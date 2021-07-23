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Российский "Первый канал" не показал выход украинских спортсменов на Олимпиаде

Российский

Когда во время церемонии открытия Летних Олимпийских игр-2020 в Токио вышла сборная Украины, канал прервал трансляцию на рекламу.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на оппозиционный российский телеканал "Дождь".

Трансляция "Первого канала" прервалась на рекламу перед выходом сборной Украины и возобновилась уже после того, как на стадион вышла следующая команда - Уругвая.

В пресс-службе "Первого канала" заявили, что "парад спортсменов длится порядка двух часов", и "для выполнения коммерческих обязательств его показ прерывается рекламой несколько раз". Почему показ рекламы пришелся на выход сборной Украины, в пресс-службе канала не объяснили.

Смотрите: Зеленский - украинским олимпийцам: "Подарите нам то, что дороже золота, серебра и бронзы". ВИДЕО

Ранее во время чемпионата Европы по футболу Первый канал не показывал самое начало матчей с участием сборной Украины - момент, когда исполнялся гимн.

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Олимпиада (1136) пропаганда (3700) россия (96231) сборная Украины (272)


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Топ комментарии
+53
Российский "Первый канал" не показал выход украинских спортсменов на Олимпиаде - Цензор.НЕТ 7681
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23.07.2021 17:45 Ответить
+51
Российский "Первый канал" не показал выход украинских спортсменов на Олимпиаде - Цензор.НЕТ 2594
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23.07.2021 17:52 Ответить
+36
Зате показав як лаптєй послали.Российский "Первый канал" не показал выход украинских спортсменов на Олимпиаде - Цензор.НЕТ 564
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23.07.2021 17:51 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Ой яке горе.
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23.07.2021 17:45 Ответить
Выключили потому что боятся
массового суицида козломордого стада...
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23.07.2021 18:04 Ответить
на фоні обукраїноязичених сватів!
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23.07.2021 20:43 Ответить
Российский "Первый канал" не показал выход украинских спортсменов на Олимпиаде - Цензор.НЕТ 7681
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23.07.2021 17:45 Ответить
Как там интересно Бимба поживает? Не скиглит?
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23.07.2021 17:46 Ответить
Скігліть і кікається.
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23.07.2021 17:47 Ответить
А чего ему в Вене скиглить то?
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23.07.2021 17:47 Ответить
Они показали свою ущербность ))
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23.07.2021 17:45 Ответить
Российский "Первый канал" не показал выход украинских спортсменов на Олимпиаде - Цензор.НЕТ 7125
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23.07.2021 17:54 Ответить
Абсолютно пох....
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23.07.2021 17:46 Ответить
Российский "Первый канал" не показал выход украинских спортсменов на Олимпиаде - Цензор.НЕТ 6946
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23.07.2021 17:47 Ответить
было бы смешнее если бы голубь серанул ***** на плешь
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23.07.2021 23:16 Ответить
Говноеды РАБссии вышли на Парад Олимпиады с крутой Крыма ДАУНбасса Приднестровья Асэтии и Абхезии...Типа наше Говно...
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23.07.2021 17:48 Ответить
Карта РАБсси сраной,это не карта Мацковии Хана Батыя...правда Быдлосы тупые?)))
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23.07.2021 17:49 Ответить
Рекламу показывают в самое популярное ,"смотримое" время. В раше справедливо решили ,что это время прохождения сборной Украины
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23.07.2021 17:50 Ответить
Российский "Первый канал" не показал выход украинских спортсменов на Олимпиаде - Цензор.НЕТ 7913
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23.07.2021 17:51 Ответить
Зате показав як лаптєй послали.Российский "Первый канал" не показал выход украинских спортсменов на Олимпиаде - Цензор.НЕТ 564
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23.07.2021 17:51 Ответить
Доречі, а чому каци кажуть триколор а нє трицвєт?
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24.07.2021 09:01 Ответить
Тому що не знають свого нарєчія і повторюють за всіма як папуги.
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24.07.2021 10:02 Ответить
Да запуганный они. Уже не знают что и ожидать. Думают- "а вдруг они песню харьковских фанатов затянут, кто их знает? Короче, уходим на рекламу! Быстро!"
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23.07.2021 17:52 Ответить
Ну, это понятно. Их сборная 404 идет как обосранная без флага, а какая-то Украина- нормальное цивилизованное государство. Абыдна. Но тут другой момент интересен. Многочисленные малороссы любят рассказывать про "спортвнепалитики" и болеют за "братскую" сборную. Увидели теперь, малороссы, какой у ваших "братьев" "спорт вне политики"?
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23.07.2021 17:52 Ответить
Молодца! Гарне питання поставив малороссам!
Ватні хохли все сподіваються що рюзьське ім
влаштують гарне життя.Влаштують вам криваві
шмарклі !
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24.07.2021 15:39 Ответить
Российский "Первый канал" не показал выход украинских спортсменов на Олимпиаде - Цензор.НЕТ 2594
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23.07.2021 17:52 Ответить
ТериторІю з населенням , ви мали на увазІ
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23.07.2021 18:18 Ответить
О! Таку загадку обов'язково потрібно ввести в освітню програму для школярів молодшого шкільного віку.
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23.07.2021 19:19 Ответить
Весь світ мордор також не захотів дивитися. Так і живуть без прапора і гімну на іграх. Територія - 404.
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23.07.2021 17:53 Ответить
это как минимум - парад и фейерверк ...такая "победа"
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23.07.2021 17:55 Ответить
Михал Евгафович Салтыкоа-Щедриненко однажды сказал...Бараны РАБссии всегда что то крадут..то на ДАУНбассе свиснут Репу,но на Поволжье Козу Украдут...,а недавно Краснодаре бабу ягу увели...замуж отдали недавно в РАБство,и назвали царевну ту Кабаева,а сцаря Кабаевич... карочи кабаны...
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23.07.2021 17:56 Ответить
Кацапам нечего удивляться
А вот НАРОДНЕ РАДИО в Украине целый день крутит руцких певунов - Киркорова, Меладзе, Йолку, Лорак, и практически нет украинских песен
Вопрос - ведь за трансляцию песен радио платит . Значит оно платит не в бюджет украинцев, а в бюджет агрессора

