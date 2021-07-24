Для перегляду Олімпійських ігор у Києві розгорнуто дві фанзони, - КМДА

У Сирецькому парку і Місті спорту (Гідропарк) розгорнуті фанзони для перегляду XXXII Олімпійських ігор.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це повідомила заступниця голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень Олена Говорова.

"23 липня в місті Токіо розпочалися ХХХІІ літні Олімпійські Ігри, які є найважливішими змаганнями для кожного спортсмена. За найвищі нагороди Олімпіади змагатимуться 156 українських спортсменів, які будуть представлені у 25 видах спорту (30-ти дисциплінах), серед них 38 спортсменів-киян виборюватимуть нагороди у 14 видах спорту. Щоб підтримати українські збірні та популяризувати види спорту, які будуть представлені на Олімпіаді, ми розгорнули у столиці дві фанзони. Вони працюватимуть на час проведення ХХХІІ літніх Олімпійських ігор – до 8 серпня", – зазначила Олена Говорова.

Вона додала, що окрім трансляції Олімпійських ігор, на території фанзон дитячо-юнацькі спортивні школи м. Києва, громадські організації спортивної спрямованості проведуть 53 майстер-класи з олімпійських та неолімпійських видів спорту. Зокрема, у Сирецькому парку – 20 майстер-класів, у Місті Спорту – 33.

На фанзонах представлені такі види спорту: академічне веслування, акробатика, армреслінг, баскетбол, бокс, веслувальний слалом, волейбол пляжний, гандбол, гімнастика спортивна, дзюдо, кікбоксинг WTA, парашутний спорт, плавання, регбі, роликовий спорт, спортивна боротьба (вільна та греко-римська), теніс, тхеквондо ВТФ, фехтування, футбол, художня гімнастика.

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