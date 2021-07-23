Російський "Перший канал" не показав вихід українських спортсменів на Олімпіаді
Коли під час церемонії відкриття Літніх Олімпійських ігор-2020 у Токіо вийшла збірна України, канал перервав трансляцію на рекламу.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на опозиційний російський телеканал "Дождь".
Трансляція "Першого каналу" перервалася на рекламу перед виходом збірної України і відновилася вже після того, як на стадіон вийшла наступна команда - Уругваю.
У пресслужбі "Першого каналу" заявили, що "парад спортсменів триває близько двох годин", і "для виконання комерційних зобов'язань його показ переривається рекламою кілька разів". Чому показ реклами припав на вихід збірної України, в пресслужбі каналу не пояснили.
Раніше під час чемпіонату Європи з футболу "Перший канал" не показував початок матчів за участю збірної України - момент, коли виконувався гімн.
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массового суицида козломордого стада...
Ватні хохли все сподіваються що рюзьське ім
влаштують гарне життя.Влаштують вам криваві
шмарклі !
А вот НАРОДНЕ РАДИО в Украине целый день крутит руцких певунов - Киркорова, Меладзе, Йолку, Лорак, и практически нет украинских песен
Вопрос - ведь за трансляцию песен радио платит . Значит оно платит не в бюджет украинцев, а в бюджет агрессора
И куда смотрит украинская власть , что кацапы зарабатывают в Украине и ОПЯТЬ затирают украинских певцов ????
"на стометровке между Гениальным Секретарем и Президентон США
Леонид Ильич пришел вторым, Президент США предпоследним."
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https://twitter.com/A_Vit_ Մιtαuskαs https://twitter.com/A_Vit_ @A_Vit_
И это не кадры из дурдома, а апартаменты российской олимпийской сборной в Токио.
1984-замечательная книга, но какая-то для России пророческая...
там еще молодых жертвенных новобранцев закалывают посреди главного военного храма МО РФ, когда служат Черную Мессу..
Джохар Дудаев генерал-майор советской армии 1995 год...
може они Японию с борделем перепутали, а олимпиаду с вечеринкой у верки на перепихнуться?
хорошая шутка...
а на то шо дырок в земле нет и как бы сходить некуда руснявые беспроводные олимпийцы еще не жалуются?
https://twitter.com/i/status/1417472113775099905
Штирлиц звонит во Львов...братишка Степан Андреевич Бандера?Так,у апарата я, голова українських націоналістів,...зі мною поруч багато побратимів,що бажає пан Моцкаль?Хочу сдать агентуру рюсских Мудаков из НКВД генерала Судоплатова...,пізно пане Моцкаль...,нам їх вже давно передав товаристч Сралін.... та таварісч Берія
Что тут можно показать - как мир вытер ноги о "россию" ?