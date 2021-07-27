УКР
ЄС виконав програму-мінімум щодо COVID-вакцинації: 70% дорослого населення щеплено хоча б однією дозою, 57% - мають повний захист, - фон дер Ляєн

ЄС виконав програму-мінімум щодо COVID-вакцинації: 70% дорослого населення щеплено хоча б однією дозою, 57% - мають повний захист, - фон дер Ляєн

Європейський Союз виконав свою програму-мінімум з вакцинації проти COVID-19 - прищепити до кінця липня хоча б однією дозою вакцини 70% дорослого населення ЄС.

"ЄС стримав слово і виконав своє зобов'язання. Наша мета полягала в тому, щоб у липні захистити 70% дорослого населення Європейського Союзу хоча б одним щепленням. Сьогодні ми досягли цієї мети. А 57% дорослих уже мають повний захист подвійною вакцинацією", - заявила глава Європейської комісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Вона підкреслила, що ці цифри ставлять Європу в число світових лідерів вакцинації. ЄС почав кампанію із запізненням, але процес надолуження був дуже успішним.

При цьому фон дер Ляєн закликала європейців продовжувати зусилля і зробити щеплення всім по можливості, тому що варіант вірусу "Дельта", що поширюється, дуже небезпечний.

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 126 096 осіб, загалом - 3 177 763, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

"Дельта-варіант дуже небезпечний. Тому я закликаю всіх, у кого є можливість, пройти вакцинацію. Для їхнього власного здоров'я і захисту інших", - заявила вона.

Найкраще вакцинація просувається в Західній і Північній Європі. Найбільше відстають від інших Румунія і Болгарія.

ЄС продовжить поставляти вакцини в достатній кількості, додала вона.

+6
И вишенка на тортике - Стефан Бансель, генеральний директор Moderna: "Ми провели лише два дні за комп'ютером, розробляючи вакцину".....

Все більше стає зрозумілим, що ризики від вакцинації набагато більші ніж ризики підхопити Дельту та отримати якісь ускладнення ...
показати весь коментар
27.07.2021 15:10 Відповісти
+5
Щось вони вакцинуються, а толку нуль
показати весь коментар
27.07.2021 15:05 Відповісти
+5
Вирусомания ‑ это социальная болезнь общества. Чтобы её вылечить, потребуется победить страх ‑ самый смертоносный и заразный вирус, наиболее эффективно передаваемый средствами массовой информации.
показати весь коментар
27.07.2021 15:38 Відповісти
Токо не говорите об этом чемпиону галактики по борьбе с коронавирисом, а то еще обидится
показати весь коментар
27.07.2021 14:58 Відповісти
Україна теж! 2 відсотки населення вакциновано 1 дозою, всі олігархи, судді та їхні родичі - двома дозами. Проте подивіться, які в нас дороги! Яке освітлення!
показати весь коментар
27.07.2021 14:59 Відповісти
Чемпион мира и мастер спорта по борьбе с вирусами сейчас выползет из партера, нюхнет, придет в чувство и поползет выполнять план. Просьба, план не смешивать с пивом, ему же еще что-то думать. Президент, все-таки...
показати весь коментар
27.07.2021 15:01 Відповісти
Щось вони вакцинуються, а толку нуль
показати весь коментар
27.07.2021 15:05 Відповісти
А в якій країні ЄС зараз висока захворюваність та смертність від ковіду?
показати весь коментар
27.07.2021 15:27 Відповісти
Захворюваність висока, зате смертність - низька. Однак для оленів це не доказ.
показати весь коментар
27.07.2021 15:29 Відповісти
Там і захворюваність не всюди висока. Польща 106, Угорщина 26, Латвія 68 на добу...
показати весь коментар
27.07.2021 15:42 Відповісти
UK - 24,950 нових випадків, 14 смертей
Іспанія - 20,541 нових випадків, 15 смертей
Німеччина - 1,417 нових випадків, 13 смертей

Франція - 5,307 нових випадків, 45 смертей

Італія - 3,117 нових випадків, 22 смерті

Ніде смертність не перевищує 1%

...
Кацапстан - 23,239 нових випадків, 779 смертей.
показати весь коментар
27.07.2021 15:28 Відповісти
UK как бы уже не совсем ЕС...
показати весь коментар
27.07.2021 15:44 Відповісти
А это что-то меняет в плане пандемии?
показати весь коментар
05.10.2021 14:21 Відповісти
Есть кагбе вполне обоснованное подозрение, что на кацапстане в три раза меньше тестов делают. А статистика она чо хош стерпит
показати весь коментар
27.07.2021 15:47 Відповісти
Есть обоснованное подозрение, что на кацапстане и жмуров от короны далеко не всех считают...
показати весь коментар
27.07.2021 15:54 Відповісти
Авот тут какраз наоборот. Опять жыж какой штамм ходит там и там не ясно.

