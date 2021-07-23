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Новини
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Російський "Перший канал" не показав вихід українських спортсменів на Олімпіаді

Російський

Коли під час церемонії відкриття Літніх Олімпійських ігор-2020 у Токіо вийшла збірна України, канал перервав трансляцію на рекламу.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на опозиційний російський телеканал "Дождь".

Трансляція "Першого каналу" перервалася на рекламу перед виходом збірної України і відновилася вже після того, як на стадіон вийшла наступна команда - Уругваю.

У пресслужбі "Першого каналу" заявили, що "парад спортсменів триває близько двох годин", і "для виконання комерційних зобов'язань його показ переривається рекламою кілька разів". Чому показ реклами припав на вихід збірної України, в пресслужбі каналу не пояснили.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський - українським олімпійцям: "Подаруйте нам те, що дорожче за золото, срібло й бронзу". ВIДЕО

Раніше під час чемпіонату Європи з футболу "Перший канал" не показував початок матчів за участю збірної України - момент, коли виконувався гімн.

Автор: 

Олімпіада (687) пропаганда (2827) росія (66125) Збірна України (144)


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Топ коментарі
+53
Российский "Первый канал" не показал выход украинских спортсменов на Олимпиаде - Цензор.НЕТ 7681
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23.07.2021 17:45 Відповісти
+51
Российский "Первый канал" не показал выход украинских спортсменов на Олимпиаде - Цензор.НЕТ 2594
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23.07.2021 17:52 Відповісти
+36
Зате показав як лаптєй послали.Российский "Первый канал" не показал выход украинских спортсменов на Олимпиаде - Цензор.НЕТ 564
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23.07.2021 17:51 Відповісти
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Ой яке горе.
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23.07.2021 17:45 Відповісти
Выключили потому что боятся
массового суицида козломордого стада...
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23.07.2021 18:04 Відповісти
на фоні обукраїноязичених сватів!
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23.07.2021 20:43 Відповісти
Российский "Первый канал" не показал выход украинских спортсменов на Олимпиаде - Цензор.НЕТ 7681
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23.07.2021 17:45 Відповісти
Как там интересно Бимба поживает? Не скиглит?
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23.07.2021 17:46 Відповісти
Скігліть і кікається.
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23.07.2021 17:47 Відповісти
А чего ему в Вене скиглить то?
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23.07.2021 17:47 Відповісти
Они показали свою ущербность ))
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23.07.2021 17:45 Відповісти
Российский "Первый канал" не показал выход украинских спортсменов на Олимпиаде - Цензор.НЕТ 7125
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23.07.2021 17:54 Відповісти
Абсолютно пох....
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23.07.2021 17:46 Відповісти
Российский "Первый канал" не показал выход украинских спортсменов на Олимпиаде - Цензор.НЕТ 6946
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23.07.2021 17:47 Відповісти
было бы смешнее если бы голубь серанул ***** на плешь
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23.07.2021 23:16 Відповісти
Говноеды РАБссии вышли на Парад Олимпиады с крутой Крыма ДАУНбасса Приднестровья Асэтии и Абхезии...Типа наше Говно...
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23.07.2021 17:48 Відповісти
Карта РАБсси сраной,это не карта Мацковии Хана Батыя...правда Быдлосы тупые?)))
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23.07.2021 17:49 Відповісти
Рекламу показывают в самое популярное ,"смотримое" время. В раше справедливо решили ,что это время прохождения сборной Украины
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23.07.2021 17:50 Відповісти
Российский "Первый канал" не показал выход украинских спортсменов на Олимпиаде - Цензор.НЕТ 7913
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23.07.2021 17:51 Відповісти
Зате показав як лаптєй послали.Российский "Первый канал" не показал выход украинских спортсменов на Олимпиаде - Цензор.НЕТ 564
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23.07.2021 17:51 Відповісти
Доречі, а чому каци кажуть триколор а нє трицвєт?
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24.07.2021 09:01 Відповісти
Тому що не знають свого нарєчія і повторюють за всіма як папуги.
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24.07.2021 10:02 Відповісти
Да запуганный они. Уже не знают что и ожидать. Думают- "а вдруг они песню харьковских фанатов затянут, кто их знает? Короче, уходим на рекламу! Быстро!"
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23.07.2021 17:52 Відповісти
Ну, это понятно. Их сборная 404 идет как обосранная без флага, а какая-то Украина- нормальное цивилизованное государство. Абыдна. Но тут другой момент интересен. Многочисленные малороссы любят рассказывать про "спортвнепалитики" и болеют за "братскую" сборную. Увидели теперь, малороссы, какой у ваших "братьев" "спорт вне политики"?
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23.07.2021 17:52 Відповісти
Молодца! Гарне питання поставив малороссам!
Ватні хохли все сподіваються що рюзьське ім
влаштують гарне життя.Влаштують вам криваві
шмарклі !
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24.07.2021 15:39 Відповісти
Российский "Первый канал" не показал выход украинских спортсменов на Олимпиаде - Цензор.НЕТ 2594
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23.07.2021 17:52 Відповісти
ТериторІю з населенням , ви мали на увазІ
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23.07.2021 18:18 Відповісти
О! Таку загадку обов'язково потрібно ввести в освітню програму для школярів молодшого шкільного віку.
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23.07.2021 19:19 Відповісти
Весь світ мордор також не захотів дивитися. Так і живуть без прапора і гімну на іграх. Територія - 404.
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23.07.2021 17:53 Відповісти
это как минимум - парад и фейерверк ...такая "победа"
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23.07.2021 17:55 Відповісти
Михал Евгафович Салтыкоа-Щедриненко однажды сказал...Бараны РАБссии всегда что то крадут..то на ДАУНбассе свиснут Репу,но на Поволжье Козу Украдут...,а недавно Краснодаре бабу ягу увели...замуж отдали недавно в РАБство,и назвали царевну ту Кабаева,а сцаря Кабаевич... карочи кабаны...
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23.07.2021 17:56 Відповісти
Кацапам нечего удивляться
А вот НАРОДНЕ РАДИО в Украине целый день крутит руцких певунов - Киркорова, Меладзе, Йолку, Лорак, и практически нет украинских песен
Вопрос - ведь за трансляцию песен радио платит . Значит оно платит не в бюджет украинцев, а в бюджет агрессора

