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Из 28 общенациональных каналов полностью украиноязычных только 12, - Нацсовет ТРВ

Из 28 общенациональных каналов полностью украиноязычных только 12, - Нацсовет ТРВ

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании 8 апреля опубликовал результаты мониторинга общенациональных телеканалов по использованию в эфирах украинского языка в январе-феврале 2021 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба медиарегулятора.

Как отметила член Национального совета Елена Ницко, было проанализировано вещание 28 общенациональных телеканалов, во время мониторинга звучание украинского языка в эфирах телеканалов Национальный совет проверяет соблюдение телерадиоорганизациями требований части десятой Закона Украины "О телевидении и радиовещании" и статьи 32 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

"Мониторинг показал, что лицензиаты соблюдают требования по трансляции рекламы на государственном языке. Признаков нарушения норм частей первой и третьей статьи 32 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" не обнаружено. "Реклама и телемагазины в эфире телеканалов идут только на украинском языке", - отметила Ницко.

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Она сообщила, что только на государственном языке звучат передачи новостей на общенациональных телеканалах.

По языку эфиров, отметила она, то все телеканалы превысили обязательный законодательный порог 75%.

"12 телеканалов 100-процентно ведут вещание на украинском языке. Это - "UA: ПЕРВЫЙ", "К2", "5 канал", "Эспрессо", "Индиго", "М1", "Рада", "UA КУЛЬТУРА", "XSPORT", "ПИКСЕЛЬ ТВ", "Плюсплюс "," ZOOM ". Также высокие показатели, превышающие 90% - у телеканалов "Прямой", "Z ZIK", "Мега", "Украина 24", "2 + 2", "Новый", "НЛО", "ТЕТ". Самый низкий показатель у телеканала "Украина" - 75% ", - уточнила Ницко.

Однако, по ее словам, во время мониторинга предварительно были зафиксированы признаки нарушений абзаца 2 части пятой статьи 10 Закона Украины "О телевидении и радиовещании". Эта норма предусматривает, что телерадиоорганизации осуществляют трансляцию фильмов и / или передач, которые не являются их собственным продуктом, исключительно на государственном языке, за исключением фильмов и передач (кроме детских и анимационных), созданных до 1 августа 1991 года. Сейчас эта информация еще обрабатывается соответствующими подразделениями регулятора. Если окажется, что такие нарушения действительно были, Национальный совет назначит этим вещателям проверки.

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Ницко напомнила, что действующий Закон "О телевидении и радиовещании" предусматривает, что мониторинг телеканалов проводится в промежутках времени с 7 до 18 и с 18 до 22 часов.

В общем недельном объеме вещания общенациональных телеканалов передачи и / или фильмы, выполненные на государственном языке, должны составлять не менее 75 процентов общей продолжительности передач в каждом из определенных промежутков.

Эти телеканалы должны обеспечить долю передач новостей на государственном языке в объеме не менее 75 процентов общей продолжительности всех новостных передач в каждом из определенных промежутков времени.

Автор: 

Нацсовет ТРВ (572) украинский язык (1192) телевидение (900)


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Топ комментарии
+6
Дуже влучно сформульовано.. А простіше: В УКРАЇНІ У ВЛАДИ - ЗеАФЕРИСТИ і "Слуги" !!!Початок цієї афери - промивання мізків українським виборцям серіалом "Слуга Народу". Шахрайство. Ст.190 ККУ. (с)
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09.04.2021 01:11
+5
Андрій Єрмак, як генератор інституційної кризи в Україні

Те, що Єрмак витіснив президента України Зеленського зі сфери його повноважень - це очевидний факт. У цьому я остаточно переконався під час офіційного візиту президента до Катару. У мене запитання: Чому у складi делегації не були запрошені: Міністр МЗС України, наші посли в країнах Близького Сходу? Чому? Чому перекладачі й асистенти під час офіційних зустрічей президента України у Катарі були дипломати Російської Федерації?

Так виглядає найбільша криза України - не епідемічна, не економічна, не безпекова, не конституційна. Найбільша криза України - інституційна криза, яка робить неможливим розв'язання всіх інших криз. Занепад державних інституцій в ситуації, коли вони і так слабкі й крихкі, а навколо купа викликів.(с)
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09.04.2021 01:04
+5
Я підтримую вас, щодо важливості освіти.
Це фундамент. Саме її треба реформувати насамперед, а не суди чи поліцію.

