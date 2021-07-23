Олимпиаду-2020 открыли в Токио. ФОТОрепортаж

В столице Японии состоялась церемония открытия Олимпийских игр 2020.

Олимпийский огонь на стадионе в Токио зажгла японская теннисистка Наоми Осака, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В ходе церемонии император Японии Нарухито объявил XXXII Олимпийские игры в Токио открытыми. Глава МОК Томас Бах также выступил на церемонии, он выразил надежду, что Олимпиада подарит надежду на преодоление человечеством пандемии коронавируса COVID-19.

"Сегодня момент надежды. Да, это очень отличается от того, что мы себе представляли. Но давайте ценить эти моменты", - сказал Бах.

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"От лица атлетов я хочу поблагодарить народ Японии. Это было тяжелое путешествие, беспрецедентный вызов. Мы благодарим всех невоспетых героев, медсестер, докторов и всех, кто сделал возможными игры в момент пандемии", - добавил Бах.

Из-за коронавируса церемония прошла без зрителей. На стадионе присутствовали лидеры только 15 стран и организаций, в частности - президент Франции Эмманюэль Макрон.

Ранее сообщалось, что на улицах Токио на фоне открытия Олимпиады проходят демонстрации протестующих, которые требуют отменить проведение игр из-за угрозы распространения коронавируса. За порядком строго следят полицейские. Они разгоняют демонстрантов и оцепили здание стадиона.

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Церемония открытия Олимпийских игр началась в 20:00 по местному времени.





























