Український айтівець Яценко став доларовим мільярдером
Заснований ним у Великій Британії Revolut залучив 800 млн доларів фінансування. Влад Яценко тепер багатший за Ярославського.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на TechCrunch.
Фінтех-стартап Revolut, який Яценко заснував разом із росіянином Миколою Сторонським, став найдорожчим стартапом Великої Британії.
Яценко володіє трохи менше ніж 4% акцій компанії. Його статки оцінюють приблизно в 1,3 млрд доларів.
Такі статки дозволяють Яценкові зайняти десяте місце рейтингу 100 найбагатших українців від Forbes, посунувши бізнесмена Олександра Ярославського.
Revolut ㅡ компанія у сфері фінансових технологій. Вона пропонує рахунки з обміном валюти, дебетовими картками, віртуальними картками, Apple Pay і відсотковими "сховищами", торгівлю акціями без комісії, торгівлю криптовалютою тощо.
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А ще, не терпить спам як відповідь опоненту... Та був не уважним і пропустив гру: "деактивуй антисвина".
За ваші два роки тут, все не зауважиш.
поди за ЗЫбила голосовал?
Данилов, не теряй времени! - Украинский айтишник Яценко стал долларовым миллиардером(ЦензорНет,16.07.21).
Ну а что, рассейскими деньгами он уже здорово "накачался": три года назад в Revolut было вложено 250 млн долларов. Инвестором выступил фонд DST Global Юрия Мильнера, который известен как фигурант так называемого "Райского досье". Согласно ему, одним из основных инвесторов DST по сути был "газпрём инвестхолдинг", о чем сообщали https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/11/06/740665-kto-pomogal-milneru-investirovat-facebook "Ведомости" .
И, вот совпадение, после получения стартапом Сторонского столь крупной суммы, в структуре газпрёма образовался огромный убыток в почти 250 млн рублей. Не исключено, что оба события - звенья одной цепи.
живой пример - ситуация с "кузней на рыбальском", где клоуны-гуманитарии чморят инженеров-технарей за то что катер, к примеру, идёт не проектные 40 узлов, а (примерно) 35 узлов..
в сложном конструировании бывают проблеммы и побольше: и ракеты взрываются и спутники теряются.. но попробуй, как инженер, это объяснить тупорылому "партийцу, коммунисту" с портфелем коррупционного бабла..
и вот, благодаря 73%ным дебилам, у власти сейчас прибарахливаются беспринципные хапуги во главе с недалёкой марионеткой Зелей.. наголосувалы, блин
Вот и вся разгадка успеха умных людей из постсоветского постранства..
Влад Яценко
IT
$ 300 млн
34 місце серед
https://forbes.ua/ru/ratings/100-bogateyshikh-ukraintsev-2021-06052021-1536 100 найбагатших українців 2021
Профайл
Досьє
Одружений, двоє дітей
Місце народження
Німеччина
https://forbes.ua/ru/profile/vlad-yatsenko-29# https://forbes.ua/ru/profile/vlad-yatsenko-29# https://forbes.ua/ru/profile/vlad-yatsenko-29# https://forbes.ua/ru/profile/vlad-yatsenko-29# https://forbes.ua/ru/profile/vlad-yatsenko-29#
Очікувана подія: Новий раунд фінансування, який підніме оцінку Revolut з $ 6 млрд до $ 10- 15 млрд. Гроші планують залучити восени 2021 року, пише Sky News з посиланням на джерела в компанії. У цьому випадку стан Яценко, який володіє 5% Revolut, може вирости до $ 420-630 млн.40 глобальних українців
Яценко виїхав з України, закінчивши в 2006 році миколаївський філіал Києво-Могилянської академії, і вже не озирався назад. Був розробником в польській IT-компанії, в 2010-му переїхав до Лондона працювати в банку UBS. Разом з росіянином Миколою Сторонскі Яценко побудував ФІНТЕК-компанію Revolut вартістю $ 5,5 млрд. Цей необанк дозволяє переводити і знімати гроші без комісій, торгувати криптовалюта і акціями, купувати страховку. Бізнес, зав'язаний на транскордонні перекази, постраждав в карантин, але не розгубив довіри інвесторів. У липні 2020 го Revolut залучив $ 80 млн, а загальний обсяг інвестицій в компанію перевищив $ 900 млн.
Revolut звинувачують то в переробках, то в несправедливих звільнення. Людський капітал важливіше фінансового, парирує Яценко. «Не можу терпіти, коли люди називають інших« ресурсом ». Це звучить як спадщина часів рабства », - пише він в Twitter. 100 найбагатших українців 2020
За чотири роки фінтехстартап Revolut, заснований росіянином Миколою Сторонскі і Владом Яценко, став лідером серед необанков. Інвестори його оцінили в $ 6 млрд. Revolut вийшов на ринок в 2015 році, швидко наростив призначену для користувача базу і завдяки різноманітності сервісів перетворюється в повноцінний фінансовий супермаркет. У 2019 компанія залучила рекордні для європейського Фінтех $ 500 млн і продовжила експансію на нові ринки (США, Сінгапур). 90-годинний робочий тиждень не залишає Яценко, який відповідає за всю розробку, часу на хобі. Він називає свій стиль управління ліберальним, але переконаний, що без високих KPI для співробітників і амбітності засновників про стрімкий розвиток Revolut можна було б тільки мріяти.