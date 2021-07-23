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Олимпиаду-2020 открыли в Токио. ФОТОрепортаж

В столице Японии состоялась церемония открытия Олимпийских игр 2020.

Олимпийский огонь на стадионе в Токио зажгла японская теннисистка Наоми Осака, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В ходе церемонии император Японии Нарухито объявил XXXII Олимпийские игры в Токио открытыми. Глава МОК Томас Бах также выступил на церемонии, он выразил надежду, что Олимпиада подарит надежду на преодоление человечеством пандемии коронавируса COVID-19.

"Сегодня момент надежды. Да, это очень отличается от того, что мы себе представляли. Но давайте ценить эти моменты", - сказал Бах.

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"От лица атлетов я хочу поблагодарить народ Японии. Это было тяжелое путешествие, беспрецедентный вызов. Мы благодарим всех невоспетых героев, медсестер, докторов и всех, кто сделал возможными игры в момент пандемии", - добавил Бах.

Из-за коронавируса церемония прошла без зрителей. На стадионе присутствовали лидеры только 15 стран и организаций, в частности - президент Франции Эмманюэль Макрон.

Ранее сообщалось, что на улицах Токио на фоне открытия Олимпиады проходят демонстрации протестующих, которые требуют отменить проведение игр из-за угрозы распространения коронавируса. За порядком строго следят полицейские. Они разгоняют демонстрантов и оцепили здание стадиона.

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Церемония открытия Олимпийских игр началась в 20:00 по местному времени.

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Олимпиаду-2020 открыли в Токио 15

Автор: 

Олимпиада (1136) открытие (93) Япония (1311)


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Топ комментарии
+9
і рєкламой іх, рєкламой...

https://twitter.com/Andymelly2
https://twitter.com/Andymelly2

Andymelly

@Andymelly2


На открытии Олимпиады в Токио Первый канал гос-ва 404 не показал проход сб. Украины. Пусть спортсмены - особенно те, кто кому спорт вне политики - узнают об этом.
И хорошо это довести до всех !! членов делегации Украины на Олимпиаде.
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23.07.2021 19:27 Ответить
+9
Олімпіаду-2020 відкрили в Токіо - Цензор.НЕТ 4081
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23.07.2021 19:54 Ответить
+8
зеЛох - уже давно стал токсичной личностью для цивилизованного общества.
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23.07.2021 19:10 Ответить
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Макрон присутствовал, а ЯнеЛоха(42 годика) не пустили в приличное общество..
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23.07.2021 19:06 Ответить
зеЛох - уже давно стал токсичной личностью для цивилизованного общества.
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23.07.2021 19:10 Ответить
ще цунамі прийде...
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23.07.2021 19:26 Ответить
і рєкламой іх, рєкламой...

https://twitter.com/Andymelly2
https://twitter.com/Andymelly2

Andymelly

@Andymelly2


На открытии Олимпиады в Токио Первый канал гос-ва 404 не показал проход сб. Украины. Пусть спортсмены - особенно те, кто кому спорт вне политики - узнают об этом.
И хорошо это довести до всех !! членов делегации Украины на Олимпиаде.
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23.07.2021 19:27 Ответить
Зате у нас країну не 404 не просто показали, а й нагадали, чому вони стали 404 - не забули мокнуть їх!
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23.07.2021 19:52 Ответить
Стоит отметить, что российское телевидение не в первый раз применяет цензуру в отношении украинских спортсменов. Так, трансляции игр сборной Украины по футболу на Евро - 2020 начинались на "Первом канале" после того, как прозвучат национальные гимны. Например, во время поединка 1/4 финала между Украиной и Англией режиссер российской трансляции вместо гимнов продемонстрировал зрителям панорамные виды Рима, в котором проходила встреча.
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23.07.2021 19:56 Ответить
...Спорт есть и всегда был большой политикой, даже если не вспоминать Олимпиаду 1936 года в фашистской Германии.
Проведение Олимпиад, вступление в МОК, победы в чемпионатах мира, общекомандные зачеты - это все большая политика. Это инструмент влияния, в том числе, на умы людей во всем мире. Потому что любая суперзвезда в каждом виде спорта благодаря тому, что его знают, уважают, прислушиваются к его мнению, к его взглядам, может быть своего рода дипломатом. Большой спорт - это большая политика.
В свое время я сильно смеялся над Александром Дмитриевичем Жуковым, бывшим президентом Олимпийского комитета России, который говорил о том, что Олимпиада - это "фестиваль". Никакой это не фестиваль, это реальная война. И даже если кто-то из спортсменов относится к этому с улыбкой или с каким-то пофигизмом, это просто его индивидуальные качества, человек смог настроиться, такой у него подход, такой у него характер. На самом деле это война между спортсменами, это показывает мощь, влияние и прочее. - https://www.svoboda.org/a/my-okazalis-na-samom-dne-pochemu-rossija-v-tokyo-snova-bez-flaga/31372101.html
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23.07.2021 20:50 Ответить
А Південна Корея вихід українців супроводила руїнами Чорнобилю.....
Негідники. Отак і повертай в сторону Сходу.
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23.07.2021 19:51 Ответить
Узнайте страну по флагу
Олімпіаду-2020 відкрили в Токіо - Цензор.НЕТ 3495
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23.07.2021 19:53 Ответить
Олімпіаду-2020 відкрили в Токіо - Цензор.НЕТ 4081
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23.07.2021 19:54 Ответить
Вдалого виступу нашим олімпійцям !
І перемог !
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23.07.2021 20:41 Ответить
Все как-то тоскливо. Похоже эре спортивных шоу приходит конец. И Олимпиады скоро отменят.
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23.07.2021 22:23 Ответить
 
 