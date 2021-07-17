РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8158 посетителей онлайн
Новости
3 961 77

Полицейский получил ранение во время учебных стрельб в Одессе

Полицейский получил ранение во время учебных стрельб в Одессе

Одесского полицейского госпитализировали в областную больницу с огнестрельным ранением.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил "Думской" источник.

Правоохранитель получил ранение во время учебных стрельб.

По имеющимся данным, лейтенант, работающий в Приморском райотделе, случайно выронил пистолет, пытался его словить в воздухе и в этот момент нажал на спусковой крючок. Пистолет выстрелил и ранил мужчину в живот.

Начальник областной полиции Олег Бех объявил среди подчиненных сбор денег на лечение пострадавшего сослуживца – у семьи лейтенанта сбережений нет.

Также смотрите: Мужчина стрелял из автомата в воздух посреди дороги под Одессой (обновлено). ВИДЕО

Автор: 

Одесса (7917) Нацполиция (16549) стрельба (3266)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+17
Суцільне борошно дивитись на нових сміття, яким небезпечно доручити табельний стовбур і крамницю набоїв...
показать весь комментарий
17.07.2021 02:59
+9
Деньги на лечение собирают! Разводняк какой-то. У МВС есть свои госпиталя. Лечение бесплатное. Каждый мент застрахован. Что-то мутят.
показать весь комментарий
17.07.2021 05:16
+8
Прикра випадковiсть. Дай, бог, йому одужати.
показать весь комментарий
17.07.2021 02:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Отож молодых лейтенантов надо в ведомственных бурсах, которые уже давно пора разогнать половину, а оставшиеся хорошо люстрировать и реформировать, нормально обучать и воспитывать, чтобы они приходя в райотделы были способны на что-то, а не пистолетами жонглировать и себе в живот стрелять
показать весь комментарий
17.07.2021 02:09 Ответить
Прикра випадковiсть. Дай, бог, йому одужати.
показать весь комментарий
17.07.2021 02:10 Ответить
Джордж Карлин умер, дай Микки Маус Ему воскреснуть.
показать весь комментарий
17.07.2021 07:30 Ответить
Там случайности нет. Основная масса огнестрелов происходит после примерно таких слов:
- Смотри, а ты так сможешь!?
показать весь комментарий
17.07.2021 08:12 Ответить
Згоден! Але лейтенант, який на стрільбах вирішив покрутити, як ковбої в старих американських фільмах, зарядженим і знятим з запобіжника пістолетом - це вже за межами розумного...
показать весь комментарий
17.07.2021 12:26 Ответить
..вот они и авакяновские кадры...(((
шо и осталось - пообнимать их всех и дружно поплакать...(((
показать весь комментарий
17.07.2021 02:11 Ответить
не стеляйте себя, мусора...
показать весь комментарий
17.07.2021 02:27 Ответить
може им оружие не надо? - вооруженный мент - ето непредсказуемо...
показать весь комментарий
17.07.2021 02:31 Ответить
Невооруженный гражданин должен жить в обществе где порядок охраняют НЕВООРУЖЕННЫЕ полицейские ! Так ( или наоборот) должно быть в любом государстве считающим себя демократическим . А когда есть перекос в одну из сторон то получается или кндр( китай) или сомали т.е или полицейское государство или пиратская республика .
показать весь комментарий
17.07.2021 14:35 Ответить
уронят, а когда ловить начнут - всем ховаться.....
показать весь комментарий
17.07.2021 02:43 Ответить
это же "чорт", наслаждайтесь зелибобики, с пропитой харей вашего розлива...
показать весь комментарий
17.07.2021 02:44 Ответить
зе-бил
показать весь комментарий
17.07.2021 02:48 Ответить
та жо ж такое? медкомиссия де?
леворуких вроде и не надо в полицию......
показать весь комментарий
17.07.2021 02:51 Ответить
Суцільне борошно дивитись на нових сміття, яким небезпечно доручити табельний стовбур і крамницю набоїв...
показать весь комментарий
17.07.2021 02:59 Ответить
точно, який би стовбур не дай сміттю в руки - нема сечі на це дивитись
показать весь комментарий
17.07.2021 07:22 Ответить
..от і думай тепер: це троллінг чи гугл-перекладач з кацапщини вікендний-нередагований?..)
..нічо собі у мента руки трусяться (злий жарт)..(
показать весь комментарий
17.07.2021 11:03 Ответить
гугл
показать весь комментарий
18.07.2021 08:21 Ответить
изначально - сплошная мука...
показать весь комментарий
18.07.2021 08:22 Ответить
и ети люди типа меня защищять призваны?

