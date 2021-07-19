170 населених пунктів у семи областях України знеструмлено через негоду, - ДСНС

Через негоду без електроенергії залишилися 170 населених пунктів у семи областях України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС у Facebook.

"Станом на 7:00 19 липня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 170 населених пунктів у 7 областях (Львівська – 92, Волинська – 33, Тернопільська – 17, Чернігівська – 11, Закарпатська – 10, Київська – 4 та Чернівецька – 3)", - йдеться в повідомленні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

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