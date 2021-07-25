Фехтовальщик Рейзлин завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио
Украинский фехтовальщик Игорь Рейзлин стал бронзовым призером Олимпиады-2020 в Токио (Япония).
В поединке за третье место в индивидуальном турнире шпажистов Рейзлин победил итальянца Андреа Сантарелли - 15:12, передает Цензор.НЕТ.
"Золото" Игр-2020 разыграют француз Ромен Каннон и венгр Гергея Шиклош.
Топ комментарии
+24 Старый пионэр
показать весь комментарий25.07.2021 14:45 Ответить Ссылка
+23 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий25.07.2021 14:48 Ответить Ссылка
+10 Дмитро Черних #470343
показать весь комментарий25.07.2021 14:51 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Та й від Білодід очікували медалі більш високого гатунку
.