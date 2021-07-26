Олимпиада-2020: Свитолина вышла в 1/8 финала, сестры Киченок - в четвертьфинал

На Олимпиаде-2020 в Токио украинская теннисистка Элина Свитолина прошла в следующий раунд соревнований. Как и дуэт сестер Людмилы и Надежды Киченок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook Национального олимпийского комитета (НОК).

Сообщается, что Свитолина одержала волевую победу во втором круге Олимпиады-2020. В трех сетах она одолела представительницу Австралии Айлу Томлянович - 2: 1 (4: 6, 6: 3, 6: 4).

"Свитолина - в 1/8 финала Олимпиады!" - пишет НОК.

А украинские теннисистки Надежда и Людмила Киченок продолжают успешно выступать в парном разряде Токио-2020. Победа над Сарой Эррани и Джасмин Паолини из Италии - 7:6 (7:4); 6:2 выводит их в четвертьфинал Олимпийских игр.







