Российский "Первый канал" не показал выход украинских спортсменов на Олимпиаде
Когда во время церемонии открытия Летних Олимпийских игр-2020 в Токио вышла сборная Украины, канал прервал трансляцию на рекламу.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на оппозиционный российский телеканал "Дождь".
Трансляция "Первого канала" прервалась на рекламу перед выходом сборной Украины и возобновилась уже после того, как на стадион вышла следующая команда - Уругвая.
В пресс-службе "Первого канала" заявили, что "парад спортсменов длится порядка двух часов", и "для выполнения коммерческих обязательств его показ прерывается рекламой несколько раз". Почему показ рекламы пришелся на выход сборной Украины, в пресс-службе канала не объяснили.
Ранее во время чемпионата Европы по футболу Первый канал не показывал самое начало матчей с участием сборной Украины - момент, когда исполнялся гимн.
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массового суицида козломордого стада...
Ватні хохли все сподіваються що рюзьське ім
влаштують гарне життя.Влаштують вам криваві
шмарклі !
А вот НАРОДНЕ РАДИО в Украине целый день крутит руцких певунов - Киркорова, Меладзе, Йолку, Лорак, и практически нет украинских песен
Вопрос - ведь за трансляцию песен радио платит . Значит оно платит не в бюджет украинцев, а в бюджет агрессора
И куда смотрит украинская власть , что кацапы зарабатывают в Украине и ОПЯТЬ затирают украинских певцов ????
"на стометровке между Гениальным Секретарем и Президентон США
Леонид Ильич пришел вторым, Президент США предпоследним."
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https://twitter.com/A_Vit_ Մιtαuskαs https://twitter.com/A_Vit_ @A_Vit_
И это не кадры из дурдома, а апартаменты российской олимпийской сборной в Токио.
1984-замечательная книга, но какая-то для России пророческая...
там еще молодых жертвенных новобранцев закалывают посреди главного военного храма МО РФ, когда служат Черную Мессу..
Джохар Дудаев генерал-майор советской армии 1995 год...
може они Японию с борделем перепутали, а олимпиаду с вечеринкой у верки на перепихнуться?
хорошая шутка...
а на то шо дырок в земле нет и как бы сходить некуда руснявые беспроводные олимпийцы еще не жалуются?
https://twitter.com/i/status/1417472113775099905
Штирлиц звонит во Львов...братишка Степан Андреевич Бандера?Так,у апарата я, голова українських націоналістів,...зі мною поруч багато побратимів,що бажає пан Моцкаль?Хочу сдать агентуру рюсских Мудаков из НКВД генерала Судоплатова...,пізно пане Моцкаль...,нам їх вже давно передав товаристч Сралін.... та таварісч Берія
Что тут можно показать - как мир вытер ноги о "россию" ?