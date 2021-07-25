УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8639 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
2 030 28

До кінця літа плануємо зробити 10 млн щеплень проти коронавірусу, - Кузін

До кінця літа плануємо зробити 10 млн щеплень проти коронавірусу, - Кузін

В Україні до кінця літа 2021 року планують зробити 10 млн щеплень проти коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю виданню "Апостроф", яке вийшло 25 липня, розповів заступник міністра охорони здоров'я, головний санлікар України Ігор Кузін.

"До кінця літа ми плануємо зробити 10 млн щеплень проти COVID-19", - сказав він.

Кузін зазначив, що, згідно з результатами національного дослідження, мінімум 30% українців, не враховуючи вакцинованих людей, вже перехворіли COVID-19.

"Пам'ятайте, щеплення проти COVID-19 ефективно запобігають важкому перебігу хвороби і рятують життя. Тільки завдяки вакцинації ми можемо бути більш захищені. Навіть якщо ви захворієте, перебіг хвороби буде значно легшим і ви зможете уникнути госпіталізації або смерті. Наприклад, за попередньою публікацією досліджень від управління охорони здоров'я Великої Британії, деякі вакцини мають ефективність понад 90% в запобіганні госпіталізації під час  захворювання штамом "Дельта", - розповів він.

Також читайте: Можливо введення внутрішніх "паспортів вакцинації" для ослаблення карантину, - Кузін

