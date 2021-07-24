Зеленський привітав Білодід із бронзовою медаллю: "Твоє олімпійське золото ще попереду!"
Президент України Володимир Зеленський привітав українську дзюдоїстку Дар'ю Білодід із завоюванням бронзової медалі на Олімпійських іграх в Токіо.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер Зеленського.
"Вітаю Дар’ю Білодід зі здобуттям бронзової медалі на Олімпійських іграх в Токіо! Вірю, що ця нагорода покладе гарний початок успіхам українських олімпійців на змаганнях! Пишаємося наполегливістю Дар'ї! Твоє олімпійське "золото" ще попереду!" - написав Зеленський.
Як повідомлялося, дзюдоїстка Білодід здобула першу медаль для України на Олімпіаді в Токіо.
Топ коментарі
+23 три - пятнадцать
показати весь коментар24.07.2021 14:16 Відповісти Посилання
+19 Super Gut
показати весь коментар24.07.2021 14:21 Відповісти Посилання
+18 marusia klimova
показати весь коментар24.07.2021 14:22 Відповісти Посилання
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Чем больше зеленский не отстаивает интересы, тем стыднее быть гражданином зеленкого и все призовники бегут из страны. Уже красивых девок не осталось.
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вы отстали от последних нарративов,
подтгагивайтесь уже как то....