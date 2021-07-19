Зеленський: "Наш орієнтир - Угода про асоціацію з ЄС"
Президент України Володимир Зеленський заявляє, що Угода про асоціацію з Європейським Союзом є орієнтиром для України.
Про це він заявив, виступаючи на Батумській міжнародній конференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Наш орієнтир - Угода про асоціацію з Європейським Союзом. Її імплементація наблизить Україну до критеріїв членства в ЄС. І вже на сьогодні ми маємо амбітний (порядок денний. - Ред.) із Європейським Союзом. Найближча ціль - це старт імплементації Угоди про спільний авіаційний простір, наступна стадія підготовки промислового безвізу та перше підбиття підсумків оновлення Угоди про асоціацію", - заявив Зеленський.
Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський 19 липня прибув з робочим візитом до Грузії.
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а было какое то обновление? зебзик что то подписывал с ЕС?
1. "Мінські угоди" нав'язані Україні росією обманним шляхом.
-Слід визнати. що «Мінські угоди» стали своєрідною пасткою, розставленою росією, не лише для України, але й для світової спільноти, з метою визнання росії миротворцем в конфлікті в Україні .
-За «Мінськими угодами" росія виступала попередньо в статусі "чистосердечного" посередника у врегулюванні конфлікту на Сході України і запропонувала Україні невигідні для неї умови його "врегулювання".
-Нині вже розкритий підступний обман росії, оскільки на міжнародному рівні всі визнали її не посередником, а агресором, стороною конфлікту з Україною.
Висновки:
А. Тобто, Україна, (як і весь світ), мають повне право не визнавати «мінських угод» без жодних негативних наслідків для себе, на підставі Статті 49 «Обман» Віденської конвенції про право міжнародних договорів.(« Якщо держава уклала договір під впливом обманних дій іншої держави, яка брала участь у переговорах, то вона має право посилатись на обман як на підставу недійсності своєї згоди на обов'язковість для неї договору». Те саме стосується стосовно права дій України, згідно зі ст. ст. 52, 60, 67 названої Конвенції.
Б. Україна (як і весь світ) на момент підписання «мінських угод» були обманутими «щирістю намагань росії врегулювати конфлікт», інакше їх підписання Україна не допустила б на підставі п. "g", ст.3. - Резолюції № 3314, (ХХIХ) Генеральної Ассамблеї ООН від 14 грудня 1974 року «Визначення агресії» (п. "g" гласить: засилання державою або від імені держави збройних банд, груп, і регулярних сил або найманців, які здійснюють акти застосування збройної сили проти іншої держави - є актом агресії). Тобто, на момент підписання "мінських угод" росія ВЖЕ була агресором! (до певного моменту весь світ був впевнений: «конфлікт на Сході України» був її внутрішнім конфліктом, просто актом сепаратизму в Україні).
В. Ще з епохи римського права недійсними визнавалися правочини, які заборонені законом чи укладені внаслідок аморальності. В цілому, на ********* етапі, правочини визнаються недійсними за таких умов:
1. договір, укладений всупереч волі контрагента;
2. зміст майбутнього договору суперечить правовим приписам та чинним законам;…
3. договір, укладений внаслідок обману (лат. dolus), тобто навмисне введення в оману контрагента з метою спонукання його до укладення невигідної для нього угоди;
4. договір, укладений внаслідок примусу, який міг бути трьох видів:
1. В результаті насильства
2. Погрози насильством
3. Шантажу
Всі названі умови та види загроз та умов… які росія диктувала, нав'язувала Україні і домоглася підписання в "мінських угодах", - наявні.
Г. «Мінські угоди» є нечинними з моменту їх підписання тому що є нікчемними! «Мінські угоди» є недійсними, бо вони є оспорюваними - стосовно послідовності дій... стосовно штучно та цілеспрямовано заложеної росією колізії :"спочатку вибори в ОРДЛО, а потім вивід військ та збройних формувань з території ОРДЛО", що суперечить і Конституції України і міжнародній практиці проведення вільних виборів (а не під дулами автоматів). І оспорюваними «мінські угоди» є не лише в приведеній позиції...
Тому, "мінські угоди" не мають права бути наріжним каменем врегулювання "конфлікту на Сході України", оскільки самі вони є протизаконними з точки зору міжнародного права...
Основою для врегулювання можуть бути лише чинні положення Гельсінських Угод та Будапештського меморандуму!
І в цьому напрямку "владою" вже здійснені перші відповідні, але шкідливі кроки: укладена "Стратегічна угода України з Китаєм" та озвучений "стратегом" Арестовичем "курс" України на гіпотетичний різкий розворот України в цьому напрямку, тут і вітальні ігрища Арахамії з компартією КНР...
Скажу кілька слів про те, що цей "курс" може стати фатальною помилкою України з такими ж наслідками для неї (але скоріше стане фатальною для долі нинішньої влади):
1. Спершу проаналізуйте результати голосування Китаю в ООН по всіх проблемах України, яка вона виносила на її розгляд.
Ви не знайдете жодного позитивного голосування Китаю, де він підтримав би резолюції України по важливим для неї питаннях.
Голосування Китаю завжди були в унісон з позицією агресора -росії.
