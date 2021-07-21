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Словаччина відкрила в'їзд для українців
Потрапити в цю країну можна, пред'явивши довідку про вакцинацію.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"Словаччина відкрилася для українців, які пройшли повний курс вакцинації. Для тих, хто ще не вакцинувалася, в'їзд можливий з самоізоляцією", - написав Кулеба на своїй сторінці в Twitter.
Детальні умови в'їзду і список визнаних вакцин доступні на сайті МЗС https://tripadvisor.mfa.gov.ua.
Топ коментарі
+3 Mykola Vovk
показати весь коментар21.07.2021 18:51 Відповісти Посилання
+2 Mykola Vovk
показати весь коментар21.07.2021 19:36 Відповісти Посилання
+1 YU ST
показати весь коментар21.07.2021 18:37 Відповісти Посилання
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Ale być może my ich z Krymem będziemy musieli lubić. Bądźmy realistami - Rosji z Donbasem nie polubimy, ale z Krymem być może pewnego dnia nie będzie wyjścia.
Ты на вопрос не ответил, ты был в Словакии?
Сколько был по делам в Вене, останавливался всегда в Братиславе. Шопинг в Парндорф тоже в Братиславе.
Сенец, Пештяны и многое другое. Возможно ты просто не доехал
Да и нам рядом. Промотнуться на выходные отдохнуть, в пределах 200 км.
Когда Словакия была закрыта, то с карантинного перерыва нам в июне и Румыния понравилась