И куда смотрит украинская власть , что кацапы зарабатывают в Украине и ОПЯТЬ затирают украинских певцов ????
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23.07.2021 17:56 Ответить
Куда смотрит? Так туда и смотрит, откуда эти все певцы.
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23.07.2021 17:59 Ответить
30 лет смотрит себе в карманы
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23.07.2021 20:27 Ответить
Кацапы нещадно убивают невинных тысячами а вас удивляет что в мордоре в телеке делается?
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23.07.2021 18:00 Ответить
Флаг Незалежной РАБссии нес знаменитый Баран РАБссии боксер и чемпион всякого Мира Російський "Перший канал" не показав вихід українських спортсменів на Олімпіаді - Цензор.НЕТ 5232
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23.07.2021 18:01 Ответить
А что эт у него на трусах написано? "Ху#ло" что ли?
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23.07.2021 18:08 Ответить
Прикол, но на трусах реклама харьковского "хадо"
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23.07.2021 18:22 Ответить
Ссутся суки от одного вида.
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23.07.2021 18:01 Ответить
Потому как при виде украинских спортсменов у кацапов говно в голове булькать начинает -ла..ла...ла-ла...
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23.07.2021 18:49 Ответить
Это просто какая-то зоологическая ненависть к украинцам. Кацапов надо усыпить. Чем раньше тем лучше.
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23.07.2021 18:04 Ответить
Гимн РАБссии типа ИНТЬЕРНАЦИОНАЛ спели Ольга ********** Володя Салапвьев и Дима Сикелев...Вставай проклятьем заклейменный и обосранный РЮССКИЙ МИР голодных и РАБов... Слова знаменитого барана РАБссии Сергея Михалкова...
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23.07.2021 18:05 Ответить
знакомо.
"на стометровке между Гениальным Секретарем и Президентон США
Леонид Ильич пришел вторым, Президент США предпоследним."
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23.07.2021 18:07 Ответить
Соборність України - тільки на руїнах Москви! Листівка ОУН 1941 року

