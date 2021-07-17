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Новини Національне антикорупційне бюро
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У НАБУ триває конкурс на посаду детективів - на одне місце претендують понад 50 осіб

У НАБУ триває конкурс на посаду детективів - на одне місце претендують понад 50 осіб

На одне місце детектива в підрозділі Національного антикорупційного бюро претендує в середньому 52 людини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляє НАБУ.

"Триває конкурс на 21 посаду детектива НАБУ. Призначено додаткове тестування на анонімне тестування на загальні здібності та навички з використанням комп'ютерної техніки (General Skills)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це остання можливість спробувати свої сили в конкурсному відборі на посади детективів для тих, хто успішно склав тестування на знання законодавства і з поважних причин не з'явився на тестування в попередні дні.

Для запису на конкурс необхідно до 18:00 21 липня цього року зателефонувати за номером (044) 246-32-96 або відправити повідомлення на електронну пошту Конкурсної комісії №1 - [email protected].

У середньому конкурс на одне місце в підрозділі детективів становить 52 людини. Найбільший конкурс на вакантну посаду детектива з наданням робочого місця в Києві - 445 осіб на 8 посад.

Автор: 

НАБУ (5086) конкурс (1292) детектив (33)


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Топ коментарі
+4
Вот это борцов с коррупцией в стране, особенно в жирненьком Киеве, целый батальон острожелающих на отделение украинских комиссаров Катани. В армию бы так ломились, особенно во время жестоких боёв 2014-15 годов. Посмотрим на результаты их буйной деятельности
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17.07.2021 01:49
+1
Хлебное местечко, с большой перспективой! Даже и не знал, что в стране столько борцунов с коррупцией! А смысл происходящего - устроился, нагнул терпилу, хапонул - отвалил. Вот и борцуновская идея.
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17.07.2021 09:23
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Вот это борцов с коррупцией в стране, особенно в жирненьком Киеве, целый батальон острожелающих на отделение украинских комиссаров Катани. В армию бы так ломились, особенно во время жестоких боёв 2014-15 годов. Посмотрим на результаты их буйной деятельности
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17.07.2021 01:49 Відповісти
та уже видели...- почитайте отчет сытника..= и поплачьте....(((
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17.07.2021 02:01 Відповісти
То не з Кийова жирненький батальон набіг.
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17.07.2021 05:35 Відповісти
..во де классно помазано...
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17.07.2021 02:00 Відповісти
в первом наборе в набу, в 2015-м году, должность обычного детектива стартовала с 50 штук баксов за место
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17.07.2021 02:15 Відповісти
зе-уроды, не пускайте их аналтабу...
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17.07.2021 02:47 Відповісти
Прекрасная возможеость выкинуть женечку шевченко на мороз.
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17.07.2021 06:37 Відповісти
Во, сколько идейных!
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17.07.2021 07:55 Відповісти
Хлебное место столько возможностей и все на шару...
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17.07.2021 08:01 Відповісти
Пока страной рулит найвелычнишый говноралиссимус, это стало, после таможни, самым доходным рабочим местом.
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17.07.2021 08:01 Відповісти
В НАБУ проходит конкурс на должность детективов - на одно место претендуют более 50 человек - Цензор.НЕТ 7258
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17.07.2021 09:00 Відповісти
Хлебное местечко, с большой перспективой! Даже и не знал, что в стране столько борцунов с коррупцией! А смысл происходящего - устроился, нагнул терпилу, хапонул - отвалил. Вот и борцуновская идея.
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17.07.2021 09:23 Відповісти
Всем по десяточке и страна расцветёт....
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17.07.2021 09:36 Відповісти
Единственная контора, которая берет персонал по реальному конкурсу.
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17.07.2021 12:17 Відповісти
Разбирают смутные сомнения по этому вопросу .это ж Украина.
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17.07.2021 12:41 Відповісти
 
 