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Зеленский - Мишелю: Предлагаю Евросовету рассмотреть вопрос европейской перспективы Украины, Грузии и Молдовы

Зеленский - Мишелю: Предлагаю Евросовету рассмотреть вопрос европейской перспективы Украины, Грузии и Молдовы

Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту Европейского Совета Шарлю Мишелю вынести вопрос европейской перспективы Украины, Грузии и Молдовы на рассмотрение ЕвроСовета.

Об этом Зеленский сказал во время брифинга для СМИ по итогам Батумской международной конференции, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я предложил Шарлю Мишелю вынести вопрос европейской перспективы (для Украины, Грузии и Молдовы. – Ред.) на рассмотрение Европейского Совета", - заявил он.

Европейский совет -один из семи основных институтов Европейского союза, его главный политический орган. Европейский совет формулирует приоритеты и генеральную линию политики Евросоюза. В европейской практике есть решения и законы, которые можно принять простым большинством голосов или так называемым "квалифицированным большинством": "за" должны быть 55% стран-членов , представляющих 65% населения. Но если речь идет о решениях Евросовета, то они как правило принимаются консенсусом.

Читайте: У саммита "Восточного партнерства" должно быть политическое наполнение, иначе непонятна его целесообразность, - Зеленский

Заседания Евросовета называются саммитами и проводятся не реже, чем 4 раза в год. В собраниях лидеров ЕС также без права голоса принимают участие председатель Европейского совета и председатель Европейской комиссии. Сейчас эти должности занимают Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен.

Автор: 

Зеленский Владимир (20826) членство в ЕС (1055) Евросоюз (17265) Шарль Мишель (246)


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Топ комментарии
+14
Вава дійсно клоун і в житті, а не тільки на сцені.
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19.07.2021 19:31 Ответить
+12
Это к вопросу о том, - кто еще не посылал Зеленского
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19.07.2021 19:31 Ответить
+10
Дурне поїхало в турне....
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19.07.2021 19:40 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Ото вово разхорохорилося серед справжніх президенток - воно навіть про агресію Росії сказало вголос при них.
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19.07.2021 19:26 Ответить
Зеленский - Мишелю: Предлагаю Евросовету рассмотреть вопрос европейской перспективы Украины, Грузии и Молдовы - Цензор.НЕТ 2167
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19.07.2021 19:40 Ответить
А те що МЗС заперечує розворот України до Китаю в противагу заяві ЛЮСІ - це що, пряма війна ОПУ з МЗС -
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20.07.2021 00:27 Ответить
Президент https://aspi.com.ua/dirt/zelenskiy-volodimir#gsc.tab=0 Володимир Зеленський наголосив на необхідності об'єднати зусилля у протидії Росії. Україні, Грузії і Молдові російські війська загрожують в першу чергу.
РФ є загрозою не тільки для цих держав, але й для всього континенту. Про це президент сказав 19 липня, виступаючи на Батумський міжнародної конференції в понеділок.
Присутність російського військового контингенту і зброї біля кордонів України це не тільки наша проблема. Політик нагадав про окупацію Росією частини Грузії і Молдови.
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19.07.2021 19:45 Ответить
буба предложил мьшелю на рушнык статы...бедная ленка...
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19.07.2021 19:31 Ответить
Успокойтесь. Вопрос европейской перспективы Украины, Грузии и Молдовы Источник: https://censor.net/ru/n3277997 с ужином решён. Ужина не будет.
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19.07.2021 19:42 Ответить
Вава дійсно клоун і в житті, а не тільки на сцені.
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19.07.2021 19:31 Ответить
Зеленський - Мішелю: Пропоную Єврораді розглянути питання європейської перспективи України, Грузії і Молдови - Цензор.НЕТ 2292
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19.07.2021 20:49 Ответить
https://mobile.twitter.com/Whiteeagle210 White_eagle https://mobile.twitter.com/Whiteeagle210 @Whiteeagle210 https://mobile.twitter.com/Whiteeagle210/status/1417167790578995205 48 мин