Для тих, хто в Україні може приймати виважені та не імпульсивні рішення, результати голосування Китаю в ООН з українських проблем були б достатніми і переконливими, щоб не робити нинішніх словесних "феєрверків" і хибних кроків!
Якщо не достатні, тоді продовжу...
2. Хто у важкі для України часи надав Україні хоч і недостатню, але військову, економічну та політичну допомогу? Хто організував санкції проти агресора? Захід, чи Китай? Яку допомогу Україні організував Китай та ввів санкції проти агресора? - НІЯКИХ!
3. А як бути зі "стратегічним партнерством України з США"?
А як бути в умовах, коли вже Китай (як і росія), офіційно об'явлені країнами НАТО і G7 противниками цих країн і проти них створюється реальна новітня "антигітлєрівська" коаліція? Чи Україна вставить свою голову ще й в "гітлерівську" коаліцію? Це допоможе в вирішенні її нинішніх і майбутніх проблем?
4. Скажіть, в яких країнах, в які ввійшли росія та Китай - настало "процвітання"?
5. Які "новітні технології" Україна може отримати від росії та Китаю, коли вони самі в цьому питанні повністю залежать від Заходу?
6. А як бути з "Асоційованим членством України з ЄС", коли ЄС (як і США) вже відчув загрозу від руйнівної економічної експансії Китаю?
Як бути зі взятими Україною перед ними зобов'язаннями? А ви не очікуєте, чи не розумієте що для України наступлять санкцій за їх невиконання зі сторони ЄС і США після "зміни вашого курсу"?
7. Чи " українська влада" погоджується (в руслі "захисту національного виробника"), щоб на українському ринку був повність витіснений "національний виробник" і на полицях українських магазинів було 100%-ним засилля неякісних, але дешевих (а часто і шкідливих) китайських товарів?
8. Скажіть, які країни визнаються ворожими для росії - США, країни ЄС, НАТО, Японія, Південна Корея, Австралія... тобто високорозвинені в людському,технологічному та економічному вимірі. А які - ворожими Китаю? Та ж Японія, Південна Корея, Тайвань, Сінгапур які він прагне поглинути!
9 А хто є друзями росії, як Китаю? - Бідні та відсталі, з диктаторськими режимами, з репресіями проти власного народу .... де вони планують домінувати (чи загарбати). Так Україні ще слід встромляти голову в коло потенційних жертв?
10. Вам мало "гібридної війни" з росією і бажаєте отримати "гібридну війну" ще й зі сторони Китаю? Вам виявилася недостатньою допомога зі сторони друзів України, то ви вирішили кинути Україн у в стан, в "обійми" її ворогів?
Пожежу бензином не гасять!
11. Врешті - а як Китай допоможе Україні звільнитися від агресії росії, звільнити Крим, якщо вони сателіти з росією по спільному військовому "шанхайському блоку"?
Нагадаю, що квапливість потрібна лише при ловлі блох, а тому надіюсь і вимагаю, щоб різкій зміні вектору орієнтації, щоб різкій зміні вектору політичного, оборонного та економічного розвитку було запалено червоне світло світлофору!
Активніше розвивайте стратегічне співробітництво з США, НАТО та ЄС у відповідності з інтересами та потребами України, але для цього слід виконати, а не гальмувати внутрішні реформи у відповідності з з рекомендаціями даними цим країнами, бо вони відповідають національним інтересам України, очікуванням українського народу.
При цьому, - пам'ятайте чим закінчилася різка зміна курсу зовнішньої політики для Януковича і його кліки...
https://mobile.twitter.com/ArthurKei_UA Arthur Kharytonov https://mobile.twitter.com/ArthurKei_UA @ArthurKei_UA https://mobile.twitter.com/ArthurKei_UA/status/1417105449384558595 33 мин
Пропаганда КНР заявила про готовність Росії та Китаю розпочати глобальну війну.
Обіцяють поділ Японії на 4 окупаційні зони, використання ядерної зброї та залучення Північної Кореї.
Основний фронт - з Росії.
Причина: готовність Японії вступити у війну на захист Тайваню.
У відео від КПК розповідається про 6 пунктів «знищення Японії».
Також опублікована мапа російсько-китайського наступу на Японію.
Основний масив - з Приморського краю - для окупації Хоккайдо та Хоншю (Токіо, Кіото, Осака тощо).
Також видно наступ нп Південну Корею.
"На зло ЕС отдадимся Дядюшке Мао"?
И думаю, что на Западе это прекрасно знают.
Я верю только в это, любовь спасет мир.
...
я верю, что еноты придут спасать нас!
Я знаю бобров, я вижу бабуин,
нельзя с амфетамином мешать кокаин!
Оно там сериалы про папиков будет клепать, скотина
52% украинцев поддерживают вступление в ЕС, 48% - в НАТО, 22% - в Таможенный союз, - опрос КМИС.
А еще недавнов НАТО стремились больше 50% украинцев.
И никому не приходило в голову спрашивать о Таежном союзе.
Зюзи уже начали нас потихоньку втаскивать в Таежный Союз
А коли зеленський встиг вивести Україну з угоди, щоби знов туди прагнути???