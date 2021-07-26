Українську тріатлоністку Єлістратову відсторонили від участі в Олімпіаді

Всесвітня агенція з тестування (ІТА) тимчасово усунула українську тріатлоністку Юлію Єлістратову від участі у змаганнях.

Про це повідомляє пресслужба Національного олімпійського комітету, інформує Цензор.НЕТ.

"Згідно з інформацією від Всесвітньої агенції з тестування (ІТА), тріатлоністку Юлію Єлістратову тимчасово відсторонено від участі у змаганнях. Таким чином, спортсменка не зможе взяти участь в Іграх ХХХІІ Олімпіади в Токіо", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що, відповідно до визначеної процедури, до завершення розгляду справи будь-яка інформація є конфіденційною.

Читайте також: Українка Єлістратова взяла золото на етапі Кубка світу з тріатлону, - НОК. ФОТО

Олімпійські ігри в Токіо проходять з 23 липня по 8 серпня.

Змагання з жіночого тріатлону відбудуться у вівторок, 27 липня, о 6:30 за місцевим часом. Єлістратову вже виключено зі списків учасників. Загалом у змаганні візьмуть участь 56 спортсменок.