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Поліцейський зазнав поранення під час навчальних стрільб в Одесі

Поліцейський зазнав поранення під час навчальних стрільб в Одесі

Одеського поліцейського госпіталізували в обласну лікарню з вогнепальним пораненням.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило "Думській" джерело.

Правоохоронець зазнав поранення під час навчальних стрільб.

За наявними даними, лейтенант, який працює у Приморському райвідділі, випадково впустив пістолет, намагався його зловити в повітрі і цієї миті натиснув на спусковий гачок. Пістолет вистрілив і поранив чоловіка у живіт.

Начальник обласної поліції Олег Бех оголосив серед підлеглих збір грошей на лікування товариша по службі - у сім'ї лейтенанта заощаджень немає.

Дивіться також: Чоловік стріляв з автомата в повітря посеред дороги під Одесою (оновлено). ВIДЕО

Автор: 

Одеса (5494) Нацполіція (15261) стрілянина (1793)


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Топ коментарі
+17
Суцільне борошно дивитись на нових сміття, яким небезпечно доручити табельний стовбур і крамницю набоїв...
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17.07.2021 02:59
+9
Деньги на лечение собирают! Разводняк какой-то. У МВС есть свои госпиталя. Лечение бесплатное. Каждый мент застрахован. Что-то мутят.
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17.07.2021 05:16
+8
Прикра випадковiсть. Дай, бог, йому одужати.
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17.07.2021 02:10
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Отож молодых лейтенантов надо в ведомственных бурсах, которые уже давно пора разогнать половину, а оставшиеся хорошо люстрировать и реформировать, нормально обучать и воспитывать, чтобы они приходя в райотделы были способны на что-то, а не пистолетами жонглировать и себе в живот стрелять
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17.07.2021 02:09 Відповісти
Прикра випадковiсть. Дай, бог, йому одужати.
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17.07.2021 02:10 Відповісти
Джордж Карлин умер, дай Микки Маус Ему воскреснуть.
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17.07.2021 07:30 Відповісти
Там случайности нет. Основная масса огнестрелов происходит после примерно таких слов:
- Смотри, а ты так сможешь!?
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17.07.2021 08:12 Відповісти
Згоден! Але лейтенант, який на стрільбах вирішив покрутити, як ковбої в старих американських фільмах, зарядженим і знятим з запобіжника пістолетом - це вже за межами розумного...
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17.07.2021 12:26 Відповісти
..вот они и авакяновские кадры...(((
шо и осталось - пообнимать их всех и дружно поплакать...(((
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17.07.2021 02:11 Відповісти
не стеляйте себя, мусора...
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17.07.2021 02:27 Відповісти
може им оружие не надо? - вооруженный мент - ето непредсказуемо...
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17.07.2021 02:31 Відповісти
Невооруженный гражданин должен жить в обществе где порядок охраняют НЕВООРУЖЕННЫЕ полицейские ! Так ( или наоборот) должно быть в любом государстве считающим себя демократическим . А когда есть перекос в одну из сторон то получается или кндр( китай) или сомали т.е или полицейское государство или пиратская республика .
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17.07.2021 14:35 Відповісти
уронят, а когда ловить начнут - всем ховаться.....
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17.07.2021 02:43 Відповісти
это же "чорт", наслаждайтесь зелибобики, с пропитой харей вашего розлива...
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17.07.2021 02:44 Відповісти
зе-бил
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17.07.2021 02:48 Відповісти
та жо ж такое? медкомиссия де?
леворуких вроде и не надо в полицию......
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17.07.2021 02:51 Відповісти
Суцільне борошно дивитись на нових сміття, яким небезпечно доручити табельний стовбур і крамницю набоїв...
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17.07.2021 02:59 Відповісти
точно, який би стовбур не дай сміттю в руки - нема сечі на це дивитись
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17.07.2021 07:22 Відповісти
..от і думай тепер: це троллінг чи гугл-перекладач з кацапщини вікендний-нередагований?..)
..нічо собі у мента руки трусяться (злий жарт)..(
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17.07.2021 11:03 Відповісти
гугл
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18.07.2021 08:21 Відповісти
изначально - сплошная мука...
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18.07.2021 08:22 Відповісти
и ети люди типа меня защищять призваны?