Зеленский в Грузии.
Какие планы у него на вечер?
Давайте попробую дать маленькую вводную, чтоб легче было угадать.
Так вот сегодня последний съемочный день сериала "Сваты", съёмки которого проходят в Грузии.
Завтра так называемая, «шапка» - пьянка у съемочной группы.
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19.07.2021 20:51 Ответить
зеленая антиукраинская мразь продолжает с удовольствием и с гешефтами вытирать свои грязные быдло-копыта об Украину, как об государство... Ведь грузины, как и наши западные партнеры, прекрасно понимают для чего этот, якобы, "государственный визит" приурочен именно на эти дни... Они прекрасно видят какое мелкое и дешевое ничтожество выбрало себе население Украины, да именно население ибо народом этот фанклуб ЗЕленых "сКатов" и "папиков" назвать язык не поворачивается... Имитатор "президента" Украины полетел в Грузию за деньги налогоплательщиков побухать на съемках своего быдло-сериала... А быдло сбивается в кодло и счастливо скотским единством...
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19.07.2021 21:58 Ответить
Это к вопросу о том, - кто еще не посылал Зеленского
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19.07.2021 19:31 Ответить
Данилюк заявил, что помогал организовать встречу Зеленского и Макрона перед вторым туром президентских выборов в 2019 году.
По его словам, Ключевым было "настроить Зеленского на работу".
"Бывали случаи, когда я давал документы, а он (Зеленский. - Ред.) не хотел готовиться. Говорил: "я пошел" - и ушел. Я тогда звонил супруге Зеленского в номер и сказал: "Лена, что-то кажется, Владимир не лучшим образом подготовился к встрече с президентом Франции". Через некоторое время стук, в мой номер заходит Владимир (Зеленский. - Ред.), говорит: "Ладно, давай мне папку", - рассказал экс-секретарь СНБО.Источник: https://censor.net/ru/n3277877
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19.07.2021 19:32 Ответить
Вова, у тебя предлагалка ещё не выросла. Сам не хочешь хоть что то сделать? Только сделать а не сказать что сделал, сделаешь или должен сделать?
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19.07.2021 19:35 Ответить
https://t.me/BerezaJuice Березовый сок
Когда я узнал, что ГБР открыл дело против судей Верховной суда за их решение, которое не понравилось Зеленскому, то тут даже я офигел. И понял, что Майдан таки неизбежен. Я так понимаю, что наш недогарант наконец-то понял, что решение от 14.07. 2021 года коллегией судей КАС ВС о признании незаконным Указа Владимира Зеленского от 27 марта 2021 года об отмене Указа о назначении судьей КСУ Александра Тупицкого в 2013 году - это приговор ему.
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19.07.2021 19:36 Ответить
не. его приговор это вылет бениного самолета из аэропорта в Днепре
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19.07.2021 20:59 Ответить
заберите у наркомана микрофон. С таким масштабом разграбления страны зелеными клоунами, в евросоюзе не хватит бюджета дотировать коррупционные аппетиты квартала95
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19.07.2021 19:36 Ответить
ничесе! во дает!
а чего не спросил сначала - Мишель..а чё это мы не в ЕС ???
с таким просителем и Грузию и Молдову пошлют ))))
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19.07.2021 19:37 Ответить
Сколько времени дал?? Сутки??😀
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19.07.2021 19:38 Ответить
https://mobile.twitter.com/Garry51302808

https://mobile.twitter.com/Garry51302808 Garry @Garry51302808

https://mobile.twitter.com/Garry51302808 https://mobile.twitter.com/Garry51302808