Так что правильней всего было бы считать по больным и смертям в одной стране среди вакцинированных и нет. А там увы не в пользу вакцин статистика складывается.
Было тут на прошлой неделе по Великобритании - процент умерших среди вакцинированных больше.
показати весь коментар
27.07.2021 15:59 Відповісти
Кацапстан - на 145млн 480 тыс тестов
Британия - на 66млн миллион тестов

Вот так както
показати весь коментар
27.07.2021 15:51 Відповісти
Кацапстан - 1,117,799 тестов на миллион населения
Британия - 3,522,063 тестов на миллион населения

https://www.worldometers.info/coronavirus/

Вот так как-то
показати весь коментар
27.07.2021 16:01 Відповісти
Як же вони поспішають вколоти якомога більше доз вакцини поки вірус не зник сам!! ...Всі експерти одностайні в тому що кількість обдурених українців, що вакцинувалися, все одно не буде більшою за тих, що не вакцинувались. "Протягом півроку", обережно додають вони, і не виключають обов'язкового щеплення і Україні! (с)
показати весь коментар
27.07.2021 15:07 Відповісти
И вишенка на тортике - Стефан Бансель, генеральний директор Moderna: "Ми провели лише два дні за комп'ютером, розробляючи вакцину".....

Все більше стає зрозумілим, що ризики від вакцинації набагато більші ніж ризики підхопити Дельту та отримати якісь ускладнення ...
показати весь коментар
27.07.2021 15:10 Відповісти
Все верно. Им же не надо неделями и месяцами пересевать возбудитель на куриных эмбрионах или почках мартышек или выделять вирус в чистом виде. Выбрал нужный участок последовательности РНК (она была уже опубликована), поменял уридин на псевдоуридин и загружай программу в синтезатор. Дальше только стабилизатор выбрать и на стабильность проверить и можно на доклинические исследования отправлять.
показати весь коментар
27.07.2021 15:26 Відповісти
ой, а можно тут также быстренько сообразить программку для вакцинки вируса СПИДа и гепатита? что ж тупим-то 20 лет уже?? жду ....
показати весь коментар
27.07.2021 23:10 Відповісти
Это Вы к химикам за помощью обращаетесь? Я уже писал, что химики вакцин не создают. Я не лезу к Вам с вопросами о Вашей профессии, но это, похоже вопрос больше к Вам, чем ко мне.
показати весь коментар
28.07.2021 07:06 Відповісти
вы же с такой легкостью тут описали производство вакцины. Опишите мне также аналог. процесс для СПИДа и геп.С. Слабо?

Именно потому, что я знаю гораздо больше чем вы, меня раздражает примитивизм ваших агитаций за вакцины. Там все не так просто как вам кажется, и вы даже представить не можете, что бывает после.
И вопрос в этичности. Мы используем эксп. лечение. Это ОК для больных, но когда от эксп. вакцин заболевают/умирают здоровые - это плохо. Когда никто даже не представляет патогенез миокардитов, энцефалитов и параличей - это очень плохо. Т.е никто даже не понимает, как вакцина работает.... И это еще хуже. И еще очень много чего плохо.
Поэтому каждый должен думать за себя и агитации здесь неуместны. Тем более с вашей стороны. Не берите грех на душу в том, чего ни вы, никто не знает.
показати весь коментар
28.07.2021 13:56 Відповісти
Не надувайте щеки. Я отлично помню, как Вы садились в лужу в спорах о предельной чувствительности ПЦР тестов да и история с хлороформом в вакцинах хорошо показывает Ваши прорехи в образовании.
Если бы Вы были грамотным специалистом в своей области, то должны были бы знать хотя бы это
https://www.contagionlive.com/view/moderna-unveils-results-of-new-mrna-vaccine-candidate-trials Scientists have been working toward an HIV cure for decades, although a vaccine has so far proven elusive. Working with the International AIDS Vaccine Initiative (IAVI) and Scripps Research, Moderna has created an HIV vaccine that uses mRNA technology in an effort to generate broadly neutralizing HIV-1 antibodies, or bNAbs, that act against the virus. Results from a phase 1 trial show that the desired response occurred in 97% of participants who received the vaccine.
показати весь коментар
28.07.2021 14:10 Відповісти
для дебилов - в истории с хлороформом только дебил не видит нотификации, что раствор не рекомендован для использования у людей и животных. Я устал писать очевидное. Так что в лужу сели вы (и с ПЦР тоже) - недохимик и недоорганик.

