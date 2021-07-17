Полицейский получил ранение во время учебных стрельб в Одессе

Одесского полицейского госпитализировали в областную больницу с огнестрельным ранением.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил "Думской" источник.

Правоохранитель получил ранение во время учебных стрельб.

По имеющимся данным, лейтенант, работающий в Приморском райотделе, случайно выронил пистолет, пытался его словить в воздухе и в этот момент нажал на спусковой крючок. Пистолет выстрелил и ранил мужчину в живот.

Начальник областной полиции Олег Бех объявил среди подчиненных сбор денег на лечение пострадавшего сослуживца – у семьи лейтенанта сбережений нет.

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