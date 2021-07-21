Кабмин изменит срок действия разрешений на иммиграцию

Кабмин утвердил изменения, касающиеся решения о предоставлении разрешения на иммиграцию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Изменения, в частности, предусматривают исключение из действующей редакции постановления от 18 марта 2020 года № 259 "Некоторые вопросы реализации актов законодательства в сфере миграции на период установления на всей территории Украины карантина" норм, которыми регулировались условия освобождения лиц от административной ответственности во время карантина.

Отмечается, что это обусловлено тем, что согласно требованиям Кодекса Украины об административных правонарушениях, основания и условия привлечения лиц к административной ответственности или освобождения от нее, должны быть урегулированы исключительно на законодательном уровне. На сегодняшний день вопрос относительно оснований освобождения лиц от административной ответственности в период карантина урегулирован законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)".

Таким образом, внесение в постановление указанных изменений позволит в дальнейшем избежать коллизий законодательства и будет способствовать повышению уровня предотвращения и противодействия нелегальной миграции в Украине, другим нарушениям миграционного законодательства на период установления на всей территории Украины карантина.

Кроме того, постановление дополнено новым пунктом, который предусматривает продление до двух лет со дня принятия срока действия решений о предоставлении разрешений на иммиграцию в Украину, принятых в течение одного года до установления карантина или в период действия карантина. Указанное позволит решить вопрос с оформлением вида на жительство в Украине иностранцам или лицам без гражданства, которые в связи с введением карантинных мероприятий не смогли в течение действия разрешения обратиться в органы Государственной миграционной службы.

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