В ЄС за контрабанду підакцизних товарів застосовується кримінальна відповідальність, Україна зробила крок вперед на цьому шляху - ЗМІ

Рівень контрабанди в Україні зростає: частка нелегальних тютюнових виробів на ринку в лютому 2021 становила 12,8% проти 5,8% в лютому 2020 року, що є максимальним показником з 2011 року, коли була скасована кримінальна відповідальність.

На думку експертів, введення кримінальної відповідальності відповідає європейській практиці і буде ефективною, пише Економічна Правда.

Перший крок в цьому напрямку вже зроблено: 13 липня парламент прийняв за основу президентський законопроект №5420 про криміналізацію контрабанди.

"У митниці скаржаться, що в рамках здійснення провадження у справах про адміністративні правопорушення суди закривають справи зі значною вартістю предметів правопорушень, а у представників відомства не вистачає повноважень задокументувати і довести обставини вчиненого правопорушення. Це робить неможливим залучення зловмисників до відповідальності", - пишуть журналісти .

Щорічно через контрабанду товарів бюджет втрачає до 300 млрд грн. Причому значну частину контрабанди становить підакцизна група товарів - алкоголь, тютюн, паливо.

За даними дослідження Info Sapiens, 90% українців підтримують ідею введення кримінальної відповідальності за контрабанду підакцизних товарів у великих і особливо великих розмірах.

Кримінальна відповідальність за контрабанду тютюнових виробів передбачена в багатьох країнах ЄС. Оскільки багато контрабанди йде в Євросоюз саме з України, Європа також підтримує ідею криміналізації контрабанди товарів в цілому і підакцизних товарів зокрема.

"Застосування кримінального покарання за загальну контрабанду є тенденцією в ЄС і відповідає директиві (ЄС) 2017/1371 Європейського парламенту і Ради ЄС по боротьбі з шахрайством. Директива реалізує основу кримінальної відповідальності за контрабанду", - коментує міжнародний ключовий експерт з митних реформ програми ЄС з підтримки управління державними фінансами в Україні (EU4PFM) Вітяніс Алішаускас.

Криміналізація контрабанди має ряд переваг, переконаний експерт. За словами Алішаускаса, європейська практика показує, що в довгостроковій перспективі це має позитивний ефект. За великі обсяги контрабанди злочинці будуть ризикувати ув’язненням, а невеликі будуть менш вигідними.

"Контрабанда приносить мільярди євро збитків для державних бюджетів, а також це розповсюдження неякісних і небезпечних товарів, які стають причиною інших проблем, які пов'язані безпосередньо з економікою", - пояснює експерт.

У EU4PFM переконані: приймати закон про криміналізацію контрабанди необхідно.

"Не можна не вітати той факт, що проект був поданий Офісом президента. Разом з тим, слід зробити все можливе, щоб зняти страхи, які мають деякі підприємці за новим законопроектом", - зазначає Алішаускас.