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Зеленський привітав Білодід із бронзовою медаллю: "Твоє олімпійське золото ще попереду!"

Зеленський привітав Білодід із бронзовою медаллю:

Президент України Володимир Зеленський привітав українську дзюдоїстку Дар'ю Білодід із завоюванням бронзової медалі на Олімпійських іграх в Токіо.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер Зеленського.

"Вітаю  Дар’ю Білодід  зі здобуттям бронзової медалі на Олімпійських іграх в Токіо! Вірю, що ця нагорода покладе гарний початок успіхам українських олімпійців на змаганнях! Пишаємося наполегливістю Дар'ї! Твоє олімпійське "золото" ще попереду!" - написав Зеленський.

Як повідомлялося, дзюдоїстка Білодід здобула першу медаль для України на Олімпіаді в Токіо.

Зеленський Володимир (24409) Олімпіада (687) Токіо (61) Білодід Дар’я (11)


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Топ коментарі
+23
Дарья, заломи ету зеленую суку...
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24.07.2021 14:16 Відповісти
+19
криворожский рагуль корчит из себя кузнеца олимпийских побед, хоть по факту, эта победа вопреки тому скотскому отношению при подготовке к играм, которое устроила спортсменам зе-команда.
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24.07.2021 14:21 Відповісти
+18
А ти тут до чього, чморидло квартальне?!
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24.07.2021 14:22 Відповісти
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Дарья, заломи ету зеленую суку...
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24.07.2021 14:16 Відповісти
Пяткою в пятак и меж ног по морде !!!)))
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24.07.2021 14:19 Відповісти
наш качок готов к спаррингу интересно кто когоЗеленский поздравил Билодид с бронзовой медалью: "Твое олимпийское "золото" еще впереди!" - Цензор.НЕТ 785
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24.07.2021 14:23 Відповісти
Проти Даринки в цієї мавпи шансів ноль !!!)))
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24.07.2021 14:25 Відповісти
тут тока соплей перешибешь малька...
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24.07.2021 14:26 Відповісти
Судя по тому как сильно зелупа тужился, ему памперс после той сьемки не меняли - он до сих пор обосранным ходит
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24.07.2021 14:29 Відповісти
дурилка картонная, когда же ты уймешся, зеленая сопля))
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24.07.2021 14:56 Відповісти
гей
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24.07.2021 15:57 Відповісти
Закрой рот кацап! Зеленський молодець! Він мій президент!!!
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24.07.2021 15:04 Відповісти
Сестро! Пацієнтові зуйово! Клізьму Есмарха, три відра!..
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24.07.2021 15:12 Відповісти
Вот она сущность зеленско-подоляцкая. Сам написал и сам себя одобрил. Молодец пять копеек заработал
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24.07.2021 15:44 Відповісти
и не стесняйся, дорогая, в етой войне все без правил.....
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24.07.2021 18:06 Відповісти
хм.. и Белодид ответила ему - а твое президенство к счастью для Нас уже позади...
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24.07.2021 14:20 Відповісти
криворожский рагуль корчит из себя кузнеца олимпийских побед, хоть по факту, эта победа вопреки тому скотскому отношению при подготовке к играм, которое устроила спортсменам зе-команда.
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24.07.2021 14:21 Відповісти
Ага, цього року олімпійська збірна НАЙМЕНША за всю історію участі України у літніх Олімпіадах!
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24.07.2021 14:23 Відповісти
Путин дал зеленскому в лицо в виде выборов паспортами, зеленский наложил кучку в штаны и сделал вид что ничего не было и жмыг в кусты орать что нужно снять призов.
Чем больше зеленский не отстаивает интересы, тем стыднее быть гражданином зеленкого и все призовники бегут из страны. Уже красивых девок не осталось.
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24.07.2021 14:29 Відповісти
Деньги страны зеленский тратит на свой популизм, а все остальное в карман. Как в квартале.
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24.07.2021 14:23 Відповісти
зеленский - это позор украины. Больше позора, чем зеленский так никто не унижал страну.
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24.07.2021 14:21 Відповісти
А ти тут до чього, чморидло квартальне?!
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24.07.2021 14:22 Відповісти
А яким боком членограй до спорта ??)))
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24.07.2021 14:22 Відповісти
ЗМС по членограйству обізвався !!)))
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24.07.2021 14:24 Відповісти
Хто б Зеленського поздоровив з досягненням... Знайшов роботу - спортсменів поздоровляти. Міг би чимось роботою зайнятись - хоча б ранкову зарядку для малюків проводити по ТВ.
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24.07.2021 14:26 Відповісти
Він на Новий Рік дітлахам лекцію про економіку,ВВП та відсотки читав !!!)))
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24.07.2021 14:43 Відповісти
Дурний ЦАП! ЗЕЛЕНСЬКИЙ РОЗУМНИЙ! Слава Украіні!
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24.07.2021 15:06 Відповісти
Сам собі втелющив вподобайку
...
слін_ґавтоеротист.jpeg
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24.07.2021 15:10 Відповісти
Самовдоволений сліник!
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24.07.2021 17:17 Відповісти
нах это чмо детям, наркоман сраный
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24.07.2021 15:56 Відповісти
Если бедоносец поздравил, жди худшего.
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24.07.2021 14:28 Відповісти
Вовик, а квартиру пообещать?
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24.07.2021 14:29 Відповісти
Пообещать ваве - не проблема. А вот дать квартиру - то уже Порох пусть раскошеливается! Бубочке свои 50 квартир по всему миру содержать как-то надо. А тут ещё ленке-ополченке, супружнице его, в субсидии отказывают! Клятые порохоботы! Как страшно жить!)
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24.07.2021 14:43 Відповісти
То так,звіздіти не мішки тягати !!)))
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24.07.2021 14:44 Відповісти
Пакуй Коломойского бочками.
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24.07.2021 14:33 Відповісти
Ця перемога цілковито завдяки зю дебілу.
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24.07.2021 14:56 Відповісти
Зеля, к спортсменам примазался... Зеля, вдыхание дорожки, это не спорт. Твои кокаиновые выступления на стадионах, уже позади.
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24.07.2021 15:04 Відповісти
у него чёрный пояс по карате, дали как сельскому дурачку мундир с орденами
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24.07.2021 15:55 Відповісти
При порошенко не было стыдно быть украинцем, при пугливым зеленским наоборот.
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24.07.2021 15:06 Відповісти
Лучше бы промолчал, бедоносец.
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24.07.2021 15:12 Відповісти
хана спортивной карьере...пусть идет к молфарам, шаманам, церковь и снимает зеленую беду
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24.07.2021 15:49 Відповісти
это хамоватое чмо всем тыкает
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24.07.2021 15:54 Відповісти
Очень жаль.Думал она золото возьмет без проблем.
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24.07.2021 15:57 Відповісти
Бубочка, ти, звісно, не лох, але НЕ ТРЕБА ВСІМ ТИКАТИ. НЕ БУДЬ ХАМОМ.
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24.07.2021 17:03 Відповісти
А почему он тыкает? Это новая мода?
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24.07.2021 17:21 Відповісти
потому шо кластерный субьект,
вы отстали от последних нарративов,
подтгагивайтесь уже как то....
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24.07.2021 18:09 Відповісти
Ты смотри как выросла самооценка у чмыря. Пару лет назад дворецкому Коломойши выкал, а теперь оно в цари пролезло, быдло.
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24.07.2021 18:33 Відповісти
да как же он посмел, какая зрадненькая зрадулька.
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25.07.2021 03:44 Відповісти
 
 