та ну вас на зуй - вилкой отобьюсъ..
показать весь комментарий
17.07.2021 03:03 Ответить
Напевно уявив себе ковбоєм і крутив ствол на пальці...
показать весь комментарий
17.07.2021 03:47 Ответить
Деньги на лечение собирают! Разводняк какой-то. У МВС есть свои госпиталя. Лечение бесплатное. Каждый мент застрахован. Что-то мутят.
показать весь комментарий
17.07.2021 05:16 Ответить
Новость для дебилов....,я служа в дохлой соведеповской армии во время стрельб всегда видел не мишень...а РОЖУ Сралина чЛенина и мудака Дзержинского... и прочей краснопузой падали...
показать весь комментарий
17.07.2021 05:20 Ответить
Дзержинского ? ОМСДОН ?
показать весь комментарий
17.07.2021 06:19 Ответить
Главного ЧеКиздона сраной РАБссии
показать весь комментарий
17.07.2021 06:59 Ответить
дітвора
показать весь комментарий
17.07.2021 05:40 Ответить
Детсий сад...
показать весь комментарий
17.07.2021 07:39 Ответить
у меня среди курсантов 18-летних за два года ни одного чп с оружием. а в мсра только дебилы идут, как погляжу
показать весь комментарий
17.07.2021 06:15 Ответить
У Меня все перестрелялись
показать весь комментарий
17.07.2021 06:53 Ответить
"Случайно выронил пистолет, пытался его словить в воздухе и в этот момент нажал на спусковой крючок. " Пистолет был взведён и снят с преда ???
показать весь комментарий
17.07.2021 06:18 Ответить
Естественно, иначе бы не выстрелил
показать весь комментарий
17.07.2021 11:56 Ответить
тебя когда в переулке припрут , ты кричишь не мама , а полиция
показать весь комментарий
17.07.2021 07:42 Ответить
Як казав колишній нач. Райвідділу кинулись перевіряти :75% особистого складу не можуть розібрати-зібрати пістолет а цьому ще й постріляти дали, хоча хай буде й так- менше роботи нам буде коли час підійде...
показать весь комментарий
17.07.2021 07:35 Ответить
патрон в патроннике, значить положение для стрельбы. левая рука сзади правая на исходной. после заряжания другого быть не может. наверное пробовал ковбойские штучки. представьте что водитель автобуса во время движения решил погулять по салону. сдесь то же самое.
показать весь комментарий
17.07.2021 07:49 Ответить
Я в Армии при стрельбе с пистолета выбил 29 очков с трех выстрелов
показать весь комментарий
17.07.2021 07:55 Ответить
из чего стрелял , и на какое расстояние ?
показать весь комментарий
17.07.2021 22:27 Ответить
Чта? Дядьку, может, ты и Ленина видел? ))))
Забудь и не вспоминай больше никогда таких стоек.
Работать с двух рук. Поддерживая.
При невозможности с двух рук - одной, начиная от корпуса. Слабая рука за спину не заводится.
Полицейский получил ранение во время учебных стрельб в Одессе - Цензор.НЕТ 4895
показать весь комментарий
17.07.2021 08:01 Ответить
з двух рук це в тирі? по бойовому з двух рук ти сам станеш відмінною мішенню
показать весь комментарий
17.07.2021 08:47 Ответить
ленина не видел а брежнев подох когда мне было 15. я о класической стрельбе. а дебилам, при стрельбе с двух рук часто ломает большой палец левой руки. и вообще, стрелять можно и с под колена. а речь о том что новоиспеченный полицай не умеет обращаться с оружием.
показать весь комментарий
17.07.2021 08:52 Ответить
Тупая отмазка...
Спусковой крючок закрыт скобой...что бы его нажать туда должен был попасть палец...
Мне трудно представить...как тот палец при ловле падающего пистолета мог тула попасть..
показать весь комментарий
17.07.2021 07:54 Ответить
Да еще и нажать на тот спусковой крючок в момент когда ствол направлен в сторону живота...то бишь давить на него надо было от себя..
показать весь комментарий
17.07.2021 07:57 Ответить
В Одесі, як в Греції, все може бути
показать весь комментарий
17.07.2021 08:21 Ответить
Притягнути пістолет до кримінальної відповідальності за збройний напад на працівника поліції при виконанні службових обов"язків.
показать весь комментарий
