Из 28 общенациональных каналов полностью украиноязычных только 12, - Нацсовет ТРВ
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании 8 апреля опубликовал результаты мониторинга общенациональных телеканалов по использованию в эфирах украинского языка в январе-феврале 2021 года.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба медиарегулятора.
Как отметила член Национального совета Елена Ницко, было проанализировано вещание 28 общенациональных телеканалов, во время мониторинга звучание украинского языка в эфирах телеканалов Национальный совет проверяет соблюдение телерадиоорганизациями требований части десятой Закона Украины "О телевидении и радиовещании" и статьи 32 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
"Мониторинг показал, что лицензиаты соблюдают требования по трансляции рекламы на государственном языке. Признаков нарушения норм частей первой и третьей статьи 32 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" не обнаружено. "Реклама и телемагазины в эфире телеканалов идут только на украинском языке", - отметила Ницко.
Она сообщила, что только на государственном языке звучат передачи новостей на общенациональных телеканалах.
По языку эфиров, отметила она, то все телеканалы превысили обязательный законодательный порог 75%.
"12 телеканалов 100-процентно ведут вещание на украинском языке. Это - "UA: ПЕРВЫЙ", "К2", "5 канал", "Эспрессо", "Индиго", "М1", "Рада", "UA КУЛЬТУРА", "XSPORT", "ПИКСЕЛЬ ТВ", "Плюсплюс "," ZOOM ". Также высокие показатели, превышающие 90% - у телеканалов "Прямой", "Z ZIK", "Мега", "Украина 24", "2 + 2", "Новый", "НЛО", "ТЕТ". Самый низкий показатель у телеканала "Украина" - 75% ", - уточнила Ницко.
Однако, по ее словам, во время мониторинга предварительно были зафиксированы признаки нарушений абзаца 2 части пятой статьи 10 Закона Украины "О телевидении и радиовещании". Эта норма предусматривает, что телерадиоорганизации осуществляют трансляцию фильмов и / или передач, которые не являются их собственным продуктом, исключительно на государственном языке, за исключением фильмов и передач (кроме детских и анимационных), созданных до 1 августа 1991 года. Сейчас эта информация еще обрабатывается соответствующими подразделениями регулятора. Если окажется, что такие нарушения действительно были, Национальный совет назначит этим вещателям проверки.
Ницко напомнила, что действующий Закон "О телевидении и радиовещании" предусматривает, что мониторинг телеканалов проводится в промежутках времени с 7 до 18 и с 18 до 22 часов.
В общем недельном объеме вещания общенациональных телеканалов передачи и / или фильмы, выполненные на государственном языке, должны составлять не менее 75 процентов общей продолжительности передач в каждом из определенных промежутков.
Эти телеканалы должны обеспечить долю передач новостей на государственном языке в объеме не менее 75 процентов общей продолжительности всех новостных передач в каждом из определенных промежутков времени.
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Те, що Єрмак витіснив президента України Зеленського зі сфери його повноважень - це очевидний факт. У цьому я остаточно переконався під час офіційного візиту президента до Катару. У мене запитання: Чому у складi делегації не були запрошені: Міністр МЗС України, наші посли в країнах Близького Сходу? Чому? Чому перекладачі й асистенти під час офіційних зустрічей президента України у Катарі були дипломати Російської Федерації?
Так виглядає найбільша криза України - не епідемічна, не економічна, не безпекова, не конституційна. Найбільша криза України - інституційна криза, яка робить неможливим розв'язання всіх інших криз. Занепад державних інституцій в ситуації, коли вони і так слабкі й крихкі, а навколо купа викликів.(с)
Це особисто моя думка.
Там теж вдавалися до симуляції ірландизації (в лагідний спосіб).
Уроки - ірландською, а на перервах - англійською...
В результаті, Ірландія програла Англії,
бо вікна можливостей, які надає англійська ширші ніж ірландські.
Світ бізнесу, мистецтва, світової політики - англомовний.
З українською десь так само.
Світ, створений російською мовою, ширший і більший ніж український.
Англійської наші не знають.
Тому йтимуть до Росії: за музикою, книгами, грошами, ідеями...
Як варвари колись йшли "до Риму" і романізувалися.
Якщо не вживати протекціоністських, нав'язливих і систематичних заходів,
українська просто не витримає конкуренції.
Це буде мова "красного уголка", музеїв і африканських студентів-стажерів.
Це фундамент. Саме її треба реформувати насамперед, а не суди чи поліцію.
Але сама по собі отримання освіти українською нічого не міняє, як не змінило нічого в Ірландії.
Потрібна кардинальна, системна і агресивна українізація.
Якщо коло вашої родини, друзів, колег - російськомовні.
Якщо основну інформацію про світ ви черпаєте російською (бо англійської не знаєте).
Якщо довкола вас на 50% російськомовний публічний простір (музика, книги, фільми).
То ніяка лагідна українізація не діятиме.
Україна лишитиметься частиною Московського культурного округу.
Українська повинна бути вікном не лише на роботу, але й у світ.
Мовою, якою творять і зчитують сенси.
Телебачення повинно бути на 100% україномовним. А не 12 з 28...
у меня два вопроса
1. какого хера?
2. как они туда попали вообще?