Ахахахаха)))
Плюси відос з данилюком (який осадчій втирав шо зеленський тупа лінива свиня) видалили нахй))) АААААААА.
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19.07.2021 19:38 Ответить
Нема що навіть коментувати .
Вова в черговий раз вирішив про себе нагадати , про те що він ще не помер , що йому ще не відняло мову ,і взагалі - він ще не забув букви . .
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19.07.2021 19:38 Ответить
А что в этом плохого? Вопрос о предоставлении Украине европейской перспективы уже давно циркулирует среди украинских политиков и общественности . В чем проблема то ? Он озвучил то что наша страна должна получить сигнал из Брюсселя о том что мы в будущем станем членами ЕС .Можно это только приветствовать .В данном случае инициатива правильная
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19.07.2021 19:39 Ответить
Ну вова уже получил миллион сигналов от ЕС и Штатов шо надо меньше красти. И шо?
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19.07.2021 19:43 Ответить
Эти сигналы нам поступали с середины 90-х годов и были вполне обоснованными, и как раз с того самого времени как большинство современных отечественных олигархов ,,честно,, накрало свои ,,миллиарды,,. Но вот пришли зеленые и все сразу же прозрели , оказывается у нас в стране есть коррупция .Ого! А мы не знали .... А ведь до зеленых ее то не было ....или была ? Но маааленькая такая , а теперь у-ух какая стала
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19.07.2021 20:01 Ответить
Плохо то, что ЗЕ ведет себя, кпк гопник, которых хочет не заработать, а получить за так шантажом и угрозами.
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19.07.2021 19:44 Ответить
Зеленский - Мишелю: Предлагаю Евросовету рассмотреть вопрос европейской перспективы Украины, Грузии и Молдовы - Цензор.НЕТ 2347
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19.07.2021 19:48 Ответить
это-шо?)...
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19.07.2021 20:49 Ответить
это вяликий приЗЕдент дякует своему избирателю...!
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19.07.2021 20:52 Ответить
Это кокс некачественный.
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19.07.2021 21:01 Ответить
Дурне поїхало в турне....
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19.07.2021 19:40 Ответить
Т.е. ЗЕ прикинулся, что он еще тупее, чем есть, и сделал вид, что про борьбу с коррупцией ничего не слышал.

Голова Коломойского на блюде - и тогда можно продолжить разговор. И то не факт, учитыая, что ЗЕ, помимо коррупции и воровства, уже замазан и в сливе операций участниц НАТО Роисе.
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19.07.2021 19:43 Ответить
Здаеться, шо він дуже сподіваеться на відмову. А потім прийде і скаже :"Бачете , там на нас не очікують. Отож треба йти до тайожного союзу, як казала мені Люся Арестовіч".
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19.07.2021 19:43 Ответить
Мишель - Зеленскому: Предлагаю - пошёл ты в жопу. Только при одном твоём упоминании у нас в ЕС массовое расстройство роялей - настройщики не справляются.
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19.07.2021 19:45 Ответить
Боже, через який треш проходить Україна з цім дибілом!
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19.07.2021 19:48 Ответить
Зеленский - Мишелю: Предлагаю Евросовету рассмотреть вопрос европейской перспективы Украины, Грузии и Молдовы - Цензор.НЕТ 9956
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19.07.2021 19:49 Ответить
Мене цікавить чому і досі він не висить.
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19.07.2021 20:10 Ответить
От дибілко....
Це твоя робота домовлятись зі всіма.
А за такі заяви тебе особисто і нас всіх заразом просто пошлють.
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19.07.2021 20:09 Ответить
щось мене верне від цієї підху#ловської "Європи".
Чим МИ собі не Європа?
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19.07.2021 20:12 Ответить
на что ссыкливій евросоюз начнет блеять за коррупцию и реформы и выражать охенную озабоченность
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19.07.2021 20:15 Ответить
Зеленський - Мішелю: Пропоную Єврораді розглянути питання європейської перспективи України, Грузії і Молдови - Цензор.НЕТ 4229
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19.07.2021 20:16 Ответить
https://www.facebook.com/yuri.biriukov?__cft__[0]=AZVi_YAgORqA7x3S90iHjDCLQi7vG9fUhfo8K5jArbQb_xZXcg1b_SPLoNXYBFoiN5b31EuOGmAvhw_BDZ9bqa2fwARlcE_KBzcOK61l1r5bcbyXled_nWknwkQq82J8pG1CqeJsBHVPQf0tqyyurbxrQe-JyKmNCwtNaNN2FonLr52zCx_PrZTZTvODnXrvjFPEh8SO8f0W1N0L88OBrN-X&__tn__=-UC%2CP-y-R Юрий Бирюков

