Фехтовальщик Рейзлин завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио

Украинский фехтовальщик Игорь Рейзлин стал бронзовым призером Олимпиады-2020 в Токио (Япония).

В поединке за третье место в индивидуальном турнире шпажистов Рейзлин победил итальянца Андреа Сантарелли - 15:12, передает Цензор.НЕТ.

"Золото" Игр-2020 разыграют француз Ромен Каннон и венгр Гергея Шиклош.

