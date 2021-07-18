Канада планує відкрити кордон для вакцинованих іноземців у вересні

Якщо не буде нових спалахів COVID-19, влада Канади з вересня дозволить вакцинованим іноземцям в'їзд до країни.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомили в офісі прем'єр-міністра Канади після наради з главами провінційних і територіальних урядів.

"Прем’єр-міністр зазначив, що за умов збереження чинного позитивного тренду щеплення та покращення умов громадського здоров’я Канада зможе на початку вересня почати прийом повністю вакцинованих приїжджих з усіх країн", - ідеться в повідомленні.

Очікується, що для вакцинованих громадян США обмеження на перетин кордону можуть бути скасовані ще раніше.

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"Прем'єр-міністр вказав, що повністю вакциновані громадяни і постійні жителі США можуть розраховувати на поїздки в Канаду з несуттєвою метою з середини серпня", - пояснили у відомстві.

В офісі прем'єра додали, що учасники наради висловили підтримку плану відкриття кордону.

Нагадаємо, у зв'язку з пандемією коронавірусу Канада закрила кордон для більшості іноземців ще в березні минулого року.