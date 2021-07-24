Українська дзюдоїстка Білодід вийшла в 1/2 фіналу Олімпійських ігор

Українська дзюдоїстка Дар’я Білодід виходить до півфіналу Олімпійських ігор 2020. У матчі 1/4 змагань наша співвітчизниця здолала португальську спортсменку Катеріну Косту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на UA.Football.

Основний час сутички завершився із нульовою нічиєю, а от у додатковий час українка змогла зробити утримання, яке у підсумку завершилось "іпоном".

У пів фінальному поєдинку Дар’я зустрінеться з найгрізнішою суперницею - японкою Фуною Тонакі. Матч відбудеться в другій сесії змагань - о 11:00 за київським часом.

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