Это было не мечтой, а четким планом работы. Сначала общежития, те самые https://www.facebook.com/hashtag/184%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D0%B3%D0%B8?__eep__=6&__cft__[0]=AZVi_YAgORqA7x3S90iHjDCLQi7vG9fUhfo8K5jArbQb_xZXcg1b_SPLoNXYBFoiN5b31EuOGmAvhw_BDZ9bqa2fwARlcE_KBzcOK61l1r5bcbyXled_nWknwkQq82J8pG1CqeJsBHVPQf0tqyyurbxrQe-JyKmNCwtNaNN2FonLr52zCx_PrZTZTvODnXrvjFPEh8SO8f0W1N0L88OBrN-X&__tn__=*NK-y-R #184общаги . Потом многоквартирные дома с малогабаритными квартирами для сержантов. И на третьем этапе - многоэтажки с полноценными квартирами для офицеров. И именно в такой последовательности.

На фотографии - один из многих домов с квартирами для сержантского состава. https://www.facebook.com/groups/530933064089225/user/100003159409500/?__cft__[0]=AZVi_YAgORqA7x3S90iHjDCLQi7vG9fUhfo8K5jArbQb_xZXcg1b_SPLoNXYBFoiN5b31EuOGmAvhw_BDZ9bqa2fwARlcE_KBzcOK61l1r5bcbyXled_nWknwkQq82J8pG1CqeJsBHVPQf0tqyyurbxrQe-JyKmNCwtNaNN2FonLr52zCx_PrZTZTvODnXrvjFPEh8SO8f0W1N0L88OBrN-X&__tn__=-]K-y-R Dasha Nedozim потратила не один день на "вылизывание" проекта, на санузлы и гардеробные, на кухню и гостиную каждой квартиры.

В 2019 году дома начали строить. Ну, бюджет и план работы 2019-го года ведь планировалось еще нашей командой. В 2020-м году стройки остановили. Фотография сегодняшняя, но в таком состоянии дом стоит уже год.

СТРОЙКА ЗАБРОШЕНА ГОД НАЗАД. Им похер на солдат, на сержантов и офицеров. А генералов они предпочитают сажать в тюрьму.

Когда вы там где-то встретите зеленого депутата или, ну вдруг, самого Наивеличайшего, который будет рассказывать про отношение к армии - ага, на звук, сразу.
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19.07.2021 20:18 Ответить
Зеленський - Мішелю: Пропоную Єврораді розглянути питання європейської перспективи України, Грузії і Молдови - Цензор.НЕТ 80
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19.07.2021 20:19 Ответить
Наверно украинцы должны спрашивать про потраченные их налоги без результата .
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19.07.2021 20:40 Ответить
Во наркоманов колбасит
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19.07.2021 20:23 Ответить
Зеленський - Мішелю: Пропоную Єврораді розглянути питання європейської перспективи України, Грузії і Молдови - Цензор.НЕТ 5683
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19.07.2021 20:33 Ответить
Зеленський - Мішелю: Пропоную Єврораді розглянути питання європейської перспективи України, Грузії і Молдови - Цензор.НЕТ 9612
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19.07.2021 20:33 Ответить
Меньше пить надо в жаркую погоду.
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19.07.2021 20:48 Ответить
Про Грузию , мой австрийский архитектор полетел отдыхать в Грузию . Хорошая кухня, вино и т д
Что в Украине делают на юге , чтобы привлечь отдыхать туристов из восточной Европы ?

