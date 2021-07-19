Зеленський - Мішелю: Пропоную Єврораді розглянути питання європейської перспективи України, Грузії і Молдови
Президент України Володимир Зеленський запропонував президенту Європейської Ради Шарлю Мішелю винести питання європейської перспективи України, Грузії і Молдови на розгляд Європейської Ради.
Про це Зеленський сказав під час брифінгу для ЗМІ за підсумками Батумської міжнародної конференції, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Я запропонував Шарлю Мішелю винести питання європейської перспективи (для України, Грузії і Молдови. - Ред.) на розгляд Європейської Ради", - заявив він.
Європейська рада -один із семи основних інститутів Європейського Союзу, його головний політичний орган. Європейська рада формулює пріоритети і генеральну лінію політики Євросоюзу. У європейській практиці є рішення і закони, які можна прийняти простою більшістю голосів або так званою "кваліфікованою більшістю": "за" повинні бути 55% країн-членів, що представляють 65% населення. Але якщо мова про рішення Євроради, то вони як правило ухвалюються консенсусом.
Засідання Європейської ради називаються самітами і проводяться не рідше, ніж 4 рази на рік. У зборах лідерів ЄС також без права голосу беруть участь голова Європейської ради і голова Європейської комісії. Зараз ці посади займають Шарль Мішель і Урсула фон дер Ляєн.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
РФ є загрозою не тільки для цих держав, але й для всього континенту. Про це президент сказав 19 липня, виступаючи на Батумський міжнародної конференції в понеділок.
Присутність російського військового контингенту і зброї біля кордонів України це не тільки наша проблема. Політик нагадав про окупацію Росією частини Грузії і Молдови.
европейской перспективы Украины, Грузии и Молдовы Источник: https://censor.net/ru/n3277997с ужином решён. Ужина не будет.
Зеленский в Грузии.
Какие планы у него на вечер?
Давайте попробую дать маленькую вводную, чтоб легче было угадать.
Так вот сегодня последний съемочный день сериала "Сваты", съёмки которого проходят в Грузии.
Завтра так называемая, «шапка» - пьянка у съемочной группы.
По его словам, Ключевым было "настроить Зеленского на работу".
"Бывали случаи, когда я давал документы, а он (Зеленский. - Ред.) не хотел готовиться. Говорил: "я пошел" - и ушел. Я тогда звонил супруге Зеленского в номер и сказал: "Лена, что-то кажется, Владимир не лучшим образом подготовился к встрече с президентом Франции". Через некоторое время стук, в мой номер заходит Владимир (Зеленский. - Ред.), говорит: "Ладно, давай мне папку", - рассказал экс-секретарь СНБО.Источник: https://censor.net/ru/n3277877
Когда я узнал, что ГБР открыл дело против судей Верховной суда за их решение, которое не понравилось Зеленскому, то тут даже я офигел. И понял, что Майдан таки неизбежен. Я так понимаю, что наш недогарант наконец-то понял, что решение от 14.07. 2021 года коллегией судей КАС ВС о признании незаконным Указа Владимира Зеленского от 27 марта 2021 года об отмене Указа о назначении судьей КСУ Александра Тупицкого в 2013 году - это приговор ему.
а чего не спросил сначала - Мишель..а чё это мы не в ЕС ???
с таким просителем и Грузию и Молдову пошлют ))))
https://mobile.twitter.com/Garry51302808 Garry @Garry51302808
https://mobile.twitter.com/Garry51302808 https://mobile.twitter.com/Garry51302808
Ахахахаха)))
Плюси відос з данилюком (який осадчій втирав шо зеленський тупа лінива свиня) видалили нахй))) АААААААА.
Вова в черговий раз вирішив про себе нагадати , про те що він ще не помер , що йому ще не відняло мову ,і взагалі - він ще не забув букви . .
Голова Коломойского на блюде - и тогда можно продолжить разговор. И то не факт, учитыая, что ЗЕ, помимо коррупции и воровства, уже замазан и в сливе операций участниц НАТО Роисе.
Це твоя робота домовлятись зі всіма.
А за такі заяви тебе особисто і нас всіх заразом просто пошлють.
Чим МИ собі не Європа?
Это было не мечтой, а четким планом работы. Сначала общежития, те самые https://www.facebook.com/hashtag/184%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D0%B3%D0%B8?__eep__=6&__cft__[0]=AZVi_YAgORqA7x3S90iHjDCLQi7vG9fUhfo8K5jArbQb_xZXcg1b_SPLoNXYBFoiN5b31EuOGmAvhw_BDZ9bqa2fwARlcE_KBzcOK61l1r5bcbyXled_nWknwkQq82J8pG1CqeJsBHVPQf0tqyyurbxrQe-JyKmNCwtNaNN2FonLr52zCx_PrZTZTvODnXrvjFPEh8SO8f0W1N0L88OBrN-X&__tn__=*NK-y-R #184общаги . Потом многоквартирные дома с малогабаритными квартирами для сержантов. И на третьем этапе - многоэтажки с полноценными квартирами для офицеров. И именно в такой последовательности.
