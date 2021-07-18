УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8656 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 088 7

Канада планує відкрити кордон для вакцинованих іноземців у вересні

Канада планує відкрити кордон для вакцинованих іноземців у вересні

Якщо не буде нових спалахів COVID-19, влада Канади з вересня дозволить вакцинованим іноземцям в'їзд до країни.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомили в офісі прем'єр-міністра Канади після наради з главами провінційних і територіальних урядів.

"Прем’єр-міністр зазначив, що за умов збереження чинного позитивного тренду щеплення та покращення умов громадського здоров’я Канада зможе на початку вересня почати прийом повністю вакцинованих приїжджих з усіх країн", - ідеться в повідомленні.

Очікується, що для вакцинованих громадян США обмеження на перетин кордону можуть бути скасовані ще раніше.

Читайте також: Канада посилила санкції проти Білорусі через затримання Протасевича, - глава МЗС Гарно

"Прем'єр-міністр вказав, що повністю вакциновані громадяни і постійні жителі США можуть розраховувати на поїздки в Канаду з несуттєвою метою з середини серпня", - пояснили у відомстві.

В офісі прем'єра додали, що учасники наради висловили підтримку плану відкриття кордону.

Нагадаємо, у зв'язку з пандемією коронавірусу Канада закрила кордон для більшості іноземців ще в березні минулого року.

Автор: 

Канада (2216) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Страна без государственного суверенитета. А ведь была частью англосаксонской цивилизации.
показати весь коментар
18.07.2021 12:26 Відповісти
Не понимаю, где логика - вакцинированные точно также заражаются и заражают окружающих, как и не вакцинированные. Т.е. больному, но вакцинированному въезжать можно, а здоровому, но не вакцинированному - нельзя😁
показати весь коментар
18.07.2021 13:16 Відповісти
С тестами точно такой же бред...
Человек заразился к примеру вчера...сегодня тест покажет что вируса у него нет..а через неделю у него появятся симптомы и тест покажет наличие вируса...
Но всю эту неделю он может заражать окружающих..
показати весь коментар
18.07.2021 14:48 Відповісти
Схочуть гроші - все порішають аж бігом . Я , наприклад , не є власником готелю , турфірми чи ресторану , тож мені байдуже . Я можу 3 , 5 чи навіть 8 років відпочивати в Україні . Мені не горить . Трошки грошенят зекономиться .
Я знаю , що я маю прийти в турфірму , залишити гроші , отримати конверт з кольоровим папугаєм , зонтиком та дельфіном . І мене нічого не повинно турбувати . І поки так не буде , я почекаю . Мені не горить . Я можу чекати роками , Україна велика , їздити є куди . Про біду , навіть з палаткою . Та й готельчиків в Карпатах , чи Одеса , Херсон - вистарчає .
СЛАВА НАЦІЇ !!!🤟😁🇺🇦
показати весь коментар
18.07.2021 17:12 Відповісти
Ви шукєте логіку у цій "боротьбі" ?
Весь посил і всі дії "борців" спрямований на сегрегацію суспільства та дискримінацію частини населення шляхом злочинної кампанії з нав*язування постулату: нештрикнуний - хворий / заразний / небезпечний.
показати весь коментар
18.07.2021 21:29 Відповісти
*шукаєте
показати весь коментар
18.07.2021 21:30 Відповісти
Канада - не дуже дружня до України держава . Вони досі не скасовують візовий режим з Україною , візи наддорогі + велика (+/- 90%) кількість відмов . Як до речі і США . Ситуація 1в1 . Тож 98-ми % українців байдуже , що там відкривають чи закривають США , Канада , Британія чи Австралія . Нам цікаві більш дружні до України держави , такі як : європейські країни , Туреччина , Єгипет , Марокко , Мексика та інші , куди українець реально може поїхати , не наражаючись на не.езпеку бути пограбованим в посольстві . При чому вкрадуть не лише гроші , а й дорогоцінний час .
Будьмо реалістами .
показати весь коментар
18.07.2021 17:01 Відповісти
 
 