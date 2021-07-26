УКР
Олімпіада-2020: Світоліна вийшла до 1/8 фіналу, сестри Кіченок - до чвертьфіналу

На Олімпіаді-2020 у Токіо українська тенісистка Еліна Світоліна пройшла в наступний раунд змагань. Як і дует сестер Людмили та Надії Кіченок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook Національного олімпійського комітету (НОК).

Повідомляється, що Світоліна здобула вольову перемогу у другому колі Олімпіади-2020. У трьох сетах вона здолала представницю Австралії Айлу Томлянович - 2:1 (4:6, 6:3, 6:4).

"Світоліна - в 1/8 фіналу Олімпіади!" - пише НОК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фехтувальник Рейзлін здобув бронзову медаль на Олімпіаді в Токіо

А українські тенісистки Надія та Людмила Кіченок продовжують успішно виступати у парному розряді Токіо-2020. Перемога над Сарою Еррані та Джасмін Паоліні з Італії - 7:6 (7:4); 6:2 виводить їх у чвертьфінал Олімпійських ігор.

так тримати, дівчата!
показати весь коментар
26.07.2021 13:53 Відповісти
А вот зря нашу форму критикуют. Простая неброская форма. Спортивная.
показати весь коментар
26.07.2021 13:54 Відповісти
Наснаги!
показати весь коментар
26.07.2021 13:56 Відповісти
Пишаюсь!
показати весь коментар
26.07.2021 14:00 Відповісти
ватниці усі до однієї. але поки мовчки грають, то можна підтримувати
показати весь коментар
26.07.2021 14:16 Відповісти
Олімпіада-2020: Світоліна вийшла до 1/8 фіналу, сестри Кіченок - до чвертьфіналу - Цензор.НЕТ 3697
показати весь коментар
26.07.2021 14:21 Відповісти
Ты один из таких дебилов, как этот "бывший" гражданин параши.

Олімпіада-2020: Світоліна вийшла до 1/8 фіналу, сестри Кіченок - до чвертьфіналу - Цензор.НЕТ 8062
показати весь коментар
26.07.2021 14:26 Відповісти
щодо дебілізму Айдера та мого маю великі сумніви, але перебувати з ним в одному списку не відмовлюся)
показати весь коментар
26.07.2021 14:51 Відповісти
И ницой вам в придачу!
показати весь коментар
26.07.2021 15:22 Відповісти
Молодчинки!!!
показати весь коментар
26.07.2021 14:24 Відповісти
Неможливо вічно бути першим
показати весь коментар
26.07.2021 14:52 Відповісти
И любительница черных пенисов тоже участвует?
показати весь коментар
26.07.2021 14:56 Відповісти
 
 