Какой ваш индекс Хирша, чтоб уже говорить сухими фактами, если вы вообще в курсе, что это

Про СПИД - о том и речь, что не прошло и 20лет, как началась только 1ая фаза испытаний. Вакцинку для ковид сварганили за пол-года.
показати весь коментар
28.07.2021 14:23 Відповісти
Для дебилов. Если ты нашел раствор, состоящий из серной кислоты и воды и предупреждение о его токсичности, это не означает, что вода - это яд. Ну ты и тугодум...
показати весь коментар
28.07.2021 14:45 Відповісти
посл.раз для тупых. Производитель пишет: раствор не рекомендован для использования у людей и животных. Вопрос к нему.
показати весь коментар
28.07.2021 15:16 Відповісти
посл.раз для тупых. этот раствор никто для вакцин не использует и не использовал. Там же четко написано, что он для лабораторного применения. Или ты думаешь, что для приготовления физраствора для инъекций используют хлорид натрия, который выпускают для пищевых целей?
показати весь коментар
28.07.2021 15:27 Відповісти
А что крутой спец проигнорировал сообщение о создании вакцины от ВИЧ? Как так? Ты в это время измерял величину своего ... индекса?
показати весь коментар
28.07.2021 14:51 Відповісти
я не пропустил. Этой вакцины еще нет. Не прошло и 20 лет. Там только 1ая фаза, если вы в курсе что это.
И свой индекс я конечно знаю. А у вас его вообще нет. Как я и предполагал впрочем. Базарный эксперт.
показати весь коментар
28.07.2021 15:09 Відповісти
Да-да, верю. Вакцина создана, по тем принципам, что я и писал, дальше испытания.
Так Вы продуваете в спорах базарному эксперту? Позорище.
показати весь коментар
28.07.2021 15:30 Відповісти
у базарного єксперта не хватает мозга понять, как жалко он выглядит. С дураками не спорю - иначе кроме вас дураков станет двое.

