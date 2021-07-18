Канада планує відкрити кордон для вакцинованих іноземців у вересні
Якщо не буде нових спалахів COVID-19, влада Канади з вересня дозволить вакцинованим іноземцям в'їзд до країни.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомили в офісі прем'єр-міністра Канади після наради з главами провінційних і територіальних урядів.
"Прем’єр-міністр зазначив, що за умов збереження чинного позитивного тренду щеплення та покращення умов громадського здоров’я Канада зможе на початку вересня почати прийом повністю вакцинованих приїжджих з усіх країн", - ідеться в повідомленні.
Очікується, що для вакцинованих громадян США обмеження на перетин кордону можуть бути скасовані ще раніше.
"Прем'єр-міністр вказав, що повністю вакциновані громадяни і постійні жителі США можуть розраховувати на поїздки в Канаду з несуттєвою метою з середини серпня", - пояснили у відомстві.
В офісі прем'єра додали, що учасники наради висловили підтримку плану відкриття кордону.
Нагадаємо, у зв'язку з пандемією коронавірусу Канада закрила кордон для більшості іноземців ще в березні минулого року.
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Человек заразился к примеру вчера...сегодня тест покажет что вируса у него нет..а через неделю у него появятся симптомы и тест покажет наличие вируса...
Но всю эту неделю он может заражать окружающих..
Я знаю , що я маю прийти в турфірму , залишити гроші , отримати конверт з кольоровим папугаєм , зонтиком та дельфіном . І мене нічого не повинно турбувати . І поки так не буде , я почекаю . Мені не горить . Я можу чекати роками , Україна велика , їздити є куди . Про біду , навіть з палаткою . Та й готельчиків в Карпатах , чи Одеса , Херсон - вистарчає .
СЛАВА НАЦІЇ !!!🤟😁🇺🇦
Весь посил і всі дії "борців" спрямований на сегрегацію суспільства та дискримінацію частини населення шляхом злочинної кампанії з нав*язування постулату: нештрикнуний - хворий / заразний / небезпечний.
Будьмо реалістами .