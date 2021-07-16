Український айтівець Яценко став доларовим мільярдером

Заснований ним у Великій Британії Revolut залучив 800 млн доларів фінансування. Влад Яценко тепер багатший за Ярославського.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на TechCrunch.

Фінтех-стартап Revolut, який Яценко заснував разом із росіянином Миколою Сторонським, став найдорожчим стартапом Великої Британії.

Яценко володіє трохи менше ніж 4% акцій компанії. Його статки оцінюють приблизно в 1,3 млрд доларів.

Такі статки дозволяють Яценкові зайняти десяте місце рейтингу 100 найбагатших українців від Forbes, посунувши бізнесмена Олександра Ярославського.

Revolut ㅡ компанія у сфері фінансових технологій. Вона пропонує рахунки з обміном валюти, дебетовими картками, віртуальними картками, Apple Pay і відсотковими "сховищами", торгівлю акціями без комісії, торгівлю криптовалютою тощо.