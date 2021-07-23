Російський "Перший канал" не показав вихід українських спортсменів на Олімпіаді

Коли під час церемонії відкриття Літніх Олімпійських ігор-2020 у Токіо вийшла збірна України, канал перервав трансляцію на рекламу.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на опозиційний російський телеканал "Дождь".

Трансляція "Першого каналу" перервалася на рекламу перед виходом збірної України і відновилася вже після того, як на стадіон вийшла наступна команда - Уругваю.

У пресслужбі "Першого каналу" заявили, що "парад спортсменів триває близько двох годин", і "для виконання комерційних зобов'язань його показ переривається рекламою кілька разів". Чому показ реклами припав на вихід збірної України, в пресслужбі каналу не пояснили.

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Раніше під час чемпіонату Європи з футболу "Перший канал" не показував початок матчів за участю збірної України - момент, коли виконувався гімн.