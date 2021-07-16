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Украинский айтишник Яценко стал долларовым миллиардером

Украинский айтишник Яценко стал долларовым миллиардером

Основанный им в Великобритании Revolut привлек 800 млн долларов финансирования. Влад Яценко теперь богаче Ярославского.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на TechCrunch.

Финтех-стартап Revolut, который Яценко основал вместе с россиянином Николаем Сторонским, стал самым дорогим стартапом Великобритании.

Яценко владеет чуть меньше, чем 4% акций компании. Его состояние оценивают приблизительно в 1,3 млрд долларов.

Такое состояние позволяет Яценко занять десятое место рейтинга 100 самых богатых украинцев от Forbes, потеснив бизнесмена Александра Ярославского.

Читайте: Уроженец Киева Левчин пополнил мировой список долларовых миллиардеров

Revolut ㅡ компания в сфере финансовых технологий. Она предлагает счета с обменом валюты, дебетовыми картами, виртуальными картами, Apple Pay и процентными "хранилищами", торговлю акциями без комиссии, торговлю криптовалютой и т.д.

Автор: 

украинцы (3873) миллиардеры (75) IT-индустрия (244) стартап (31)


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Топ комментарии
+33
Ну если он уже в Великобритании то он уже не украинский айтишник. Украинские только мусора и чиновники, которые сделали все чтобы украинцы бежали из Украины. Продолжайте в том же духе
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16.07.2021 22:03
+24
А тут би СБУ щемило
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16.07.2021 21:52
+23
Какая то белиберда написана. У чувака 4 процента от компании, которая взяла взаймы 800 милиионов. Но почему то "состояние оценивается в 1.3 ярда"...
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16.07.2021 21:54
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Ну і куди ж без кацапів.
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16.07.2021 21:50 Ответить
Ну Сикорский тоже украинский строитель вертолетов )))
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17.07.2021 00:23 Ответить
Всегда вопрос с нашими Ринатами и прочими миллиардерами, а украинские они миллиардеры, или швейцарские и английские....
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16.07.2021 21:52 Ответить
А тут би СБУ щемило
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16.07.2021 21:52 Ответить
украинский или уже английский?
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16.07.2021 21:54 Ответить
Какая то белиберда написана. У чувака 4 процента от компании, которая взяла взаймы 800 милиионов. Но почему то "состояние оценивается в 1.3 ярда"...
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16.07.2021 21:54 Ответить
Компанія оцінюється в 33 мільярда доларів.Хоча подібних компаній багато.Зараз тренд продавати послуги.Хоча в цього Яценко мізки є.
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16.07.2021 21:57 Ответить
Понял. Так бы товарищи и информировали.
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16.07.2021 22:01 Ответить
брехня. Не знаю, чи модери забанять; але я заспамлю.
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16.07.2021 22:02 Ответить
я заспамлю.Сделано честно, не втихаря, не подло/ Как то месяц назад Цензор Ивана Петровича Сидорова забанил.Из-за чего-неизвестно. Через три дня не разбанил, через неделю тоже. Дней через десять Иван Петрович Сидоров обнаружил что он не просто забанен а дезактивирован. Тут уж любопытство разобрало всерьёз, Иван Петрович Сидоров пишет письмо в редакцию с вопросом За что.Оказывается , за привычку расспамливать. Антисвин написал коммент и пока Иван Петрович Сидоров искал ссылку для ответного коммента анисвина заспамили. Иван Петрович Сидоров его расспамил и напечатал свой ответ. За расспамление и был дазактивирован. Иван Петрович Сидоров пообещал что больше делать так не будет и был прощён. За чрезмерное заспамливание читателей наказывали неоднократно, за расспамливание, подозреваю, одного- Ивана Петровича Сидорова.
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16.07.2021 22:51 Ответить
Иван Петрович Сидоров - єдиний в своєму роді. Унікум. Я ще й не чув, щоб за розспамлення банили.
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17.07.2021 00:09 Ответить
Так, https://censor.net/ua/user/194442 і є єдиний в своєму роді. Що й означає- Унікум.
А ще, не терпить спам як відповідь опоненту... Та був не уважним і пропустив гру: "деактивуй антисвина".
За ваші два роки тут, все не зауважиш.
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17.07.2021 14:03 Ответить
Підозрюю, що декому з модераторів не подобається громадянська позиція Івана Петровича.
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17.07.2021 02:06 Ответить
Ну если он уже в Великобритании то он уже не украинский айтишник. Украинские только мусора и чиновники, которые сделали все чтобы украинцы бежали из Украины. Продолжайте в том же духе
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16.07.2021 22:03 Ответить
Тьі чьих будешь? --Чей холоп спрашиваю?
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17.07.2021 14:08 Ответить
Срочно в список на деолигархизацию его!
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16.07.2021 22:07 Ответить
Почему Revolut не работает в Украине?
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16.07.2021 22:07 Ответить
навнерное не слышал про дия сити ...
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16.07.2021 22:28 Ответить
таки да и пал пая нет в Украине хрен на **** или этси что ни будь продаж. такие танцы с бубнами начинаются
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16.07.2021 22:31 Ответить
комитет сейчас закроет шахту майнинг ферму возле облэнерго, рано радуется
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16.07.2021 22:08 Ответить
Перепечатывают с сайта Гордона .Там эта новость уже три дня висит
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16.07.2021 22:09 Ответить
шо называется сдал гордон с потрохами...
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16.07.2021 22:52 Ответить
будет очень больно когда всё это биткоин-гумно рухнет,а оно обязательно рухнет и настанет время так называемых "простых людей" выстроится в очередь чтобы забашлять свои потом и кровью заработаные
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16.07.2021 22:10 Ответить
Простьіе люди єто кто, пекари и рабочие заводов? Их время прийдет только если произойдет глобальная катастрофа, ну там метеорит на землю упадет, да и тогда их роль будет той же, рабочие руки за небольшое вознаграждение.
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16.07.2021 22:19 Ответить