Російський "Перший канал" не показав вихід українських спортсменів на Олімпіаді - Цензор.НЕТ 3598
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23.07.2021 18:09 Ответить
Ни гимна ни Флага на Олимпиаде Всемирной...,такого ПОЗОРА за 2 000 лет Олимпиад не было... Гордись чувак..ЭТО РАБссия... чЛЕНИНА СРАЛИНА и ТУПИНА
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23.07.2021 18:10 Ответить
"ТУПИН" одна из кличек лень.inа! Может потому ***** и выбрала семью Путиных для кремлёвского чая...
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23.07.2021 18:15 Ответить
https://twitter.com/A_Vit_
https://twitter.com/A_Vit_
https://twitter.com/A_Vit_
https://twitter.com/A_Vit_ Մιtαuskαs https://twitter.com/A_Vit_ @A_Vit_
И это не кадры из дурдома, а апартаменты российской олимпийской сборной в Токио.
1984-замечательная книга, но какая-то для России пророческая...

Російський "Перший канал" не показав вихід українських спортсменів на Олімпіаді - Цензор.НЕТ 1883 Російський "Перший канал" не показав вихід українських спортсменів на Олімпіаді - Цензор.НЕТ 1883
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23.07.2021 18:12 Ответить
Ось би що було ефективніше для азіопів:
Російський "Перший канал" не показав вихід українських спортсменів на Олімпіаді - Цензор.НЕТ 8374
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23.07.2021 18:31 Ответить
на совещаниях у Шойгу в МинОбороны Рашки регулярно..
там еще молодых жертвенных новобранцев закалывают посреди главного военного храма МО РФ, когда служат Черную Мессу..
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23.07.2021 18:33 Ответить
а какошники где? а лапти лыковые? нипарядок, нескрепно это, грех ... и куда тока Гундяй смотрит?
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23.07.2021 18:56 Ответить
Та і йух з ними!
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23.07.2021 18:13 Ответить
Х#йло сменило тактику кормления лехтората четаам хахлов тепрь ни-ни-ни...
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23.07.2021 18:14 Ответить
Украина выживет,РАБссия нет...
Джохар Дудаев генерал-майор советской армии 1995 год...
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23.07.2021 18:15 Ответить
и кровати там не для секса, а чисто спать - слышал етот "олимпийский" стон...

