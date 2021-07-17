Поліцейський зазнав поранення під час навчальних стрільб в Одесі

Одеського поліцейського госпіталізували в обласну лікарню з вогнепальним пораненням.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило "Думській" джерело.

Правоохоронець зазнав поранення під час навчальних стрільб.

За наявними даними, лейтенант, який працює у Приморському райвідділі, випадково впустив пістолет, намагався його зловити в повітрі і цієї миті натиснув на спусковий гачок. Пістолет вистрілив і поранив чоловіка у живіт.

Начальник обласної поліції Олег Бех оголосив серед підлеглих збір грошей на лікування товариша по службі - у сім'ї лейтенанта заощаджень немає.

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