На фотографии - один из многих домов с квартирами для сержантского состава. https://www.facebook.com/groups/530933064089225/user/100003159409500/?__cft__[0]=AZVi_YAgORqA7x3S90iHjDCLQi7vG9fUhfo8K5jArbQb_xZXcg1b_SPLoNXYBFoiN5b31EuOGmAvhw_BDZ9bqa2fwARlcE_KBzcOK61l1r5bcbyXled_nWknwkQq82J8pG1CqeJsBHVPQf0tqyyurbxrQe-JyKmNCwtNaNN2FonLr52zCx_PrZTZTvODnXrvjFPEh8SO8f0W1N0L88OBrN-X&__tn__=-]K-y-R Dasha Nedozim потратила не один день на "вылизывание" проекта, на санузлы и гардеробные, на кухню и гостиную каждой квартиры.
В 2019 году дома начали строить. Ну, бюджет и план работы 2019-го года ведь планировалось еще нашей командой. В 2020-м году стройки остановили. Фотография сегодняшняя, но в таком состоянии дом стоит уже год.
СТРОЙКА ЗАБРОШЕНА ГОД НАЗАД. Им похер на солдат, на сержантов и офицеров. А генералов они предпочитают сажать в тюрьму.
Когда вы там где-то встретите зеленого депутата или, ну вдруг, самого Наивеличайшего, который будет рассказывать про отношение к армии - ага, на звук, сразу.
Что в Украине делают на юге , чтобы привлечь отдыхать туристов из восточной Европы ?
Шо Саакашвили делает ?
-разрулят, ненависти уже нет.
Украину тоже самое ждёт, но страсти ещё не поутихли.
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
tZE inform
@tZEinform
Встреча Зеленского и Санду - это нечто Майа Григорьева слов не добирала Более подробно после подтверждения.
Про Донбасс и про Руину…
Я часто думаю, если бы Зеленский подал в отставку и в стране были бы объявлены президентские выборы, то какие бы решения проблемы Донбасса предлагали кандидаты? Очевидно ведь, что конфликт на Донбассе был бы главной темой, вокруг которой соревновались бы претенденты, потому что ситуация в тупике и вообще грозит перерасти в войну с Россией (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18).
Такими рассуждениями https://www.facebook.com/profile.php?id=100008993618796 поделился сегодня в Фейсбуке политический и экономический эксперт Андрей Головачев.
Но какие варианты решения могли бы предложить наши политики? И за какой вариант проголосовало бы большинство? Кому поверили бы?
Ясно, что пообещать мир, как таковой, без пояснения механизма мира, как это сделал Зеленский, уже не проканает. Так надуть общество можно было только один раз, и Зеленский это шанс уже использовал.
В тему:
- https://www.economics-prorok.com/2020/12/%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B5-%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B8-%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%BA.html Теория Зе-брехни: как Зеленский и его окружение обманывают украинцев. Видео
- https://www.economics-prorok.com/2021/05/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B2-%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B7-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%BB-%D1%83%D0%BA%D1%80.html Зеленский в очередной раз обманул украинский народ - Бутусов
Теперь придется подробно объяснять механизм установления крепкого и долговременного мира, а также издержки такого мира.
Так вот, сколько я ни думаю, я не могу найти в Украине сколько-нибудь известного и рейтингового политика, который имел бы действенный план установления долгосрочного мира на Донбассе. Я не говорю уже про реинтеграцию ЛДНР: таких планов ни у кого нет, а если они есть, то никто не в состоянии их реализовать по причине отсутствия политической воли.
То есть никаких планов реального установления мира ни у кого нет. Это медицинский факт.
Пургу, конечно, будут нести все, даже благообразный Разумков, но ни у кого никаких реальных планов нет. И общество это быстро осознает.
С другой стороны общество не проголосует за ястребов, которые будут призывать готовиться к войне с Россией, ускоренно вооружаться, окапываться в каждой деревне, военным путем отвоевать наши земли - мы все умрем или победим и все такое.
Я уже не раз пояснял, что 80% любого общества - это обычные обыватели, которые не желают воевать за абстрактные государственные интересы и поэтому ястребиные программы не имеют шансов на победу.
О чем все это говорит?
