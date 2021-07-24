Украинская дзюдоистка Билодид вышла в 1/2 финала Олимпийских игр
Украинская дзюдоистка Дарья Билодид выходит в полуфинал Олимпийских игр 2020. В матче 1/4 соревнований наша соотечественница одолела португальскую спортсменку Катерину Косту.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на UA.Football.
Основное время схватки завершился с нулевой ничьей, а вот в дополнительное время украинка смогла сделать удержание, которое в итоге завершилось "ипоном".
В полуфинальном поединке Дарья встретится с самой грозной соперницей - японкой Фуной Тонаки. Матч состоится во второй сессии соревнований - в 11:00 по киевскому времени.
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+15 Дмитро Черних #470343
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+13 Maksim Perepelitca
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+10 Alex Uzh
показать весь комментарий24.07.2021 11:11 Ответить Ссылка
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А тим часом - у Динамо новий воротар .. . Тепер лінія захисту , команді не потрібна .
За новим воротарем , супернику просто не видно буде воріт .
.
Форми по розміру , все ще не знайдуть де пошити . В яке ательє не звертались , відповідь одна - ми чохли на танки не шиємо . ! .
Українка Дарія Білодід нажаль програла в півфіналі олімпійського турніру з дзюдо у вазі до 48 кілограмів японці Фуно Тонакі.
Основний час переможця не виявив.
У додатковому часі до першої помилки її припустилася саме українка. Тонакі провела утримання й виграла поєдинок.
красавица, боец!
все Победы еще впереди!!!
Перемогти суперницю на ім'я Мунхбатын, блть, Уранцэцэг (!) - це не абищо... Це дійсно треба бути амазонкою...
Тому сьогодні вітаємо Даринку - і так, перша медаль (бронза поки що) у наших вже є! 🥉