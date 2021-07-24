Зеленський привітав Білодід із бронзовою медаллю: "Твоє олімпійське золото ще попереду!"

Президент України Володимир Зеленський привітав українську дзюдоїстку Дар'ю Білодід із завоюванням бронзової медалі на Олімпійських іграх в Токіо.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер Зеленського.

"Вітаю Дар’ю Білодід зі здобуттям бронзової медалі на Олімпійських іграх в Токіо! Вірю, що ця нагорода покладе гарний початок успіхам українських олімпійців на змаганнях! Пишаємося наполегливістю Дар'ї! Твоє олімпійське "золото" ще попереду!" - написав Зеленський.

Як повідомлялося, дзюдоїстка Білодід здобула першу медаль для України на Олімпіаді в Токіо.