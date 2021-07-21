15 поїздів затримуються через негоду, - "Укрзалізниця". СПИСОК
У зв'язку з погодними умовами низка поїздів "Укрзалізниці" затримуються.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомляє "Укрзалізниця".
Так, станом на 9:00 затримуються такі рейси:
№137 Лисичанськ - Хмельницький (затримується на 2 години 50 хвилин);
№64 Київ - Харків (затримується на 2 години 36 хвилин);
№101 Київ - Херсон (затримується на 2 години);
№15 Харків - Рахів (затримується на 2 години);
№126 Київ - Костянтинів (затримується на 1 годину 45 хвилин);
№188 Ковель - Миколаїв (затримується на 1 годину);
№232 Генічеськ - Івано-Франківськ (затримується на 1 годину);
№87 Новоолексіївка - Ковель (затримується на 1 годину);
№72 Київ - Запоріжжя (затримується на 45 хвилин);
№204 Генічеськ - Кривий Ріг (затримується на 42 хвилини);
№868 Гречани - Київ (затримується на 42 хвилини);
№11 Новоолексіївка - Київ (затримується на 37 хвилини);
№282 Хмельницький - Генічеськ (затримується на 30 хвилин);
№9 Київ - Маріуполь (затримується на 30 хвилин);
№19 Київ - Попасна (затримується на 30 хвилин).
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