Шо Саакашвили делает ?
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19.07.2021 20:37 Ответить
"Реформами" в Україні займається! То формує вузенькі і довгі "доріжки", то - короткі і широкі! То "*******" правою ніздрею, то - лівою!
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19.07.2021 20:48 Ответить
А потім літає на покрівлю, шифер ворушить.
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19.07.2021 21:04 Ответить
Да лучше так, чем просто постоянно "спасибо, спасибо". Результат от этого не пострадает. У ЕС есть план насчет Украины. И он от хоть каких "бла-бла" уже не измениться- Украина будет в ЕС, примерно через 15 лет. Именно столько нужно времени(+/-) для перестройки Украины- чтобы европейский бизнес чувствовал себя в Украине безопасно и комфортно. Довольно долгий процесс- но и олигархи, суды, болванчики в Раде, большое население... сами понимаете, не быстрый процесс для искоренения. А Европа пока всё не зачистит- не зайдёт. PS/ у Грузии, и Молдовы(особенно у Молдовы) перспектива чуть отличается- более быстрая.
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19.07.2021 20:37 Ответить
Молдове проще - их пустят по сценарию Прибалтики
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19.07.2021 20:42 Ответить
У Молдовы есть своё "лдныры"- это Приднестровье. Но дело было давно, страсти уже поутихли.
-разрулят, ненависти уже нет.
Украину тоже самое ждёт, но страсти ещё не поутихли.
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19.07.2021 20:54 Ответить
Прочитал и выпал в осадок! Карл, ты защищаешь европейский бизнес а на украинский бизнес плевать? Что ты кушать потом будешь? Вступление не обозначает, что бизнес станет общим, иди поучись ещё.
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20.07.2021 09:08 Ответить
Мелкий и средний бизнес никуда не денется. А крупный не принадлежит Украине, он принадлежит олигархам. Европ.бизнес будет платить налоги Украине и даст рабочие места. Это и будет укр.бизнес. Плюс ко всему, им нужны хорошие дороги для логистики и они уже появляются в Украине. Пол Европы так живёт и намного богаче, чем народ в РФ и в Украине. З.п будет достойней, следовательно уровень жизни возрастёт. Это никак у вас в России несчастных 300евро в крупных городах и ещё меньше в сёлах и мелких городках. В общем подальше от "таёженного союза"(с его нищетой и бесперспективностью), диктаторских режимов и прочих сопутствующих...
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20.07.2021 23:11 Ответить
Ты очень молод либо наивен. Удачи. Можешь и квартиру свою подарить им...
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21.07.2021 08:49 Ответить
Свежо предание,но верится с трудом.тем более с сегодняшней властью
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20.07.2021 09:17 Ответить
Зеленський - Мішелю: Пропоную Єврораді розглянути питання європейської перспективи України, Грузії і Молдови - Цензор.НЕТ 7262
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19.07.2021 20:39 Ответить
Карлсон смело пошёл на то, чтобы изговнять свою биографию.
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19.07.2021 20:45 Ответить
У Вави вава в голові! Ну на щось така ганьба Україні - зебіли ви кон-че-ні!
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19.07.2021 20:40 Ответить
прєдлагаю квартальному дурку нікому нічого нє прєдлагать.
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19.07.2021 20:42 Ответить
Не проти,але це дерьмо проти,тому-валити,на эйфорії досягнень нах...
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19.07.2021 21:05 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=B-DCA28lqmA Зеленский отказывается от евроинтеграции | Резкий разворот на восток | Украина не едет на саммит ЕС?
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19.07.2021 21:25 Ответить
Мне поведение нашего Нелоха Оманского последнее время все больше напоминает не то что актрису из фильма для взрослых, готовую принять в любых вариациях, а скорее - попрошайку из репризы Елены Воробей "Ну возьмите меня, ну возьмите ..."
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19.07.2021 22:44 Ответить
кумарний дебіл знову видав висер. Все б нічого,але ж воно,падлюка, прямує пеньками чивокуні...Куртка на ваті,стопроцент піде за страусофілом!
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19.07.2021 23:03 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
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https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform


