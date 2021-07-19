Зеленський: "Наш орієнтир - Угода про асоціацію з ЄС"

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що Угода про асоціацію з Європейським Союзом є орієнтиром для України.

Про це він заявив, виступаючи на Батумській міжнародній конференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Наш орієнтир - Угода про асоціацію з Європейським Союзом. Її імплементація наблизить Україну до критеріїв членства в ЄС. І вже на сьогодні ми маємо амбітний (порядок денний. - Ред.) із Європейським Союзом. Найближча ціль - це старт імплементації Угоди про спільний авіаційний простір, наступна стадія підготовки промислового безвізу та перше підбиття підсумків оновлення Угоди про асоціацію", - заявив Зеленський.

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Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський 19 липня прибув з робочим візитом до Грузії.