та ну вас на зуй - вилкой отобьюсъ..
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17.07.2021 03:03 Відповісти
Напевно уявив себе ковбоєм і крутив ствол на пальці...
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17.07.2021 03:47 Відповісти
Деньги на лечение собирают! Разводняк какой-то. У МВС есть свои госпиталя. Лечение бесплатное. Каждый мент застрахован. Что-то мутят.
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17.07.2021 05:16 Відповісти
Новость для дебилов....,я служа в дохлой соведеповской армии во время стрельб всегда видел не мишень...а РОЖУ Сралина чЛенина и мудака Дзержинского... и прочей краснопузой падали...
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17.07.2021 05:20 Відповісти
Дзержинского ? ОМСДОН ?
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17.07.2021 06:19 Відповісти
Главного ЧеКиздона сраной РАБссии
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17.07.2021 06:59 Відповісти
дітвора
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17.07.2021 05:40 Відповісти
Детсий сад...
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17.07.2021 07:39 Відповісти
у меня среди курсантов 18-летних за два года ни одного чп с оружием. а в мсра только дебилы идут, как погляжу
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17.07.2021 06:15 Відповісти
У Меня все перестрелялись
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17.07.2021 06:53 Відповісти
"Случайно выронил пистолет, пытался его словить в воздухе и в этот момент нажал на спусковой крючок. " Пистолет был взведён и снят с преда ???
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17.07.2021 06:18 Відповісти
Естественно, иначе бы не выстрелил
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17.07.2021 11:56 Відповісти
тебя когда в переулке припрут , ты кричишь не мама , а полиция
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17.07.2021 07:42 Відповісти
Як казав колишній нач. Райвідділу кинулись перевіряти :75% особистого складу не можуть розібрати-зібрати пістолет а цьому ще й постріляти дали, хоча хай буде й так- менше роботи нам буде коли час підійде...
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17.07.2021 07:35 Відповісти
патрон в патроннике, значить положение для стрельбы. левая рука сзади правая на исходной. после заряжания другого быть не может. наверное пробовал ковбойские штучки. представьте что водитель автобуса во время движения решил погулять по салону. сдесь то же самое.
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17.07.2021 07:49 Відповісти
Я в Армии при стрельбе с пистолета выбил 29 очков с трех выстрелов
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17.07.2021 07:55 Відповісти
из чего стрелял , и на какое расстояние ?
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17.07.2021 22:27 Відповісти
Чта? Дядьку, может, ты и Ленина видел? ))))
Забудь и не вспоминай больше никогда таких стоек.
Работать с двух рук. Поддерживая.
При невозможности с двух рук - одной, начиная от корпуса. Слабая рука за спину не заводится.
Полицейский получил ранение во время учебных стрельб в Одессе - Цензор.НЕТ 4895
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17.07.2021 08:01 Відповісти
з двух рук це в тирі? по бойовому з двух рук ти сам станеш відмінною мішенню
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17.07.2021 08:47 Відповісти
ленина не видел а брежнев подох когда мне было 15. я о класической стрельбе. а дебилам, при стрельбе с двух рук часто ломает большой палец левой руки. и вообще, стрелять можно и с под колена. а речь о том что новоиспеченный полицай не умеет обращаться с оружием.
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17.07.2021 08:52 Відповісти
Тупая отмазка...
Спусковой крючок закрыт скобой...что бы его нажать туда должен был попасть палец...
Мне трудно представить...как тот палец при ловле падающего пистолета мог тула попасть..
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17.07.2021 07:54 Відповісти
Да еще и нажать на тот спусковой крючок в момент когда ствол направлен в сторону живота...то бишь давить на него надо было от себя..
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17.07.2021 07:57 Відповісти
В Одесі, як в Греції, все може бути
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17.07.2021 08:21 Відповісти
Притягнути пістолет до кримінальної відповідальності за збройний напад на працівника поліції при виконанні службових обов"язків.
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17.07.2021 09:01 Відповісти
