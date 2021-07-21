15 поїздів затримуються через негоду, - "Укрзалізниця". СПИСОК

У зв'язку з погодними умовами низка поїздів "Укрзалізниці" затримуються.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомляє "Укрзалізниця".

Так, станом на 9:00 затримуються такі рейси:

№137 Лисичанськ - Хмельницький (затримується на 2 години 50 хвилин);

№64 Київ - Харків (затримується на 2 години 36 хвилин);

№101 Київ - Херсон (затримується на 2 години);

№15 Харків - Рахів (затримується на 2 години);

№126 Київ - Костянтинів (затримується на 1 годину 45 хвилин);

№188 Ковель - Миколаїв (затримується на 1 годину);

№232 Генічеськ - Івано-Франківськ (затримується на 1 годину);

№87 Новоолексіївка - Ковель (затримується на 1 годину);

№72 Київ - Запоріжжя (затримується на 45 хвилин);

№204 Генічеськ - Кривий Ріг (затримується на 42 хвилини);

№868 Гречани - Київ (затримується на 42 хвилини);

№11 Новоолексіївка - Київ (затримується на 37 хвилини);

№282 Хмельницький - Генічеськ (затримується на 30 хвилин);

№9 Київ - Маріуполь (затримується на 30 хвилин);

№19 Київ - Попасна (затримується на 30 хвилин).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Через негоду 838 населених пунктів у 13 областях України залишилися без світла, - ДСНС