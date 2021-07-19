Зеленський - Мішелю: Пропоную Єврораді розглянути питання європейської перспективи України, Грузії і Молдови

Президент України Володимир Зеленський запропонував президенту Європейської Ради Шарлю Мішелю винести питання європейської перспективи України, Грузії і Молдови на розгляд Європейської Ради.

Про це Зеленський сказав під час брифінгу для ЗМІ за підсумками Батумської міжнародної конференції, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я запропонував Шарлю Мішелю винести питання європейської перспективи (для України, Грузії і Молдови. - Ред.) на розгляд Європейської Ради", - заявив він.

Європейська рада -один із семи основних інститутів Європейського Союзу, його головний політичний орган. Європейська рада формулює пріоритети і генеральну лінію політики Євросоюзу. У європейській практиці є рішення і закони, які можна прийняти простою більшістю голосів або так званою "кваліфікованою більшістю": "за" повинні бути 55% країн-членів, що представляють 65% населення. Але якщо мова про рішення Євроради, то вони як правило ухвалюються консенсусом.

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Засідання Європейської ради називаються самітами і проводяться не рідше, ніж 4 рази на рік. У зборах лідерів ЄС також без права голосу беруть участь голова Європейської ради і голова Європейської комісії. Зараз ці посади займають Шарль Мішель і Урсула фон дер Ляєн.