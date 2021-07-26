Украинскую триатлонистку Елистратову отстранили от участия в Олимпиаде

Всемирное агентство по тестированию (ІТА) временно отстранила украинскую триатлонистку Юлию Елистратову от участия в соревнованиях.

Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета, информирует Цензор.НЕТ.

"Согласно информации от Всемирного агентства по тестированию (ІТА), триатлонистка Юлия Елистратова временно отстранена от участия в соревнованиях. Таким образом, спортсменка не сможет принять участие в Играх ХХХІІ Олимпиады в Токио", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, согласно определенной процедуре, до завершения рассмотрения дела любая информация является конфиденциальной.

Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа.

Соревнования по женскому триатлону пройдут во вторник, 27 июля, в 6:30 по местному времени. Елистратова уже исключена из списков участников. Всего в соревновании примут 56 спортсменок.