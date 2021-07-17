Поліцейський зазнав поранення під час навчальних стрільб в Одесі
Одеського поліцейського госпіталізували в обласну лікарню з вогнепальним пораненням.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило "Думській" джерело.
Правоохоронець зазнав поранення під час навчальних стрільб.
За наявними даними, лейтенант, який працює у Приморському райвідділі, випадково впустив пістолет, намагався його зловити в повітрі і цієї миті натиснув на спусковий гачок. Пістолет вистрілив і поранив чоловіка у живіт.
Начальник обласної поліції Олег Бех оголосив серед підлеглих збір грошей на лікування товариша по службі - у сім'ї лейтенанта заощаджень немає.
Топ коментарі
+17 Welt Schmerz
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+9 Sud Lincha
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+8 alexandr shamov
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- Смотри, а ты так сможешь!?
шо и осталось - пообнимать их всех и дружно поплакать...(((
леворуких вроде и не надо в полицию......
..нічо собі у мента руки трусяться (злий жарт)..(
та ну вас на зуй - вилкой отобьюсъ..
Забудь и не вспоминай больше никогда таких стоек.
Работать с двух рук. Поддерживая.
При невозможности с двух рук - одной, начиная от корпуса. Слабая рука за спину не заводится.
Спусковой крючок закрыт скобой...что бы его нажать туда должен был попасть палец...
Мне трудно представить...как тот палец при ловле падающего пистолета мог тула попасть..
Существует кодекс стрелка - четыре стандартных правила.
Полицейские об этом даже никогда не слышали.
*********
Оружие всегда заряжено. Аксиома. Не направлять. Пальчик. Смотреть, что за мишенью.
Либо боялся оружия хуже бабы школьницы
Якщо людина травмувалася на роботі - то хай роботодавець і оплачує її лікування.
Все понятно, жаль человека, но как специалист он никудышний! Таким точно не место в полиции