Кабы он к биткоинам не имеет отношения.
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16.07.2021 22:32 Ответить
компания занимаерся торговлей криптовалютой...
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16.07.2021 22:51 Ответить
Не занимается она! Они в некотором роде брокеры/онлайн банк. ВЫ можете открыть счет и через них заниматься торговлей криптовалютой, а они не пострадают если криптовалюты завалятся.
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17.07.2021 21:25 Ответить
а тебя на бутылку насаживает
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17.07.2021 01:06 Ответить
Ага))) щас - там фирма на кайманах, это типичная практика за бугром)))) Фирма виртуальная ...А крипта раскрутили производители «железа» Ибо на «вояджере» стоит ЦП по мощности в разы меньше чем сейчас телефон в кармане любой школоло....
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17.07.2021 13:23 Ответить
судячи з опису надаваних послуг ця компанія ворог № 1 всіх банкірів світу. Ну як же так, гроші взайми і маржі нема, за що жити, як лохів шукати саме святе, що придумали Ротшильди комісію - і не вберегли.
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16.07.2021 22:24 Ответить
+5
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17.07.2021 10:46 Ответить
хутчіш к нам. швиденько зроблять мільонером.
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16.07.2021 22:25 Ответить
Напишите лучше сколько этот хрен налогов заплатил. Тогда будет гордость
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16.07.2021 22:28 Ответить
легше стало, не хрен? Чого перехвилювався, бо не ти?
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17.07.2021 14:14 Ответить
сбу ждёт его ... ... ...
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16.07.2021 22:29 Ответить
написано так, будто он этого в украине добился. у нас в стране честным другом миллиард баксов не заработаешь
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16.07.2021 22:35 Ответить
Порох зміг
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16.07.2021 22:39 Ответить
ага. честным трудом. начав скупать предприятия сразу с кончины совка. на какие деньги? и казалось бы, при чем тут отец - директор завода, и тесть - зам-министра в УРСР? а так да, честно)))
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16.07.2021 22:52 Ответить
сарказм? ні, не чув )
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16.07.2021 22:57 Ответить
надо смайлик поставить)))
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16.07.2021 23:01 Ответить
зустрілись дві нульовочки, та піськами міряються... Ко-кое всё зелёное, ко-ко.
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17.07.2021 14:19 Ответить
цікаво коли він встиг, поки був депутатом, міністром, головою рнбо, президентом останні 23 роки ?
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16.07.2021 23:02 Ответить
У вільний від роботи час )
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16.07.2021 23:04 Ответить
хіба що так.
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16.07.2021 23:18 Ответить
Та тільки так і можна було. Не будь він депутатом, міністром, головою рнбо і президентом, то і мільярдером би не став.
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17.07.2021 09:38 Ответить
та я це розумію, ви спробуйте це адептам свиночолого втовкмачити
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17.07.2021 09:46 Ответить
При любой власти😂🤫
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17.07.2021 13:24 Ответить
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17.07.2021 02:03 Ответить
Все нажито непосильным трудос)))несмеши мы помним его с 90 х где и как он примазывался к власти
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17.07.2021 14:21 Ответить
А пробували той мільярд заробити ??
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17.07.2021 11:00 Ответить
Revolut ㅡ компания в сфере финансовых технологий. --- понятно ... барыжат баблом ... это разве компания ? ... это торгаши - ""купи-продай"" ...жиды кароче... компания должна выпускать продукт - иначе это фикция.Источник: https://censor.net/ru/n3277667
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16.07.2021 22:49 Ответить
очень смешной камент от нищего будло-люмпена )
поди за ЗЫбила голосовал?
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17.07.2021 00:34 Ответить
очень смешно когда ноу неймы выпадают со своими умозаключениями))) я так же как и ты могу предположить что ты голосовал за зебила и при рождении выпал из anala
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17.07.2021 01:26 Ответить
даааа, вот именно тот случай когда СБУ реально укусило себя за локоть ...
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16.07.2021 22:50 Ответить
оказывается что можно и не воровать..только не встране 95 квартала
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16.07.2021 22:51 Ответить
Вчасно с.бався - тут би бандюки чи мусора все віджали.
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16.07.2021 22:55 Ответить
Тут бы он их просто не заработал. Потому что массовый платежеспособный потребитель информационных услуг обитает в основном в США и ЕС, потому подобные проекты открываются там, поближе к своим клиентам. А Украина - на периферии цивилизации, к сожалению.
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16.07.2021 23:38 Ответить
Ну точно можно сказати лише одне - тепер він винен, 800 мільйонів х відсотками - і їх потрібно буде віддавати
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17.07.2021 00:05 Ответить
не він а компанія. пан даун в корпоративному праві
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17.07.2021 01:07 Ответить
Секретарь СНБО Данилов: В Украине создадут систему мониторинга потенциальных олигархов(ЦензорНет,16.07.21).
Данилов, не теряй времени! - Украинский айтишник Яценко стал долларовым миллиардером(ЦензорНет,16.07.21).
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17.07.2021 01:16 Ответить
И без мониторинга Ахметов, Фирташ, Пинчук и Колмойский уже должны быть в разработке.
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17.07.2021 07:52 Ответить
ну мониторинг и разработка... это две разные песни ))) (правда ведь?)
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17.07.2021 09:05 Ответить
не треба пересмикувати - міліардер не олігарх
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17.07.2021 10:55 Ответить
Упустили самую интересную деталь. Отец Николая Сторонского, Николай Миронович Сторонский, топ-менеджер «Газпрома», с декабря 2019 года занимает должность гендиректора АО «Газпром промгаз». А вы говорите сами заработали. Как же.