Але сама по собі отримання освіти українською нічого не міняє, як не змінило нічого в Ірландії.
Потрібна кардинальна, системна і агресивна українізація.

Якщо коло вашої родини, друзів, колег - російськомовні.
Якщо основну інформацію про світ ви черпаєте російською (бо англійської не знаєте).
Якщо довкола вас на 50% російськомовний публічний простір (музика, книги, фільми).
То ніяка лагідна українізація не діятиме.
Україна лишитиметься частиною Московського культурного округу.

Українська повинна бути вікном не лише на роботу, але й у світ.
Мовою, якою творять і зчитують сенси.
Телебачення повинно бути на 100% україномовним. А не 12 з 28...
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09.04.2021 06:58
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Правила форума Совет форумчан
Касаемо фильмов, в Европе давно уже на ТВ показывают на языке оригинала, с титрами на государственном.
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09.04.2021 01:01 Ответить
это в каких нибудь маленьких странах где нет смысла делать дубляж. Чехия например.
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09.04.2021 01:24 Ответить
Швеция тоже маленькая страна? Или Бельгия.
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09.04.2021 01:29 Ответить
На язьіке оригинала они может бьіть показьівают фильмьі на английском, на других язьіках или переводят или не показьівают вообще? Сомневаюсь, что шведьі поголовно знают английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, даже несмотря на то, что фильмов на последних 4-х язьіках мало. В Германии 99,9% фильмов показьівают на немецком, во Франции то же самое, думаю что в Испании, Италии тоже озвучивают.
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09.04.2021 07:52 Ответить
Біля Європи немає ворога і загарбника Московії, яка мову використовує як зброю. Чи Вас влаштує, щоб фільми показували на мові оригіналу англійською, німецькою, польською, а дубляж був державною? Де в нас є старі фільми українською, чи іншими мовами, крім ромійської, яка постійно забороняла мови поневолених країн і робила тільки російською?
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09.04.2021 08:14 Ответить
Такі ж кoлабoранти як і цей сайтик
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09.04.2021 01:02 Ответить
Андрій Єрмак, як генератор інституційної кризи в Україні

Те, що Єрмак витіснив президента України Зеленського зі сфери його повноважень - це очевидний факт. У цьому я остаточно переконався під час офіційного візиту президента до Катару. У мене запитання: Чому у складi делегації не були запрошені: Міністр МЗС України, наші посли в країнах Близького Сходу? Чому? Чому перекладачі й асистенти під час офіційних зустрічей президента України у Катарі були дипломати Російської Федерації?

Так виглядає найбільша криза України - не епідемічна, не економічна, не безпекова, не конституційна. Найбільша криза України - інституційна криза, яка робить неможливим розв'язання всіх інших криз. Занепад державних інституцій в ситуації, коли вони і так слабкі й крихкі, а навколо купа викликів.(с)
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09.04.2021 01:04 Ответить
Дуже влучно сформульовано.. А простіше: В УКРАЇНІ У ВЛАДИ - ЗеАФЕРИСТИ і "Слуги" !!!Початок цієї афери - промивання мізків українським виборцям серіалом "Слуга Народу". Шахрайство. Ст.190 ККУ. (с)
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09.04.2021 01:11 Ответить
Зеленський взагалі ніщо, виконує чужу волю та виступає за чужими текстами.
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09.04.2021 02:12 Ответить
На данный момент мне кажется не столько важно на каком языке вещают а что.
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09.04.2021 01:33 Ответить
А так же мне кажется что пост про количество русскоязычных каналов запущена намерено для дестабилизации общества в Украине.
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09.04.2021 01:36 Ответить
P.S.Как всегда при сложностях нас пытаются вовлечь в языковые проблемы.
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09.04.2021 01:38 Ответить
как бєлоруссов?
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09.04.2021 07:57 Ответить
Симуляція українізації телебачення і ЗМІ, в цілому, відбиває симуляцію українізації суспільства. Вдаємо, що українці, але говоримо, читаємо, слухаємо, дивимося московською мовою. Московська досі є для багатьох ключиком до пізнання світу, а не українська чи англійська. Відсоток реальних, а не декларативних україномовних громадян в Україні ще досі низький.
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09.04.2021 02:41 Ответить
Не важливо на якій мові ми розмовляємо вдома головне щоб все діловодство та освіта були виключно на українській мові та і представники України розмовляли виключно українсько.А все їнше прийде з часом.Не треба вимагати від тих які поколіннями розмовляли російською відразу перейти на українську.
Це особисто моя думка.
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09.04.2021 03:22 Ответить
Якщо ви хочете, щоб Україна згасла як Ірландія, можна думати і так.
Там теж вдавалися до симуляції ірландизації (в лагідний спосіб).