Встреча Зеленского и Санду - это нечто Майа Григорьева слов не добирала Более подробно после подтверждения.
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20.07.2021 00:25 Ответить
Я всяке бачив но такого ще ні
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20.07.2021 01:38 Ответить
Базіка,брехло і шут все в одному. А чи не забагато для одної людини?
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20.07.2021 06:10 Ответить
Сейчас совет будет придумывать отмазки в духе аля Байден и НАТО. Попкорн закупил, кина не будет!
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20.07.2021 09:02 Ответить
Так обмануть народ, как это сделал Зеленский, можно было только один раз: что дальше? - эксперт 20 июля, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/07/%d1%82%d0%b0%d0%ba-%d0%be%d0%b1%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d1%83%d1%82%d1%8c-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%8d%d1%82%d0%be-%d1%81%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d0%bb-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5.html#comments Комментарии: 4
Зеленський - Мішелю: Пропоную Єврораді розглянути питання європейської перспективи України, Грузії і Молдови - Цензор.НЕТ 6044Про Донбасс и про Руину…
Я часто думаю, если бы Зеленский подал в отставку и в стране были бы объявлены президентские выборы, то какие бы решения проблемы Донбасса предлагали кандидаты? Очевидно ведь, что конфликт на Донбассе был бы главной темой, вокруг которой соревновались бы претенденты, потому что ситуация в тупике и вообще грозит перерасти в войну с Россией (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18).
Такими рассуждениями https://www.facebook.com/profile.php?id=100008993618796 поделился сегодня в Фейсбуке политический и экономический эксперт Андрей Головачев.
Но какие варианты решения могли бы предложить наши политики? И за какой вариант проголосовало бы большинство? Кому поверили бы?
Ясно, что пообещать мир, как таковой, без пояснения механизма мира, как это сделал Зеленский, уже не проканает. Так надуть общество можно было только один раз, и Зеленский это шанс уже использовал.
В тему:
- https://www.economics-prorok.com/2020/12/%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B5-%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B8-%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%BA.html Теория Зе-брехни: как Зеленский и его окружение обманывают украинцев. Видео
- https://www.economics-prorok.com/2021/05/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B2-%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B7-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%BB-%D1%83%D0%BA%D1%80.html Зеленский в очередной раз обманул украинский народ - Бутусов
Теперь придется подробно объяснять механизм установления крепкого и долговременного мира, а также издержки такого мира.
Так вот, сколько я ни думаю, я не могу найти в Украине сколько-нибудь известного и рейтингового политика, который имел бы действенный план установления долгосрочного мира на Донбассе. Я не говорю уже про реинтеграцию ЛДНР: таких планов ни у кого нет, а если они есть, то никто не в состоянии их реализовать по причине отсутствия политической воли.
То есть никаких планов реального установления мира ни у кого нет. Это медицинский факт.
Пургу, конечно, будут нести все, даже благообразный Разумков, но ни у кого никаких реальных планов нет. И общество это быстро осознает.
С другой стороны общество не проголосует за ястребов, которые будут призывать готовиться к войне с Россией, ускоренно вооружаться, окапываться в каждой деревне, военным путем отвоевать наши земли - мы все умрем или победим и все такое.
Я уже не раз пояснял, что 80% любого общества - это обычные обыватели, которые не желают воевать за абстрактные государственные интересы и поэтому ястребиные программы не имеют шансов на победу.
О чем все это говорит?
О том, что Украина вступила в опасный период разброда и шатания. Мы уже в нем! У общества нет ясных ориентиров. Все в тумане. Нет решений. Подвергается сомнению все, даже святое - наш европейский выбор и предлагается искать счастье в дружбе с Китаем, Турцией и ОАЭ.
Поэтому явка на выборах будет ниже 50%, явного фаворита не будет, новый президент будет обладать нижайшей легитимностью, не будет опираться на свое большинство в ВР. Говоря просто: новый президент будет обычной посредственностью или даже полным ничтожеством, как обычно скормленным обществу олигархическим консенсусом.
Страна будет, мягко говоря, скверно управляемой, ещё хуже чем сейчас, хотя, казалось бы, куда уж хуже! Институты власти будут стремительно деградировать, и регионы будут выходить из под власти центра. И вот, если на эту ситуацию наложить дефолт или двузначную инфляцию или мировой финансовый кризис, то мы получим классическую украинскую Руину.
Данную логику понимают уже многие, даже Зеленский. Когда он чуть ли уже не благим матом орет на Европу и даже на США и требует ускоренными темпами интегрировать Украину в евроатлантические структуры, то это внешнее проявление страха перед надвигающейся Руиной.
Украинская Руина - это всегда такое состояние, когда элита не в состоянии проводить НИКАКОЙ стратегической политики, когда элиту разрывают многочисленные противоречия, когда вся элита фрагментирована и потеряла веру в свою способность решать проблемы, отдаваясь полностью на волю внешних игроков.
Именно к такому состоянию приближается сейчас нынешняя украинская элита. При Зеленском эти процессы резко ускорились и ,возможно, достигнут своего апогея.
***
Как пессимистический сценарий, данные оценки и прогнозы Андрея Головачева принимаются.
При этом он убеждает, что оптимистического сценария просто не существует. Однако это утверждение отнюдь не является убедительным…
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20.07.2021 10:25 Ответить
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Перемога над зрадою

