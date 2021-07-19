Агресія РФ спрямована на гальмування вступу України в ЄС, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російська агресія щодо України спрямована на недопущення вступу нашої країни в ЄС.

Про це він сказав під час Батумської міжнародної конференції 19 липня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"На жаль, триває агресія РФ, гібридні атаки, окупація суверенних територій спрямовані на те, щоб значно гальмувати наш рух до цієї інтеграції. Тому важливим є рух назустріч, важлива підтримка з боку ЄС", - сказав Зеленський.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський заявив, що Угода про асоціацію з Європейським Союзом є орієнтиром для України.

19 липня Зеленський прибув з робочим візитом до Грузії.

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