Уроки - ірландською, а на перервах - англійською...
В результаті, Ірландія програла Англії,
бо вікна можливостей, які надає англійська ширші ніж ірландські.
Світ бізнесу, мистецтва, світової політики - англомовний.

З українською десь так само.
Світ, створений російською мовою, ширший і більший ніж український.
Англійської наші не знають.
Тому йтимуть до Росії: за музикою, книгами, грошами, ідеями...
Як варвари колись йшли "до Риму" і романізувалися.
Якщо не вживати протекціоністських, нав'язливих і систематичних заходів,
українська просто не витримає конкуренції.
Це буде мова "красного уголка", музеїв і африканських студентів-стажерів.
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09.04.2021 04:07 Ответить
В моєму коментарі Ви пропустили одне важливе слово ,,освіта,,.Якщо людина навчається на українській в середній школі,навчається у вищій а на роботі веде діловодство на українській то і повсякденній мові з часом почне розмовляти українською.Я із Закарпаття і дома як і в повсякденному житті розмовляю на місцевому,спеціфічному,діалекті але це не означає що я не знаю української,російської,словацької та частково венгерської мов але я українець і моя Батьківщина Україна ане кацапія Словакія або Венгрія.
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09.04.2021 06:26 Ответить
Я підтримую вас, щодо важливості освіти.
Це фундамент. Саме її треба реформувати насамперед, а не суди чи поліцію.

Але сама по собі отримання освіти українською нічого не міняє, як не змінило нічого в Ірландії.
Потрібна кардинальна, системна і агресивна українізація.

Якщо коло вашої родини, друзів, колег - російськомовні.
Якщо основну інформацію про світ ви черпаєте російською (бо англійської не знаєте).
Якщо довкола вас на 50% російськомовний публічний простір (музика, книги, фільми).
То ніяка лагідна українізація не діятиме.
Україна лишитиметься частиною Московського культурного округу.

Українська повинна бути вікном не лише на роботу, але й у світ.
Мовою, якою творять і зчитують сенси.
Телебачення повинно бути на 100% україномовним. А не 12 з 28...
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09.04.2021 06:58 Ответить
"Потрібна кардинальна, системна і агресивна українізація", яка неможлива без кардинальної, системної та агресивної дерусифікації.
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09.04.2021 07:15 Ответить
Російськомовні є тими самими гнидами, про яких говорив Петлюра.
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09.04.2021 06:52 Ответить
по ictv каждое утро вот как раз в это время "донбас-реалии" рассказывает как все не так уж и плохо в донецке
у меня два вопроса
1. какого хера?
2. как они туда попали вообще?
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09.04.2021 06:55 Ответить
А ви послухайте польське музичне радіо для прикладу. У них 2-4 поліські пісні, далі 1 іноземна і так по колу. Жодної маскальською ви не почуєте
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09.04.2021 08:17 Ответить
Людина, яка вживає термін "елєктрічєская цепь" замість "електричне коло" є дегенератом. Таким самим дегенератом є той, хто не бачить різниці у цих термінах.
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09.04.2021 08:23 Ответить
Здрісті побєдобєсіє! Єжєднєвна на нтн!
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09.04.2021 09:03 Ответить
На жаль, насправді в нас дуже слабенький закон про мову.
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09.04.2021 12:48 Ответить
телеканал Зеленського "ДОМ" 100% на мові ворога.
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18.04.2021 21:54 Ответить
 
 