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Команда Зеленського розпочала демонтаж конституційно визначеного євроатлантичного курсу України
https://tverezo.info/post/140088 19.07.2021 https://tverezo.info/post/author/newseditor Тверезо https://tverezo.info/post/140088#disqus_thread 0 --- https://tverezo.info/post/tag/euroin Euroin , https://tverezo.info/post/tag/arestovych Арестович , https://tverezo.info/post/tag/demontazh демонтаж , https://tverezo.info/post/tag/kytaj Китай , https://tverezo.info/post/tag/konstytutsiia Конституція , https://tverezo.info/post/tag/nato НАТО https://euroin.org.ua/komanda-zelenskoho-rozpochala-demontazh-konstytutsiyno-vyznachenoho-yevroatlantychnoho-kursu-********/ Зеленський - Мішелю: Пропоную Єврораді розглянути питання європейської перспективи України, Грузії і Молдови - Цензор.НЕТ 783 Euroin
Спікер української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович на телеканалі "Дом", який, до речі, призначений для мовлення на окуповані території, заявив:
"І загальний меседж такий, як мені здається, - якщо Захід захоче подружитися з Росією ціною здачі українських інтересів або значної їх частки, то ми розвернемося на Схід і так перебалансуємо нашу позицію. Тому в міжнародній політиці Україна перебуває на межі фолу".
«Геополітик» Арестович уточнив, що під "розворотом на Схід" він має на увазі вибудовування системи відносин з Китаєм, В'єтнамом, Туреччиною, Об'єднаними Арабськими Еміратами, Катаром та іншими країнами, «які мають і фінансовий, і політичний ресурс для того, щоб не дати Україні десуб'єктизувати, тобто позбавити її історичної долі, суб'єктності, як хочеться багатьом на Заході, заплативши ціну за нормалізацію відносин з Росією і перетягування її в боротьбі з Китаєм на свою сторону. Це величезна пастка, небезпечна. Зараз проти неї йде боротьба. Президент бореться за суб'єктність України", «Дзвінок президента був лідеру Китаю - це ще одна вісь, з якої ми можемо збалансувати наші відносини. Намічається велике азійське турне президента".
Так, Арестович, формально, не є посадовою особою органу влади, але він є спікером української делегації в Тристоронній контактній групі, яка веде переговори по Донбасу. Він призначений на цю посаду президентом Зеленським і є одним з фактичних спікерів Офісу Президента України. Особливість влади Зеленського в тому, що слово представників вузького кола його оточення знано вагоміше, аніж міністра закордонних справ чи міністра окупованих територій. До слова, жоден з профільних міністрів (Кулеба, Резніков) досі слова Арестовича не спростував. Тому їх треба сприймати серйозно.
Це означає, що Україна починає агресивну дипломатичну гру зі США та ЄС, погрожуючи виступити на боці Китаю проти євроатлантичного світу. Це при тому що інтеграція в ЄС і НАТО - конституційно визначені пріоритети зовнішньої політики України.
Насправді, риторика Арестовича дуже нагадує скандальні заяви олігарха Коломойського у його інтерв'ю американському виданню https://www.nytimes.com/2019/11/13/world/europe/ukraine-ihor-kolomoisky-russia.html The New York Times 13 листопада 2019 року . Нагадаємо, тоді Коломойський заявив про ймовірний розворот України в бік Росії:
1) Україні слід змінити вектор своєї зовнішньої політики й вибрати шлях поліпшення стосунків із Росією:
"Вони (Росія) сильніші, хай там що. Ми мусимо поліпшити наші відносини";
