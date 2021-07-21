Словаччина відкрила в'їзд для українців

Потрапити в цю країну можна, пред'явивши довідку про вакцинацію.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Словаччина відкрилася для українців, які пройшли повний курс вакцинації. Для тих, хто ще не вакцинувалася, в'їзд можливий з самоізоляцією", - написав Кулеба на своїй сторінці в Twitter.

Детальні умови в'їзду і список визнаних вакцин доступні на сайті МЗС https://tripadvisor.mfa.gov.ua.

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