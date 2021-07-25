Фехтувальник Рейзлін здобув бронзову медаль на Олімпіаді в Токіо
Український фехтувальник Ігор Рейзлін став бронзовим призером Олімпіади-2020 в Токіо (Японія).
У поєдинку за третє місце в індивідуальному турнірі шпажистів Рейзлін переміг італійця Андреа Сантареллі - 15:12, передає Цензор.НЕТ.
Золото Ігор-2020 розіграють француз Ромен Канноне та угорець Гергеєм Шиклоши.