О том, что Украина вступила в опасный период разброда и шатания. Мы уже в нем! У общества нет ясных ориентиров. Все в тумане. Нет решений. Подвергается сомнению все, даже святое - наш европейский выбор и предлагается искать счастье в дружбе с Китаем, Турцией и ОАЭ.
Поэтому явка на выборах будет ниже 50%, явного фаворита не будет, новый президент будет обладать нижайшей легитимностью, не будет опираться на свое большинство в ВР. Говоря просто: новый президент будет обычной посредственностью или даже полным ничтожеством, как обычно скормленным обществу олигархическим консенсусом.
Страна будет, мягко говоря, скверно управляемой, ещё хуже чем сейчас, хотя, казалось бы, куда уж хуже! Институты власти будут стремительно деградировать, и регионы будут выходить из под власти центра. И вот, если на эту ситуацию наложить дефолт или двузначную инфляцию или мировой финансовый кризис, то мы получим классическую украинскую Руину.
Данную логику понимают уже многие, даже Зеленский. Когда он чуть ли уже не благим матом орет на Европу и даже на США и требует ускоренными темпами интегрировать Украину в евроатлантические структуры, то это внешнее проявление страха перед надвигающейся Руиной.
Украинская Руина - это всегда такое состояние, когда элита не в состоянии проводить НИКАКОЙ стратегической политики, когда элиту разрывают многочисленные противоречия, когда вся элита фрагментирована и потеряла веру в свою способность решать проблемы, отдаваясь полностью на волю внешних игроков.
Именно к такому состоянию приближается сейчас нынешняя украинская элита. При Зеленском эти процессы резко ускорились и ,возможно, достигнут своего апогея.
***
Как пессимистический сценарий, данные оценки и прогнозы Андрея Головачева принимаются.
При этом он убеждает, что оптимистического сценария просто не существует. Однако это утверждение отнюдь не является убедительным…
https://tverezo.info/ Тверезий погляд
Перемога над зрадою
https://tverezo.info/post/category/aktualno/covid-19 Коронавірус https://tverezo.info/post/category/news Дайджести подій https://tverezo.info/post/category/aktualno/politics Політика https://tverezo.info/post/category/aktualno/conclusions Висновки https://tverezo.info/post/category/aktualno/ekonomika Економіка https://tverezo.info/post/category/aktualno/suspilstvo Суспільство https://tverezo.info/post/category/aktualno/history Історія https://tverezo.info/post/category/aktualno/world Світ https://tverezo.info/post/140088# Медіа https://tverezo.info/post/140088# Про нас
https://tverezo.info/post/category/aktualno/politics Політика
Команда Зеленського розпочала демонтаж конституційно визначеного євроатлантичного курсу України
https://tverezo.info/post/140088 19.07.2021 https://tverezo.info/post/author/newseditor Тверезо https://tverezo.info/post/140088#disqus_thread 0 --- https://tverezo.info/post/tag/euroin Euroin , https://tverezo.info/post/tag/arestovych Арестович , https://tverezo.info/post/tag/demontazh демонтаж , https://tverezo.info/post/tag/kytaj Китай , https://tverezo.info/post/tag/konstytutsiia Конституція , https://tverezo.info/post/tag/nato НАТО https://euroin.org.ua/komanda-zelenskoho-rozpochala-demontazh-konstytutsiyno-vyznachenoho-yevroatlantychnoho-kursu-********/ Euroin
Спікер української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович на телеканалі "Дом", який, до речі, призначений для мовлення на окуповані території, заявив:
"І загальний меседж такий, як мені здається, - якщо Захід захоче подружитися з Росією ціною здачі українських інтересів або значної їх частки, то ми розвернемося на Схід і так перебалансуємо нашу позицію. Тому в міжнародній політиці Україна перебуває на межі фолу".
«Геополітик» Арестович уточнив, що під "розворотом на Схід" він має на увазі вибудовування системи відносин з Китаєм, В'єтнамом, Туреччиною, Об'єднаними Арабськими Еміратами, Катаром та іншими країнами, «які мають і фінансовий, і політичний ресурс для того, щоб не дати Україні десуб'єктизувати, тобто позбавити її історичної долі, суб'єктності, як хочеться багатьом на Заході, заплативши ціну за нормалізацію відносин з Росією і перетягування її в боротьбі з Китаєм на свою сторону. Це величезна пастка, небезпечна. Зараз проти неї йде боротьба. Президент бореться за суб'єктність України", «Дзвінок президента був лідеру Китаю - це ще одна вісь, з якої ми можемо збалансувати наші відносини. Намічається велике азійське турне президента".
