Зеленский - Мишелю: Предлагаю Евросовету рассмотреть вопрос европейской перспективы Украины, Грузии и Молдовы

Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту Европейского Совета Шарлю Мишелю вынести вопрос европейской перспективы Украины, Грузии и Молдовы на рассмотрение ЕвроСовета.

Об этом Зеленский сказал во время брифинга для СМИ по итогам Батумской международной конференции, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я предложил Шарлю Мишелю вынести вопрос европейской перспективы (для Украины, Грузии и Молдовы. – Ред.) на рассмотрение Европейского Совета", - заявил он.

Европейский совет -один из семи основных институтов Европейского союза, его главный политический орган. Европейский совет формулирует приоритеты и генеральную линию политики Евросоюза. В европейской практике есть решения и законы, которые можно принять простым большинством голосов или так называемым "квалифицированным большинством": "за" должны быть 55% стран-членов , представляющих 65% населения. Но если речь идет о решениях Евросовета, то они как правило принимаются консенсусом.

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Заседания Евросовета называются саммитами и проводятся не реже, чем 4 раза в год. В собраниях лидеров ЕС также без права голоса принимают участие председатель Европейского совета и председатель Европейской комиссии. Сейчас эти должности занимают Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен.