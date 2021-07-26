Украинскую триатлонистку Елистратову отстранили от участия в Олимпиаде
Всемирное агентство по тестированию (ІТА) временно отстранила украинскую триатлонистку Юлию Елистратову от участия в соревнованиях.
Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета, информирует Цензор.НЕТ.
"Согласно информации от Всемирного агентства по тестированию (ІТА), триатлонистка Юлия Елистратова временно отстранена от участия в соревнованиях. Таким образом, спортсменка не сможет принять участие в Играх ХХХІІ Олимпиады в Токио", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, согласно определенной процедуре, до завершения рассмотрения дела любая информация является конфиденциальной.
Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа.
Соревнования по женскому триатлону пройдут во вторник, 27 июля, в 6:30 по местному времени. Елистратова уже исключена из списков участников. Всего в соревновании примут 56 спортсменок.
И так минимум спортсменов за все годы, и все равно находят проблемы.
Похоже будет самая неудачная олимпиада за все годы независимости.
Будут ли сделаны выводы в нашем олимпийском комитете - вопрос риторический.
Позорище! Наверное скрепами от Турбаевского заразилась.