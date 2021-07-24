Зеленский поздравил Билодид с бронзовой медалью: "Твое олимпийское золото еще впереди!"
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинскую дзюдоистку Дарью Билодид с завоеванием бронзовой медали на Олимпийских играх в Токио.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Твиттер Зеленского.
"Поздравляю Дарью Билодид с завоеванием бронзовой медали на Олимпийских играх в Токио! Верю, что эта награда положит хорошее начало успехам украинских олимпийцев на соревнованиях! Гордимся настойчивостью Дарьи! Твое олимпийское золото еще впереди!", - написал Зеленский.
Как сообщалось, дзюдоистка Билодид завоевала первую медаль для Украины на Олимпиаде в Токио.
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Чем больше зеленский не отстаивает интересы, тем стыднее быть гражданином зеленкого и все призовники бегут из страны. Уже красивых девок не осталось.
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вы отстали от последних нарративов,
подтгагивайтесь уже как то....