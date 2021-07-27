Український політв'язень Інвер Бекіров переніс мікроінсульт, - Денісова

Український політв’язень Інвер Бекіров, який утримується у "ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике Башкортостан" м. Салават, переніс мікроінсульт.

Про це уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

Як повідомив його адвокат, Інвер сам звернувся по допомогу до медсанчастини колонії, де згодом знепритомнів. Лікарі діагностували мікроінсульт.

"Попри критичний стан здоров'я ув'язненого, керівництво виправної установи планує перевести 58-річного чоловіка в штрафний ізолятор, через надумані порушення правил внутрішнього розпорядку. Перебування у ШІЗО може закінчитися для Інвера Бекірова найгіршим", - зазначила Денісова.

За її словами, дії адміністрації виправної колонії є порушенням статті 22 Мінімальних стандартних правил поводження з в'язнями, схвалених Економічною і Соціальною Радою ООН та рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я та Підкомітету ООН з питань запобігання катуванням.

У зв'язку з ситуацією Денісова звернулася до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою невідкладно відновити порушені права Інвера Бекірова, зокрема забезпечити йому необхідну медичну допомогу, в тому числі госпіталізувати в стаціонар медзакладу, де провести кваліфіковане обстеження і подальше лікування.

Вона також вимагає від генерального прокурора Республіки Башкортостан Володимира Ведернікова надати правову оцінку злочинним діям з боку адміністрації "ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике Башкортостан" та притягнути винних до кримінальної відповідальності.

"Інвера Бекірова країна-окупант безпідставно засудила до 18 років позбавлення волі за нібито "участь в організації "Хізб ут-Тахрір", яку РФ вважає терористичною. Він вже шостий рік перебуває в незаконному ув’язненні. Закликаю міжнародну спільноту продовжувати тиск на РФ з вимогою негайного звільнення усіх бранців Кремля", - зазначила Денісова.