Українська дзюдоїстка Білодід вийшла в 1/2 фіналу Олімпійських ігор
Українська дзюдоїстка Дар’я Білодід виходить до півфіналу Олімпійських ігор 2020. У матчі 1/4 змагань наша співвітчизниця здолала португальську спортсменку Катеріну Косту.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на UA.Football.
Основний час сутички завершився із нульовою нічиєю, а от у додатковий час українка змогла зробити утримання, яке у підсумку завершилось "іпоном".
У пів фінальному поєдинку Дар’я зустрінеться з найгрізнішою суперницею - японкою Фуною Тонакі. Матч відбудеться в другій сесії змагань - о 11:00 за київським часом.
Топ коментарі
+15 Дмитро Черних #470343
показати весь коментар24.07.2021 11:14 Відповісти Посилання
+13 Maksim Perepelitca
показати весь коментар24.07.2021 11:14 Відповісти Посилання
+10 Alex Uzh
показати весь коментар24.07.2021 11:11 Відповісти Посилання
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А тим часом - у Динамо новий воротар .. . Тепер лінія захисту , команді не потрібна .
За новим воротарем , супернику просто не видно буде воріт .
.
Форми по розміру , все ще не знайдуть де пошити . В яке ательє не звертались , відповідь одна - ми чохли на танки не шиємо . ! .
Українка Дарія Білодід нажаль програла в півфіналі олімпійського турніру з дзюдо у вазі до 48 кілограмів японці Фуно Тонакі.
Основний час переможця не виявив.
У додатковому часі до першої помилки її припустилася саме українка. Тонакі провела утримання й виграла поєдинок.
красавица, боец!
все Победы еще впереди!!!
Перемогти суперницю на ім'я Мунхбатын, блть, Уранцэцэг (!) - це не абищо... Це дійсно треба бути амазонкою...
Тому сьогодні вітаємо Даринку - і так, перша медаль (бронза поки що) у наших вже є! 🥉