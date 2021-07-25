УКР
Фехтувальник Рейзлін здобув бронзову медаль на Олімпіаді в Токіо

Фехтувальник Рейзлін здобув бронзову медаль на Олімпіаді в Токіо

Український фехтувальник Ігор Рейзлін став бронзовим призером Олімпіади-2020 в Токіо (Японія).

У поєдинку за третє місце в індивідуальному турнірі шпажистів Рейзлін переміг італійця Андреа Сантареллі - 15:12, передає Цензор.НЕТ.

Золото Ігор-2020 розіграють француз Ромен Канноне та угорець Гергеєм Шиклоши.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Український фехтувальник Рейзлін вийшов у пів фінал Олімпіади-2020

Похоже, эта медаль внеплановая? Тем более приятно! Поздравляем!
25.07.2021 14:45 Відповісти
Респект!!!..
25.07.2021 14:48 Відповісти
Молодца ,козарлюга!!!Слава,Україні!!!))))
25.07.2021 14:51 Відповісти
агитировал в 2019 за наркомана, а том его недавно за это орденом наградил!! не воина, не врача, на академика...а своего агитатора!!! ЗЕмрази, пускай засунут эту медальку себе в дупу!!
25.07.2021 15:03 Відповісти
Зате планову медаль від Костевич не отримали
Та й від Білодід очікували медалі більш високого гатунку
25.07.2021 17:37 Відповісти
Так, Костевич 4-та.
25.07.2021 21:47 Відповісти
Молодца!
25.07.2021 14:51 Відповісти
2 дня 2 медали...нормально
25.07.2021 14:59 Відповісти
У нас в Токио есть одна железобетонная золотая медаль. Остальные как повезет. Покаместь везёт на брынзы...
25.07.2021 15:00 Відповісти
А какая железобетонная золотая?
25.07.2021 15:23 Відповісти
В Легкой атлетике Украина возьмет пару тройку медалей...
25.07.2021 15:03 Відповісти
Прыжки в высоту золото возьмет Ярослава Магучих
25.07.2021 15:06 Відповісти
Бех-Романчук теж золото цілком може взяти...
25.07.2021 15:35 Відповісти
Рейзлин режет как нужно. Браво! Великий спорт, родом из истории военного дела. Да и смотреть нескучно, всё динамично, нервы зашкаливают, если есть за кого болеть.
25.07.2021 15:19 Відповісти
МОЛОДЕЦЬ !!! СЛАВА УКРАЇНІ !!
25.07.2021 15:35 Відповісти
Тем более значимая бронза, если учесть, что ранее проиграл французу(тот вообще был запасным в команде) выигравший золото. Боец.
25.07.2021 15:52 Відповісти
ВІТАЄМО !!
Фехтувальник Рейзлін здобув бронзову медаль на Олімпіаді в Токіо - Цензор.НЕТ 9872

.
25.07.2021 16:32 Відповісти
Шановне Панство,давайте не будем загадувати медалістів наперед,щоб не наврочити.Без образ.
25.07.2021 17:57 Відповісти
Молодець!
26.07.2021 08:37 Відповісти
 
 