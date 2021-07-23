Олімпіаду-2020 відкрили в Токіо. ФОТОрепортаж
У столиці Японії відбулася церемонія відкриття Олімпійських ігор 2020.
Олімпійський вогонь на стадіоні в Токіо запалила японська тенісистка Наомі Осака, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Під час церемонії імператор Японії Нарухіто оголосив XXXII Олімпійські ігри в Токіо відкритими. Голова Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах також виступив на церемонії, він висловив сподівання, що Олімпіада подарує надію на подолання людством пандемії коронавірусу COVID-19.
"Сьогодні мить надії. Так, це дуже відрізняється від того, що ми собі уявляли. Але цінуймо ці моменти", - сказав Бах.
"Від імені атлетів я хочу подякувати народу Японії. Це була важка подорож, безпрецедентний виклик. Ми дякуємо всім неоспіваним героям, медсестрам, лікарям і всім, хто зробив можливими гри в час пандемії", - додав Бах.
З огляду на коронавірус церемонія відбулася без глядачів. На стадіоні були лідери лише 15 країн та організацій, зокрема - президент Франції Еммануель Макрон.
Раніше повідомлялося, що на вулицях Токіо на тлі відкриття Олімпіади відбуваються демонстрації протесту, які вимагають скасувати проведення Ігор через загрозу поширення коронавірусу. За порядком суворо стежать поліцейські. Вони розганяють демонстрантів і оточили будівлю стадіону.
Церемонія відкриття Олімпійських ігор розпочалася о 20:00 за місцевим часом.
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На открытии Олимпиады в Токио Первый канал гос-ва 404 не показал проход сб. Украины. Пусть спортсмены - особенно те, кто кому спорт вне политики - узнают об этом.
И хорошо это довести до всех !! членов делегации Украины на Олимпиаде.
Проведение Олимпиад, вступление в МОК, победы в чемпионатах мира, общекомандные зачеты - это все большая политика. Это инструмент влияния, в том числе, на умы людей во всем мире. Потому что любая суперзвезда в каждом виде спорта благодаря тому, что его знают, уважают, прислушиваются к его мнению, к его взглядам, может быть своего рода дипломатом. Большой спорт - это большая политика.
В свое время я сильно смеялся над Александром Дмитриевичем Жуковым, бывшим президентом Олимпийского комитета России, который говорил о том, что Олимпиада - это "фестиваль". Никакой это не фестиваль, это реальная война. И даже если кто-то из спортсменов относится к этому с улыбкой или с каким-то пофигизмом, это просто его индивидуальные качества, человек смог настроиться, такой у него подход, такой у него характер. На самом деле это война между спортсменами, это показывает мощь, влияние и прочее. - https://www.svoboda.org/a/my-okazalis-na-samom-dne-pochemu-rossija-v-tokyo-snova-bez-flaga/31372101.html
Негідники. Отак і повертай в сторону Сходу.
І перемог !