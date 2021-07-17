Полицейский получил ранение во время учебных стрельб в Одессе
Одесского полицейского госпитализировали в областную больницу с огнестрельным ранением.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил "Думской" источник.
Правоохранитель получил ранение во время учебных стрельб.
По имеющимся данным, лейтенант, работающий в Приморском райотделе, случайно выронил пистолет, пытался его словить в воздухе и в этот момент нажал на спусковой крючок. Пистолет выстрелил и ранил мужчину в живот.
Начальник областной полиции Олег Бех объявил среди подчиненных сбор денег на лечение пострадавшего сослуживца – у семьи лейтенанта сбережений нет.
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- Смотри, а ты так сможешь!?
шо и осталось - пообнимать их всех и дружно поплакать...(((
леворуких вроде и не надо в полицию......
..нічо собі у мента руки трусяться (злий жарт)..(
та ну вас на зуй - вилкой отобьюсъ..
Забудь и не вспоминай больше никогда таких стоек.
Работать с двух рук. Поддерживая.
При невозможности с двух рук - одной, начиная от корпуса. Слабая рука за спину не заводится.
Спусковой крючок закрыт скобой...что бы его нажать туда должен был попасть палец...
Мне трудно представить...как тот палец при ловле падающего пистолета мог тула попасть..
Существует кодекс стрелка - четыре стандартных правила.
Полицейские об этом даже никогда не слышали.
*********
Оружие всегда заряжено. Аксиома. Не направлять. Пальчик. Смотреть, что за мишенью.
Либо боялся оружия хуже бабы школьницы
Якщо людина травмувалася на роботі - то хай роботодавець і оплачує її лікування.
Все понятно, жаль человека, но как специалист он никудышний! Таким точно не место в полиции