2) Війну України з Росією провокують США:
«Люди хочуть миру, хочуть доброго життя, їм не хочеться воювати. А ви, Америка, змушуєте нас воювати. Але навіть не даєте нам грошей на це";
3) Фінансування з Росії виглядає привабливішим, бо, на відміну від кредитів МВФ, не дратує український бізнес потребою антикорупційних реформ:
"Давайте візьмемо 100 мільярдів доларів у росіян. Думаю, що вони залюбки б дали";
4) Коломойський прямо шантажував США:
"Якщо вони (США) почнуть мудрувати, ми підемо до Росії… Російські танки стоятимуть під Краковом і Варшавою. Ваше НАТО забруднить собі штани і купуватиме памперси".
Позиція, висловлена Арестовичем, не далеко відійшла від того, що сказав Коломойський майже два роки тому. Бо Китай для західного світу - це ще один полюс політики зламу міжнародного порядку, насамперед, в Південно-Китайському морі. При тому позиція Росії та Китаю дуже синхронізована, Китай і Росія взаємно підтримують одне одного. У березні 2021 року зустріч міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова з головою МЗС КНР Ван І чітко виділила цю лінію - ці дві країни об'єднуються у протидії домінуванню «Заходу». Росія, до слова, жодного разу не засудила те, що засуджує весь світ - репресії Китаю проти уйгурів.
Позиція Арестовича йде в руслі хамської поведінки української дипломатії, яка особливо проявилася у 2021 році.
Фактично, заява Арестовича - це ще один удар по євроатлантичній інтеграції України, один з кроків із формування режиму недовіри українців до Заходу - того, чого роками добивається російська пропаганда. https://www.facebook.com/rex.prozapas/posts/4236280776458566 Зеленський - Мішелю: Пропоную Єврораді розглянути питання європейської перспективи України, Грузії і Молдови - Цензор.НЕТ 783 Валерій Прозапас
Вже ніхто нічого не приховує.
Підтримку західних союзників було знищено свідомо та цілеспрямовано, щоби тепер оголосити ошуканому народу, що вимоги проводити реформи, боротися з корупцією та не загравати з Путіним - це "давлєніє".
Ми блискавично перетворюємось на Білорусь в турборежимі та стрімко вкладаємось під РФ, бо такою й була мета, яку заковтнули українці під виглядом "слуґі народу".
На який "Восток", Альоша? На той, що восьмий рік вбиває українців та не приховує планів знищити нашу державу, "кітаєц" мамкін? І як ти збираєшся "развєрнуть" Конституцію, в якій чітко записані шляхи до ЄС та НАТО?
Так, ворог давно не тільки в Кремлі. https://www.facebook.com/romanvkulyk/posts/4081550638580254 Зеленський - Мішелю: Пропоную Єврораді розглянути питання європейської перспективи України, Грузії і Молдови - Цензор.НЕТ 783 Роман Кулик
Не знаю, як це можна тверезим коментувати.
Арестович підключився у підмогу Арахамії та Корнієнку, тепер він у гарячці на UKRLIFE вєщає, що КНР… допоможе нам справитись із РФ.
"Якшо Штати не допоможуть, то Китай". І які круті китайські кредити та гарантії безпеки дають без усіляких умов, не те що злі західні кредитори, які ще жодну країну не привели до процвітання своїми кредитами та інвестиціями. "Ловіть наркомана", що називається.
Тупі спроби в "шантаж" і мрачина безпросвітня. Свого слухача все це, звісно, знайде. Але при здоровій пам'яті та неудареній голові повірити, що КНР з якогось дива допоможе нам приструнити Росію, - повний абзац.
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20.07.2021 10:30 Ответить
 
 