Український айтівець Яценко став доларовим мільярдером - Цензор.НЕТ 4246
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17.07.2021 09:16 Ответить
Можна припустити ... Ідея Яценко гроші Сторонського.
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17.07.2021 10:56 Ответить
Яценко молодший партнер, який володіє всього 5% Revolut...
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17.07.2021 15:35 Ответить
Український айтівець Яценко став доларовим мільярдером - Цензор.НЕТ 6187
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17.07.2021 15:38 Ответить
Теперь понятно откуда ноги ростут. Скажи кто твои родители и я скажу кто ты))
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17.07.2021 15:21 Ответить
Чтобы стать успешным нормальному человеку надо первым делом выехать из Украины.
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17.07.2021 09:32 Ответить
Т.е. и ему в Украине места не нашлось?
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17.07.2021 09:34 Ответить
Гроші російськи, мабуть були. Треба у Британію ...
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17.07.2021 10:57 Ответить
грошi папiка сторонського з газпрьому...
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17.07.2021 15:37 Ответить
Український айтівець Яценко став доларовим мільярдером - Цензор.НЕТ 4093
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17.07.2021 15:42 Ответить
с рассеей Сторонский-младший, который еще в 2018 году заявлял о планах иностранной компании выйти на рассеянский рынок, используя для этого лицензию Киви Банка, решил распрощаться.
Ну а что, рассейскими деньгами он уже здорово "накачался": три года назад в Revolut было вложено 250 млн долларов. Инвестором выступил фонд DST Global Юрия Мильнера, который известен как фигурант так называемого "Райского досье". Согласно ему, одним из основных инвесторов DST по сути был "газпрём инвестхолдинг", о чем сообщали https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/11/06/740665-kto-pomogal-milneru-investirovat-facebook "Ведомости" .
И, вот совпадение, после получения стартапом Сторонского столь крупной суммы, в структуре газпрёма образовался огромный убыток в почти 250 млн рублей. Не исключено, что оба события - звенья одной цепи.
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17.07.2021 15:47 Ответить
украинские чинуши-коррупционепы всегда угнетали технологическую инициативу и науку, не видя сиюминутную прибыль для себя лично, по-этому все, кто мог, уходили закордон или во внутреннюю эммиграцию..
живой пример - ситуация с "кузней на рыбальском", где клоуны-гуманитарии чморят инженеров-технарей за то что катер, к примеру, идёт не проектные 40 узлов, а (примерно) 35 узлов..
в сложном конструировании бывают проблеммы и побольше: и ракеты взрываются и спутники теряются.. но попробуй, как инженер, это объяснить тупорылому "партийцу, коммунисту" с портфелем коррупционного бабла..
и вот, благодаря 73%ным дебилам, у власти сейчас прибарахливаются беспринципные хапуги во главе с недалёкой марионеткой Зелей.. наголосувалы, блин
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17.07.2021 10:30 Ответить
А хто би дав із наших фіскальних органів простому айтішнику стати офіційним міліонером?Його спочатку би обклали непомырними поборами потпотім бі ще щось напридумували а якщо би і так вижив то його діло захватили би рейдери або безчисленними перевірками знищили його.
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17.07.2021 13:37 Ответить
Вы хотите этим сказать что украинец сбежал в Великобританию чтоб не платить налоги?Это абсурд..В странах ЕС и мира не меняются семь раз на неделю условия ведения бизнеса как в Украине и там можно планировать свой бизнес с учетом налогов на несколько лет наперед а так же никто не придет отнимать бизнес если он успешный.
Вот и вся разгадка успеха умных людей из постсоветского постранства..
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17.07.2021 19:21 Ответить
P.S.В Україні людина не може сама на себе заробляти чесно,якщо має прибуток то обовязково примусять щоб його кришували або державні органи або ті хто краде від держави та ділиться із державними органами бо інакше просто знищать як понищили малий бізнес а тепер пресують середній.
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17.07.2021 13:42 Ответить
Цензор, перевiряйте краще iнформацiю