може они Японию с борделем перепутали, а олимпиаду с вечеринкой у верки на перепихнуться?
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23.07.2021 18:21 Ответить
Самое удивительное, оказалось что в олимпийской деревне нет вайфая. Только проводной интернет. Иностранцы, давно отвыкшие от проводов, не понимают как можно подключить свой телефон к проводному интернету.
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23.07.2021 18:23 Ответить
ето вы сейчас японцев дремучими обозвали а русню продвинуто-беспроводной?
хорошая шутка...
а на то шо дырок в земле нет и как бы сходить некуда руснявые беспроводные олимпийцы еще не жалуются?
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23.07.2021 18:27 Ответить
Російський "Перший канал" не показав вихід українських спортсменів на Олімпіаді - Цензор.НЕТ 2300
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23.07.2021 18:18 Ответить
Видео, которое можно смотреть бесконечно...
https://twitter.com/i/status/1417472113775099905
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23.07.2021 18:23 Ответить
Все банально просто..на строительство стадиона Зянит арена в Питере заказали 7 миллиардов,потрачено больше 50 ярдов реально...,на Северный Потоп закказали 15 ярдов,потрачено уже 117....,это РАБссия Чуваки...
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23.07.2021 18:23 Ответить
Російський "Перший канал" не показав вихід українських спортсменів на Олімпіаді - Цензор.НЕТ 4081
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23.07.2021 18:28 Ответить
Знаете о чем реально жалею? Отец Сенатор умер 17 сентября 2017 года,а мама Сенаторша умерла недавно,9 апреля этого года...не дожили до кончины Рюсскава Рейха КГБиста Труплера...
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23.07.2021 18:32 Ответить
Нашли о чем горевать.
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23.07.2021 18:36 Ответить
Это правда...горевать надо о рюсскамм Быдле Шариковых и Швондеров,Мировая Ливарюция Карла Маркса и Володи чЛенина ОБОСРАЛАСЬ.... Російський "Перший канал" не показав вихід українських спортсменів на Олімпіаді - Цензор.НЕТ 2606
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23.07.2021 18:39 Ответить
Это же ваши братья, как сказал *****, братья-кацапы вам только моторолы и кабздохи.
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23.07.2021 18:42 Ответить
убогие *********...очевидно, что у сраной кацапо-орды бомбит. ))
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23.07.2021 18:44 Ответить
28 сентября 1939 года...ссср дохляк и нацистская Германия напали на Польшу...начало 2 Мировой...,в стиле Черного юмора....

Штирлиц звонит во Львов...братишка Степан Андреевич Бандера?Так,у апарата я, голова українських націоналістів,...зі мною поруч багато побратимів,що бажає пан Моцкаль?Хочу сдать агентуру рюсских Мудаков из НКВД генерала Судоплатова...,пізно пане Моцкаль...,нам їх вже давно передав товаристч Сралін.... та таварісч Берія
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23.07.2021 18:52 Ответить
Перестраховались! Надоело им ....как соревнования ,так трибуны поют песню харьковских пацанов. Обидно.
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23.07.2021 19:21 Ответить
Это же ужас,не переживем.
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23.07.2021 19:22 Ответить
Істерикою кацапів (адекватних росіян не стосується!) задоволена!
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23.07.2021 20:02 Ответить
коцорылые небратья продолжают гадить
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23.07.2021 20:33 Ответить
Жалюгідна помста жалюгідних людців.
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23.07.2021 20:46 Ответить
Это лишний раз подтверждает комплексы у мышебратьев , хорошая новость.
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23.07.2021 21:54 Ответить
Меньше верь всякой ***** - показали и рассказали.
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23.07.2021 22:51 Ответить
Зато у них вождь хло.
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23.07.2021 22:16 Ответить
****@ж и провокация. Сегодня в 22.45 был повтор на этом канале - показали сборную Украины и даже рассказали, сколько спортсменов выступает в команде по легкой атлетике.
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23.07.2021 22:50 Ответить
Ну так ты смотри прямой эфир, но ради справедливости можно сказать что они не только Украину не показали
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23.07.2021 23:33 Ответить
Какая разница - прямой, или косой эфир. Была показана сборная Украины - против факта не попрешь, если трезвый.
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24.07.2021 00:20 Ответить
Такая разница что в прямом эфире реально ушли на рекламу(если что прямой эфир был примерно 15:00), то что Вы смотрели это уже повтор.
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24.07.2021 00:55 Ответить
Как метко кто то заметил "Страна 666, выступающая на Олимпиаде без флага, гимна, чести и совести панически боится показать своим зрителям страну, у которой всё это есть"
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23.07.2021 23:01 Ответить
И что характерно,что бы кацапы не делали,все равно выглядят унылым жалким гавном
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24.07.2021 01:19 Ответить
при любом упоминании Украины кацапов рвет на части...это хорошо... пусть лопнут от злости...
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24.07.2021 05:02 Ответить
Украина гордо шагает на Олимпиаде, а московиты - сиротки без флага и гимна.
Что тут можно показать - как мир вытер ноги о "россию" ?
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24.07.2021 09:47 Ответить
 
 