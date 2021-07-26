РУС
Новости Олимпиада-2020
Олимпиада-2020: Свитолина вышла в 1/8 финала, сестры Киченок - в четвертьфинал

На Олимпиаде-2020 в Токио украинская теннисистка Элина Свитолина прошла в следующий раунд соревнований. Как и дуэт сестер Людмилы и Надежды Киченок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook Национального олимпийского комитета (НОК).

Сообщается, что Свитолина одержала волевую победу во втором круге Олимпиады-2020. В трех сетах она одолела представительницу Австралии Айлу Томлянович - 2: 1 (4: 6, 6: 3, 6: 4). 

"Свитолина - в 1/8 финала Олимпиады!" - пишет НОК.

Фехтовальщик Рейзлин завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио

А украинские теннисистки Надежда и Людмила Киченок продолжают успешно выступать в парном разряде Токио-2020. Победа над Сарой Эррани и Джасмин Паолини из Италии - 7:6 (7:4); 6:2 выводит их в четвертьфинал Олимпийских игр.

Олимпиада-2020: Свитолина вышла в 1/8 финала, сестры Киченок - в четвертьфинал 01
Олимпиада-2020: Свитолина вышла в 1/8 финала, сестры Киченок - в четвертьфинал 02
Олимпиада-2020: Свитолина вышла в 1/8 финала, сестры Киченок - в четвертьфинал 03
Олимпиада-2020: Свитолина вышла в 1/8 финала, сестры Киченок - в четвертьфинал 04

Олимпиада (1138) спорт (2451) теннис (156) Свитолина Элина (50)
Топ комментарии
+4
так тримати, дівчата!
26.07.2021 13:53 Ответить
26.07.2021 13:53 Ответить
+4
А вот зря нашу форму критикуют. Простая неброская форма. Спортивная.
26.07.2021 13:54 Ответить
26.07.2021 13:54 Ответить
+3
Наснаги!
26.07.2021 13:56 Ответить
26.07.2021 13:56 Ответить
так тримати, дівчата!
26.07.2021 13:53 Ответить
26.07.2021 13:53 Ответить
А вот зря нашу форму критикуют. Простая неброская форма. Спортивная.
26.07.2021 13:54 Ответить
26.07.2021 13:54 Ответить
Наснаги!
26.07.2021 13:56 Ответить
26.07.2021 13:56 Ответить
Пишаюсь!
26.07.2021 14:00 Ответить
26.07.2021 14:00 Ответить
ватниці усі до однієї. але поки мовчки грають, то можна підтримувати
26.07.2021 14:16 Ответить
26.07.2021 14:16 Ответить
Олімпіада-2020: Світоліна вийшла до 1/8 фіналу, сестри Кіченок - до чвертьфіналу - Цензор.НЕТ 3697
26.07.2021 14:21 Ответить
26.07.2021 14:21 Ответить
Ты один из таких дебилов, как этот "бывший" гражданин параши.

Олімпіада-2020: Світоліна вийшла до 1/8 фіналу, сестри Кіченок - до чвертьфіналу - Цензор.НЕТ 8062
26.07.2021 14:26 Ответить
26.07.2021 14:26 Ответить
щодо дебілізму Айдера та мого маю великі сумніви, але перебувати з ним в одному списку не відмовлюся)
26.07.2021 14:51 Ответить
26.07.2021 14:51 Ответить
И ницой вам в придачу!
26.07.2021 15:22 Ответить
26.07.2021 15:22 Ответить
Молодчинки!!!
26.07.2021 14:24 Ответить
26.07.2021 14:24 Ответить
Неможливо вічно бути першим
26.07.2021 14:52 Ответить
26.07.2021 14:52 Ответить
И любительница черных пенисов тоже участвует?
26.07.2021 14:56 Ответить
26.07.2021 14:56 Ответить
 
 