Влад Яценко
IT

$ 300 млн

34 місце серед

https://forbes.ua/ru/ratings/100-bogateyshikh-ukraintsev-2021-06052021-1536 100 найбагатших українців 2021
Профайл

Досьє

Одружений, двоє дітей

Місце народження

Німеччина

https://forbes.ua/ru/profile/vlad-yatsenko-29# https://forbes.ua/ru/profile/vlad-yatsenko-29# https://forbes.ua/ru/profile/vlad-yatsenko-29# https://forbes.ua/ru/profile/vlad-yatsenko-29# https://forbes.ua/ru/profile/vlad-yatsenko-29#

Український айтівець Яценко став доларовим мільярдером - Цензор.НЕТ 6905

Очікувана подія: Новий раунд фінансування, який підніме оцінку Revolut з $ 6 млрд до $ 10- 15 млрд. Гроші планують залучити восени 2021 року, пише Sky News з посиланням на джерела в компанії. У цьому випадку стан Яценко, який володіє 5% Revolut, може вирости до $ 420-630 млн.40 глобальних українців
Яценко виїхав з України, закінчивши в 2006 році миколаївський філіал Києво-Могилянської академії, і вже не озирався назад. Був розробником в польській IT-компанії, в 2010-му переїхав до Лондона працювати в банку UBS. Разом з росіянином Миколою Сторонскі Яценко побудував ФІНТЕК-компанію Revolut вартістю $ 5,5 млрд. Цей необанк дозволяє переводити і знімати гроші без комісій, торгувати криптовалюта і акціями, купувати страховку. Бізнес, зав'язаний на транскордонні перекази, постраждав в карантин, але не розгубив довіри інвесторів. У липні 2020 го Revolut залучив $ 80 млн, а загальний обсяг інвестицій в компанію перевищив $ 900 млн.
Revolut звинувачують то в переробках, то в несправедливих звільнення. Людський капітал важливіше фінансового, парирує Яценко. «Не можу терпіти, коли люди називають інших« ресурсом ». Це звучить як спадщина часів рабства », - пише він в Twitter. 100 найбагатших українців 2020
За чотири роки фінтехстартап Revolut, заснований росіянином Миколою Сторонскі і Владом Яценко, став лідером серед необанков. Інвестори його оцінили в $ 6 млрд. Revolut вийшов на ринок в 2015 році, швидко наростив призначену для користувача базу і завдяки різноманітності сервісів перетворюється в повноцінний фінансовий супермаркет. У 2019 компанія залучила рекордні для європейського Фінтех $ 500 млн і продовжила експансію на нові ринки (США, Сінгапур). 90-годинний робочий тиждень не залишає Яценко, який відповідає за всю розробку, часу на хобі. Він називає свій стиль управління ліберальним, але переконаний, що без високих KPI для співробітників і амбітності засновників про стрімкий розвиток Revolut можна було б тільки мріяти.
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17.07.2021 15:23 Ответить
С такими деньгами и на свободе ? Пусть приедет в Украину!
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17.07.2021 18:28 Ответить
Зелемойские с 1 сентября вводять новый Закон,согласно которому каждый украинец обязан отдать Зеле 5 % суммы указанной в Декларации за год... а вы говорили 73%,платьите стадо идиотов...
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17.07.2021 19:07 Ответить
ну пусть поделиться тогда раз богатый, к чему это новость вообще? что бы позлить бедных людей?
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17.07.2021 19:30 Ответить
 
 