Олимпиаду-2020 открыли в Токио. ФОТОрепортаж
В столице Японии состоялась церемония открытия Олимпийских игр 2020.
Олимпийский огонь на стадионе в Токио зажгла японская теннисистка Наоми Осака, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
В ходе церемонии император Японии Нарухито объявил XXXII Олимпийские игры в Токио открытыми. Глава МОК Томас Бах также выступил на церемонии, он выразил надежду, что Олимпиада подарит надежду на преодоление человечеством пандемии коронавируса COVID-19.
"Сегодня момент надежды. Да, это очень отличается от того, что мы себе представляли. Но давайте ценить эти моменты", - сказал Бах.
"От лица атлетов я хочу поблагодарить народ Японии. Это было тяжелое путешествие, беспрецедентный вызов. Мы благодарим всех невоспетых героев, медсестер, докторов и всех, кто сделал возможными игры в момент пандемии", - добавил Бах.
Из-за коронавируса церемония прошла без зрителей. На стадионе присутствовали лидеры только 15 стран и организаций, в частности - президент Франции Эмманюэль Макрон.
Ранее сообщалось, что на улицах Токио на фоне открытия Олимпиады проходят демонстрации протестующих, которые требуют отменить проведение игр из-за угрозы распространения коронавируса. За порядком строго следят полицейские. Они разгоняют демонстрантов и оцепили здание стадиона.
Церемония открытия Олимпийских игр началась в 20:00 по местному времени.
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На открытии Олимпиады в Токио Первый канал гос-ва 404 не показал проход сб. Украины. Пусть спортсмены - особенно те, кто кому спорт вне политики - узнают об этом.
И хорошо это довести до всех !! членов делегации Украины на Олимпиаде.
Проведение Олимпиад, вступление в МОК, победы в чемпионатах мира, общекомандные зачеты - это все большая политика. Это инструмент влияния, в том числе, на умы людей во всем мире. Потому что любая суперзвезда в каждом виде спорта благодаря тому, что его знают, уважают, прислушиваются к его мнению, к его взглядам, может быть своего рода дипломатом. Большой спорт - это большая политика.
В свое время я сильно смеялся над Александром Дмитриевичем Жуковым, бывшим президентом Олимпийского комитета России, который говорил о том, что Олимпиада - это "фестиваль". Никакой это не фестиваль, это реальная война. И даже если кто-то из спортсменов относится к этому с улыбкой или с каким-то пофигизмом, это просто его индивидуальные качества, человек смог настроиться, такой у него подход, такой у него характер. На самом деле это война между спортсменами, это показывает мощь, влияние и прочее. - https://www.svoboda.org/a/my-okazalis-na-samom-dne-pochemu-rossija-v-tokyo-snova-bez-flaga/31372101.html
Негідники. Отак і повертай в сторону Сходу.
І перемог !