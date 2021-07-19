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Новини Агресія Росії проти України
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Агресія РФ спрямована на гальмування вступу України в ЄС, - Зеленський

Агресія РФ спрямована на гальмування вступу України в ЄС, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російська агресія щодо України спрямована на недопущення вступу нашої країни в ЄС.

Про це він сказав під час Батумської міжнародної конференції 19 липня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"На жаль, триває агресія РФ, гібридні атаки, окупація суверенних територій спрямовані на те, щоб значно гальмувати наш рух до цієї інтеграції. Тому важливим є рух назустріч, важлива підтримка з боку ЄС", - сказав Зеленський.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський заявив, що Угода про асоціацію з Європейським Союзом є орієнтиром для України.

19 липня Зеленський прибув з робочим візитом до Грузії.

Також дивіться: Росія - це загроза не тільки для України, Грузії та Молдови, а й для всього континенту, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (24308) росія (65974) Євросоюз (13638)


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Топ коментарі
+13
Да ладно??? А мы все эти 8 лет не знали..
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19.07.2021 16:53 Відповісти
+10
... идиот ...
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19.07.2021 16:59 Відповісти
+8
Агрессия РФ направлена на торможение вступления Украины в ЕС, - Зеленский
Агрессия РФ направлена на торможение вступления Украины в ЕС, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3664 .
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19.07.2021 17:01 Відповісти
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Да ладно??? А мы все эти 8 лет не знали..
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19.07.2021 16:53 Відповісти
Видимо, нет. Агрессия кацапов направлена на решение целого ряда их проблем, не решив которые, кацапы не смогут продлить своё существование. И с ВПК (ракеты, авианосцы и т.п.), месторождения легкодобываемого газа, демография и т.д. и т.п.
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19.07.2021 16:58 Відповісти
Агресія РФ спрямована на гальмування вступу України в ЄС, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3250
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19.07.2021 17:14 Відповісти
Оскільки має вневдовзі відбутися візит Зеленського до Байдена, вважаю своїм громадянським обов'язком "озброїти" президента України основами чинного міжнародного права, з метою розірвати порочне юридичне коло, за яким врегулювання конфлікту на Сході України, безпідставно і протиправно "прив'язується" до виконання т.зв. "мінських угод".

1. "Мінські угоди" нав'язані Україні росією обманним шляхом.

-Слід визнати. що «Мінські угоди» стали своєрідною пасткою, розставленою росією, не лише для України, але й для світової спільноти, з метою визнання росії миротворцем в конфлікті в Україні .
-За «Мінськими угодами" росія виступала попередньо в статусі "чистосердечного" посередника у врегулюванні конфлікту на Сході України і запропонувала Україні невигідні для неї умови його "врегулювання".
-Нині вже розкритий підступний обман росії, оскільки на міжнародному рівні всі визнали її не посередником, а агресором, стороною конфлікту з Україною.
Висновки:

А. Тобто, Україна, (як і весь світ), мають повне право не визнавати «мінських угод» без жодних негативних наслідків для себе, на підставі Статті 49 «Обман» Віденської конвенції про право міжнародних договорів.(« Якщо держава уклала договір під впливом обманних дій іншої держави, яка брала участь у переговорах, то вона має право посилатись на обман як на підставу недійсності своєї згоди на обов'язковість для неї договору». Те саме стосується стосовно права дій України, згідно зі ст. ст. 52, 60, 67 названої Конвенції.

Б. Україна (як і весь світ) на момент підписання «мінських угод» були обманутими «щирістю намагань росії врегулювати конфлікт», інакше їх підписання Україна не допустила б на підставі п. "g", ст.3. - Резолюції № 3314, (ХХIХ) Генеральної Ассамблеї ООН від 14 грудня 1974 року «Визначення агресії» (п. "g" гласить: засилання державою або від імені держави збройних банд, груп, і регулярних сил або найманців, які здійснюють акти застосування збройної сили проти іншої держави - є актом агресії). Тобто, на момент підписання "мінських угод" росія ВЖЕ була агресором! (до певного моменту весь світ був впевнений: «конфлікт на Сході України» був її внутрішнім конфліктом, просто актом сепаратизму в Україні).

В. Ще з епохи римського права недійсними визнавалися правочини, які заборонені законом чи укладені внаслідок аморальності. В цілому, на ********* етапі, правочини визнаються недійсними за таких умов:

1. договір, укладений всупереч волі контрагента;
2. зміст майбутнього договору суперечить правовим приписам та чинним законам;…
3. договір, укладений внаслідок обману (лат. dolus), тобто навмисне введення в оману контрагента з метою спонукання його до укладення невигідної для нього угоди;
4. договір, укладений внаслідок примусу, який міг бути трьох видів:
1. В результаті насильства
2. Погрози насильством
3. Шантажу
Всі названі умови та види загроз та умов… які росія диктувала, нав'язувала Україні і домоглася підписання в "мінських угодах", - наявні.

