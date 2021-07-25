До кінця літа плануємо зробити 10 млн щеплень проти коронавірусу, - Кузін

В Україні до кінця літа 2021 року планують зробити 10 млн щеплень проти коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю виданню "Апостроф", яке вийшло 25 липня, розповів заступник міністра охорони здоров'я, головний санлікар України Ігор Кузін.

"До кінця літа ми плануємо зробити 10 млн щеплень проти COVID-19", - сказав він.

Кузін зазначив, що, згідно з результатами національного дослідження, мінімум 30% українців, не враховуючи вакцинованих людей, вже перехворіли COVID-19.

"Пам'ятайте, щеплення проти COVID-19 ефективно запобігають важкому перебігу хвороби і рятують життя. Тільки завдяки вакцинації ми можемо бути більш захищені. Навіть якщо ви захворієте, перебіг хвороби буде значно легшим і ви зможете уникнути госпіталізації або смерті. Наприклад, за попередньою публікацією досліджень від управління охорони здоров'я Великої Британії, деякі вакцини мають ефективність понад 90% в запобіганні госпіталізації під час захворювання штамом "Дельта", - розповів він.

Також читайте: Можливо введення внутрішніх "паспортів вакцинації" для ослаблення карантину, - Кузін