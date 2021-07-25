До кінця літа плануємо зробити 10 млн щеплень проти коронавірусу, - Кузін
В Україні до кінця літа 2021 року планують зробити 10 млн щеплень проти коронавірусу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю виданню "Апостроф", яке вийшло 25 липня, розповів заступник міністра охорони здоров'я, головний санлікар України Ігор Кузін.
"До кінця літа ми плануємо зробити 10 млн щеплень проти COVID-19", - сказав він.
Кузін зазначив, що, згідно з результатами національного дослідження, мінімум 30% українців, не враховуючи вакцинованих людей, вже перехворіли COVID-19.
"Пам'ятайте, щеплення проти COVID-19 ефективно запобігають важкому перебігу хвороби і рятують життя. Тільки завдяки вакцинації ми можемо бути більш захищені. Навіть якщо ви захворієте, перебіг хвороби буде значно легшим і ви зможете уникнути госпіталізації або смерті. Наприклад, за попередньою публікацією досліджень від управління охорони здоров'я Великої Британії, деякі вакцини мають ефективність понад 90% в запобіганні госпіталізації під час захворювання штамом "Дельта", - розповів він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А для недееспособных есть такая категория лиц, которая называется "опекуны" - это их обязанность опекаться такими, как вы описали выше.
таким образом им останется сделать 5236557 уколов, это примерно 145 тыс уколов в день. В будние дни - они так и делаю , примерно, но в выходные у них выходит только по 70 тыс плюс, как например за вчера 24 июля- 71 - тыс. А выходных таких до конца лета будет еще 12 шт, и вряд ли кто в день независимости попрется делать прививки. Так что - вряд ли они успеют. Но ничего - они люди не гордые, чего будет не хватать - припишут. Не удивлюсь, если они уже приписывают