РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11406 посетителей онлайн
Новости
2 383 10

Федерация работодателей Украины требует введения временного запрета экспорта металлолома

Федерация работодателей Украины требует от Кабинета Министров введения временного запрета экспорта металлолома до 31 декабря 2023 года.

Об этом говорится в соответствующем письме в адрес премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Федерация работодателей Украины требует введения временного запрета экспорта металлолома 01

Федерация работодателей Украины требует введения временного запрета экспорта металлолома 02
Как говорится в письме,  восстановление мировой экономики в посткоронавирусный период привело к резкому росту цен на сырье, в том числе, на металлолом. Соответственно, увеличился и объем экспорта. "Экспортная пошлина на металлолом в размере 58 евро за тонну уже не сдерживает экспортеров, поскольку ее соотношение к стоимости лома сократилось с 26,8% до 13,5%, что нивелирует эффект от введения пошлин. Таким образом, вполне вероятно, что с такой динамикой объемы экспорта металлолома до конца 2021 могут превысить 1,5 млн т. А это половина заготовки металлолома в 2020 году ".


В Федерации работодателей также подчеркнули, что металлолом - это критическое сырье для декарбонизации украинской металлургии. "Именно его использование позволяет уменьшить потребление первичного сырья и за счет этого сократить выбросы СО2 металлургией на 60% и на 1 тонне переработанного лома сэкономить 1,4 т. железной руды и 740 кг угля".


Напомним, Верховная Рада в апреле 2021 еще на 5 лет продлила действие нормы об обложении пошлиной в 58 евро за тонну экспорта отходов и лома черных металлов. Цель документа - сохранение действенного механизма правового регулирования экспорта металлолома и уменьшение дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке для первоочередного обеспечения потребностей отечественной обрабатывающей промышленности, формирование условий восстановления объектов инфраструктуры, приведение экономики в соответствие с новейшими экологическими требованиями.

Автор: 

Федерация работодателей (57) металлолом (191)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+4
ну так выкупайте по рыночной цене сами нафига вы пишите письма? у нас рынок а у вас что?
показать весь комментарий
23.07.2021 13:54 Ответить
+4
та кунешно , самые вумные -хотят по 3 копейки скупать ..
показать весь комментарий
23.07.2021 14:12 Ответить
+3
Федерация пионеров требует платить за металлолом в долларах.
показать весь комментарий
23.07.2021 13:49 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Федерация пионеров требует платить за металлолом в долларах.
показать весь комментарий
23.07.2021 13:49 Ответить

Федерация работодателей Украины требует введения временного запрета экспорта металлолома - Цензор.НЕТ 4027
показать весь комментарий
23.07.2021 13:50 Ответить
Ніякої заборони на експорт металобрухту не може бути! Ахметівські сляби та арматура, це такий самий металобрухт, якщо забороняти експорт то всієї продукції з низькою доданою вартістю! Дозволяти експорт тільки продукції глибокої переробки металу!
показать весь комментарий
23.07.2021 16:25 Ответить
ну так выкупайте по рыночной цене сами нафига вы пишите письма? у нас рынок а у вас что?
показать весь комментарий
23.07.2021 13:54 Ответить
"Техас мають грабувати техасці".
показать весь комментарий
23.07.2021 14:01 Ответить
та кунешно , самые вумные -хотят по 3 копейки скупать ..
показать весь комментарий
23.07.2021 14:12 Ответить
Эта песня о металоломе звучит уже тридцать лет....
показать весь комментарий
23.07.2021 14:17 Ответить
Федерация работадателей Украины на зарплате у Ахметова. Вы бы так о зарплате рабочих беспокоились. А то скоро работу работать не будет кому давать. Все сбегут от вас.
показать весь комментарий
23.07.2021 14:47 Ответить
Судячи з коментарів, ви за переведення України у статус "сировинний придаток". Нічого не виробляти, а, живучи одним днем, згідні продавати за безцінь метали, бурштин, ліси... А потім продаватимуть вас і ваших дітей.
показать весь комментарий
23.07.2021 21:23 Ответить
 
 