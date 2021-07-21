Словакия открыла въезд для украинцев

Попасть в эту страну можно, предъявив справку о вакцинации.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"Словакия открылась для украинцев, которые прошли полный курс вакцинации. Для тех, кто еще не вакцинировался, въезд возможен с самоизоляцией", - написал Кулеба на своей странице в Twitter.

Подробные условия въезда и список признанных вакцин доступны на сайте МИД https://tripadvisor.mfa.gov.ua.

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