УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8046 відвідувачів онлайн
Новини
18 910 20

Українську тріатлоністку Єлістратову відсторонили від участі в Олімпіаді

Українську тріатлоністку Єлістратову відсторонили від участі в Олімпіаді

Всесвітня агенція з тестування (ІТА) тимчасово усунула українську тріатлоністку Юлію Єлістратову від участі у змаганнях.

Про це повідомляє пресслужба Національного олімпійського комітету, інформує Цензор.НЕТ.

"Згідно з інформацією від Всесвітньої агенції з тестування (ІТА), тріатлоністку Юлію Єлістратову тимчасово відсторонено від участі у змаганнях. Таким чином, спортсменка не зможе взяти участь в Іграх ХХХІІ Олімпіади в Токіо", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що, відповідно до визначеної процедури, до завершення розгляду справи будь-яка інформація є конфіденційною.

Читайте також: Українка Єлістратова взяла золото на етапі Кубка світу з тріатлону, - НОК. ФОТО

Олімпійські ігри в Токіо проходять з 23 липня по 8 серпня.

Змагання з жіночого тріатлону відбудуться у вівторок, 27 липня, о 6:30 за місцевим часом. Єлістратову вже виключено зі списків учасників. Загалом у змаганні візьмуть участь 56 спортсменок.

Автор: 

НОК (87) Олімпіада (689) тріатлон (7)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
А может ЗЕленского отправим? Он ведь у нас парень из нарида! Должен победить!
показати весь коментар
26.07.2021 18:08 Відповісти
+10
Ще одне підтвердження того, що ШанПанЗе - бідоносець.
показати весь коментар
26.07.2021 17:43 Відповісти
+5
не купуйтесь на підйо...ки краснопузого й зденаціоналізованого бульбашика.... воно давно окацапилось....
показати весь коментар
26.07.2021 18:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Верняев, теперь Елистратова...
И так минимум спортсменов за все годы, и все равно находят проблемы.
Похоже будет самая неудачная олимпиада за все годы независимости.
Будут ли сделаны выводы в нашем олимпийском комитете - вопрос риторический.
показати весь коментар
26.07.2021 17:41 Відповісти
А может ЗЕленского отправим? Он ведь у нас парень из нарида! Должен победить!
показати весь коментар
26.07.2021 18:08 Відповісти
Каждый презедент. Каждый триотлонист.
показати весь коментар
26.07.2021 20:15 Відповісти
игра на рояле входит в программу олимпиады?
показати весь коментар
26.07.2021 20:26 Відповісти
Игра на рояле писюном тоже не входит в обязаности президента! А какая разница? Мудрый нарид все равно выбрал нарика!
показати весь коментар
26.07.2021 21:11 Відповісти
При ЗЕбидосе все в какашках, в очень зеленых. Дожились.
показати весь коментар
26.07.2021 18:50 Відповісти
Ще одне підтвердження того, що ШанПанЗе - бідоносець.
показати весь коментар
26.07.2021 17:43 Відповісти
ЗЕнаркоманка, как и Верняев
показати весь коментар
26.07.2021 17:44 Відповісти
не купуйтесь на підйо...ки краснопузого й зденаціоналізованого бульбашика.... воно давно окацапилось....
показати весь коментар
26.07.2021 18:35 Відповісти
Я це розумію моСком , але не зміг пройти поруч )(
показати весь коментар
26.07.2021 19:35 Відповісти
Єлістратова вже десь років 15 в чпорті, якщо не більше.і в такому виснажливому, як тріатлон,так довго підтримувати світовий рівень без "астероїдів" неможливо. І взагалі, значення Олімпіад переоцінене. Вже доведено попередніми іграми, що вони не приносять країнам ні фінансової вигоди, ні сприяють підвищенню загального оздоровлення населення, ні є масовою популяризацією спорту.
показати весь коментар
26.07.2021 19:33 Відповісти
"Оздоровлення населення"?Для спіртосменів спорт - засіб заробляння грошей.Для глядачів - шоу.А взагалі "тільки спорт робить людину кволою і горбатою"
показати весь коментар
26.07.2021 19:45 Відповісти
Что-то не жалуют наших спортсменов. Эти чинуши из МОКа задрали своей политикой.
Зато вот https://footballhit.net/7328-ronaldu-vozvratilsya-k-trenirovochnomu-processu-v-yuventuse.html Криштиану Роналду опять на страницах изданий
показати весь коментар
26.07.2021 22:18 Відповісти
Если кто не знает, то у Юлии Елистратовой оказалась позитивной проба на эритропоэтин. За такие шалости могут пожизненную дисквалификацию влепить. Вместе с тренером. Вот до чего доводит желание "поучаствовать" в четвертой в карьере Олимпиаде.
Позорище! Наверное скрепами от Турбаевского заразилась.
показати весь коментар
26.07.2021 23:32 Відповісти
 
 