Федерация работодателей Украины требует введения временного запрета экспорта металлолома

Федерация работодателей Украины требует от Кабинета Министров введения временного запрета экспорта металлолома до 31 декабря 2023 года.

Об этом говорится в соответствующем письме в адрес премьер-министра Дениса Шмыгаля.



Как говорится в письме, восстановление мировой экономики в посткоронавирусный период привело к резкому росту цен на сырье, в том числе, на металлолом. Соответственно, увеличился и объем экспорта. "Экспортная пошлина на металлолом в размере 58 евро за тонну уже не сдерживает экспортеров, поскольку ее соотношение к стоимости лома сократилось с 26,8% до 13,5%, что нивелирует эффект от введения пошлин. Таким образом, вполне вероятно, что с такой динамикой объемы экспорта металлолома до конца 2021 могут превысить 1,5 млн т. А это половина заготовки металлолома в 2020 году ".



В Федерации работодателей также подчеркнули, что металлолом - это критическое сырье для декарбонизации украинской металлургии. "Именно его использование позволяет уменьшить потребление первичного сырья и за счет этого сократить выбросы СО2 металлургией на 60% и на 1 тонне переработанного лома сэкономить 1,4 т. железной руды и 740 кг угля".



Напомним, Верховная Рада в апреле 2021 еще на 5 лет продлила действие нормы об обложении пошлиной в 58 евро за тонну экспорта отходов и лома черных металлов. Цель документа - сохранение действенного механизма правового регулирования экспорта металлолома и уменьшение дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке для первоочередного обеспечения потребностей отечественной обрабатывающей промышленности, формирование условий восстановления объектов инфраструктуры, приведение экономики в соответствие с новейшими экологическими требованиями.