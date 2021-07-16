Украинский айтишник Яценко стал долларовым миллиардером

Основанный им в Великобритании Revolut привлек 800 млн долларов финансирования. Влад Яценко теперь богаче Ярославского.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на TechCrunch.

Финтех-стартап Revolut, который Яценко основал вместе с россиянином Николаем Сторонским, стал самым дорогим стартапом Великобритании.

Яценко владеет чуть меньше, чем 4% акций компании. Его состояние оценивают приблизительно в 1,3 млрд долларов.

Такое состояние позволяет Яценко занять десятое место рейтинга 100 самых богатых украинцев от Forbes, потеснив бизнесмена Александра Ярославского.

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Revolut ㅡ компания в сфере финансовых технологий. Она предлагает счета с обменом валюты, дебетовыми картами, виртуальными картами, Apple Pay и процентными "хранилищами", торговлю акциями без комиссии, торговлю криптовалютой и т.д.