17.07.2021 09:01 Ответить
https://www.sb.by/articles/ruzhe-raz-v-god-samo-strelyaet.html Ружье раз в год само стреляет
показать весь комментарий
17.07.2021 07:57 Ответить
Само ничто и никогда не стреляет..
показать весь комментарий
17.07.2021 07:59 Ответить
https://forum.guns.ru/forummessage/2/048895.html Раз в год и палка стреляет!
показать весь комментарий
17.07.2021 08:04 Ответить
Випадково часто трапляються такі випадки, які потім спеціально неможливо повторити навіть після довготривалих тренувань...
показать весь комментарий
17.07.2021 12:33 Ответить
В полицию поступает немощь безмоглая которая даже пистолет в руках удержать не может...
показать весь комментарий
17.07.2021 07:55 Ответить
дайте ему Парабеллум !
показать весь комментарий
17.07.2021 07:59 Ответить
При Авакове такого не было!
показать весь комментарий
17.07.2021 08:00 Ответить
не зря Аваков назвал Слуг гомиками
показать весь комментарий
17.07.2021 08:03 Ответить
Много раз работали на полигонах вместе с реформированной полицией - убедился в том, что этих шибздиков никто не учил и не учит обращению с оружием.
Существует кодекс стрелка - четыре стандартных правила.
Полицейские об этом даже никогда не слышали.
показать весь комментарий
17.07.2021 08:04 Ответить
изложите пожалуста весь список
показать весь комментарий
17.07.2021 08:06 Ответить
Может еще и инструкцию по пользованию туалетной бумагой выложить? Или как не промахиваться ложкой мимо рта?
*********
Оружие всегда заряжено. Аксиома. Не направлять. Пальчик. Смотреть, что за мишенью.
показать весь комментарий
17.07.2021 08:09 Ответить
ага
показать весь комментарий
17.07.2021 08:11 Ответить
Не направлять Пальчик ?
показать весь комментарий
17.07.2021 08:12 Ответить
Какой перехват в воздухе и случайный выстрел!? Этот придурок 100% нарушил правила обращения с оружием, думал что во дворе в войнушку играет.
показать весь комментарий
17.07.2021 08:10 Ответить
Замечу что это офицер (высшее образование), стрёмно представить что творят сержанты-новобранцы...
показать весь комментарий
17.07.2021 08:10 Ответить
высшее образование за колбасу
показать весь комментарий
17.07.2021 08:19 Ответить
Після відставки Авакова в мєнтів почали трястись руки
показать весь комментарий
17.07.2021 08:19 Ответить
В ковбоя молокосос решил поиграть? типа подбросил провернул и поймал...
Либо боялся оружия хуже бабы школьницы
показать весь комментарий
17.07.2021 08:20 Ответить
В то же время эта организация государственная или это частная охранная фирма? как ни прискорбно но его должно лечить государство за наш счет...почему сбор денег?
показать весь комментарий
17.07.2021 08:30 Ответить
то уже не полицейский.
показать весь комментарий
17.07.2021 08:44 Ответить
Це не бабульок щемити в переходах
показать весь комментарий
17.07.2021 08:55 Ответить
Начальник областной полиции Олег Бех объявил среди подчиненных сбор денег на лечение пострадавшего сослуживца - у семьи лейтенанта сбережений нет.

Якщо людина травмувалася на роботі - то хай роботодавець і оплачує її лікування.
показать весь комментарий
17.07.2021 08:57 Ответить
То есть? За деньги налогоплательщиков?)
Все понятно, жаль человека, но как специалист он никудышний! Таким точно не место в полиции
показать весь комментарий
17.07.2021 12:01 Ответить
Судя по тексту новости - это был мальчик из райотдела. Ну или не мальчик. Зотя, судя по званию - молодняк. Там же звезды за выслугу вешают! Патрульные полицейские такого бы не учудили. Какая никакая там была реформа. А вот в РОВД все по старому. Почему акваков нЕ занимался реформой? ПОЧЕМУ??? Ему выгодно скорее всего! Там же все на звяточничестве строится!
показать весь комментарий
17.07.2021 12:03 Ответить
Про патрульних залік 100%...
показать весь комментарий
17.07.2021 12:35 Ответить
*******, подай патрони!
показать весь комментарий
17.07.2021 22:52 Ответить
 
 