "О телевидении и радиовещании". Эта норма предусматривает, что телерадиоорганизации осуществляют трансляцию фильмов и / или передач, которые не являются их собственным продуктом, исключительно на государственном языке, за исключением фильмов и передач (кроме детских и анимационных), созданных до 1 августа 1991 года. Сейчас эта информация еще обрабатывается соответствующими подразделениями регулятора. Если окажется, что такие нарушения действительно были, Национальный совет назначит этим вещателям проверки.

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Ницко напомнила, что действующий Закон "О телевидении и радиовещании" предусматривает, что мониторинг телеканалов проводится в промежутках времени с 7 до 18 и с 18 до 22 часов.

В общем недельном объеме вещания общенациональных телеканалов передачи и / или фильмы, выполненные на государственном языке, должны составлять не менее 75 процентов общей продолжительности передач в каждом из определенных промежутков.

Эти телеканалы должны обеспечить долю передач новостей на государственном языке в объеме не менее 75 процентов общей продолжительности всех новостных передач в каждом из определенных промежутков времени.