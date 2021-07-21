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Словаччина відкрила в'їзд для українців

Словаччина відкрила в'їзд для українців

Потрапити в цю країну можна, пред'явивши довідку про вакцинацію.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Словаччина відкрилася для українців, які пройшли повний курс вакцинації. Для тих, хто ще не вакцинувалася, в'їзд можливий з самоізоляцією", - написав Кулеба на своїй сторінці в Twitter.

Детальні умови в'їзду і список визнаних вакцин доступні на сайті МЗС https://tripadvisor.mfa.gov.ua.

Також дивіться: Захворюваність COVID-19 в Україні починає коливатися на рівні плато, але про спалах говорити поки що рано, - KSE. ВIДЕО

Автор: 

МЗС (4173) Словаччина (1116) Кулеба Дмитро (3604) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+3
А ты там был? Или только в Монако и Куршавеле отдыхаешь?
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21.07.2021 18:51 Відповісти
+2
В отличии от тебя непонятный человек без имени, я ещё в советские времена в сорока странах побывал, и с семьей отдыхали в ЕС задолго до безвиза.
Ты на вопрос не ответил, ты был в Словакии?
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21.07.2021 19:36 Відповісти
+1
https://pism.pl/publikacje/Europa_to_najlepsze_miejsce_do_zycia Ruska kurwa

Ale być może my ich z Krymem będziemy musieli lubić. Bądźmy realistami - Rosji z Donbasem nie polubimy, ale z Krymem być może pewnego dnia nie będzie wyjścia.
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21.07.2021 18:37 Відповісти
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https://pism.pl/publikacje/Europa_to_najlepsze_miejsce_do_zycia Ruska kurwa

Ale być może my ich z Krymem będziemy musieli lubić. Bądźmy realistami - Rosji z Donbasem nie polubimy, ale z Krymem być może pewnego dnia nie będzie wyjścia.
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21.07.2021 18:37 Відповісти
Курва з руху Холовні.
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21.07.2021 18:38 Відповісти
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21.07.2021 18:42 Відповісти
Неужели так тяжело в новости написать с какой вакциной пускают в страну?! А хотя, кому та словакия надо, если там нехер делать и смотреть
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21.07.2021 18:40 Відповісти
А ты там был? Или только в Монако и Куршавеле отдыхаешь?
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21.07.2021 18:51 Відповісти
В отличии от тебя непонятный человек без имени, я ещё в советские времена в сорока странах побывал, и с семьей отдыхали в ЕС задолго до безвиза.
Ты на вопрос не ответил, ты был в Словакии?
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21.07.2021 19:36 Відповісти
Конечно, потерянное время и деньги на вашу словакию.
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21.07.2021 20:08 Відповісти
Не знаю. Когда дети были меньше, они были в восторге от Татраландии и термал парка Бешенёва. Да и мне там термалы нравились.
Сколько был по делам в Вене, останавливался всегда в Братиславе. Шопинг в Парндорф тоже в Братиславе.
Сенец, Пештяны и многое другое. Возможно ты просто не доехал
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21.07.2021 20:13 Відповісти
После Альп и Вены, словакия - ниочем, а тем более депрессивная братислава.
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21.07.2021 20:21 Відповісти
Братислава просто маленькая, особенно центр )
Да и нам рядом. Промотнуться на выходные отдохнуть, в пределах 200 км.
Когда Словакия была закрыта, то с карантинного перерыва нам в июне и Румыния понравилась
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21.07.2021 20:30 Відповісти
 
 