Канада планирует открыть границу для вакцинированных иностранцев в сентябре

Если не произойдет новых вспышек COVID-19, власти Канады с сентября разрешат вакцинированным иностранцам въезд в страну.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщили в офисе премьер-министра Канады после совещания с главами провинциальных и территориальных правительств.

"Премьер-министр отметил, что при сохранении действующего позитивного тренда прививок и улучшения условий общественного здоровья Канада сможет в начале сентября начать прием полностью вакцинированных приезжих из всех стран", - говорится в сообщении.

Ожидается, что для вакцинированных граждан США ограничения на пересечение границы могут быть отменены еще раньше.

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"Премьер-министр указал, что полностью вакцинированные граждане и постоянные жители США могут рассчитывать на поездки в Канаду с несущественной целью с середины августа", - пояснили в ведомстве.

В офисе премьера добавили, что участники совещания выразили поддержку плану открытия границы.

Напомним, в связи с пандемией коронавируса Канада закрыла границу для большинства иностранцев еще в марте прошлого года.