Так, Арестович, формально, не є посадовою особою органу влади, але він є спікером української делегації в Тристоронній контактній групі, яка веде переговори по Донбасу. Він призначений на цю посаду президентом Зеленським і є одним з фактичних спікерів Офісу Президента України. Особливість влади Зеленського в тому, що слово представників вузького кола його оточення знано вагоміше, аніж міністра закордонних справ чи міністра окупованих територій. До слова, жоден з профільних міністрів (Кулеба, Резніков) досі слова Арестовича не спростував. Тому їх треба сприймати серйозно.
Це означає, що Україна починає агресивну дипломатичну гру зі США та ЄС, погрожуючи виступити на боці Китаю проти євроатлантичного світу. Це при тому що інтеграція в ЄС і НАТО - конституційно визначені пріоритети зовнішньої політики України.
Насправді, риторика Арестовича дуже нагадує скандальні заяви олігарха Коломойського у його інтерв'ю американському виданню https://www.nytimes.com/2019/11/13/world/europe/ukraine-ihor-kolomoisky-russia.html The New York Times 13 листопада 2019 року . Нагадаємо, тоді Коломойський заявив про ймовірний розворот України в бік Росії:
1) Україні слід змінити вектор своєї зовнішньої політики й вибрати шлях поліпшення стосунків із Росією:
"Вони (Росія) сильніші, хай там що. Ми мусимо поліпшити наші відносини";
2) Війну України з Росією провокують США:
«Люди хочуть миру, хочуть доброго життя, їм не хочеться воювати. А ви, Америка, змушуєте нас воювати. Але навіть не даєте нам грошей на це";
3) Фінансування з Росії виглядає привабливішим, бо, на відміну від кредитів МВФ, не дратує український бізнес потребою антикорупційних реформ:
"Давайте візьмемо 100 мільярдів доларів у росіян. Думаю, що вони залюбки б дали";
4) Коломойський прямо шантажував США:
"Якщо вони (США) почнуть мудрувати, ми підемо до Росії… Російські танки стоятимуть під Краковом і Варшавою. Ваше НАТО забруднить собі штани і купуватиме памперси".
Позиція, висловлена Арестовичем, не далеко відійшла від того, що сказав Коломойський майже два роки тому. Бо Китай для західного світу - це ще один полюс політики зламу міжнародного порядку, насамперед, в Південно-Китайському морі. При тому позиція Росії та Китаю дуже синхронізована, Китай і Росія взаємно підтримують одне одного. У березні 2021 року зустріч міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова з головою МЗС КНР Ван І чітко виділила цю лінію - ці дві країни об'єднуються у протидії домінуванню «Заходу». Росія, до слова, жодного разу не засудила те, що засуджує весь світ - репресії Китаю проти уйгурів.
Позиція Арестовича йде в руслі хамської поведінки української дипломатії, яка особливо проявилася у 2021 році.
Фактично, заява Арестовича - це ще один удар по євроатлантичній інтеграції України, один з кроків із формування режиму недовіри українців до Заходу - того, чого роками добивається російська пропаганда. https://www.facebook.com/rex.prozapas/posts/4236280776458566 Валерій Прозапас
Вже ніхто нічого не приховує.
Підтримку західних союзників було знищено свідомо та цілеспрямовано, щоби тепер оголосити ошуканому народу, що вимоги проводити реформи, боротися з корупцією та не загравати з Путіним - це "давлєніє".
Ми блискавично перетворюємось на Білорусь в турборежимі та стрімко вкладаємось під РФ, бо такою й була мета, яку заковтнули українці під виглядом "слуґі народу".
На який "Восток", Альоша? На той, що восьмий рік вбиває українців та не приховує планів знищити нашу державу, "кітаєц" мамкін? І як ти збираєшся "развєрнуть" Конституцію, в якій чітко записані шляхи до ЄС та НАТО?
Так, ворог давно не тільки в Кремлі. https://www.facebook.com/romanvkulyk/posts/4081550638580254 Роман Кулик
Не знаю, як це можна тверезим коментувати.
Арестович підключився у підмогу Арахамії та Корнієнку, тепер він у гарячці на UKRLIFE вєщає, що КНР… допоможе нам справитись із РФ.
"Якшо Штати не допоможуть, то Китай". І які круті китайські кредити та гарантії безпеки дають без усіляких умов, не те що злі західні кредитори, які ще жодну країну не привели до процвітання своїми кредитами та інвестиціями. "Ловіть наркомана", що називається.
Тупі спроби в "шантаж" і мрачина безпросвітня. Свого слухача все це, звісно, знайде. Але при здоровій пам'яті та неудареній голові повірити, що КНР з якогось дива допоможе нам приструнити Росію, - повний абзац.