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Словакия открыла въезд для украинцев
Попасть в эту страну можно, предъявив справку о вакцинации.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.
"Словакия открылась для украинцев, которые прошли полный курс вакцинации. Для тех, кто еще не вакцинировался, въезд возможен с самоизоляцией", - написал Кулеба на своей странице в Twitter.
Подробные условия въезда и список признанных вакцин доступны на сайте МИД https://tripadvisor.mfa.gov.ua.
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+3 Mykola Vovk
показать весь комментарий21.07.2021 18:51 Ответить Ссылка
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+1 YU ST
показать весь комментарий21.07.2021 18:37 Ответить Ссылка
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Ale być może my ich z Krymem będziemy musieli lubić. Bądźmy realistami - Rosji z Donbasem nie polubimy, ale z Krymem być może pewnego dnia nie będzie wyjścia.
Ты на вопрос не ответил, ты был в Словакии?
Сколько был по делам в Вене, останавливался всегда в Братиславе. Шопинг в Парндорф тоже в Братиславе.
Сенец, Пештяны и многое другое. Возможно ты просто не доехал
Да и нам рядом. Промотнуться на выходные отдохнуть, в пределах 200 км.
Когда Словакия была закрыта, то с карантинного перерыва нам в июне и Румыния понравилась