И куда смотрит украинская власть , что кацапы зарабатывают в Украине и ОПЯТЬ затирают украинских певцов ????
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23.07.2021 17:56 Відповісти
Куда смотрит? Так туда и смотрит, откуда эти все певцы.
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23.07.2021 17:59 Відповісти
30 лет смотрит себе в карманы
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23.07.2021 20:27 Відповісти
Кацапы нещадно убивают невинных тысячами а вас удивляет что в мордоре в телеке делается?
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23.07.2021 18:00 Відповісти
Флаг Незалежной РАБссии нес знаменитый Баран РАБссии боксер и чемпион всякого Мира Російський "Перший канал" не показав вихід українських спортсменів на Олімпіаді - Цензор.НЕТ 5232
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23.07.2021 18:01 Відповісти
А что эт у него на трусах написано? "Ху#ло" что ли?
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23.07.2021 18:08 Відповісти
Прикол, но на трусах реклама харьковского "хадо"
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23.07.2021 18:22 Відповісти
Ссутся суки от одного вида.
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23.07.2021 18:01 Відповісти
Потому как при виде украинских спортсменов у кацапов говно в голове булькать начинает -ла..ла...ла-ла...
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23.07.2021 18:49 Відповісти
Это просто какая-то зоологическая ненависть к украинцам. Кацапов надо усыпить. Чем раньше тем лучше.
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23.07.2021 18:04 Відповісти
Гимн РАБссии типа ИНТЬЕРНАЦИОНАЛ спели Ольга ********** Володя Салапвьев и Дима Сикелев...Вставай проклятьем заклейменный и обосранный РЮССКИЙ МИР голодных и РАБов... Слова знаменитого барана РАБссии Сергея Михалкова...
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23.07.2021 18:05 Відповісти
знакомо.
"на стометровке между Гениальным Секретарем и Президентон США
Леонид Ильич пришел вторым, Президент США предпоследним."
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23.07.2021 18:07 Відповісти
Соборність України - тільки на руїнах Москви! Листівка ОУН 1941 року

