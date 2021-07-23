Российский "Первый канал" не показал выход украинских спортсменов на Олимпиаде

Когда во время церемонии открытия Летних Олимпийских игр-2020 в Токио вышла сборная Украины, канал прервал трансляцию на рекламу.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на оппозиционный российский телеканал "Дождь".

Трансляция "Первого канала" прервалась на рекламу перед выходом сборной Украины и возобновилась уже после того, как на стадион вышла следующая команда - Уругвая.

В пресс-службе "Первого канала" заявили, что "парад спортсменов длится порядка двух часов", и "для выполнения коммерческих обязательств его показ прерывается рекламой несколько раз". Почему показ рекламы пришелся на выход сборной Украины, в пресс-службе канала не объяснили.

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Ранее во время чемпионата Европы по футболу Первый канал не показывал самое начало матчей с участием сборной Украины - момент, когда исполнялся гимн.