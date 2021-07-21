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Новости Борьба с коронавирусом
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Словакия открыла въезд для украинцев

Словакия открыла въезд для украинцев

Попасть в эту страну можно, предъявив справку о вакцинации.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"Словакия открылась для украинцев, которые прошли полный курс вакцинации. Для тех, кто еще не вакцинировался, въезд возможен с самоизоляцией", - написал Кулеба на своей странице в Twitter.

Подробные условия въезда и список признанных вакцин доступны на сайте МИД https://tripadvisor.mfa.gov.ua.

Читайте: Финляндия с 26 июля открывается для вакцинированных от коронавируса украинцев - МИД

Автор: 

МИД (7001) Словакия (993) Кулеба Дмитрий (2880) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+3
А ты там был? Или только в Монако и Куршавеле отдыхаешь?
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21.07.2021 18:51 Ответить
+2
В отличии от тебя непонятный человек без имени, я ещё в советские времена в сорока странах побывал, и с семьей отдыхали в ЕС задолго до безвиза.
Ты на вопрос не ответил, ты был в Словакии?
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21.07.2021 19:36 Ответить
+1
https://pism.pl/publikacje/Europa_to_najlepsze_miejsce_do_zycia Ruska kurwa

Ale być może my ich z Krymem będziemy musieli lubić. Bądźmy realistami - Rosji z Donbasem nie polubimy, ale z Krymem być może pewnego dnia nie będzie wyjścia.
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21.07.2021 18:37 Ответить
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https://pism.pl/publikacje/Europa_to_najlepsze_miejsce_do_zycia Ruska kurwa

Ale być może my ich z Krymem będziemy musieli lubić. Bądźmy realistami - Rosji z Donbasem nie polubimy, ale z Krymem być może pewnego dnia nie będzie wyjścia.
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21.07.2021 18:37 Ответить
Курва з руху Холовні.
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21.07.2021 18:38 Ответить
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21.07.2021 18:42 Ответить
Неужели так тяжело в новости написать с какой вакциной пускают в страну?! А хотя, кому та словакия надо, если там нехер делать и смотреть
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21.07.2021 18:40 Ответить
А ты там был? Или только в Монако и Куршавеле отдыхаешь?
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21.07.2021 18:51 Ответить
В отличии от тебя непонятный человек без имени, я ещё в советские времена в сорока странах побывал, и с семьей отдыхали в ЕС задолго до безвиза.
Ты на вопрос не ответил, ты был в Словакии?
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21.07.2021 19:36 Ответить
Конечно, потерянное время и деньги на вашу словакию.
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21.07.2021 20:08 Ответить
Не знаю. Когда дети были меньше, они были в восторге от Татраландии и термал парка Бешенёва. Да и мне там термалы нравились.
Сколько был по делам в Вене, останавливался всегда в Братиславе. Шопинг в Парндорф тоже в Братиславе.
Сенец, Пештяны и многое другое. Возможно ты просто не доехал
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21.07.2021 20:13 Ответить
После Альп и Вены, словакия - ниочем, а тем более депрессивная братислава.
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21.07.2021 20:21 Ответить
Братислава просто маленькая, особенно центр )
Да и нам рядом. Промотнуться на выходные отдохнуть, в пределах 200 км.
Когда Словакия была закрыта, то с карантинного перерыва нам в июне и Румыния понравилась
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21.07.2021 20:30 Ответить
 
 