Вакцина не создана. Это 1ая фаза. Хоть почитайте, что значит 1ая фаза
показати весь коментар
28.07.2021 16:21 Відповісти
Вакцина создана (как материальный объект). И на животных она показала свою работоспособность. Так что не надувай щеки, ты снова продул. Ты же писал "а можно тут также быстренько сообразить программку для вакцинки вируса СПИДа" https://censor.net/ua/comments/locate/3279395/01921438-d530-7062-b727-19b48a50254a, а когда тебя повозили морд лицом по роялю, ты начал про фазы испытаний вой поднимать.
Некрасиво.
показати весь коментар
28.07.2021 16:33 Відповісти
Єврейський університет: на даний момент ефективність вакцини Pfizer проти коронавіруса при запобіганні тяжкому захворюванню COVID-19 знизилася до 80%. На думку вчених, це означає, що до середини серпня в Ізраїлі буде вже від 200 до 400 хворих у важкому стані.(с)
показати весь коментар
27.07.2021 23:46 Відповісти
Колись пошта голубами тиждень летіла, а тепер повідомлення надходять за долі секунди. А по ризикам - давай факти і статистику, де їх більше. Тільки, будь-ласка, не ролики з кацатуба з "учьонимі міравова уравня".
показати весь коментар
27.07.2021 15:32 Відповісти
Байден официально объявил ковидный терроризм бессрочным.ЄС виконав програму-мінімум щодо COVID-вакцинації: 70% дорослого населення щеплено хоча б однією дозою, 57% - мають повний захист, - фон дер Ляєн - Цензор.НЕТ 9321ЄС виконав програму-мінімум щодо COVID-вакцинації: 70% дорослого населення щеплено хоча б однією дозою, 57% - мають повний захист, - фон дер Ляєн - Цензор.НЕТ 9321 Белый дом объявил, что ограничения на передвижения будут действовать бессрочно, т.к. число случаев COVID-19 по стране продолжает расти, несмотря на научный подход и вакцинацию. Несколько случаев произошло в администрации президента. Вирус мутирует 1 раз в 7 дней - за кем они собрались угнаться с вакциной !?
показати весь коментар
27.07.2021 23:43 Відповісти
Один такой же как ты упоротый блогер,борец против вакцинации в США ,вчера со всеми попрощался,словами ,они меня подключают к ШВЛ.Но к сожалению не спасли! Так что предложение приехать к нам в гости в ближайшее время остается для вас в силе.Реанимация пока загружена на 10%.А для общего развития ,что вакцинация опасна ,включите мозги,на 20000 тысяч больных всего 15 летальных случаев!! В козлостане ,где живут такие же упоротые антиборцы на 20000 тысяч 760 трупов.(если они не скрывают статистику,в чем весь мир очень сомневается)
показати весь коментар
27.07.2021 16:46 Відповісти
Лечить надо было с самого начала , а не ждать пока инфекция пойдет в легкие . Кроме того 49 вакцинированных от ковида умерли в Нью Джерси .
показати весь коментар
27.07.2021 20:36 Відповісти
Градус истерии удержать все тяжелее: Мэр Кропивницкого Андрей Райкович предложил развернуть мобильные пункты вакцинации от коронавируса в городских автобусах и троллейбусах !!!
показати весь коментар
27.07.2021 23:44 Відповісти
Защита от чего? Молчат. Понимают-что не скажи- враньё.Может от блох?
показати весь коментар
27.07.2021 15:38 Відповісти
Вирусомания ‑ это социальная болезнь общества. Чтобы её вылечить, потребуется победить страх ‑ самый смертоносный и заразный вирус, наиболее эффективно передаваемый средствами массовой информации.
показати весь коментар
27.07.2021 15:38 Відповісти
В Раше от этого страха по 800 особей в день излечиваются.
показати весь коментар
27.07.2021 15:46 Відповісти
А Лера выйдет, серьезный ты наш аналитик?)
показати весь коментар
27.07.2021 15:49 Відповісти
Сделай ей предложение, может и выйдет.
показати весь коментар
27.07.2021 15:55 Відповісти
В основе этого коллапса медицины лежит сговор между наукой и бизнесом. Политика в области общественного здравоохранения в настоящее время определяется корпоративными интересами.
показати весь коментар
27.07.2021 16:16 Відповісти
Да да умничай дальше.В реанимации вы совсем другие песни поете.Готовы сделать хоть 20 вакцинаций ,только спасите.
показати весь коментар
27.07.2021 16:51 Відповісти
поновее придумай, певец-реаниматор. Ты убиваешь людей
показати весь коментар
27.07.2021 18:59 Відповісти
"Для примера в 2020 году от ковида умерло 9140 человек в том же США. "
Для примера в 2020 году от ковида умерло 365 тысяч человек в тех же США.

