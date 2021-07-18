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Новости Коронавирус и карантин
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Канада планирует открыть границу для вакцинированных иностранцев в сентябре

Канада планирует открыть границу для вакцинированных иностранцев в сентябре

Если не произойдет новых вспышек COVID-19, власти Канады с сентября разрешат вакцинированным иностранцам въезд в страну.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщили в офисе премьер-министра Канады после совещания с главами провинциальных и территориальных правительств.

"Премьер-министр отметил, что при сохранении действующего позитивного тренда прививок и улучшения условий общественного здоровья Канада сможет в начале сентября начать прием полностью вакцинированных приезжих из всех стран", - говорится в сообщении.

Ожидается, что для вакцинированных граждан США ограничения на пересечение границы могут быть отменены еще раньше.

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"Премьер-министр указал, что полностью вакцинированные граждане и постоянные жители США могут рассчитывать на поездки в Канаду с несущественной целью с середины августа", - пояснили в ведомстве.

В офисе премьера добавили, что участники совещания выразили поддержку плану открытия границы.

Напомним, в связи с пандемией коронавируса Канада закрыла границу для большинства иностранцев еще в марте прошлого года.

Автор: 

Канада (2099) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Страна без государственного суверенитета. А ведь была частью англосаксонской цивилизации.
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18.07.2021 12:26 Ответить
Не понимаю, где логика - вакцинированные точно также заражаются и заражают окружающих, как и не вакцинированные. Т.е. больному, но вакцинированному въезжать можно, а здоровому, но не вакцинированному - нельзя😁
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18.07.2021 13:16 Ответить
С тестами точно такой же бред...
Человек заразился к примеру вчера...сегодня тест покажет что вируса у него нет..а через неделю у него появятся симптомы и тест покажет наличие вируса...
Но всю эту неделю он может заражать окружающих..
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18.07.2021 14:48 Ответить
Схочуть гроші - все порішають аж бігом . Я , наприклад , не є власником готелю , турфірми чи ресторану , тож мені байдуже . Я можу 3 , 5 чи навіть 8 років відпочивати в Україні . Мені не горить . Трошки грошенят зекономиться .
Я знаю , що я маю прийти в турфірму , залишити гроші , отримати конверт з кольоровим папугаєм , зонтиком та дельфіном . І мене нічого не повинно турбувати . І поки так не буде , я почекаю . Мені не горить . Я можу чекати роками , Україна велика , їздити є куди . Про біду , навіть з палаткою . Та й готельчиків в Карпатах , чи Одеса , Херсон - вистарчає .
СЛАВА НАЦІЇ !!!🤟😁🇺🇦
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18.07.2021 17:12 Ответить
Ви шукєте логіку у цій "боротьбі" ?
Весь посил і всі дії "борців" спрямований на сегрегацію суспільства та дискримінацію частини населення шляхом злочинної кампанії з нав*язування постулату: нештрикнуний - хворий / заразний / небезпечний.
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18.07.2021 21:29 Ответить
*шукаєте
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18.07.2021 21:30 Ответить
Канада - не дуже дружня до України держава . Вони досі не скасовують візовий режим з Україною , візи наддорогі + велика (+/- 90%) кількість відмов . Як до речі і США . Ситуація 1в1 . Тож 98-ми % українців байдуже , що там відкривають чи закривають США , Канада , Британія чи Австралія . Нам цікаві більш дружні до України держави , такі як : європейські країни , Туреччина , Єгипет , Марокко , Мексика та інші , куди українець реально може поїхати , не наражаючись на не.езпеку бути пограбованим в посольстві . При чому вкрадуть не лише гроші , а й дорогоцінний час .
Будьмо реалістами .
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18.07.2021 17:01 Ответить
 
 