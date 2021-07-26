РУС
Украинскую триатлонистку Елистратову отстранили от участия в Олимпиаде

Украинскую триатлонистку Елистратову отстранили от участия в Олимпиаде

Всемирное агентство по тестированию (ІТА) временно отстранила украинскую триатлонистку Юлию Елистратову от участия в соревнованиях.

Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета, информирует Цензор.НЕТ.

"Согласно информации от Всемирного агентства по тестированию (ІТА), триатлонистка Юлия Елистратова временно отстранена от участия в соревнованиях. Таким образом, спортсменка не сможет принять участие в Играх ХХХІІ Олимпиады в Токио", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, согласно определенной процедуре, до завершения рассмотрения дела любая информация является конфиденциальной.

Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа.

Читайте: Олимпиада-2020: Свитолина вышла в 1/8 финала, сестры Киченок - в четвертьфинал

Соревнования по женскому триатлону пройдут во вторник, 27 июля, в 6:30 по местному времени. Елистратова уже исключена из списков участников. Всего в соревновании примут 56 спортсменок.

НОК (102) Олимпиада (1138) триатлон (10)
+11
А может ЗЕленского отправим? Он ведь у нас парень из нарида! Должен победить!
26.07.2021 18:08 Ответить
+10
Ще одне підтвердження того, що ШанПанЗе - бідоносець.
26.07.2021 17:43 Ответить
+5
не купуйтесь на підйо...ки краснопузого й зденаціоналізованого бульбашика.... воно давно окацапилось....
26.07.2021 18:35 Ответить
Верняев, теперь Елистратова...
И так минимум спортсменов за все годы, и все равно находят проблемы.
Похоже будет самая неудачная олимпиада за все годы независимости.
Будут ли сделаны выводы в нашем олимпийском комитете - вопрос риторический.
26.07.2021 17:41 Ответить
А может ЗЕленского отправим? Он ведь у нас парень из нарида! Должен победить!
26.07.2021 18:08 Ответить
Каждый презедент. Каждый триотлонист.
26.07.2021 20:15 Ответить
игра на рояле входит в программу олимпиады?
26.07.2021 20:26 Ответить
Игра на рояле писюном тоже не входит в обязаности президента! А какая разница? Мудрый нарид все равно выбрал нарика!
26.07.2021 21:11 Ответить
При ЗЕбидосе все в какашках, в очень зеленых. Дожились.
26.07.2021 18:50 Ответить
Ще одне підтвердження того, що ШанПанЗе - бідоносець.
26.07.2021 17:43 Ответить
ЗЕнаркоманка, как и Верняев
26.07.2021 17:44 Ответить
не купуйтесь на підйо...ки краснопузого й зденаціоналізованого бульбашика.... воно давно окацапилось....
26.07.2021 18:35 Ответить
Я це розумію моСком , але не зміг пройти поруч )(
26.07.2021 19:35 Ответить
Єлістратова вже десь років 15 в чпорті, якщо не більше.і в такому виснажливому, як тріатлон,так довго підтримувати світовий рівень без "астероїдів" неможливо. І взагалі, значення Олімпіад переоцінене. Вже доведено попередніми іграми, що вони не приносять країнам ні фінансової вигоди, ні сприяють підвищенню загального оздоровлення населення, ні є масовою популяризацією спорту.
26.07.2021 19:33 Ответить
"Оздоровлення населення"?Для спіртосменів спорт - засіб заробляння грошей.Для глядачів - шоу.А взагалі "тільки спорт робить людину кволою і горбатою"
показать весь комментарий
Что-то не жалуют наших спортсменов. Эти чинуши из МОКа задрали своей политикой.
Зато вот https://footballhit.net/7328-ronaldu-vozvratilsya-k-trenirovochnomu-processu-v-yuventuse.html Криштиану Роналду опять на страницах изданий
показать весь комментарий
Если кто не знает, то у Юлии Елистратовой оказалась позитивной проба на эритропоэтин. За такие шалости могут пожизненную дисквалификацию влепить. Вместе с тренером. Вот до чего доводит желание "поучаствовать" в четвертой в карьере Олимпиаде.
Позорище! Наверное скрепами от Турбаевского заразилась.
26.07.2021 23:32 Ответить
 
 