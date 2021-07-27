ЄС виконав програму-мінімум щодо COVID-вакцинації: 70% дорослого населення щеплено хоча б однією дозою, 57% - мають повний захист, - фон дер Ляєн
Європейський Союз виконав свою програму-мінімум з вакцинації проти COVID-19 - прищепити до кінця липня хоча б однією дозою вакцини 70% дорослого населення ЄС.
"ЄС стримав слово і виконав своє зобов'язання. Наша мета полягала в тому, щоб у липні захистити 70% дорослого населення Європейського Союзу хоча б одним щепленням. Сьогодні ми досягли цієї мети. А 57% дорослих уже мають повний захист подвійною вакцинацією", - заявила глава Європейської комісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Вона підкреслила, що ці цифри ставлять Європу в число світових лідерів вакцинації. ЄС почав кампанію із запізненням, але процес надолуження був дуже успішним.
При цьому фон дер Ляєн закликала європейців продовжувати зусилля і зробити щеплення всім по можливості, тому що варіант вірусу "Дельта", що поширюється, дуже небезпечний.
"Дельта-варіант дуже небезпечний. Тому я закликаю всіх, у кого є можливість, пройти вакцинацію. Для їхнього власного здоров'я і захисту інших", - заявила вона.
Найкраще вакцинація просувається в Західній і Північній Європі. Найбільше відстають від інших Румунія і Болгарія.
ЄС продовжить поставляти вакцини в достатній кількості, додала вона.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Іспанія - 20,541 нових випадків, 15 смертей
Німеччина - 1,417 нових випадків, 13 смертей
Франція - 5,307 нових випадків, 45 смертей
Італія - 3,117 нових випадків, 22 смерті
Ніде смертність не перевищує 1%
...
Кацапстан - 23,239 нових випадків, 779 смертей.
Так что правильней всего было бы считать по больным и смертям в одной стране среди вакцинированных и нет. А там увы не в пользу вакцин статистика складывается.
Было тут на прошлой неделе по Великобритании - процент умерших среди вакцинированных больше.
Британия - на 66млн миллион тестов
Вот так както
Британия - 3,522,063 тестов на миллион населения
https://www.worldometers.info/coronavirus/
Вот так как-то
Все більше стає зрозумілим, що ризики від вакцинації набагато більші ніж ризики підхопити Дельту та отримати якісь ускладнення ...
Именно потому, что я знаю гораздо больше чем вы, меня раздражает примитивизм ваших агитаций за вакцины. Там все не так просто как вам кажется, и вы даже представить не можете, что бывает после.
И вопрос в этичности. Мы используем эксп. лечение. Это ОК для больных, но когда от эксп. вакцин заболевают/умирают здоровые - это плохо. Когда никто даже не представляет патогенез миокардитов, энцефалитов и параличей - это очень плохо. Т.е никто даже не понимает, как вакцина работает.... И это еще хуже. И еще очень много чего плохо.
Поэтому каждый должен думать за себя и агитации здесь неуместны. Тем более с вашей стороны. Не берите грех на душу в том, чего ни вы, никто не знает.
Если бы Вы были грамотным специалистом в своей области, то должны были бы знать хотя бы это
https://www.contagionlive.com/view/moderna-unveils-results-of-new-mrna-vaccine-candidate-trials Scientists have been working toward an HIV cure for decades, although a vaccine has so far proven elusive. Working with the International AIDS Vaccine Initiative (IAVI) and Scripps Research, Moderna has created an HIV vaccine that uses mRNA technology in an effort to generate broadly neutralizing HIV-1 antibodies, or bNAbs, that act against the virus. Results from a phase 1 trial show that the desired response occurred in 97% of participants who received the vaccine.
Какой ваш индекс Хирша, чтоб уже говорить сухими фактами, если вы вообще в курсе, что это
Про СПИД - о том и речь, что не прошло и 20лет, как началась только 1ая фаза испытаний. Вакцинку для ковид сварганили за пол-года.
И свой индекс я конечно знаю. А у вас его вообще нет. Как я и предполагал впрочем. Базарный эксперт.
Так Вы продуваете в спорах базарному эксперту? Позорище.
Вакцина не создана. Это 1ая фаза. Хоть почитайте, что значит 1ая фаза
мордлицом по роялю, ты начал про фазы испытаний вой поднимать.
Некрасиво.
Для примера в 2020 году от ковида умерло 365 тысяч человек в тех же США.
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/
Думаю, и по числу умерших от антиковидных вакцин ты безбожно соврал.
While some of GlobalResearch's articles discuss legitimate humanitarian concerns, its view of https://rationalwiki.org/wiki/Science science , https://rationalwiki.org/wiki/Economics economics , and https://rationalwiki.org/wiki/Geopolitics geopolitics is https://rationalwiki.org/wiki/Conspiracy_theory conspiracist - if something goes wrong, the
https://rationalwiki.org/wiki/International_Jewish_Conspiracy JewsWest https://rationalwiki.org/wiki/Didit didit ! The site has long been a https://rationalwiki.org/wiki/Crank_magnet crank magnet : If you disagree with "Western" sources on https://rationalwiki.org/wiki/9/11 9/11 , or https://rationalwiki.org/wiki/HAARP HAARP , or https://rationalwiki.org/wiki/Anti-vaccination_movement vaccines , or https://rationalwiki.org/wiki/H1N1 H1N1 , or https://rationalwiki.org/wiki/Climate_change climate change , or anything published by the https://rationalwiki.org/wiki/Mainstream_media "mainstream" media , then GlobalResearch is guaranteed to have a page you will love.