Російський "Перший канал" не показав вихід українських спортсменів на Олімпіаді - Цензор.НЕТ 3598
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23.07.2021 18:09 Відповісти
Ни гимна ни Флага на Олимпиаде Всемирной...,такого ПОЗОРА за 2 000 лет Олимпиад не было... Гордись чувак..ЭТО РАБссия... чЛЕНИНА СРАЛИНА и ТУПИНА
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23.07.2021 18:10 Відповісти
"ТУПИН" одна из кличек лень.inа! Может потому ***** и выбрала семью Путиных для кремлёвского чая...
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23.07.2021 18:15 Відповісти
https://twitter.com/A_Vit_
https://twitter.com/A_Vit_
https://twitter.com/A_Vit_
https://twitter.com/A_Vit_ Մιtαuskαs https://twitter.com/A_Vit_ @A_Vit_
И это не кадры из дурдома, а апартаменты российской олимпийской сборной в Токио.
1984-замечательная книга, но какая-то для России пророческая...

Російський "Перший канал" не показав вихід українських спортсменів на Олімпіаді - Цензор.НЕТ 1883 Російський "Перший канал" не показав вихід українських спортсменів на Олімпіаді - Цензор.НЕТ 1883
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23.07.2021 18:12 Відповісти
Ось би що було ефективніше для азіопів:
Російський "Перший канал" не показав вихід українських спортсменів на Олімпіаді - Цензор.НЕТ 8374
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23.07.2021 18:31 Відповісти
на совещаниях у Шойгу в МинОбороны Рашки регулярно..
там еще молодых жертвенных новобранцев закалывают посреди главного военного храма МО РФ, когда служат Черную Мессу..
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23.07.2021 18:33 Відповісти
а какошники где? а лапти лыковые? нипарядок, нескрепно это, грех ... и куда тока Гундяй смотрит?
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23.07.2021 18:56 Відповісти
Та і йух з ними!
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23.07.2021 18:13 Відповісти
Х#йло сменило тактику кормления лехтората четаам хахлов тепрь ни-ни-ни...
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23.07.2021 18:14 Відповісти
Украина выживет,РАБссия нет...
Джохар Дудаев генерал-майор советской армии 1995 год...
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23.07.2021 18:15 Відповісти
и кровати там не для секса, а чисто спать - слышал етот "олимпийский" стон...