Г. «Мінські угоди» є нечинними з моменту їх підписання тому що є нікчемними! «Мінські угоди» є недійсними, бо вони є оспорюваними - стосовно послідовності дій... стосовно штучно та цілеспрямовано заложеної росією колізії :"спочатку вибори в ОРДЛО, а потім вивід військ та збройних формувань з території ОРДЛО", що суперечить і Конституції України і міжнародній практиці проведення вільних виборів (а не під дулами автоматів). І оспорюваними «мінські угоди» є не лише в приведеній позиції...

Тому, "мінські угоди" не мають права бути наріжним каменем врегулювання "конфлікту на Сході України", оскільки самі вони є протизаконними з точки зору міжнародного права...

Основою для врегулювання можуть бути лише чинні положення Гельсінських Угод та Будапештського меморандуму!
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19.07.2021 17:45 Відповісти
Бинго!!!
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19.07.2021 16:55 Відповісти
Для вступлений в ЕС надо заручиться поддержкой дружественных стран Евросоюза , потому надо сосредоточиться на европейских странах
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19.07.2021 16:57 Відповісти
Вош кэп-Зеленский
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19.07.2021 16:58 Відповісти
... идиот ...
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19.07.2021 16:59 Відповісти
Щож це лай..о зелене кричало на стадіоні,що війна продовжується бо винен Порох? Тепер він нам розсказує те,що знає навіть дитина вже.
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19.07.2021 17:00 Відповісти
Агрессия РФ направлена на торможение вступления Украины в ЕС, - Зеленский
Агрессия РФ направлена на торможение вступления Украины в ЕС, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3664 .
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19.07.2021 17:01 Відповісти
Да неужели???!!!

И шо войну тоже закончить просто добрыми намерениями не получится?

Ах ты ж етить...
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19.07.2021 17:01 Відповісти
а точно не в таежный-таможенный союз???
а то ...если ЕС нас не захочет....жабы могут не только в бок Китая смотреть...
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19.07.2021 17:01 Відповісти
якый розумный юноша...на лету схватывает...
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19.07.2021 17:03 Відповісти
Больше, чем зе-тормоз со своими ублюдками, нас никто не тормознет! Нах этих зебилов квартальных!
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19.07.2021 17:07 Відповісти
Зеля сам себе противоречит, и думает, что у других так же плохо с памятью.
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19.07.2021 17:10 Відповісти
Агресія РФ спрямована на гальмування вступу України в ЄС, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7661
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19.07.2021 17:44 Відповісти
Категорически не согласен с Вашим Президентом. Вся деятельность рф направила не на торможения вступления в ЕС, а на ликвидацию Украины как суверенного государства.
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19.07.2021 17:11 Відповісти
ВЛАСТЬ ВСЕХ президентом ПРЕКРАСНО И САМА РАЗВАЛИЛА И ОБОКРАЛА ВСЕ ЧТО ТОЛЬКО МОЖНО !!!
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19.07.2021 17:47 Відповісти
Агресія РФ спрямована на гальмування вступу України в ЄС, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1271
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19.07.2021 17:12 Відповісти
Так ты в Китай вступать собрался. Определись Вова!!!
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19.07.2021 17:20 Відповісти
Да ладно, еще при Ющенко пошли сказки про вступление в ЕС, кто тогда мешал? Свои внутренние дела нужно довести до стандартов ЕС, а потом они рассмотрят вступление
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19.07.2021 17:24 Відповісти
Агрессия России это огромная ошибка Путина, который поддался уговорам дебилов советников. Американская база в Севастополе, ракеты в Харькове, и прочая ху ерунда. Что без агрессии Трамп разместил бы авианосцы в Крыму? Или Меркель наклепала ракет и за деньги Австрии с помощью Чехии пугала кацапов?
Если бы не было агрессии так же самое выбрали бы Петра Алексеевича, так же самое разочаровавшись, по приколу проголосовали за клоу ныне действующего.
У кацапов были бы Мистрали и северный поток, обширная торговля и победы в Сирии. Мы так же самое бы "боролись с коррупцией"
Ща ***** из гордости не может сдать урода ребёнка обратно в Украину. Наше общество не готово всепрощению. Тупик. Выход, только сменится 2 поколения, потом может быть.
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19.07.2021 17:26 Відповісти
А как можно тормозить то, что ещё даже не начиналось?
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19.07.2021 17:39 Відповісти
Агресія РФ спрямована на гальмування вступу України в ЄС, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3287
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19.07.2021 17:43 Відповісти
Після кацапів другий ТОРМОЗ то Зеленський.
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19.07.2021 17:43 Відповісти
Зеленский --ЗАЧЕМ вы ОБМАНЫВАЕТЕ ЛЮДЕЙ О КАКОМ ЕС МОЖЕТ ИДТИ РЕЧЬ ТАМ ОБВОРОВАННУЮ Украину НА ПОРОГ НЕ ПУСТЯТ !!!!!!
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19.07.2021 17:44 Відповісти
Агресія РФ спрямована на гальмування вступу України в ЄС, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4202
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19.07.2021 17:49 Відповісти
ЗЕлошари, ви обрали цю потвору президентом.
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19.07.2021 18:16 Відповісти
 
 