https://www.sb.by/articles/ruzhe-raz-v-god-samo-strelyaet.html Ружье раз в год само стреляет
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17.07.2021 07:57 Відповісти
Само ничто и никогда не стреляет..
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17.07.2021 07:59 Відповісти
https://forum.guns.ru/forummessage/2/048895.html Раз в год и палка стреляет!
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17.07.2021 08:04 Відповісти
Випадково часто трапляються такі випадки, які потім спеціально неможливо повторити навіть після довготривалих тренувань...
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17.07.2021 12:33 Відповісти
В полицию поступает немощь безмоглая которая даже пистолет в руках удержать не может...
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17.07.2021 07:55 Відповісти
дайте ему Парабеллум !
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17.07.2021 07:59 Відповісти
При Авакове такого не было!
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17.07.2021 08:00 Відповісти
не зря Аваков назвал Слуг гомиками
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17.07.2021 08:03 Відповісти
Много раз работали на полигонах вместе с реформированной полицией - убедился в том, что этих шибздиков никто не учил и не учит обращению с оружием.
Существует кодекс стрелка - четыре стандартных правила.
Полицейские об этом даже никогда не слышали.
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17.07.2021 08:04 Відповісти
изложите пожалуста весь список
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17.07.2021 08:06 Відповісти
Может еще и инструкцию по пользованию туалетной бумагой выложить? Или как не промахиваться ложкой мимо рта?
*********
Оружие всегда заряжено. Аксиома. Не направлять. Пальчик. Смотреть, что за мишенью.
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17.07.2021 08:09 Відповісти
ага
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17.07.2021 08:11 Відповісти
Не направлять Пальчик ?
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17.07.2021 08:12 Відповісти
Какой перехват в воздухе и случайный выстрел!? Этот придурок 100% нарушил правила обращения с оружием, думал что во дворе в войнушку играет.
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17.07.2021 08:10 Відповісти
Замечу что это офицер (высшее образование), стрёмно представить что творят сержанты-новобранцы...
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17.07.2021 08:10 Відповісти
высшее образование за колбасу
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17.07.2021 08:19 Відповісти
Після відставки Авакова в мєнтів почали трястись руки
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17.07.2021 08:19 Відповісти
В ковбоя молокосос решил поиграть? типа подбросил провернул и поймал...
Либо боялся оружия хуже бабы школьницы
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17.07.2021 08:20 Відповісти
В то же время эта организация государственная или это частная охранная фирма? как ни прискорбно но его должно лечить государство за наш счет...почему сбор денег?
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17.07.2021 08:30 Відповісти
то уже не полицейский.
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17.07.2021 08:44 Відповісти
Це не бабульок щемити в переходах
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17.07.2021 08:55 Відповісти
Начальник областной полиции Олег Бех объявил среди подчиненных сбор денег на лечение пострадавшего сослуживца - у семьи лейтенанта сбережений нет.

Якщо людина травмувалася на роботі - то хай роботодавець і оплачує її лікування.
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17.07.2021 08:57 Відповісти
То есть? За деньги налогоплательщиков?)
Все понятно, жаль человека, но как специалист он никудышний! Таким точно не место в полиции
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17.07.2021 12:01 Відповісти
Судя по тексту новости - это был мальчик из райотдела. Ну или не мальчик. Зотя, судя по званию - молодняк. Там же звезды за выслугу вешают! Патрульные полицейские такого бы не учудили. Какая никакая там была реформа. А вот в РОВД все по старому. Почему акваков нЕ занимался реформой? ПОЧЕМУ??? Ему выгодно скорее всего! Там же все на звяточничестве строится!
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17.07.2021 12:03 Відповісти
Про патрульних залік 100%...
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17.07.2021 12:35 Відповісти
*******, подай патрони!
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17.07.2021 22:52 Відповісти
 
 