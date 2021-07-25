РУС
Фехтовальщик Рейзлин завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио

Украинский фехтовальщик Игорь Рейзлин стал бронзовым призером Олимпиады-2020 в Токио (Япония).

В поединке за третье место в индивидуальном турнире шпажистов Рейзлин победил итальянца Андреа Сантарелли - 15:12, передает Цензор.НЕТ.

"Золото" Игр-2020 разыграют француз Ромен Каннон и венгр Гергея Шиклош.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дзюдоистка Билодид завоевала первую медаль для Украины на Олимпиаде в Токио. ВИДЕО+ФОТО

Похоже, эта медаль внеплановая? Тем более приятно! Поздравляем!
25.07.2021 14:45 Ответить
Респект!!!..
25.07.2021 14:48 Ответить
Молодца ,козарлюга!!!Слава,Україні!!!))))
25.07.2021 14:51 Ответить
агитировал в 2019 за наркомана, а том его недавно за это орденом наградил!! не воина, не врача, на академика...а своего агитатора!!! ЗЕмрази, пускай засунут эту медальку себе в дупу!!
показать весь комментарий
25.07.2021 15:03 Ответить
Зате планову медаль від Костевич не отримали
Та й від Білодід очікували медалі більш високого гатунку
показать весь комментарий
25.07.2021 17:37 Ответить
Так, Костевич 4-та.
показать весь комментарий
25.07.2021 21:47 Ответить
Молодца!
25.07.2021 14:51 Ответить
2 дня 2 медали...нормально
25.07.2021 14:59 Ответить
У нас в Токио есть одна железобетонная золотая медаль. Остальные как повезет. Покаместь везёт на брынзы...
25.07.2021 15:00 Ответить
А какая железобетонная золотая?
25.07.2021 15:23 Ответить
В Легкой атлетике Украина возьмет пару тройку медалей...
25.07.2021 15:03 Ответить
Прыжки в высоту золото возьмет Ярослава Магучих
25.07.2021 15:06 Ответить
Бех-Романчук теж золото цілком може взяти...
25.07.2021 15:35 Ответить
Рейзлин режет как нужно. Браво! Великий спорт, родом из истории военного дела. Да и смотреть нескучно, всё динамично, нервы зашкаливают, если есть за кого болеть.
25.07.2021 15:19 Ответить
МОЛОДЕЦЬ !!! СЛАВА УКРАЇНІ !!
25.07.2021 15:35 Ответить
Тем более значимая бронза, если учесть, что ранее проиграл французу(тот вообще был запасным в команде) выигравший золото. Боец.
25.07.2021 15:52 Ответить
ВІТАЄМО !!
Фехтувальник Рейзлін здобув бронзову медаль на Олімпіаді в Токіо - Цензор.НЕТ 9872

Шановне Панство,давайте не будем загадувати медалістів наперед,щоб не наврочити.Без образ.
25.07.2021 17:57 Ответить
Молодець!
