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Украинская дзюдоистка Билодид вышла в 1/2 финала Олимпийских игр

Украинская дзюдоистка Билодид вышла в 1/2 финала Олимпийских игр

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид выходит в полуфинал Олимпийских игр 2020. В матче 1/4 соревнований наша соотечественница одолела португальскую спортсменку Катерину Косту.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на UA.Football.

Основное время схватки завершился с нулевой ничьей, а вот в дополнительное время украинка смогла сделать удержание, которое в итоге завершилось "ипоном".

В полуфинальном поединке Дарья встретится с самой грозной соперницей - японкой Фуной Тонаки. Матч состоится во второй сессии соревнований - в 11:00 по киевскому времени.

Читайте также: Украинская дзюдоистка Билодид завоевала золото на турнире во Франции, - НОК

Автор: 

Олимпиада (1136) спорт (2440) Япония (1311) Билодид Дарья (11)


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Топ комментарии
+15
Молодца,чорнобрива!!!Так тримати!! Слава Україні!! )))
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24.07.2021 11:14 Ответить
+13
Це добре ! Молодець Даша .!!
А тим часом - у Динамо новий воротар .. . Тепер лінія захисту , команді не потрібна .
За новим воротарем , супернику просто не видно буде воріт .
Украинская дзюдоистка Билодид вышла в 1/2 финала Олимпийских игр - Цензор.НЕТ 8888 .
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24.07.2021 11:14 Ответить
+10
Єдині спортсмени дають позитивні результати в Україні.
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24.07.2021 11:11 Ответить
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Єдині спортсмени дають позитивні результати в Україні.
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24.07.2021 11:11 Ответить
Це добре ! Молодець Даша .!!
А тим часом - у Динамо новий воротар .. . Тепер лінія захисту , команді не потрібна .
За новим воротарем , супернику просто не видно буде воріт .
Украинская дзюдоистка Билодид вышла в 1/2 финала Олимпийских игр - Цензор.НЕТ 8888 .
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24.07.2021 11:14 Ответить
Краще нападаючим - ніхто не зупинить)))
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24.07.2021 11:18 Ответить
Ой ***** ліл 😂🤣
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24.07.2021 11:25 Ответить
за своими там в Днепре смотрите - тоже ряхи - за неделю жена не обцелует.
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24.07.2021 11:32 Ответить
а шо ото за белеет парус одинокий ...белой полоской ???? труселя под труселями (абы наросшее не выпало) или таки пояс с деньгами (абы нажитое не выпало))))) ?
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24.07.2021 11:32 Ответить
На пижаму похоже)) с кроовати выдернули)))
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24.07.2021 11:38 Ответить
То пов'язка, шоб сховати пузо .. Натягли що знайшли найбільше по розміру , а воно всеодно мале .
Форми по розміру , все ще не знайдуть де пошити . В яке ательє не звертались , відповідь одна - ми чохли на танки не шиємо . ! .
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24.07.2021 11:44 Ответить
Молодца,чорнобрива!!!Так тримати!! Слава Україні!! )))
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24.07.2021 11:14 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА!
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24.07.2021 11:21 Ответить
Умница-красавица, славь Украину хоть тіы!!! Потому как все избранное нами квартальное кодло только ПОЗОРИТ нашу страну на всех уровнях!!!
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24.07.2021 11:16 Ответить
...квартальное кодло... - новый термин, надо записать.
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24.07.2021 12:07 Ответить
Удачи в полуфинале! Ломай косоглазую!
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24.07.2021 11:22 Ответить
Япония - хозяйка Олимпиады и союзница Украины. Выбирай выражения, лупоглазый.
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24.07.2021 11:32 Ответить
Молодец, наваляла всем кому надо. Ещё бы Зеленскому пяткой промеж глаз.
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24.07.2021 11:23 Ответить
Ага,и меж ног по морде !!!)))
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24.07.2021 11:30 Ответить
Молодчинка! Так тримати, красуня Даринка - потрібна перемога! 🥇🏆
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24.07.2021 11:28 Ответить
а знай наших!
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24.07.2021 11:30 Ответить
Удачи!
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24.07.2021 11:31 Ответить
....Жаль !!
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24.07.2021 11:51 Ответить
Даша,я не зеля,завали!!!
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24.07.2021 11:53 Ответить
Красивая девчонка. А дзюдоизмом занимается, романтик. Фамилие - Билодид, это наверное из сумской области?
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24.07.2021 12:04 Ответить
талант и стремление к победе , девушка достойна золота , умничка
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24.07.2021 12:04 Ответить
Українська дзюдоїстка Білодід вийшла в 1/2 фіналу Олімпійських ігор - Цензор.НЕТ 1821

Українка Дарія Білодід нажаль програла в півфіналі олімпійського турніру з дзюдо у вазі до 48 кілограмів японці Фуно Тонакі.
Основний час переможця не виявив.
У додатковому часі до першої помилки її припустилася саме українка. Тонакі провела утримання й виграла поєдинок.
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24.07.2021 12:13 Ответить
Все нормально, это спорт. Дарья Билодид - Герой Украины!!
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24.07.2021 12:16 Ответить
молодец!
красавица, боец!
все Победы еще впереди!!!
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24.07.2021 12:18 Ответить
Молодця,таке манюньке та гарнюсеньке ,а боєць !!!!))))
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24.07.2021 13:00 Ответить
Так! До того ж пару років тому ця дівчинка перемогла монгольську дзюдоїстку Мунхбатын Уранцэцэг.
Перемогти суперницю на ім'я Мунхбатын, блть, Уранцэцэг (!) - це не абищо... Це дійсно треба бути амазонкою...
Тому сьогодні вітаємо Даринку - і так, перша медаль (бронза поки що) у наших вже є! 🥉
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24.07.2021 13:01 Ответить
какая красивая девочка!!
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24.07.2021 15:21 Ответить
 
 