може они Японию с борделем перепутали, а олимпиаду с вечеринкой у верки на перепихнуться?
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23.07.2021 18:21 Відповісти
Самое удивительное, оказалось что в олимпийской деревне нет вайфая. Только проводной интернет. Иностранцы, давно отвыкшие от проводов, не понимают как можно подключить свой телефон к проводному интернету.
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23.07.2021 18:23 Відповісти
ето вы сейчас японцев дремучими обозвали а русню продвинуто-беспроводной?
хорошая шутка...
а на то шо дырок в земле нет и как бы сходить некуда руснявые беспроводные олимпийцы еще не жалуются?
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23.07.2021 18:27 Відповісти
Російський "Перший канал" не показав вихід українських спортсменів на Олімпіаді - Цензор.НЕТ 2300
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23.07.2021 18:18 Відповісти
Видео, которое можно смотреть бесконечно...
https://twitter.com/i/status/1417472113775099905
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23.07.2021 18:23 Відповісти
Все банально просто..на строительство стадиона Зянит арена в Питере заказали 7 миллиардов,потрачено больше 50 ярдов реально...,на Северный Потоп закказали 15 ярдов,потрачено уже 117....,это РАБссия Чуваки...
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23.07.2021 18:23 Відповісти
Російський "Перший канал" не показав вихід українських спортсменів на Олімпіаді - Цензор.НЕТ 4081
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23.07.2021 18:28 Відповісти
Знаете о чем реально жалею? Отец Сенатор умер 17 сентября 2017 года,а мама Сенаторша умерла недавно,9 апреля этого года...не дожили до кончины Рюсскава Рейха КГБиста Труплера...
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23.07.2021 18:32 Відповісти
Нашли о чем горевать.
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23.07.2021 18:36 Відповісти
Это правда...горевать надо о рюсскамм Быдле Шариковых и Швондеров,Мировая Ливарюция Карла Маркса и Володи чЛенина ОБОСРАЛАСЬ.... Російський "Перший канал" не показав вихід українських спортсменів на Олімпіаді - Цензор.НЕТ 2606
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23.07.2021 18:39 Відповісти
Это же ваши братья, как сказал *****, братья-кацапы вам только моторолы и кабздохи.
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23.07.2021 18:42 Відповісти
убогие *********...очевидно, что у сраной кацапо-орды бомбит. ))
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23.07.2021 18:44 Відповісти
28 сентября 1939 года...ссср дохляк и нацистская Германия напали на Польшу...начало 2 Мировой...,в стиле Черного юмора....

Штирлиц звонит во Львов...братишка Степан Андреевич Бандера?Так,у апарата я, голова українських націоналістів,...зі мною поруч багато побратимів,що бажає пан Моцкаль?Хочу сдать агентуру рюсских Мудаков из НКВД генерала Судоплатова...,пізно пане Моцкаль...,нам їх вже давно передав товаристч Сралін.... та таварісч Берія
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23.07.2021 18:52 Відповісти
Перестраховались! Надоело им ....как соревнования ,так трибуны поют песню харьковских пацанов. Обидно.
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23.07.2021 19:21 Відповісти
Это же ужас,не переживем.
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23.07.2021 19:22 Відповісти
Істерикою кацапів (адекватних росіян не стосується!) задоволена!
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23.07.2021 20:02 Відповісти
коцорылые небратья продолжают гадить
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23.07.2021 20:33 Відповісти
Жалюгідна помста жалюгідних людців.
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23.07.2021 20:46 Відповісти
Это лишний раз подтверждает комплексы у мышебратьев , хорошая новость.
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23.07.2021 21:54 Відповісти
Меньше верь всякой ***** - показали и рассказали.
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23.07.2021 22:51 Відповісти
Зато у них вождь хло.
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23.07.2021 22:16 Відповісти
****@ж и провокация. Сегодня в 22.45 был повтор на этом канале - показали сборную Украины и даже рассказали, сколько спортсменов выступает в команде по легкой атлетике.
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23.07.2021 22:50 Відповісти
Ну так ты смотри прямой эфир, но ради справедливости можно сказать что они не только Украину не показали
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23.07.2021 23:33 Відповісти
Какая разница - прямой, или косой эфир. Была показана сборная Украины - против факта не попрешь, если трезвый.
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24.07.2021 00:20 Відповісти
Такая разница что в прямом эфире реально ушли на рекламу(если что прямой эфир был примерно 15:00), то что Вы смотрели это уже повтор.
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24.07.2021 00:55 Відповісти
Как метко кто то заметил "Страна 666, выступающая на Олимпиаде без флага, гимна, чести и совести панически боится показать своим зрителям страну, у которой всё это есть"
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23.07.2021 23:01 Відповісти
И что характерно,что бы кацапы не делали,все равно выглядят унылым жалким гавном
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24.07.2021 01:19 Відповісти
при любом упоминании Украины кацапов рвет на части...это хорошо... пусть лопнут от злости...
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24.07.2021 05:02 Відповісти
Украина гордо шагает на Олимпиаде, а московиты - сиротки без флага и гимна.
Что тут можно показать - как мир вытер ноги о "россию" ?
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24.07.2021 09:47 Відповісти
 
 