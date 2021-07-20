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Відходи виробництва Миколаївського глиноземного заводу завдають шкоди людям, рослинам і тваринам, - еколог

Відходи виробництва Миколаївського глиноземного заводу завдають шкоди людям, рослинам і тваринам, - еколог

Відходи червоного шламу Миколаївського глиноземного заводу містять токсичні речовини, що мають негативні наслідки на здоров'я людей.

Чим саме небезпечні ці відходи - розповіла голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко.

Так, дані токсини здатні привести до опіків шкіри та слизових оболонок, головного і м'язового болю, погіршення пам'яті, імунітету, потенції, ураження печінки та нирок, підвищення артеріального тиску, оніміння кінцівок.

Також червоний шлам забруднює навколишнє середовище - в екосистемах підвищується рівень вмісту важких металів, через що страждають флора і фауна.

За словами Тимочко, в результаті діяльності МГЗ губляться цінні природоохоронні території і землі для ведення сільського господарства через збільшення розмірів санітарно-захисної зони шламосховищ, погіршується санітарно-гігієнічна ситуація в регіоні, існує високий ризик виникнення екологічно небезпечної ситуації.

"Потрапляючи у водні об'єкти і морську акваторію, наявний у шламі луг пошкоджує зовнішні покриви риб, молюсків, ракоподібних, призводить до їх загибелі або хвороби", - додала еколог.

Раніше експертиза Київського науково-дослідного інституту судових експертиз виявила ряд небезпечних речовин у відходах червоного шламу Миколаївського глиноземного заводу, які чинять негативний вплив на навколишнє середовище, а також життя і здоров'я людей.

Згідно з офіційними даними, площа території, забрудненої відходами червоного шламу, становить 57 тисяч кв. км.

Нагадаємо, в кінці травня громадська організація Стоп Шлам повідомила, що суд зобов'язав Миколаївський глиноземний завод відшкодувати моральну шкоду 1279 асоційованим членам організації в розмірі 9,2 млрд гривень.

Автор: 

екологія (1356) Миколаївський глиноземний завод (27)


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Та скоко там той жизни ? Да и какая разница
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20.07.2021 15:34 Відповісти
да ...Марсианская картина маслом...
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20.07.2021 15:47 Відповісти
Марсианская картина там была в 2012, когда тот красный шлам ветром разнесло
https://www.youtube.com/watch?v=Orws84vTEuE&t=70s Марсианские пейзажи2.mp4
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20.07.2021 16:50 Відповісти
Відходи виробництва Миколаївського глиноземного заводу завдають шкоди людям, рослинам і тваринам, - еколог - Цензор.НЕТ 2605
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20.07.2021 16:50 Відповісти
капец...
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20.07.2021 16:54 Відповісти
Гавно эти экологи. Тявкают только на слабого и только за деньги
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20.07.2021 16:00 Відповісти
Одни сопли много лет. Наверное пора принять решение и закрыть помойку.
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20.07.2021 16:23 Відповісти
Плаща забруднена токсичними відходами Миколаївського глиноземного, складає 57 тисяч квадратних кілометрів!? Це прямокутник площею 285 на 200 кілометрів... Це жах...
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20.07.2021 16:24 Відповісти
 
 