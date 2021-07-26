Українську тріатлоністку Єлістратову відсторонили від участі в Олімпіаді
Всесвітня агенція з тестування (ІТА) тимчасово усунула українську тріатлоністку Юлію Єлістратову від участі у змаганнях.
Про це повідомляє пресслужба Національного олімпійського комітету, інформує Цензор.НЕТ.
"Згідно з інформацією від Всесвітньої агенції з тестування (ІТА), тріатлоністку Юлію Єлістратову тимчасово відсторонено від участі у змаганнях. Таким чином, спортсменка не зможе взяти участь в Іграх ХХХІІ Олімпіади в Токіо", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що, відповідно до визначеної процедури, до завершення розгляду справи будь-яка інформація є конфіденційною.
Олімпійські ігри в Токіо проходять з 23 липня по 8 серпня.
Змагання з жіночого тріатлону відбудуться у вівторок, 27 липня, о 6:30 за місцевим часом. Єлістратову вже виключено зі списків учасників. Загалом у змаганні візьмуть участь 56 спортсменок.
И так минимум спортсменов за все годы, и все равно находят проблемы.
Похоже будет самая неудачная олимпиада за все годы независимости.
Будут ли сделаны выводы в нашем олимпийском комитете - вопрос риторический.
Позорище! Наверное скрепами от Турбаевского заразилась.