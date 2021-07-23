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Федерація роботодавців України вимагає введення тимчасової заборони експорту металобрухту

Федерація роботодавців України вимагає від Кабінету Міністрів введення тимчасової заборони експорту металобрухту до 31 грудня 2023 року.

Про це йдеться у відповідному листі на адресу прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

Федерація роботодавців України вимагає введення тимчасової заборони експорту металобрухту 01

Федерація роботодавців України вимагає введення тимчасової заборони експорту металобрухту 02
Як йдеться у листі, після відновлення світової економіки у постконовірусний період спричинило різке зростання цін на сировину, у тому числі, на металобрухт. Відповідно, збільшився і обсяг експорту.

"Експортне мито на металобрухт у розмірі 58 євро за тонну вже не стримує експортерів, оскільки його співвідношення до вартості брухту скоротилось з 26,8% до 13,5%, що нівелює ефект від введення мита. Таким чином, цілком вірогідно, що з такою динамікою обсяги експорта металобрухту до кінця 2021 року можуть перевищити 1,5 млн т. А це половина заготівлі брухту у 2020 році". У Федерації роботодавців також підкреслили, що металобрухт – це критична сировина для декарбонізації української металургії.

"Саме його використання дозволяє зменшити споживання первинної сировини і за рахунок цього скоротити викиди СО2 металургією на 60% та на 1 тонні переробленого брухту зекономити 1,4 т. залізної руди і 740 кг вугілля". Нагадаємо, Верховна Рада у квітні 2021 року ще на 5 років подовжила дію норми про обкладання митом у 58 євро за тонну експорту відходів та брухту чорних металів. Мета документа - збереження дієвого механізму правового регулювання експорту металобрухту і зменшення дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку задля першочергового забезпечення потреб вітчизняної обробної промисловості, формування умов відбудови об’єктів інфраструктури, приведення економіки у відповідність до новітніх екологічних вимог.

Автор: 

Федерація роботодавців (67) металобрухт (416)


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Топ коментарі
+4
ну так выкупайте по рыночной цене сами нафига вы пишите письма? у нас рынок а у вас что?
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23.07.2021 13:54 Відповісти
+4
та кунешно , самые вумные -хотят по 3 копейки скупать ..
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23.07.2021 14:12 Відповісти
+3
Федерация пионеров требует платить за металлолом в долларах.
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23.07.2021 13:49 Відповісти
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Федерация пионеров требует платить за металлолом в долларах.
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23.07.2021 13:49 Відповісти

Федерация работодателей Украины требует введения временного запрета экспорта металлолома - Цензор.НЕТ 4027
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23.07.2021 13:50 Відповісти
Ніякої заборони на експорт металобрухту не може бути! Ахметівські сляби та арматура, це такий самий металобрухт, якщо забороняти експорт то всієї продукції з низькою доданою вартістю! Дозволяти експорт тільки продукції глибокої переробки металу!
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23.07.2021 16:25 Відповісти
ну так выкупайте по рыночной цене сами нафига вы пишите письма? у нас рынок а у вас что?
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23.07.2021 13:54 Відповісти
"Техас мають грабувати техасці".
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23.07.2021 14:01 Відповісти
та кунешно , самые вумные -хотят по 3 копейки скупать ..
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23.07.2021 14:12 Відповісти
Эта песня о металоломе звучит уже тридцать лет....
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23.07.2021 14:17 Відповісти
Федерация работадателей Украины на зарплате у Ахметова. Вы бы так о зарплате рабочих беспокоились. А то скоро работу работать не будет кому давать. Все сбегут от вас.
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23.07.2021 14:47 Відповісти
Судячи з коментарів, ви за переведення України у статус "сировинний придаток". Нічого не виробляти, а, живучи одним днем, згідні продавати за безцінь метали, бурштин, ліси... А потім продаватимуть вас і ваших дітей.
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23.07.2021 21:23 Відповісти
 
 