Агрессия РФ направлена на торможение вступления Украины в ЕС, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская агрессия в отношении Украины направлена на недопущение вступления нашей страны в ЕС.

Об этом он сказал во время Батумской международной конференции 19 июля, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"К сожалению, продолжающаяся агрессия РФ, гибридные атаки, оккупация суверенных территорий направлены на то, чтобы значительно тормозить наше движение к этой интеграции. Поэтому важным является движение навстречу, важна поддержка со стороны ЕС", - сказал Зеленский.

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Как сообщалось, президент Владимир Зеленский заявил, что Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом является ориентиром для Украины.

19 июля Зеленский прибыл с рабочим визитом в Грузию.