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

Думаю, и по числу умерших от антиковидных вакцин ты безбожно соврал.
показати весь коментар
27.07.2021 22:03 Відповісти
это ложь , завышенные данные . давно уже опровергли . в смерти от ковида писали всех даже тех кто получил огнестрельные ранения и попал под машину . от ковида умерли реально не более 10 тысяч в 2020 году .
показати весь коментар
27.07.2021 22:25 Відповісти
https://www.globalresearch.ca/18928-dead-1-8-million-injured-50-serious-reported-in-european-unions-database-of-adverse-drug-reactions-for-covid-19-shots/5750722
показати весь коментар
27.07.2021 22:38 Відповісти
А, это перепосты побрехенек https://www.globalresearch.ca/author/brian-shilhavy Brian Shilhavy ... Так бы сразу и писал...
показати весь коментар
27.07.2021 23:05 Відповісти
https://www.globalresearch.ca/cdc-10991-dead-551172-injuries-following-covid-19-injections/5750331
показати весь коментар
27.07.2021 22:47 Відповісти
Globalresearch is an "anti-https://rationalwiki.org/wiki/Western Western " website that can't distinguish between serious analysis and discreditable junk - and so publishes both. It's basically the https://rationalwiki.org/wiki/Moonbat moonbat equivalent to https://rationalwiki.org/wiki/Infowars Infowars or https://rationalwiki.org/wiki/WND WND .
While some of GlobalResearch's articles discuss legitimate humanitarian concerns, its view of https://rationalwiki.org/wiki/Science science , https://rationalwiki.org/wiki/Economics economics , and https://rationalwiki.org/wiki/Geopolitics geopolitics is https://rationalwiki.org/wiki/Conspiracy_theory conspiracist - if something goes wrong, the https://rationalwiki.org/wiki/International_Jewish_Conspiracy Jews West https://rationalwiki.org/wiki/Didit didit ! The site has long been a https://rationalwiki.org/wiki/Crank_magnet crank magnet : If you disagree with "Western" sources on https://rationalwiki.org/wiki/9/11 9/11 , or https://rationalwiki.org/wiki/HAARP HAARP , or https://rationalwiki.org/wiki/Anti-vaccination_movement vaccines , or https://rationalwiki.org/wiki/H1N1 H1N1 , or https://rationalwiki.org/wiki/Climate_change climate change , or anything published by the https://rationalwiki.org/wiki/Mainstream_media "mainstream" media , then GlobalResearch is guaranteed to have a page you will love.
The website (under the domain names globalresearch.ca(http://globalresearch.ca/ link ), globalresearch.org(http://globalresearch.org/ link ), globalresearch.com(http://globalresearch.com/ link ), and sister site mondialisation.ca(http://www.mondialisation.ca/ link )) is run by the https://rationalwiki.org/wiki/****** Montreal -based non-profit The Centre for Research on Globalisation (CRG) founded by Michel Chossudovsky (1946-),https://rationalwiki.org/wiki/Globalresearch#cite_note-About-2 [2] https://rationalwiki.org/wiki/Globalresearch#cite_note-3 [3] a professor emeritus of economics at the University of Ottawa, https://rationalwiki.org/wiki/Canada Canada .https://rationalwiki.org/wiki/Globalresearch#cite_note-4 [4]
Whenever someone makes a remarkable claim and cites GlobalResearch, https://rationalwiki.org/wiki/Whale.to they are almost certainly wrong . GlobalResearch is such a bad reference that it has been put on the anti-https://rationalwiki.org/wiki/Spam spam blacklist for English Wikipedia.https://rationalwiki.org/wiki/Globalresearch#cite_note-5 [5]
показати весь коментар
27.07.2021 23:08 Відповісти
Там ссылки на официальные источники . Что не укладываеться в твое сознание ?

...
показати весь коментар
27.07.2021 23:23 Відповісти
https://www.adrreports.eu/en/understanding_reports.html The information on this website relates to suspected side effects, in other words, effects that have been observed following administration of, or treatment with, a medicine. However, these suspected side effects may not be related to or caused by the medicine.
показати весь коментар
27.07.2021 23:37 Відповісти
The U.S. CDC released more data today in their Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), a U.S. Government funded database, and now admit that they have received reports of nearly 12,000 deaths during a 7-month period since the COVID-19 shots were given emergency use authorization by the FDA last December.
This includes 997 deaths among unborn children, which is separate from the 10,991 deaths recorded where the "patient" (the one getting the shot) died. .
показати весь коментар
27.07.2021 23:42 Відповісти
https://vaers.hhs.gov/data/dataguide.html A report to VAERS generally does not prove that the identified vaccine(s) caused the adverse event described. It only confirms that the reported event occurred sometime after vaccine was given. No proof that the event was caused by the vaccine is required in order for VAERS to accept the report. VAERS accepts all reports without judging whether the event was caused by the vaccine.
показати весь коментар
28.07.2021 10:45 Відповісти
Антип , до тебя смысл абзаца доходит ? нет ? ну тогда иди займись чем нибудь полезным .
показати весь коментар
27.07.2021 23:44 Відповісти
Это до тебя не доходит. Трудности перевода?
показати весь коментар
28.07.2021 00:32 Відповісти
Ах да Википедия и борьба с изменением климата вызывают доверие и понимание ? Тогда гуляй лесом .
показати весь коментар
27.07.2021 23:25 Відповісти
А зачем бороться с потеплением, разве ж это проблема
https://world.fakty.ua/55621-vpervye-za-11-tysyach-let-rastayal-lednik-na-vershine-gory-kilimandzharo Впервые за 11 тысяч лет растаял ледник на вершине горы Килиманджаро
показати весь коментар
28.07.2021 10:37 Відповісти
CDC to reverse indoor mask policy, saying fully vaccinated people should wear them indoors in Covid hot spots

https://www.cnbc.com/2021/07/27/cdc-to-reverse-indoor-mask-policy-to-recommend-them-for-fully-vaccinated-people-in-covid-hot-spots.html

Federal health officials still believe fully vaccinated individuals represent a very small amount of transmission, according to the sources. Still, some vaccinated people could be carrying higher levels of the virus than previously understood and potentially transmit it to others, they said.

