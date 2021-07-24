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Українська дзюдоїстка Білодід вийшла в 1/2 фіналу Олімпійських ігор

Українська дзюдоїстка Білодід вийшла в 1/2 фіналу Олімпійських ігор

Українська дзюдоїстка Дар’я Білодід виходить до півфіналу Олімпійських ігор 2020. У матчі 1/4 змагань наша співвітчизниця здолала португальську спортсменку Катеріну Косту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на UA.Football.

Основний час сутички завершився із нульовою нічиєю, а от у додатковий час українка змогла зробити утримання, яке у підсумку завершилось "іпоном".

У пів фінальному поєдинку Дар’я зустрінеться з найгрізнішою суперницею - японкою Фуною Тонакі. Матч відбудеться в другій сесії змагань - о 11:00 за київським часом.

Також читайте: Олімпіаду-2020 відкрили в Токіо. ФОТОрепортаж

Олімпіада (687) спорт (1632) Японія (1212) Білодід Дар’я (11)


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Топ коментарі
+15
Молодца,чорнобрива!!!Так тримати!! Слава Україні!! )))
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24.07.2021 11:14 Відповісти
+13
Це добре ! Молодець Даша .!!
А тим часом - у Динамо новий воротар .. . Тепер лінія захисту , команді не потрібна .
За новим воротарем , супернику просто не видно буде воріт .
Украинская дзюдоистка Билодид вышла в 1/2 финала Олимпийских игр - Цензор.НЕТ 8888 .
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24.07.2021 11:14 Відповісти
+10
Єдині спортсмени дають позитивні результати в Україні.
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24.07.2021 11:11 Відповісти
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Єдині спортсмени дають позитивні результати в Україні.
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24.07.2021 11:11 Відповісти
Це добре ! Молодець Даша .!!
А тим часом - у Динамо новий воротар .. . Тепер лінія захисту , команді не потрібна .
За новим воротарем , супернику просто не видно буде воріт .
Украинская дзюдоистка Билодид вышла в 1/2 финала Олимпийских игр - Цензор.НЕТ 8888 .
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24.07.2021 11:14 Відповісти
Краще нападаючим - ніхто не зупинить)))
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24.07.2021 11:18 Відповісти
Ой ***** ліл 😂🤣
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24.07.2021 11:25 Відповісти
за своими там в Днепре смотрите - тоже ряхи - за неделю жена не обцелует.
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24.07.2021 11:32 Відповісти
а шо ото за белеет парус одинокий ...белой полоской ???? труселя под труселями (абы наросшее не выпало) или таки пояс с деньгами (абы нажитое не выпало))))) ?
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24.07.2021 11:32 Відповісти
На пижаму похоже)) с кроовати выдернули)))
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24.07.2021 11:38 Відповісти
То пов'язка, шоб сховати пузо .. Натягли що знайшли найбільше по розміру , а воно всеодно мале .
Форми по розміру , все ще не знайдуть де пошити . В яке ательє не звертались , відповідь одна - ми чохли на танки не шиємо . ! .
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24.07.2021 11:44 Відповісти
Молодца,чорнобрива!!!Так тримати!! Слава Україні!! )))
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24.07.2021 11:14 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА!
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24.07.2021 11:21 Відповісти
Умница-красавица, славь Украину хоть тіы!!! Потому как все избранное нами квартальное кодло только ПОЗОРИТ нашу страну на всех уровнях!!!
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24.07.2021 11:16 Відповісти
...квартальное кодло... - новый термин, надо записать.
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24.07.2021 12:07 Відповісти
Удачи в полуфинале! Ломай косоглазую!
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24.07.2021 11:22 Відповісти
Япония - хозяйка Олимпиады и союзница Украины. Выбирай выражения, лупоглазый.
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24.07.2021 11:32 Відповісти
Молодец, наваляла всем кому надо. Ещё бы Зеленскому пяткой промеж глаз.
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24.07.2021 11:23 Відповісти
Ага,и меж ног по морде !!!)))
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24.07.2021 11:30 Відповісти
Молодчинка! Так тримати, красуня Даринка - потрібна перемога! 🥇🏆
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24.07.2021 11:28 Відповісти
а знай наших!
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24.07.2021 11:30 Відповісти
Удачи!
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24.07.2021 11:31 Відповісти
....Жаль !!
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24.07.2021 11:51 Відповісти
Даша,я не зеля,завали!!!
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24.07.2021 11:53 Відповісти
Красивая девчонка. А дзюдоизмом занимается, романтик. Фамилие - Билодид, это наверное из сумской области?
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24.07.2021 12:04 Відповісти
талант и стремление к победе , девушка достойна золота , умничка
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24.07.2021 12:04 Відповісти
Українська дзюдоїстка Білодід вийшла в 1/2 фіналу Олімпійських ігор - Цензор.НЕТ 1821

Українка Дарія Білодід нажаль програла в півфіналі олімпійського турніру з дзюдо у вазі до 48 кілограмів японці Фуно Тонакі.
Основний час переможця не виявив.
У додатковому часі до першої помилки її припустилася саме українка. Тонакі провела утримання й виграла поєдинок.
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24.07.2021 12:13 Відповісти
Все нормально, это спорт. Дарья Билодид - Герой Украины!!
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24.07.2021 12:16 Відповісти
молодец!
красавица, боец!
все Победы еще впереди!!!
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24.07.2021 12:18 Відповісти
Молодця,таке манюньке та гарнюсеньке ,а боєць !!!!))))
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24.07.2021 13:00 Відповісти
Так! До того ж пару років тому ця дівчинка перемогла монгольську дзюдоїстку Мунхбатын Уранцэцэг.
Перемогти суперницю на ім'я Мунхбатын, блть, Уранцэцэг (!) - це не абищо... Це дійсно треба бути амазонкою...
Тому сьогодні вітаємо Даринку - і так, перша медаль (бронза поки що) у наших вже є! 🥉
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24.07.2021 13:01 Відповісти
какая красивая девочка!!
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24.07.2021 15:21 Відповісти
 
 