Кабмін змінить термін дії дозволів на імміграцію

Кабмін затвердив зміни, що стосуються рішення про надання дозволу на імміграцію.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Зміни, зокрема, передбачають виключити з діючої редакції постанови норми, якими регулювалися умови звільнення осіб від адміністративної відповідальності під час карантину. Вказане обумовлене тим, що відповідно до вимог Кодексу України про адміністративні правопорушення, підстави та умови притягнення осіб до адміністративної відповідальності чи звільнення від неї, мають бути врегульовані виключно на законодавчому рівні і на сьогодні питання щодо підстав звільнення осіб від адміністративної відповідальності в період карантину врегульоване Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)".

Таким чином, внесення до постанови зазначених змін дозволить в подальшому уникнути колізій законодавства та сприятиме підвищенню рівня запобігання та протидії нелегальній міграції в Україні, іншим порушенням міграційного законодавства на період установлення на всій території України карантину.

Також постанову доповнено новим пунктом, який передбачає продовження до двох років з дня прийняття строку дії рішень про надання дозволів на імміграцію в Україну, прийнятих упродовж одного року до встановлення карантину або у період дії карантину. Зазначене надасть можливість вирішити питання щодо оформлення посвідок на постійне проживання в Україні іноземцям чи особам без громадянства, які у зв’язку із введенням карантинних заходів не змогли протягом дії дозволу звернутися до органів Державної міграційної служби.

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