вакцина (4419) карантин (18172) Кузін Ігор (316) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Продавей костылей рекомендует ампутировать ноги
показати весь коментар
25.07.2021 16:36 Відповісти
+3
і посадити 50 000 000 горіхів
показати весь коментар
25.07.2021 15:22 Відповісти
+3
Файзер эффективен от Дельты на 90%: https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/uk-study-finds-vaccines-offer-high-protection-against-hospitalisation-delta-2021-06-14/
показати весь коментар
25.07.2021 15:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
і посадити 50 000 000 горіхів
показати весь коментар
25.07.2021 15:22 Відповісти
С количеством орехов я бы быстрее согласился.
показати весь коментар
25.07.2021 15:41 Відповісти
вони ше можуть і під кактуси підписатися
показати весь коментар
25.07.2021 15:57 Відповісти
Щеплення це добре коли знати від чого.А від якого типу ковіду нас планують вакцинувати коли майже щонеділі зявляєься новий а універсальної вакцини не існує в природі?
показати весь коментар
25.07.2021 15:23 Відповісти
Файзер эффективен от Дельты на 90%: https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/uk-study-finds-vaccines-offer-high-protection-against-hospitalisation-delta-2021-06-14/
показати весь коментар
25.07.2021 15:38 Відповісти
Согласен на 100%. Но разведенный шахер-махер с закупками убил у граждан доверие к государству как к гаранту здоровья населения. К тому же использование электронной записи делает невозможным это осуществить большинству граждан 50+, это совсем не из вина. За такое бабло, что закатано в асфальт нет проблем организовать мобильную вакцинацию на дому в первую очередь пожилых людей из группы риска и не владеющими навыками пользования интернетом.
показати весь коментар
25.07.2021 15:51 Відповісти
Семейный врач запишет на вакцинацию, даже если ты вообще не умеешь читать.
показати весь коментар
25.07.2021 15:52 Відповісти
Та это я знаю. Вы, наверное, так и не поняли, а я не могу по 5 раз объяснять, что самая уязвимая часть населения не пользуется интернетом, а пользуется слухами на уровне совка. Поэтому таких граждан надо дома прививать. И это необходимо организовать. Участковый врач имеет все данные для выдачи мобильным бригадам и имеет от них отчет о привитых. Или Вы так, лишь бы против сказать? Отправляйте стариков в очереди, пусть там в жару и от давления еще припадают.
показати весь коментар
25.07.2021 16:11 Відповісти
Вакцины имеют требования к условиям хранения. Когда эти условия будут выполнимы для мобильных бригад, будут колоть и мобильными бригадами.
А для недееспособных есть такая категория лиц, которая называется "опекуны" - это их обязанность опекаться такими, как вы описали выше.
показати весь коментар
25.07.2021 16:17 Відповісти
То есть, пусть родственники спасают, а не государство? А требования к условиям хранения обеспечивает опять же государство и рациональное использование тоже оно. А не по типу "В сельмаг мороженую мойву завезли, разбирайте пока не растаяла"
показати весь коментар
25.07.2021 16:27 Відповісти
Опекун - это официальный статус, определенный государством. А требования к хранению обеспечивает государство и, если эти требования в мобильных бригадах выполнить не реально, то мобильным бригадам это хранение и не поручают.
показати весь коментар
25.07.2021 16:38 Відповісти
Я так и представляю очереди в опекунство (не, не ради жилплощади, а именно опекунства). Ну если холодильниками для нужного количества доз на выезд нереально мобильные бригады обеспечить, тогда да. Все в очередь, желательно в живую.
показати весь коментар
25.07.2021 16:53 Відповісти
Я вакцинировался 25 дней назад, через пару дней иду второй раз, из 15 человек которые пришли сутра таких как я (40-50 лет) был ещё один человек, молодежи НОЛЬ, были бабки и деды за 70 в основном. Мои знакомые которые тоже вакцинировались отмечали аналогичную ситуацию. Мои родители 70+ пошли и сделали прививки без проблем и без предварительной записи, обратившись тупо в регистратуру больницы.
показати весь коментар
25.07.2021 17:14 Відповісти
Правильно сделали. Но Вы же сами видели какая даже тут антипрививочная истерия разгорается. И в первую очередь обязанность государства организовать прививочную компанию эффективно. А все Ваши знакомые так как Вы сделали? Ну насколько знаете, конечно.
показати весь коментар
25.07.2021 17:19 Відповісти
Антипрививочная кампания (я бы сказал истерия) тут просто супер, я уже об этом писал и меня даже забанили за это, очевидно они это поощряют, не знаю😁 Я записывался через Helsi и мне позвонили буквально в течение часа и пригласили, много знакомых тоже записывались через Helsi, много через семейного врача. Знаю людей, которые вообще не собирались вакцинироваться, но потом сделали это после того как я рассказал, другие знакомые, тоесть после других примеров. А вообще тут половина кацапских троллей пишет всякую дичь, понятно для чего. Адекватные люди вакцинируются не взирая на весь этот бред))))
показати весь коментар
25.07.2021 17:46 Відповісти
Согласен с Вами. Вот я же и говорю, что из-за этой истерии необходимо вакцинировать в первую очередь группу риска, а учитывая ее маломобильность и склонность верить всяким бредням антивакционным надо организовать вакцинацию на дому, избегая максимально контакта на прививочных пунктах. Тем более одинокие люди в возрасте (да и не только одинокие) очень любят внимание к себе.
показати весь коментар
25.07.2021 18:09 Відповісти
Что касается одиноких стариков, ну это государство должно помочь, тут без вариантов
показати весь коментар
25.07.2021 18:50 Відповісти
Интересно что после вакцинации файзером народ почти в 50% повторно болеют а от появишегося несколько недель назад трама Дельта он эфективен на 90%.Кто такие умные выводы делает?Такие заявления могут делать только те кто заинтересован в продаже вакцины Файзер.
показати весь коментар
25.07.2021 16:35 Відповісти
Продавей костылей рекомендует ампутировать ноги
показати весь коментар
25.07.2021 16:36 Відповісти
ну раз в бульварной прессе так пишут)
показати весь коментар
25.07.2021 16:35 Відповісти
Для лаптей за проксей, Рейтерс - это конечно бульварная пресса Не бульварная для них тока сикелёвщина и соловьиный помёт
показати весь коментар
25.07.2021 16:40 Відповісти
Снова ты про свою Родину, кацап) Никому не интересны твои кумиры.
показати весь коментар
25.07.2021 18:04 Відповісти
Прививка КоронаВак прививкой не считается...
показати весь коментар
25.07.2021 15:48 Відповісти
.До конца лета осталось 36 дней! Необходимо сделать 8 миллионов прививок ,а это приблизительно 222222 вакцинаций в день! ?Как оправдываться будите?
показати весь коментар
25.07.2021 16:49 Відповісти
Учитывая, что они - мега хитрожопые. Он, скорее всего, имел в виду несколько другое. А именно- что они всего с начала вакцинации сделают 10 млн, прививок, причем, полностью привитым можно будет считать человека , после двух их прививок, а значит по факту, этот подхалим , повторил обязательства, которые взял на себя Ляшко - привить до конца лета 5 млн человек, считая разумеется в это число и тех кого прививать начали еще до лета, а их был 1 млн чел, примерно, по крайней мере, раз уколотых. Но, смотрим на существующие цифры. на 25 июля "С начала кампании привиты 3 060 561 человек, из них получили одну дозу 3 060 559 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы 1 702 884 человека. Всего проведены 4 763 443 прививки.Источник: https://censor.net/ru/n3279044

таким образом им останется сделать 5236557 уколов, это примерно 145 тыс уколов в день. В будние дни - они так и делаю , примерно, но в выходные у них выходит только по 70 тыс плюс, как например за вчера 24 июля- 71 - тыс. А выходных таких до конца лета будет еще 12 шт, и вряд ли кто в день независимости попрется делать прививки. Так что - вряд ли они успеют. Но ничего - они люди не гордые, чего будет не хватать - припишут. Не удивлюсь, если они уже приписывают
показати весь коментар
25.07.2021 17:42 Відповісти
Звичний метод ЗЕ-команди - планувати плани на майбутнє.
показати весь коментар
26.07.2021 11:40 Відповісти
 
 