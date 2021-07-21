Принцип "Роттердам+" застосовується в Україні також щодо газу і бензину, - експрем’єр

Принцип, який застосовувався у формулі "Роттердам+", зараз повною мірою реалізується під час визначеня цін на бензин і природний газ.

Про це повідомив експрем’єр-міністр Володимир Гройсман (2016-2019) в ефірі телеканалу "Україна24".

"Сьогодні це саме відбувається і на рівні газу, і на рівні навіть бензину. В Україні встановлюються ціни відповідно до аналогічних формул. Це означає, що і чинна влада використовує ці формули, як і вся Європа, як і весь світ", - зазначив Гройсман.

Він наголосив, що формула "Роттердам+" жодним чином не впливала на ціну електричної енергії для українців.

"На мій погляд, я про це сказав, що ця формула не несла якихось додаткових проблем для утворення тарифів", - додав експрем’єр.

Нагадаємо, 20 травня САП уже вчетверте закрила справу "Роттердам+" через відсутність у ній складу злочину. Перший раз справу було закрито ще 27 серпня 2020 року. Потім аналогічні рішення ухвалювалися в січні і березні 2021 року.

Ці рішення також були підтверджені Офісом Генерального прокурора і вищим Антикорупційним судом України. Розслідування справи "Роттердам+" тривало більш ніж 4 роки. У цей період було проведено понад 10 державних та міжнародних експертиз, які всі підтвердили економічну та юридичну обґрунтованість формули. Відповідно, в ході розслідування не було встановлено ні збитків від дії формули, ні постраждалих.