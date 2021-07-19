Агресія РФ спрямована на гальмування вступу України в ЄС, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що російська агресія щодо України спрямована на недопущення вступу нашої країни в ЄС.
Про це він сказав під час Батумської міжнародної конференції 19 липня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.
"На жаль, триває агресія РФ, гібридні атаки, окупація суверенних територій спрямовані на те, щоб значно гальмувати наш рух до цієї інтеграції. Тому важливим є рух назустріч, важлива підтримка з боку ЄС", - сказав Зеленський.
Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський заявив, що Угода про асоціацію з Європейським Союзом є орієнтиром для України.
19 липня Зеленський прибув з робочим візитом до Грузії.
Топ коментарі
+13 Eight Wonder
показати весь коментар19.07.2021 16:53 Відповісти Посилання
+10 Véra Batsekalo
показати весь коментар19.07.2021 16:59 Відповісти Посилання
+8 Maksim Perepelitca
показати весь коментар19.07.2021 17:01 Відповісти Посилання
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1. "Мінські угоди" нав'язані Україні росією обманним шляхом.
-Слід визнати. що «Мінські угоди» стали своєрідною пасткою, розставленою росією, не лише для України, але й для світової спільноти, з метою визнання росії миротворцем в конфлікті в Україні .
-За «Мінськими угодами" росія виступала попередньо в статусі "чистосердечного" посередника у врегулюванні конфлікту на Сході України і запропонувала Україні невигідні для неї умови його "врегулювання".
-Нині вже розкритий підступний обман росії, оскільки на міжнародному рівні всі визнали її не посередником, а агресором, стороною конфлікту з Україною.
Висновки:
А. Тобто, Україна, (як і весь світ), мають повне право не визнавати «мінських угод» без жодних негативних наслідків для себе, на підставі Статті 49 «Обман» Віденської конвенції про право міжнародних договорів.(« Якщо держава уклала договір під впливом обманних дій іншої держави, яка брала участь у переговорах, то вона має право посилатись на обман як на підставу недійсності своєї згоди на обов'язковість для неї договору». Те саме стосується стосовно права дій України, згідно зі ст. ст. 52, 60, 67 названої Конвенції.
Б. Україна (як і весь світ) на момент підписання «мінських угод» були обманутими «щирістю намагань росії врегулювати конфлікт», інакше їх підписання Україна не допустила б на підставі п. "g", ст.3. - Резолюції № 3314, (ХХIХ) Генеральної Ассамблеї ООН від 14 грудня 1974 року «Визначення агресії» (п. "g" гласить: засилання державою або від імені держави збройних банд, груп, і регулярних сил або найманців, які здійснюють акти застосування збройної сили проти іншої держави - є актом агресії). Тобто, на момент підписання "мінських угод" росія ВЖЕ була агресором! (до певного моменту весь світ був впевнений: «конфлікт на Сході України» був її внутрішнім конфліктом, просто актом сепаратизму в Україні).
В. Ще з епохи римського права недійсними визнавалися правочини, які заборонені законом чи укладені внаслідок аморальності. В цілому, на ********* етапі, правочини визнаються недійсними за таких умов:
1. договір, укладений всупереч волі контрагента;
2. зміст майбутнього договору суперечить правовим приписам та чинним законам;…
3. договір, укладений внаслідок обману (лат. dolus), тобто навмисне введення в оману контрагента з метою спонукання його до укладення невигідної для нього угоди;
4. договір, укладений внаслідок примусу, який міг бути трьох видів:
1. В результаті насильства
2. Погрози насильством
3. Шантажу
Всі названі умови та види загроз та умов… які росія диктувала, нав'язувала Україні і домоглася підписання в "мінських угодах", - наявні.
Г. «Мінські угоди» є нечинними з моменту їх підписання тому що є нікчемними! «Мінські угоди» є недійсними, бо вони є оспорюваними - стосовно послідовності дій... стосовно штучно та цілеспрямовано заложеної росією колізії :"спочатку вибори в ОРДЛО, а потім вивід військ та збройних формувань з території ОРДЛО", що суперечить і Конституції України і міжнародній практиці проведення вільних виборів (а не під дулами автоматів). І оспорюваними «мінські угоди» є не лише в приведеній позиції...
Тому, "мінські угоди" не мають права бути наріжним каменем врегулювання "конфлікту на Сході України", оскільки самі вони є протизаконними з точки зору міжнародного права...
Основою для врегулювання можуть бути лише чинні положення Гельсінських Угод та Будапештського меморандуму!
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И шо войну тоже закончить просто добрыми намерениями не получится?
Ах ты ж етить...
а то ...если ЕС нас не захочет....жабы могут не только в бок Китая смотреть...
хуерунда. Что без агрессии Трамп разместил бы авианосцы в Крыму? Или Меркель наклепала ракет и за деньги Австрии с помощью Чехии пугала кацапов?
Если бы не было агрессии так же самое выбрали бы Петра Алексеевича, так же самое разочаровавшись, по приколу проголосовали за
клоуныне действующего.
У кацапов были бы Мистрали и северный поток, обширная торговля и победы в Сирии. Мы так же самое бы "боролись с коррупцией"
Ща ***** из гордости не может сдать урода ребёнка обратно в Украину. Наше общество не готово всепрощению. Тупик. Выход, только сменится 2 поколения, потом может быть.