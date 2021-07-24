Зеленский поздравил Билодид с бронзовой медалью: "Твое олимпийское золото еще впереди!"

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинскую дзюдоистку Дарью Билодид с завоеванием бронзовой медали на Олимпийских играх в Токио.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Твиттер Зеленского.

"Поздравляю Дарью Билодид с завоеванием бронзовой медали на Олимпийских играх в Токио! Верю, что эта награда положит хорошее начало успехам украинских олимпийцев на соревнованиях! Гордимся настойчивостью Дарьи! Твое олимпийское золото еще впереди!", - написал Зеленский.

Как сообщалось, дзюдоистка Билодид завоевала первую медаль для Украины на Олимпиаде в Токио.

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