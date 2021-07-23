Олімпіаду-2020 відкрили в Токіо. ФОТОрепортаж

У столиці Японії відбулася церемонія відкриття Олімпійських ігор 2020.

Олімпійський вогонь на стадіоні в Токіо запалила японська тенісистка Наомі Осака, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Під час церемонії імператор Японії Нарухіто оголосив XXXII Олімпійські ігри в Токіо відкритими. Голова Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах також виступив на церемонії, він висловив сподівання, що Олімпіада подарує надію на подолання людством пандемії коронавірусу COVID-19.

"Сьогодні мить надії. Так, це дуже відрізняється від того, що ми собі уявляли. Але цінуймо ці моменти", - сказав Бах.

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"Від імені атлетів я хочу подякувати народу Японії. Це була важка подорож, безпрецедентний виклик. Ми дякуємо всім неоспіваним героям, медсестрам, лікарям і всім, хто зробив можливими гри в час пандемії", - додав Бах.

З огляду на коронавірус церемонія відбулася без глядачів. На стадіоні були лідери лише 15 країн та організацій, зокрема - президент Франції Еммануель Макрон.

Раніше повідомлялося, що на вулицях Токіо на тлі відкриття Олімпіади відбуваються демонстрації протесту, які вимагають скасувати проведення Ігор через загрозу поширення коронавірусу. За порядком суворо стежать поліцейські. Вони розганяють демонстрантів і оточили будівлю стадіону.

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Церемонія відкриття Олімпійських ігор розпочалася о 20:00 за місцевим часом.





