Сьогодні в 3-й ця штатівська контора на брифінгу оголосить про те, що повністю щепленим варто носити масочки в приміщенням там, де спалахи ковід.
От про друге я достатньо читаю. І москалі, власне, криком кричать - у них багато таких випадків, коли ніби-то щеплені заражають родину і колег. Та ще й кінці віддають потім і мають купу ускладнень. Випадки з публічними та більш/менш відомими особами приховати не вдається.
Але прибиті пропагандисти вперто обзивають нещеплених заразними і вимагають саме їх ізолювати. Фашисти.
показати весь коментар
27.07.2021 20:17 Відповісти
полная защита ? бу га га . 75% всех ковид зараженных в Сингапуре полностью привитые . Половина новозараженных ковидом в Британии полностью привитые пациенты . 150 случаев заражения Дельта вариантом в Австралии полностью привитые из 151 . Ван Дер Лаян , вирус уже мутировал так что все имеющиеся прививки неэффективны . Он даже обходит естественную защиту переболевших пациентов .
показати весь коментар
27.07.2021 20:24 Відповісти
А ссылки на источники этих сведений Вы наверное, случайно потеряли?
показати весь коментар
27.07.2021 22:13 Відповісти
на что ссылки давать ? и антипу я давал , но все бесполезно .
показати весь коментар
27.07.2021 22:33 Відповісти
Ты давал ссылки на говносайт

Globalresearch is an "anti-https://rationalwiki.org/wiki/Western Western " website that can't distinguish between serious analysis and discreditable junk - and so publishes both. It's basically the https://rationalwiki.org/wiki/Moonbat moonbat equivalent to https://rationalwiki.org/wiki/Infowars Infowars or https://rationalwiki.org/wiki/WND WND .
While some of GlobalResearch's articles discuss legitimate humanitarian concerns, its view of https://rationalwiki.org/wiki/Science science , https://rationalwiki.org/wiki/Economics economics , and https://rationalwiki.org/wiki/Geopolitics geopolitics is https://rationalwiki.org/wiki/Conspiracy_theory conspiracist - if something goes wrong, the https://rationalwiki.org/wiki/International_Jewish_Conspiracy Jews West https://rationalwiki.org/wiki/Didit didit ! The site has long been a https://rationalwiki.org/wiki/Crank_magnet crank magnet : If you disagree with "Western" sources on https://rationalwiki.org/wiki/9/11 9/11 , or https://rationalwiki.org/wiki/HAARP HAARP , or https://rationalwiki.org/wiki/Anti-vaccination_movement vaccines , or https://rationalwiki.org/wiki/H1N1 H1N1 , or https://rationalwiki.org/wiki/Climate_change climate change , or anything published by the https://rationalwiki.org/wiki/Mainstream_media "mainstream" media , then GlobalResearch is guaranteed to have a page you will love.
The website (under the domain names globalresearch.ca(http://globalresearch.ca/ link ), globalresearch.org(http://globalresearch.org/ link ), globalresearch.com(http://globalresearch.com/ link ), and sister site mondialisation.ca(http://www.mondialisation.ca/ link )) is run by the https://rationalwiki.org/wiki/****** Montreal -based non-profit The Centre for Research on Globalisation (CRG) founded by Michel Chossudovsky (1946-),https://rationalwiki.org/wiki/Globalresearch#cite_note-About-2 [2] https://rationalwiki.org/wiki/Globalresearch#cite_note-3 [3] a professor emeritus of economics at the University of Ottawa, https://rationalwiki.org/wiki/Canada Canada .https://rationalwiki.org/wiki/Globalresearch#cite_note-4 [4]
Whenever someone makes a remarkable claim and cites GlobalResearch, https://rationalwiki.org/wiki/Whale.to they are almost certainly wrong . GlobalResearch is such a bad reference that it has been put on the anti-https://rationalwiki.org/wiki/Spam spam blacklist for English Wikipedia.https://rationalwiki.org/wiki/Globalresearch#cite_note-5 [5]
показати весь коментар
27.07.2021 23:09 Відповісти
Там официальная информация от Центра по Контролю за заболеваниями госконторы .
показати весь коментар
27.07.2021 23:21 Відповісти
 
 