The website (under the domain names globalresearch.ca(http://globalresearch.ca/ link ), globalresearch.org(http://globalresearch.org/ link ), globalresearch.com(http://globalresearch.com/ link ), and sister site mondialisation.ca(http://www.mondialisation.ca/ link )) is run by the https://rationalwiki.org/wiki/****** Montreal -based non-profit The Centre for Research on Globalisation (CRG) founded by Michel Chossudovsky (1946-),https://rationalwiki.org/wiki/Globalresearch#cite_note-About-2 [2] https://rationalwiki.org/wiki/Globalresearch#cite_note-3 [3] a professor emeritus of economics at the University of Ottawa, https://rationalwiki.org/wiki/Canada Canada .https://rationalwiki.org/wiki/Globalresearch#cite_note-4 [4]
Whenever someone makes a remarkable claim and cites GlobalResearch, https://rationalwiki.org/wiki/Whale.to they are almost certainly wrong . GlobalResearch is such a bad reference that it has been put on the anti-https://rationalwiki.org/wiki/Spam spam blacklist for English Wikipedia.https://rationalwiki.org/wiki/Globalresearch#cite_note-5 [5]
...
This includes 997 deaths among unborn children, which is separate from the 10,991 deaths recorded where the "patient" (the one getting the shot) died. .
https://world.fakty.ua/55621-vpervye-za-11-tysyach-let-rastayal-lednik-na-vershine-gory-kilimandzharo Впервые за 11 тысяч лет растаял ледник на вершине горы Килиманджаро
https://www.cnbc.com/2021/07/27/cdc-to-reverse-indoor-mask-policy-to-recommend-them-for-fully-vaccinated-people-in-covid-hot-spots.html
Federal health officials still believe fully vaccinated individuals represent a very small amount of transmission, according to the sources. Still, some vaccinated people could be carrying higher levels of the virus than previously understood and potentially transmit it to others, they said.
Сьогодні в 3-й ця штатівська контора на брифінгу оголосить про те, що повністю щепленим варто носити масочки в приміщенням там, де спалахи ковід.
От про друге я достатньо читаю. І москалі, власне, криком кричать - у них багато таких випадків, коли ніби-то щеплені заражають родину і колег. Та ще й кінці віддають потім і мають купу ускладнень. Випадки з публічними та більш/менш відомими особами приховати не вдається.
Але прибиті пропагандисти вперто обзивають нещеплених заразними і вимагають саме їх ізолювати. Фашисти.
Globalresearch is an "anti-https://rationalwiki.org/wiki/Western Western " website that can't distinguish between serious analysis and discreditable junk - and so publishes both. It's basically the https://rationalwiki.org/wiki/Moonbat moonbat equivalent to https://rationalwiki.org/wiki/Infowars Infowars or https://rationalwiki.org/wiki/WND WND .
While some of GlobalResearch's articles discuss legitimate humanitarian concerns, its view of https://rationalwiki.org/wiki/Science science , https://rationalwiki.org/wiki/Economics economics , and https://rationalwiki.org/wiki/Geopolitics geopolitics is https://rationalwiki.org/wiki/Conspiracy_theory conspiracist - if something goes wrong, the
https://rationalwiki.org/wiki/International_Jewish_Conspiracy JewsWest https://rationalwiki.org/wiki/Didit didit ! The site has long been a https://rationalwiki.org/wiki/Crank_magnet crank magnet : If you disagree with "Western" sources on https://rationalwiki.org/wiki/9/11 9/11 , or https://rationalwiki.org/wiki/HAARP HAARP , or https://rationalwiki.org/wiki/Anti-vaccination_movement vaccines , or https://rationalwiki.org/wiki/H1N1 H1N1 , or https://rationalwiki.org/wiki/Climate_change climate change , or anything published by the https://rationalwiki.org/wiki/Mainstream_media "mainstream" media , then GlobalResearch is guaranteed to have a page you will love.
The website (under the domain names globalresearch.ca(http://globalresearch.ca/ link ), globalresearch.org(http://globalresearch.org/ link ), globalresearch.com(http://globalresearch.com/ link ), and sister site mondialisation.ca(http://www.mondialisation.ca/ link )) is run by the https://rationalwiki.org/wiki/****** Montreal -based non-profit The Centre for Research on Globalisation (CRG) founded by Michel Chossudovsky (1946-),https://rationalwiki.org/wiki/Globalresearch#cite_note-About-2 [2] https://rationalwiki.org/wiki/Globalresearch#cite_note-3 [3] a professor emeritus of economics at the University of Ottawa, https://rationalwiki.org/wiki/Canada Canada .https://rationalwiki.org/wiki/Globalresearch#cite_note-4 [4]
Whenever someone makes a remarkable claim and cites GlobalResearch, https://rationalwiki.org/wiki/Whale.to they are almost certainly wrong . GlobalResearch is such a bad reference that it has been put on the anti-https://rationalwiki.org/wiki/Spam spam blacklist for English Wikipedia.https://rationalwiki.org/wiki/Globalresearch#cite_note-5 [5]