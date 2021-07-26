Олімпіада-2020: Світоліна вийшла до 1/8 фіналу, сестри Кіченок - до чвертьфіналу

На Олімпіаді-2020 у Токіо українська тенісистка Еліна Світоліна пройшла в наступний раунд змагань. Як і дует сестер Людмили та Надії Кіченок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook Національного олімпійського комітету (НОК).

Повідомляється, що Світоліна здобула вольову перемогу у другому колі Олімпіади-2020. У трьох сетах вона здолала представницю Австралії Айлу Томлянович - 2:1 (4:6, 6:3, 6:4).

"Світоліна - в 1/8 фіналу Олімпіади!" - пише НОК.

А українські тенісистки Надія та Людмила Кіченок продовжують успішно виступати у парному розряді Токіо-2020. Перемога над Сарою Еррані та Джасмін Паоліні з Італії - 7:6 (7:4); 6:2 виводить їх у чвертьфінал Олімпійських ігор.







