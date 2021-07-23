В ЄС за контрабанду підакцизних товарів застосовується кримінальна відповідальність, Україна зробила крок вперед на цьому шляху - ЗМІ
Рівень контрабанди в Україні зростає: частка нелегальних тютюнових виробів на ринку в лютому 2021 становила 12,8% проти 5,8% в лютому 2020 року, що є максимальним показником з 2011 року, коли була скасована кримінальна відповідальність.
На думку експертів, введення кримінальної відповідальності відповідає європейській практиці і буде ефективною, пише Економічна Правда.
Перший крок в цьому напрямку вже зроблено: 13 липня парламент прийняв за основу президентський законопроект №5420 про криміналізацію контрабанди.
"У митниці скаржаться, що в рамках здійснення провадження у справах про адміністративні правопорушення суди закривають справи зі значною вартістю предметів правопорушень, а у представників відомства не вистачає повноважень задокументувати і довести обставини вчиненого правопорушення. Це робить неможливим залучення зловмисників до відповідальності", - пишуть журналісти .
Щорічно через контрабанду товарів бюджет втрачає до 300 млрд грн. Причому значну частину контрабанди становить підакцизна група товарів - алкоголь, тютюн, паливо.
За даними дослідження Info Sapiens, 90% українців підтримують ідею введення кримінальної відповідальності за контрабанду підакцизних товарів у великих і особливо великих розмірах.
Кримінальна відповідальність за контрабанду тютюнових виробів передбачена в багатьох країнах ЄС. Оскільки багато контрабанди йде в Євросоюз саме з України, Європа також підтримує ідею криміналізації контрабанди товарів в цілому і підакцизних товарів зокрема.
"Застосування кримінального покарання за загальну контрабанду є тенденцією в ЄС і відповідає директиві (ЄС) 2017/1371 Європейського парламенту і Ради ЄС по боротьбі з шахрайством. Директива реалізує основу кримінальної відповідальності за контрабанду", - коментує міжнародний ключовий експерт з митних реформ програми ЄС з підтримки управління державними фінансами в Україні (EU4PFM) Вітяніс Алішаускас.
Криміналізація контрабанди має ряд переваг, переконаний експерт. За словами Алішаускаса, європейська практика показує, що в довгостроковій перспективі це має позитивний ефект. За великі обсяги контрабанди злочинці будуть ризикувати ув’язненням, а невеликі будуть менш вигідними.
"Контрабанда приносить мільярди євро збитків для державних бюджетів, а також це розповсюдження неякісних і небезпечних товарів, які стають причиною інших проблем, які пов'язані безпосередньо з економікою", - пояснює експерт.
У EU4PFM переконані: приймати закон про криміналізацію контрабанди необхідно.
"Не можна не вітати той факт, що проект був поданий Офісом президента. Разом з тим, слід зробити все можливе, щоб зняти страхи, які мають деякі підприємці за новим законопроектом", - зазначає Алішаускас.
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Щас вам "5 Копійок" расскажет за контрабандные сигареты, шо они ничем не отличаются от обычных кроме цены
"Украина теряет до 30% т/сбор. на контрабанде!"
СНБО вводит санкции против злосных контрабандистов.
Т/сбор. УПАЛИ еще на ~10%. (См.статистику).
Все чудесатее и чудесатее дела ЗеКоМанды!