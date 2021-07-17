У НАБУ триває конкурс на посаду детективів - на одне місце претендують понад 50 осіб

На одне місце детектива в підрозділі Національного антикорупційного бюро претендує в середньому 52 людини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляє НАБУ.

"Триває конкурс на 21 посаду детектива НАБУ. Призначено додаткове тестування на анонімне тестування на загальні здібності та навички з використанням комп'ютерної техніки (General Skills)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це остання можливість спробувати свої сили в конкурсному відборі на посади детективів для тих, хто успішно склав тестування на знання законодавства і з поважних причин не з'явився на тестування в попередні дні.

Для запису на конкурс необхідно до 18:00 21 липня цього року зателефонувати за номером (044) 246-32-96 або відправити повідомлення на електронну пошту Конкурсної комісії №1 - [email protected].

У середньому конкурс на одне місце в підрозділі детективів становить 52 людини. Найбільший конкурс на вакантну посаду детектива з наданням робочого місця в Києві - 445 осіб на 8 посад.