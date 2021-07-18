Канада планирует открыть границу для вакцинированных иностранцев в сентябре
Если не произойдет новых вспышек COVID-19, власти Канады с сентября разрешат вакцинированным иностранцам въезд в страну.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщили в офисе премьер-министра Канады после совещания с главами провинциальных и территориальных правительств.
"Премьер-министр отметил, что при сохранении действующего позитивного тренда прививок и улучшения условий общественного здоровья Канада сможет в начале сентября начать прием полностью вакцинированных приезжих из всех стран", - говорится в сообщении.
Ожидается, что для вакцинированных граждан США ограничения на пересечение границы могут быть отменены еще раньше.
"Премьер-министр указал, что полностью вакцинированные граждане и постоянные жители США могут рассчитывать на поездки в Канаду с несущественной целью с середины августа", - пояснили в ведомстве.
В офисе премьера добавили, что участники совещания выразили поддержку плану открытия границы.
Напомним, в связи с пандемией коронавируса Канада закрыла границу для большинства иностранцев еще в марте прошлого года.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Человек заразился к примеру вчера...сегодня тест покажет что вируса у него нет..а через неделю у него появятся симптомы и тест покажет наличие вируса...
Но всю эту неделю он может заражать окружающих..
Я знаю , що я маю прийти в турфірму , залишити гроші , отримати конверт з кольоровим папугаєм , зонтиком та дельфіном . І мене нічого не повинно турбувати . І поки так не буде , я почекаю . Мені не горить . Я можу чекати роками , Україна велика , їздити є куди . Про біду , навіть з палаткою . Та й готельчиків в Карпатах , чи Одеса , Херсон - вистарчає .
СЛАВА НАЦІЇ !!!🤟😁🇺🇦
Весь посил і всі дії "борців" спрямований на сегрегацію суспільства та дискримінацію частини населення шляхом злочинної кампанії з нав*язування постулату: нештрикнуний - хворий / заразний / небезпечний.
Будьмо реалістами .